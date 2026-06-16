Egyre több Hargita megyei települést érintenek a medveriasztások

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Fotó: Tuchiluș Alex
Összesen tizenhárom Hargita megyei településen adtak ki medveriasztást az elmúlt négy napban. Legtöbbször Korondon kellett figyelmeztetni a lakosságot, de Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában és Gyergyószentmiklóson is jelezték a nagyvad jelenlétét.
Huszonnyolc alkalommal küldtek Ro-Alert figyelmeztetést a lakosságnak medvék miatt Hargita megyében az elmúlt négy napban.
A Hargita megyei katasztrófavédelem adatai szerint lakott területek közelében megjelent nagyvadakról két-két riasztást adtak ki Csíkszeredában, Csíkszentdomokoson, Tusnádfürdőn, Gyimesfelsőlokon, Tekerőpatakon, Gyergyószentmiklóson, Maroshévízen, Székelyudvarhelyen, Székelyvarságon, Felsősófalván, Parajdon és Székelyszentkirályon.
Székelyföld más településein sem enyhül a medveveszély: a Kovászna megyei bölöni erdőben valószínűleg medve ölt meg egy 68 éves férfit pénteken.
Eltűnt férfi miatt riasztották a hatóságokat, de már csak a holttestét találták meg az erdőben.
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