Medvetámadások: esetenként „olcsóbb” az államnak egy emberi sérülés, mint a drága tehenek

Nem érdemes szembeszállni a medvével. Valószínűleg a kártérítés szempontjából is jobban jár a gazda, ha állatai vesznek oda, mintha ő sérülne meg. Képünk illusztráció
Fotó: Barabás Ákos
Az idei első félévben több medveriasztásra volt szükség Hargita megyében, mint tavaly egész évben összesen, de a vadkárok száma mégis csökkent. Kártérítést csak a károsult gazdák kérnek, a megtámadott emberek nem, és okkal nem.
Megugrott az idei első félévben a medvék okozta problémák miatt szükségessé vált beavatkozások száma Hargita megyében. A környezetvédelmi ügynökség adatai szerint már az idei első félévben jócskán meghaladta a tavalyi, egész évit az ilyen esetek száma.
Összesen 148 alkalommal adtak ki Ro-Alert riasztás Hargita megyében az idei év eddigi részében, mert medvék jelentek meg lakott területeken, veszélyeztetve az emberek biztonságát. A legtöbb riasztást Zetelakán regisztrálták.
Összesen 62 alkalommal kellett medvéket elriasztani tavaly, eközben idén, már az első félév vége előtt 81 beavatkozásra volt szükség, ami
– tudtuk meg Szabó Szilárdtól, a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség természetvédelmi osztályának vezetőjétől. Tavaly ugyan összesen 29 problémás medvét kellett kilőni – ez még hozzáadódik a riasztások számához –, de ezek közül kilenc történt az első félévben, tehát a két esztendő azonos időszakában azonos számú medvekilövés történt.
Az adatokban jól látható, hogy a medveriasztások száma jelentősen megnőtt idén. Az ügynökség illetékese úgy véli, a lakosság körében általánossá vált a gyakorlat, hogy ha megjelenik a medve, rögtön jelentik. Valószínűleg ennek is köszönhető, hogy a vadkárok száma csökkent – nagyjából 30 százalékkal –, azaz
A másik ok, hogy a 81-es rendelet alapján a problémás medvék közül sokat kiemeltek az állományból – tette hozzá Szabó Szilárd.
Év eleje óta 52 kárról készült feljegyzés a környezetvédelmi ügynökségnél, a múlt év azonos időszakában viszont már a 81-nél tartottak. A károk összértéke még ennél is nagyobb mértékben csökkent, szinte a fele a múlt évinek: ez 140 ezer lejt jelent az idei első félévben, szemben a tavalyi év első hat hónapjában feljegyzett 253 ezer lejes összértékkel.
Az idei 52 vadkár döntő többségét medvék okozták,
Az összes eset a háziállat-állományt érintette, 83 juhot, 18 szarvasmarhát, 27 kecskét, 2 lovat, 45 háziszárnyast pusztítottak el a nagyvadak, és 42 méhcsalád is felkerült a veszteséglistára.
– tájékoztatott Szabó Szilárd.
A kártérítéseket illetően az ügynökség munkatársa elmondta, a kifizetések márciusig történt károk esetében történtek meg, tehát a 30 napos határidőt továbbra sem tudja tartani a szakminisztérium.
Kártérítési kérelmet egyébként azok is benyújthatnak, akiket medvetámadás ért. A törvény erre 2023 óta ad lehetőséget, azt megelőzően csak hosszas bírósági perek révén kaphattak kártérítést a medvetámadások elszenvedői.
Noha ember elleni medvetámadások történtek az elmúlt években is Hargita megyében – és egy május elején holtan talált idős férfival is medve végezhetett –, ilyen jellegű kártérítési kérelmet sem idén, sem tavaly nem kapott a megyei ügynökség. Ennek oka a kártérítés mértékében keresendő.
A medve által megtámadott emberek kedvét szegi valószínűleg az, hogy az érvényben lévő törvények értelmében
– mondta Szabó Szilárd. „Kimondottan
csak a munkaképtelenség napjaira számított jövedelmének a kiesését pótolja a kártérítés,
és kap még egy ekkora összeget, mert erkölcsi kártérítés gyanánt is ugyanazt az összeget kapja meg még egyszer”
– magyarázta. Kitért ugyanakkor arra is, hogy sajnos a megtámadottak általában nem nagy jövedelmű emberek, állattartásban dolgoznak, többüknek hivatalos jövedelme sincs, így esetükben a kártérítést a minimálbér alapján számítanák ki. Lényegében tehát
Szokták is mondani az állattartóknak – hiszen nekik az az első reakciójuk, ha a nyájat megtámadja a medve, hogy megpróbálják „elvenni” tőle a juhot és elűzni a nagyvadat –, hogy nem érdemes kockáztatniuk, mert a juhra a kártérítést előbb-utóbb megkapják, és rosszabbul járnak, ha ők maguk sérülnek meg – reagált felvetésünkre a megyei környezetvédelmi ügynökség munkatársa, aki szerint a törvénynek ez a része nem túl jól van megalkotva.
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