Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Egyre több Hargita megyei települést érintenek a medveriasztások

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Összesen tizenhárom Hargita megyei településen adtak ki medveriasztást az elmúlt négy napban. Legtöbbször Korondon kellett figyelmeztetni a lakosságot, de Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában és Gyergyószentmiklóson is jelezték a nagyvad jelenlétét.

Székelyhon

2026. június 16., 12:122026. június 16., 12:12

Huszonnyolc alkalommal küldtek Ro-Alert figyelmeztetést a lakosságnak medvék miatt Hargita megyében az elmúlt négy napban.

Hirdetés

A Hargita megyei katasztrófavédelem adatai szerint lakott területek közelében megjelent nagyvadakról két-két riasztást adtak ki Csíkszeredában, Csíkszentdomokoson, Tusnádfürdőn, Gyimesfelsőlokon, Tekerőpatakon, Gyergyószentmiklóson, Maroshévízen, Székelyudvarhelyen, Székelyvarságon, Felsősófalván, Parajdon és Székelyszentkirályon.

Korondon négy alkalommal figyelmeztették a lakosságot a medvék jelenlétére az elmúlt négy napban.

Székelyföld más településein sem enyhül a medveveszély: a Kovászna megyei bölöni erdőben valószínűleg medve ölt meg egy 68 éves férfit pénteken.

korábban írtuk

Medve ölhetett meg egy embert egy bölöni erdőben
Medve ölhetett meg egy embert egy bölöni erdőben

Eltűnt férfi miatt riasztották a hatóságokat, de már csak a holttestét találták meg az erdőben.

Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék medve
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Nyílt konfliktus Bíró Barna Botond és Borboly Csaba között
Két emberre támadt rá a medve Kászonaltízen
Az idény csapatában a Sepsi OSK két alapembere, közzétette a bérletárakat a klub
Vége a hajnalig tartó hangoskodásnak: jelentősen szigorodtak a bírságok
Szoros mérkőzésekre számít, de nem vár meglepetést Batzula Hunor
Villáminterjú Fodor Györgyivel: Nagyon tudok lelkesedni, de rágódni is
Nyílt konfliktus Bíró Barna Botond és Borboly Csaba között
Székelyhon

Nyílt konfliktus Bíró Barna Botond és Borboly Csaba között
Két emberre támadt rá a medve Kászonaltízen
Székelyhon

Két emberre támadt rá a medve Kászonaltízen
Az idény csapatában a Sepsi OSK két alapembere, közzétette a bérletárakat a klub
Székely Sport

Az idény csapatában a Sepsi OSK két alapembere, közzétette a bérletárakat a klub
Vége a hajnalig tartó hangoskodásnak: jelentősen szigorodtak a bírságok
Krónika

Vége a hajnalig tartó hangoskodásnak: jelentősen szigorodtak a bírságok
Szoros mérkőzésekre számít, de nem vár meglepetést Batzula Hunor
Székely Sport

Szoros mérkőzésekre számít, de nem vár meglepetést Batzula Hunor
Villáminterjú Fodor Györgyivel: Nagyon tudok lelkesedni, de rágódni is
Nőileg

Villáminterjú Fodor Györgyivel: Nagyon tudok lelkesedni, de rágódni is
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 16., kedd

Marosvásárhelyre vitték az élet-halál között lévő 12 éves lányt, akit a járdán gázolt el egy autó

A marosvásárhelyi megyei sürgősségi kórház intenzív osztályán fekszik kritikus állapotban az a 12 éves lány, akit hétfő délután két másik emberrel együtt elgázolt a járdán egy személygépkocsi a Beszterce-Naszód megyei Marosborgón.

Marosvásárhelyre vitték az élet-halál között lévő 12 éves lányt, akit a járdán gázolt el egy autó
Marosvásárhelyre vitték az élet-halál között lévő 12 éves lányt, akit a járdán gázolt el egy autó
2026. június 16., kedd

Marosvásárhelyre vitték az élet-halál között lévő 12 éves lányt, akit a járdán gázolt el egy autó
Hirdetés
2026. június 16., kedd

Tanügyi tiltakozással ér véget a tanév

Nagyszabású tiltakozást tart szerdán az új bértörvény-tervezettel kapcsolatos elégedetlenségek miatt a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége. A tanügyi érdekvédelem törekvéseit azonban több kedvezőtlen tényező is akadályozza.

Tanügyi tiltakozással ér véget a tanév
Tanügyi tiltakozással ér véget a tanév
2026. június 16., kedd

Tanügyi tiltakozással ér véget a tanév
2026. június 16., kedd

„Megyünk előre” – figyelmen kívül hagyta pártja ultimátumát Adrian Veștea

Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök kedd reggel, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) vezetősége által hétfő este adott ultimátum lejárta után bejelentette, hogy álláspontja nem változott, nem adja vissza kormányalakítási megbízását.

„Megyünk előre” – figyelmen kívül hagyta pártja ultimátumát Adrian Veștea
„Megyünk előre” – figyelmen kívül hagyta pártja ultimátumát Adrian Veștea
2026. június 16., kedd

„Megyünk előre” – figyelmen kívül hagyta pártja ultimátumát Adrian Veștea
2026. június 16., kedd

Két székelyföldi megye teljes területére érvényes a holnapi időjárás-riasztás

Elsőfokú, sárga jelzésű viharriasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM), amely szerdán déltől csütörtök éjjel két óráig érvényes többek között Maros és Hargita megyére is.

Két székelyföldi megye teljes területére érvényes a holnapi időjárás-riasztás
Két székelyföldi megye teljes területére érvényes a holnapi időjárás-riasztás
2026. június 16., kedd

Két székelyföldi megye teljes területére érvényes a holnapi időjárás-riasztás
Hirdetés
2026. június 16., kedd

Mikor köszönt be a kánikula? – ezt mutatja a négyhetes előrejelzés

Jelentősen felmelegszik az idő június végére, a hőmérsékletek meghaladják majd a sokéves átlagot, miközben az ország nagy részén kevés csapadék várható – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat négyhetes előrejelzéséből.

Mikor köszönt be a kánikula? – ezt mutatja a négyhetes előrejelzés
Mikor köszönt be a kánikula? – ezt mutatja a négyhetes előrejelzés
2026. június 16., kedd

Mikor köszönt be a kánikula? – ezt mutatja a négyhetes előrejelzés
2026. június 16., kedd

Tragédia Moldvában: a kórházba menet is küzdöttek a két méterrel a felszín alatt megtalált fiú életéért

Eszméletlen állapotban emeltek ki egy 14 éves fiút hétfőn délután egy tó vizéből a Botoșani megyei Dorohoiban. A tűzoltók több mint kétméteres mélységben találták meg az áldozatot.

Tragédia Moldvában: a kórházba menet is küzdöttek a két méterrel a felszín alatt megtalált fiú életéért
Tragédia Moldvában: a kórházba menet is küzdöttek a két méterrel a felszín alatt megtalált fiú életéért
2026. június 16., kedd

Tragédia Moldvában: a kórházba menet is küzdöttek a két méterrel a felszín alatt megtalált fiú életéért
2026. június 16., kedd

Rácz Jenő, Michelin és az erdélyi háziasszonyok – küszöbön a vásárhelyi Taste of Transylvania
Rácz Jenő, Michelin és az erdélyi háziasszonyok – küszöbön a vásárhelyi Taste of Transylvania
Rácz Jenő, Michelin és az erdélyi háziasszonyok – küszöbön a vásárhelyi Taste of Transylvania
2026. június 16., kedd

Rácz Jenő, Michelin és az erdélyi háziasszonyok – küszöbön a vásárhelyi Taste of Transylvania
Hirdetés
2026. június 16., kedd

Saját pártja nem támogatja a kijelölt miniszterelnököt, de ő úgy sem lép vissza – frissítve

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) úgy döntött, hogy nem támogatja Adrian Veștea kormányának beiktatását, mivel jelölése a parlamentáris demokrácia szellemének megsértésével és a liberálisokkal való egyeztetés nélkül történt.

Saját pártja nem támogatja a kijelölt miniszterelnököt, de ő úgy sem lép vissza – frissítve
Saját pártja nem támogatja a kijelölt miniszterelnököt, de ő úgy sem lép vissza – frissítve
2026. június 16., kedd

Saját pártja nem támogatja a kijelölt miniszterelnököt, de ő úgy sem lép vissza – frissítve
2026. június 16., kedd

Vébékódolás az M4 Sporton: válaszolt a közmédia a Székelyhon kérdéseire

A 2026-os focivébé kezdetén mindannyian szembesülhettünk azzal a ténnyel, hogy a magyarországi közmédia sportcsatornája, az M4 Sport geokódolás alá zárja a közvetítéseit. Pedig a legutóbbi, 2022-es katari vébén nem így volt. Mi történt azóta?

Vébékódolás az M4 Sporton: válaszolt a közmédia a Székelyhon kérdéseire
Vébékódolás az M4 Sporton: válaszolt a közmédia a Székelyhon kérdéseire
2026. június 16., kedd

Vébékódolás az M4 Sporton: válaszolt a közmédia a Székelyhon kérdéseire
2026. június 15., hétfő

A romániaiak reáljövedelme nőtt a leggyorsabban az elmúlt 15 évben az EU-ban

A Friedrich Ebert Alapítvány romániai irodájának legújabb elemzése szerint a romániaiak reáljövedelme nőtt a leggyorsabban az Európai Unióban az elmúlt 15 évben.

A romániaiak reáljövedelme nőtt a leggyorsabban az elmúlt 15 évben az EU-ban
A romániaiak reáljövedelme nőtt a leggyorsabban az elmúlt 15 évben az EU-ban
2026. június 15., hétfő

A romániaiak reáljövedelme nőtt a leggyorsabban az elmúlt 15 évben az EU-ban
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!