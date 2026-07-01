Székelykeresztúri tömeges leépítés: nehéz helyben állást találni

A 70 fős székelykeresztúri textilipari leépítést egy 14 fős csíkszéki elbocsátás követheti, de utóbbi esetében még van remény
Fotó: Pixabay
Nem csak a környékbeli falvakból ingázóknak, hanem a Székelykeresztúron élő, a könnyűiparból leépítésre kerülő munkavállalók számára is nehéz lesz elhelyezkedni a helyi munkaerőpiacon, a jelenlegi kínálat alapján.
Összesen 70 alkalmazottjától válik meg egy székelykelykeresztúri textilipari cég július elsején – számoltunk be róla egy hónapja –, ugyanis
A tömeges leépítésekre vonatkozó előzetes tájékoztatási kötelezettségnek megfelelően a cég értesítette a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező és Szakképző Ügynökséget, amely azóta folyamatosan egyeztet a leépítésre kerülő alkalmazottakkal az elhelyezkedésüket segítő intézményi lehetőségekről. A munkahelykínálat alapján
Fotó: Pixabay
A munkaszerződéseket július elsejétől bontja fel a csődeljárás alatt álló vállalat, ezek a dossziék július 7-8. körül érkeznek majd meg a megyei munkaerő-elhelyező ügynökséghez, és akkorra várják az elbocsátott dolgozókat is, hogy
– tájékoztatott Jánó Edit, a munkaerő-elhelyező ügynökség osztályvezetője. A 70 alkalmazott között vannak néhányan, akik a munkaszerződések felbontásáról szóló dossziékat készítik, és olyanok is, akik betegszabadságon voltak, emiatt az ő elbocsátásukra később kerül sor, de még július vége előtt.
Az elbocsátásra kerülő alkalmazottak jó része továbbra is a textiliparban szeretne elhelyezkedni – de amint arról korábban írtunk –
A legnagyobb kihívást azok számára jelenti a munkahelytalálás, akik a környékbeli falvakból ingáztak a székelykeresztúri gyárba, hiszen számukra körülményes naponta bejárni Székelyudvarhelyre vagy Segesvárra. Ők mintegy a harmadát teszik ki az elbocsátásra kerülő alkalmazottaknak. Nehéz ugyanakkor a helybéliek számára is az elhelyezkedés, hiszen Székelykeresztúron jelenleg nagyon szegényes a munkahelykínálat.
Fotó: Pixabay
„A keresztúri zónában mindenkinek nehézséget jelent az elhelyezkedés, mert kevés a munkahely. Ez a realitás. Ott például a minapi listánkon, amelyen a munkahelyeket meghirdettük,
Székelyudvarhelyen vannak még munkahelyek, a kereskedelmi ügynököktől a segédszakácsig többféle szakmában, tehát legközelebb Udvarhelyen van több lehetőség” – részletezte a helyzetet Jánó Edit.
Az eddigi beszélgetések alapján az elbocsátás érintettjei között vannak olyanok is, akik átképzésen vennének részt a jobb elhelyezkedési esélyek reményében.
A gond az, hogy mind különböző szakmákat szeretnének kitanulni, de a megyei munkaerő-elhelyező ügynökségnek nincs lehetősége mindegyikük számára egyedi képzéseket szervezni. Ezért megpróbálják megtalálni a közös pontokat a képzési igényeket illetően a következő beszélgetésen – mondta az intézmény osztályvezetője.
Fotó: Pixabay
Jánó Edit érdeklődésünkre elmondta, arról kaptak értesítést, hogy megtörténhet, hogy egy újabb csoportos leépítés válik elkerülhetetlenné a megyében. Egy
Egy kisebb egységről van szó, tehát a 14 alkalmazott jelentős hányadát képezi a teljes személyzetnek. Egyelőre azonban még nem biztos, hogy valóban sor kerül a leépítésre, az ügy még az előzetes értesítés periódusában van, és a vonatkozó előírások szerint ezután következik az a szakasz, amikor a szakszervezet vagy az alkalmazottak képviselőivel közösen megpróbál megoldást találni a problémára az érintett vállalkozás – közölte a megyei munkaerő-elhelyező ügynökség osztályvezetője.
Hálózati munkálatok miatt csütörtökön több Maros megyei több településen is korlátozzák az ivóvíz-szolgáltatást – közli az Aquaserv vízszolgáltató vállalat.
Egy 15 és egy 16 éves fiú vesztette életét szerda este Medgyesen, miután elütötte őket egy tolatómozdony.
Nemkívánatos személlyé nyilvánítottak Romániában egy marokkói állampolgárt. A Román Hírszerző Szolgálat (SRI) szerint a férfi terrorista propagandát terjesztett, és romániai polgárok radikalizálásában is részt vett.
Nem mindennapi eseményre hívták meg a Székelyhont szerdán: 65 éves érettségi találkozóját tartotta a Gábor Áron Iskolaközpont jogelődjének számító Szentegyházi Vegyes Középiskola 1960-61-es tanévben végzett évfolyama.
Szedd magad levendulaszüretet szervez a gyergyószentmiklósi Vidékfejlesztés pénteken délután.
A nyári érettségire beiratkozott diákok 97,4 százaléka vett részt szerdán a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból (matematikából vagy történelemből) tartott írásbeli vizsgán – számolt be az oktatási minisztérium.
A védelmi minisztérium radarrendszere szerdán 13:20-kor egy légi célpontot észlelt az ukrán-román határ közelében, az ukrajnai Vilkove településtől mintegy 30 kilométerre.
Két szállítót is tetten értek kedden a Hargita megyei hatóságok, akik a faanyagok fuvarozásának szabályozásait hagyták figyelmen kívül. Súlyos pénzbüntetés és faanyag elkobzás is következett.
Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnök szerdán kijelentette, abban az esetben egyezik bele a rotációs kormányzásba, ha a PSD adja elsőként a miniszterelnököt.
Rosszindulatú daganatos betegséggel küzd Ákos. Az 58 éves énekes közleményben tudatta, hogy idén tavasszal egy rutinvizsgálat során pajzsmirigyrákot diagnosztizáltak nála. A szükséges műtéten már átesett, állapota stabil, jelenleg otthon lábadozik.
szóljon hozzá!