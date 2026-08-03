Ősztől új buszjáratok és új parkolási övezetek jönnek Sepsiszentgyörgyön

Antal Árpád (balról) szerint 2026 őszére teljesül az egyik ígéretük: pontos, elérhető, civilizált tömegközlekedés
Fotó: Tuchiluș Alex
Átalakul Sepsiszentgyörgy tömegközlekedése és parkolási rendszere: péntektől három új járatot indítanak. Ráadásul szinte minden buszvonal módosul, bővülnek a buszmegállók, és több ponton változnak a parkolási szabályok is.
Számos változást fognak tapasztalni a tömegközlekedésben ősztől a sepsiszentgyörgyiek, az újdonságokról Sepsiszentgyörgy polgármestere, Antal Árpád, a Multitrans tömegközlekedési vállalat igazgatója, Dénes Sándor és Tóth-Birtan Csaba alpolgármester számolt be hétfőn.
– jelentette ki elöljáróban Antal Árpád polgármester.
Tóth-Birtan Csaba alpolgármester jelezte: péntektől három új járatot indít a Multitrans olyan városrészekben, ahol eddig nem volt városi tömegközlekedés:
A járatok sűrűbben közlekednek majd, és a Jókai utca kivételével gyakorlatilag mindenhol öt percen belül elérhető lesz egy buszmegálló a városban.
Az elektronikus kijelző azonban még nem mindegyikben működik.
A megváltozott járatok útvonalát minden buszmegállóban meg lehet majd tekinteni
Fotó: Tuchiluș Alex
Jegyet telefonos applikáción, a jelenlegi jegyárusoknál, automatáknál, partnercégeknél és a sofőröknél is lehet majd vásárolni, az áruk pedig a jelenlegi szinten marad. A diákoknak a tanév idejére teljes ingyenességet biztosít az önkormányzat, de ehhez ki kell váltaniuk az ingyenes bérletet.
A városban jelenleg 24 elektromos busz működik, további 22 közbeszerzése van folyamatban. Ezek 2027-től biztosítják majd a személyszállítást a Sepsi Metropolisz-övezetben. A Multitrans ugyan még működtet dízelbuszokat, de ezekkel csak a gyárak – Airquee, Walor, Zambelli – munkásait szállítják szerződések alapján – közölte Dénes Sándor igazgató. A többi gyárhoz a munkások a hajnali 4 óra és éjfél között közlekedő buszokkal tudnak eljutni.
A Sepsi Metropolisz-övezet Sepsiszentgyörgy és 12 környező község önkormányzati fejlesztési társulása, amelynek célja a közös gazdasági, infrastrukturális és közlekedési fejlesztések koordinálása.
Az új járatok indulásával egy időben az okos jelzőlámpák rendszere is előnyt biztosít majd a tömegközlekedési járműveknek – erősítette meg Tóth-Birtan Csaba.
A tömegközlekedési vállalat telephelye. Tavaly összesen 1 684 129 utazást regisztráltak a buszokon
Fotó: Tuchiluș Alex
Az üresen közlekedő buszokra vonatkozó észrevételre a polgármester arról tájékoztatott, hogy
Emellett ritkítják a járatokat, ha kell. A buszokon számlálók lesznek, így követni lehet a járművek kihasználtságát. Az új rendszerrel és járatokkal kapcsolatban pedig várják a lakosság észrevételeit is – közölte Antal Árpád.
Az elérhetőbb tömegközlekedés maga után vonja a parkolási rendszer átalakítását is. Eddig két parkolási övezet volt a városban: egy kisebb A övezet a városközpontban és körülötte, illetve egy távolabbi B övezet; ezután pedig lesz egy C övezet is.
2027 áprilisától csökken a B övezetbeli parkolási óradíj: 3 lej helyett 2 lej lesz, ugyanakkor az eddiginél több utcára terjed majd ki a fizetéses parkolás. Aki Sepsiszentgyörgyön fizeti az adót az autó után, ebben az övezetben bérletet is vásárolhat, mindenki más legfeljebb napi jegyet válthat.
Parkolási újdonságok: az A övezet marad a régi, a B kibővült, és lett egy C parkolási övezet is. Ősztől lesz új parkolóapplikáció is
Fotó: Tuchiluș Alex
Parkolójegyet az októbertől működő Sepsi Parking applikációban lehet majd váltani, ugyanígy a lakónegyedekben levő helyek bérleteire is. Emellett SMS-ben és bankkártyával is lehet fizetni, sőt közkívánatra ismét működni fog a készpénzes fizetés is: jegyeket a városi adóhivatalban lehet majd kapni.
– húzta alá Antal Árpád.
Dénes Sándor, a sepsiszentgyörgyi Multitrans tömegközlekedési vállalat igazgatója
Fotó: Tuchiluș Alex
További jó hírként közölték az elöljárók, hogy 2027-ben a teljes metropoliszövezetben elindulhatnak az elektromos járatok, addig a mostani megyeközi állomáson még fel kell szerelni több töltőállomást. Végül azt is megígérte a sepsiszentgyörgyi polgármester, hogy
Ehhez a Multitrans két 24 személyes kisbuszt szerez be.
Fotó: Tuchiluș Alex
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