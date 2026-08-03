Ősztől új buszjáratok és új parkolási övezetek jönnek Sepsiszentgyörgyön

Antal Árpád (balról) szerint 2026 őszére teljesül az egyik ígéretük: pontos, elérhető, civilizált tömegközlekedés

Átalakul Sepsiszentgyörgy tömegközlekedése és parkolási rendszere: péntektől három új járatot indítanak. Ráadásul szinte minden buszvonal módosul, bővülnek a buszmegállók, és több ponton változnak a parkolási szabályok is.

Bodor Tünde 2026. augusztus 03., 17:312026. augusztus 03., 17:31

Számos változást fognak tapasztalni a tömegközlekedésben ősztől a sepsiszentgyörgyiek, az újdonságokról Sepsiszentgyörgy polgármestere, Antal Árpád, a Multitrans tömegközlekedési vállalat igazgatója, Dénes Sándor és Tóth-Birtan Csaba alpolgármester számolt be hétfőn.

Másfél évtizede azt vállaltuk, hogy Sepsiszentgyörgyön pontos, elérhető, civilizált közszállítást valósítsunk meg, ez 2026 őszére teljesül”

– jelentette ki elöljáróban Antal Árpád polgármester. Hirdetés Közel száz buszmegálló lesz városszerte Tóth-Birtan Csaba alpolgármester jelezte: péntektől három új járatot indít a Multitrans olyan városrészekben, ahol eddig nem volt városi tömegközlekedés:

az Olt-negyedben a Cigaretta utca, a Kolcza-tagban a József Attila és Dózsa György utcák környékén, illetve a Gólya utca fölötti háznegyedben.

A járatok sűrűbben közlekednek majd, és a Jókai utca kivételével gyakorlatilag mindenhol öt percen belül elérhető lesz egy buszmegálló a városban.

Összesen 96 megálló lesz a városban, ezek közül 56 új.

Az elektronikus kijelző azonban még nem mindegyikben működik.

A megváltozott járatok útvonalát minden buszmegállóban meg lehet majd tekinteni Fotó: Tuchiluș Alex

Újdonság: nem lesz járatfüggő a buszjegy

Egy buszjegy 50 percig lesz érvényes, így akár járatot is lehet vele váltani.

Jegyet telefonos applikáción, a jelenlegi jegyárusoknál, automatáknál, partnercégeknél és a sofőröknél is lehet majd vásárolni, az áruk pedig a jelenlegi szinten marad. A diákoknak a tanév idejére teljes ingyenességet biztosít az önkormányzat, de ehhez ki kell váltaniuk az ingyenes bérletet.

A nyugdíjasok nyugdíjtól függően 50–100 százalékos kedvezményt kapnak.

A városban jelenleg 24 elektromos busz működik, további 22 közbeszerzése van folyamatban. Ezek 2027-től biztosítják majd a személyszállítást a Sepsi Metropolisz-övezetben. A Multitrans ugyan még működtet dízelbuszokat, de ezekkel csak a gyárak – Airquee, Walor, Zambelli – munkásait szállítják szerződések alapján – közölte Dénes Sándor igazgató. A többi gyárhoz a munkások a hajnali 4 óra és éjfél között közlekedő buszokkal tudnak eljutni.

A Sepsi Metropolisz-övezet Sepsiszentgyörgy és 12 környező község önkormányzati fejlesztési társulása, amelynek célja a közös gazdasági, infrastrukturális és közlekedési fejlesztések koordinálása.

Az új járatok indulásával egy időben az okos jelzőlámpák rendszere is előnyt biztosít majd a tömegközlekedési járműveknek – erősítette meg Tóth-Birtan Csaba.

A tömegközlekedési vállalat telephelye. Tavaly összesen 1 684 129 utazást regisztráltak a buszokon Fotó: Tuchiluș Alex

Az üresen közlekedő buszokra vonatkozó észrevételre a polgármester arról tájékoztatott, hogy

a jelenlegi 9 és 12 méteres elektromos buszok mellé jövőre kisebb, 7 métereseket is üzembe helyeznek, ezekre a szűkebb utcákon is szükség lesz.

Emellett ritkítják a járatokat, ha kell. A buszokon számlálók lesznek, így követni lehet a járművek kihasználtságát. Az új rendszerrel és járatokkal kapcsolatban pedig várják a lakosság észrevételeit is – közölte Antal Árpád. A parkolás sem lesz a régi Az elérhetőbb tömegközlekedés maga után vonja a parkolási rendszer átalakítását is. Eddig két parkolási övezet volt a városban: egy kisebb A övezet a városközpontban és körülötte, illetve egy távolabbi B övezet; ezután pedig lesz egy C övezet is.

A központban továbbra sem lehet két óránál többet parkolni, és oda bérletet sem lehet váltani.

2027 áprilisától csökken a B övezetbeli parkolási óradíj: 3 lej helyett 2 lej lesz, ugyanakkor az eddiginél több utcára terjed majd ki a fizetéses parkolás. Aki Sepsiszentgyörgyön fizeti az adót az autó után, ebben az övezetben bérletet is vásárolhat, mindenki más legfeljebb napi jegyet válthat.

Parkolási újdonságok: az A övezet marad a régi, a B kibővült, és lett egy C parkolási övezet is. Ősztől lesz új parkolóapplikáció is Fotó: Tuchiluș Alex

Jövő tavasztól a város összes, C övezetbe eső aszfaltozott utcáján csak a helyiek parkolhatnak ingyenesen, a többieknek fizetniük kell.

Parkolójegyet az októbertől működő Sepsi Parking applikációban lehet majd váltani, ugyanígy a lakónegyedekben levő helyek bérleteire is. Emellett SMS-ben és bankkártyával is lehet fizetni, sőt közkívánatra ismét működni fog a készpénzes fizetés is: jegyeket a városi adóhivatalban lehet majd kapni.

Tekintve az autófenntartás költségeit – üzemanyag, útadó, biztosítás, járműadó – érdemes leülni egy papírral és kiszámolni, vajon nem érdemesebb-e a tömegközlekedést igénybe venni”

– húzta alá Antal Árpád.

Dénes Sándor, a sepsiszentgyörgyi Multitrans tömegközlekedési vállalat igazgatója Fotó: Tuchiluș Alex

Városi járatot szerveznek a reptérre További jó hírként közölték az elöljárók, hogy 2027-ben a teljes metropoliszövezetben elindulhatnak az elektromos járatok, addig a mostani megyeközi állomáson még fel kell szerelni több töltőállomást. Végül azt is megígérte a sepsiszentgyörgyi polgármester, hogy

a tömegigényre való tekintettel a közeljövőben Sepsiszentgyörgy és a vidombáki reptér között is járatot biztosítanak.

Ehhez a Multitrans két 24 személyes kisbuszt szerez be.

Fotó: Tuchiluș Alex