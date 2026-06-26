Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Medvetámadások: esetenként „olcsóbb” az államnak egy emberi sérülés, mint a drága tehenek

Nem érdemes szembeszállni a medvével. Valószínűleg a kártérítés szempontjából is jobban jár a gazda, ha állatai vesznek oda, mintha ő sérülne meg. Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Nem érdemes szembeszállni a medvével. Valószínűleg a kártérítés szempontjából is jobban jár a gazda, ha állatai vesznek oda, mintha ő sérülne meg. Képünk illusztráció

Fotó: Barabás Ákos

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az idei első félévben több medveriasztásra volt szükség Hargita megyében, mint tavaly egész évben összesen, de a vadkárok száma mégis csökkent. Kártérítést csak a károsult gazdák kérnek, a megtámadott emberek nem, és okkal nem.

Széchely István

2026. június 26., 07:572026. június 26., 07:57

Megugrott az idei első félévben a medvék okozta problémák miatt szükségessé vált beavatkozások száma Hargita megyében. A környezetvédelmi ügynökség adatai szerint már az idei első félévben jócskán meghaladta a tavalyi, egész évit az ilyen esetek száma.

korábban írtuk

Zetelakán volt a legtöbb medveriasztás az év első felében
Zetelakán volt a legtöbb medveriasztás az év első felében

Összesen 148 alkalommal adtak ki Ro-Alert riasztás Hargita megyében az idei év eddigi részében, mert medvék jelentek meg lakott területeken, veszélyeztetve az emberek biztonságát. A legtöbb riasztást Zetelakán regisztrálták.

Összesen 62 alkalommal kellett medvéket elriasztani tavaly, eközben idén, már az első félév vége előtt 81 beavatkozásra volt szükség, ami

kilenc esetben medvekilövés volt

– tudtuk meg Szabó Szilárdtól, a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség természetvédelmi osztályának vezetőjétől. Tavaly ugyan összesen 29 problémás medvét kellett kilőni – ez még hozzáadódik a riasztások számához –, de ezek közül kilenc történt az első félévben, tehát a két esztendő azonos időszakában azonos számú medvekilövés történt.

Hirdetés

Az adatokban jól látható, hogy a medveriasztások száma jelentősen megnőtt idén. Az ügynökség illetékese úgy véli, a lakosság körében általánossá vált a gyakorlat, hogy ha megjelenik a medve, rögtön jelentik. Valószínűleg ennek is köszönhető, hogy a vadkárok száma csökkent – nagyjából 30 százalékkal –, azaz

a riasztásokkal sikerült megelőzni a potenciális károk egy részét.

A másik ok, hogy a 81-es rendelet alapján a problémás medvék közül sokat kiemeltek az állományból – tette hozzá Szabó Szilárd.

Év eleje óta 52 kárról készült feljegyzés a környezetvédelmi ügynökségnél, a múlt év azonos időszakában viszont már a 81-nél tartottak. A károk összértéke még ennél is nagyobb mértékben csökkent, szinte a fele a múlt évinek: ez 140 ezer lejt jelent az idei első félévben, szemben a tavalyi év első hat hónapjában feljegyzett 253 ezer lejes összértékkel.

Az idei 52 vadkár döntő többségét medvék okozták,

mindössze három esetben voltak farkasok a károkozók.

Az összes eset a háziállat-állományt érintette, 83 juhot, 18 szarvasmarhát, 27 kecskét, 2 lovat, 45 háziszárnyast pusztítottak el a nagyvadak, és 42 méhcsalád is felkerült a veszteséglistára.

Egy esetben 14 kecske pusztult el egy vadkár során, de a legnagyobb értékű károk azok voltak, amikor nagy értékű, törzskönyvezett állatokat – lovat, tehenet – öltek meg a medvék

– tájékoztatott Szabó Szilárd.

A kártérítéseket illetően az ügynökség munkatársa elmondta, a kifizetések márciusig történt károk esetében történtek meg, tehát a 30 napos határidőt továbbra sem tudja tartani a szakminisztérium.

A megtámadottak meg se próbálnak kártérítést kérni

Kártérítési kérelmet egyébként azok is benyújthatnak, akiket medvetámadás ért. A törvény erre 2023 óta ad lehetőséget, azt megelőzően csak hosszas bírósági perek révén kaphattak kártérítést a medvetámadások elszenvedői.

Hirdetés

Noha ember elleni medvetámadások történtek az elmúlt években is Hargita megyében – és egy május elején holtan talált idős férfival is medve végezhetett –, ilyen jellegű kártérítési kérelmet sem idén, sem tavaly nem kapott a megyei ügynökség. Ennek oka a kártérítés mértékében keresendő.

A medve által megtámadott emberek kedvét szegi valószínűleg az, hogy az érvényben lévő törvények értelmében

Idézet
egészen kicsi összegek jönnek ki

– mondta Szabó Szilárd. „Kimondottan

  • csak a munkaképtelenség napjaira számított jövedelmének a kiesését pótolja a kártérítés,

  • és kap még egy ekkora összeget, mert erkölcsi kártérítés gyanánt is ugyanazt az összeget kapja meg még egyszer”

– magyarázta. Kitért ugyanakkor arra is, hogy sajnos a megtámadottak általában nem nagy jövedelmű emberek, állattartásban dolgoznak, többüknek hivatalos jövedelme sincs, így esetükben a kártérítést a minimálbér alapján számítanák ki. Lényegében tehát

a medvetámadások sérültjei esetenként kisebb kártérítésre számíthatnak, mint amennyit a medvék által elpusztított állatok után fizet az állam.

Szokták is mondani az állattartóknak – hiszen nekik az az első reakciójuk, ha a nyájat megtámadja a medve, hogy megpróbálják „elvenni” tőle a juhot és elűzni a nagyvadat –, hogy nem érdemes kockáztatniuk, mert a juhra a kártérítést előbb-utóbb megkapják, és rosszabbul járnak, ha ők maguk sérülnek meg – reagált felvetésünkre a megyei környezetvédelmi ügynökség munkatársa, aki szerint a törvénynek ez a része nem túl jól van megalkotva.

Hargita megye Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék Környezetvédelem medve
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Személyautó és teherautó ütközött össze csütörtök este
Videón, ahogy a szolgálaton kívüli csendőr betöri az autó ablakát, miután egy csecsemő a járműben ragadt
Alig másfél év után végleg elengedi második legdrágább igazolását az OSK
Németh Zsolt megüzente Magyar Péternek, miért nem hívják Tusványosra
Az edzők letehetik a nyakbaakasztót, jön az ötödik játékvezető, változtak az átigazolási időszakok
Tódor Eszter: A hegedű magával hozza a vezető szerepet
Személyautó és teherautó ütközött össze csütörtök este
Székelyhon

Személyautó és teherautó ütközött össze csütörtök este
Videón, ahogy a szolgálaton kívüli csendőr betöri az autó ablakát, miután egy csecsemő a járműben ragadt
Székelyhon

Videón, ahogy a szolgálaton kívüli csendőr betöri az autó ablakát, miután egy csecsemő a járműben ragadt
Alig másfél év után végleg elengedi második legdrágább igazolását az OSK
Székely Sport

Alig másfél év után végleg elengedi második legdrágább igazolását az OSK
Németh Zsolt megüzente Magyar Péternek, miért nem hívják Tusványosra
Krónika

Németh Zsolt megüzente Magyar Péternek, miért nem hívják Tusványosra
Az edzők letehetik a nyakbaakasztót, jön az ötödik játékvezető, változtak az átigazolási időszakok
Székely Sport

Az edzők letehetik a nyakbaakasztót, jön az ötödik játékvezető, változtak az átigazolási időszakok
Tódor Eszter: A hegedű magával hozza a vezető szerepet
Nőileg

Tódor Eszter: A hegedű magával hozza a vezető szerepet
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 26., péntek

Dróntámadás miatt figyelmeztették a román határ menti lakosságot

Oroszország újabb dróntámadásokat hajtott végre ukrajnai polgári és infrastrukturális célpontok ellen Románia folyami határának közelében péntek virradóra – közölte a védelmi minisztérium.

Dróntámadás miatt figyelmeztették a román határ menti lakosságot
Dróntámadás miatt figyelmeztették a román határ menti lakosságot
2026. június 26., péntek

Dróntámadás miatt figyelmeztették a román határ menti lakosságot
Hirdetés
2026. június 25., csütörtök

Hargita megye: egyre csak „fogynak” a burgonyaföldek

Majdnem ezer hektárral csökkent a burgonyával beültetett Hargita megyei szántóföldek összterülete múlt évhez képest. Vannak azonban kedvező változások is a mezőgazdaság szerkezetének alakulásában.

Hargita megye: egyre csak „fogynak” a burgonyaföldek
Hargita megye: egyre csak „fogynak” a burgonyaföldek
2026. június 25., csütörtök

Hargita megye: egyre csak „fogynak” a burgonyaföldek
2026. június 25., csütörtök

Ritka csillagászati jelenség lesz látható néhány nap múlva, aki lemarad, csak tíz év múlva láthat hasonlót

A Mars és az Uránusz ritka bolygóegyüttállását lehet majd megfigyelni a Fiastyúk csillaghalmaza alatt július 4-én, a hajnali égen.

Ritka csillagászati jelenség lesz látható néhány nap múlva, aki lemarad, csak tíz év múlva láthat hasonlót
Ritka csillagászati jelenség lesz látható néhány nap múlva, aki lemarad, csak tíz év múlva láthat hasonlót
2026. június 25., csütörtök

Ritka csillagászati jelenség lesz látható néhány nap múlva, aki lemarad, csak tíz év múlva láthat hasonlót
2026. június 25., csütörtök

Nicușor Dan: nem lehet a rendszer ellen harcolni úgy, hogy közben te vagy a rendszer vezetője

Nicușor Dan reméli, hogy meglesznek az eszközei a rendszer megreformálásához. Az államfőt az újságírók azokra a vádakra reagáltatták, amelyek szerint maga is a „rendszer” része.

Nicușor Dan: nem lehet a rendszer ellen harcolni úgy, hogy közben te vagy a rendszer vezetője
Nicușor Dan: nem lehet a rendszer ellen harcolni úgy, hogy közben te vagy a rendszer vezetője
2026. június 25., csütörtök

Nicușor Dan: nem lehet a rendszer ellen harcolni úgy, hogy közben te vagy a rendszer vezetője
Hirdetés
2026. június 25., csütörtök

Városünnep Bikinivel – kezdődik a Sokadalom

Hangulatos hétvége vár a kézdivásárhelyiekre és a környékbeliekre, miután pénteken kezdődik és vasárnap estig tart a város ünnepe. A Sokadalom egyetlen anyaországi meghívottja, a Bikini együttes mindjárt az első nap során fellép.

Városünnep Bikinivel – kezdődik a Sokadalom
Városünnep Bikinivel – kezdődik a Sokadalom
2026. június 25., csütörtök

Városünnep Bikinivel – kezdődik a Sokadalom
2026. június 25., csütörtök

Videón, ahogy a szolgálaton kívüli csendőr betöri az autó ablakát, miután egy csecsemő a járműben ragadt

Autóba zárva maradt egy négy hónapos csecsemő csütörtökön Gyulafehérváron, miután a jármű automatikusan bezáródott, miközben a kulcs bent maradt.

Videón, ahogy a szolgálaton kívüli csendőr betöri az autó ablakát, miután egy csecsemő a járműben ragadt
Videón, ahogy a szolgálaton kívüli csendőr betöri az autó ablakát, miután egy csecsemő a járműben ragadt
2026. június 25., csütörtök

Videón, ahogy a szolgálaton kívüli csendőr betöri az autó ablakát, miután egy csecsemő a járműben ragadt
2026. június 25., csütörtök

Könnyű vagy nehéz munkát találni Romániában? A Jooble szakértői véleménye

Magyar anyanyelvűként munkát keresel Romániában? A Jooble segít megtalálni a legjobb romániai állásokat. Olvasd el összefoglalónkat!

Könnyű vagy nehéz munkát találni Romániában? A Jooble szakértői véleménye
Könnyű vagy nehéz munkát találni Romániában? A Jooble szakértői véleménye
2026. június 25., csütörtök

Könnyű vagy nehéz munkát találni Romániában? A Jooble szakértői véleménye
Hirdetés
2026. június 25., csütörtök

Még egy kategória, ahol élen vagyunk a drágulásban

A lakóépületek építési költségei 2015 és 2025 között átlagosan 48,2 százalékkal emelkedtek az Európai Unióban (EU) – derül ki az Eurostat csütörtökön közzétett adataiból.

Még egy kategória, ahol élen vagyunk a drágulásban
Még egy kategória, ahol élen vagyunk a drágulásban
2026. június 25., csütörtök

Még egy kategória, ahol élen vagyunk a drágulásban
2026. június 25., csütörtök

Át kell alakítani a sérült felnőtteket ellátó otthonokat: felfüggesztik a beutalásokat

Huszonhat, fogyatékkal élő felnőtteket gondozó otthonban függesztik fel a beutalásokat – döntötte el a Maros megyei tanács a szakigazgatóság kérésére. Az uniós előírások miatt ezeket a nagy méretű központokat 2030-ig át kell alakítani.

Át kell alakítani a sérült felnőtteket ellátó otthonokat: felfüggesztik a beutalásokat
Át kell alakítani a sérült felnőtteket ellátó otthonokat: felfüggesztik a beutalásokat
2026. június 25., csütörtök

Át kell alakítani a sérült felnőtteket ellátó otthonokat: felfüggesztik a beutalásokat
2026. június 25., csütörtök

Fizetett szabadnapot kapnának a daganatos betegeket kísérők

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) benyújtott a parlamentbe egy törvénymódosító javaslatot, amely szerint a daganatos betegek kísérői akkor is jogosultak lennének a fizetett szabadságra, ha orvosi vizsgálatokra kísérik el a beteget.

Fizetett szabadnapot kapnának a daganatos betegeket kísérők
Fizetett szabadnapot kapnának a daganatos betegeket kísérők
2026. június 25., csütörtök

Fizetett szabadnapot kapnának a daganatos betegeket kísérők
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!