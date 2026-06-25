Zetelakán volt a legtöbb medveriasztás az év első felében

Összesen 148 alkalommal adtak ki Ro-Alert riasztás Hargita megyében az idei év eddigi részében, mert medvék jelentek meg lakott területeken, veszélyeztetve az emberek biztonságát. A legtöbb riasztást Zetelakán regisztrálták.

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Biró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke tette közzé a fenti térképet, amelyen feltüntették, hogy az elmúlt csaknem hat hónapban mely városokban és községekben hányszor szólalt meg a Ro-Alert a medvék lakott területen való megjelenése miatt. Az összesítés szerint

a legtöbb riasztást Zetelakán regisztrálták, ahol 16 alkalommal kellett figyelmeztetni a lakosságot a településre tévedő medvék miatt.

Szorosan mögötte következik Székelyudvarhely 15, Korond 14, valamint Parajd 12 riasztással.

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Gyergyószéken is jelentős számú esetet jegyeztek fel: Maroshévízen 10, Gyergyószentmiklóson 9, Gyergyóújfaluban pedig 7 riasztás történt. A megyeszékhelyen 5 figyelmeztetést adtak ki.

Számos további településen 3 alkalommal szólalt meg a riasztás, de ebben a statisztikában valószínűleg még nincs benne a szerdán, a Csíkszentlélekhez tartozó Fitódon látott medve.

korábban írtuk Medvét láttak Fitódon Medve jelenéte miatt figyelmeztették Ro-Alert üzenetben a Csíkszentlélek községhez tartozó fitódiakat szerda délután.

A térkép jól mutatja, hogy a medvék lakott területeken való megjelenése továbbra is egész Hargita megyét érintő probléma. Az év első felének adatai alapján szinte nincs olyan közigazgatási egység, ahol ne fordult volna elő legalább egy, riasztást kiváltó eset.

korábban írtuk Egyre több Hargita megyei települést érintenek a medveriasztások Összesen tizenhárom Hargita megyei településen adtak ki medveriasztást az elmúlt négy napban. Legtöbbször Korondon kellett figyelmeztetni a lakosságot, de Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában és Gyergyószentmiklóson is jelezték a nagyvad jelenlétét.