Székelykeresztúri tömeges leépítés: nehéz helyben állást találni

A 70 fős székelykeresztúri textilipari leépítést egy 14 fős csíkszéki elbocsátás követheti, de utóbbi esetében még van remény

Nem csak a környékbeli falvakból ingázóknak, hanem a Székelykeresztúron élő, a könnyűiparból leépítésre kerülő munkavállalók számára is nehéz lesz elhelyezkedni a helyi munkaerőpiacon, a jelenlegi kínálat alapján.

Széchely István 2026. július 01., 20:562026. július 01., 20:56

Összesen 70 alkalmazottjától válik meg egy székelykelykeresztúri textilipari cég július elsején – számoltunk be róla egy hónapja –, ugyanis

a vállalkozás csődeljárás alá került és megrendelései is csökkentek.

Hirdetés A tömeges leépítésekre vonatkozó előzetes tájékoztatási kötelezettségnek megfelelően a cég értesítette a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező és Szakképző Ügynökséget, amely azóta folyamatosan egyeztet a leépítésre kerülő alkalmazottakkal az elhelyezkedésüket segítő intézményi lehetőségekről. A munkahelykínálat alapján

nem lesz könnyű helyben állást találniuk az elbocsátásra kerülőknek.

Fotó: Pixabay

A munkaszerződéseket július elsejétől bontja fel a csődeljárás alatt álló vállalat, ezek a dossziék július 7-8. körül érkeznek majd meg a megyei munkaerő-elhelyező ügynökséghez, és akkorra várják az elbocsátott dolgozókat is, hogy

regisztráljanak álláskeresőként és ismét elbeszélgessenek velük a lehetőségekről

– tájékoztatott Jánó Edit, a munkaerő-elhelyező ügynökség osztályvezetője. A 70 alkalmazott között vannak néhányan, akik a munkaszerződések felbontásáról szóló dossziékat készítik, és olyanok is, akik betegszabadságon voltak, emiatt az ő elbocsátásukra később kerül sor, de még július vége előtt. Az elbocsátásra kerülő alkalmazottak jó része továbbra is a textiliparban szeretne elhelyezkedni – de amint arról korábban írtunk –

ebben az ágazatban legközelebb csak Segesváron volt néhány meghirdetett állás akkor.

A legnagyobb kihívást azok számára jelenti a munkahelytalálás, akik a környékbeli falvakból ingáztak a székelykeresztúri gyárba, hiszen számukra körülményes naponta bejárni Székelyudvarhelyre vagy Segesvárra. Ők mintegy a harmadát teszik ki az elbocsátásra kerülő alkalmazottaknak. Nehéz ugyanakkor a helybéliek számára is az elhelyezkedés, hiszen Székelykeresztúron jelenleg nagyon szegényes a munkahelykínálat.

Fotó: Pixabay

„Udvarhelyen van több lehetőség” „A keresztúri zónában mindenkinek nehézséget jelent az elhelyezkedés, mert kevés a munkahely. Ez a realitás. Ott például a minapi listánkon, amelyen a munkahelyeket meghirdettük,

Keresztúr környékén van egy kézi csomagoló állás, egy hentes és egy szakképzetlen munkást keresnek még. Gyakorlatilag ennyi, ami keresztúri munkahely.

Székelyudvarhelyen vannak még munkahelyek, a kereskedelmi ügynököktől a segédszakácsig többféle szakmában, tehát legközelebb Udvarhelyen van több lehetőség” – részletezte a helyzetet Jánó Edit. Keresik a közös pontokat a képzési igényeket illetően Az eddigi beszélgetések alapján az elbocsátás érintettjei között vannak olyanok is, akik átképzésen vennének részt a jobb elhelyezkedési esélyek reményében.

Van, aki kereskedelmidolgozó-képzést, mások gyermekgondozói, számítógépkezelői, takarítónői, varrónői tanfolyamot végeznének el.

A gond az, hogy mind különböző szakmákat szeretnének kitanulni, de a megyei munkaerő-elhelyező ügynökségnek nincs lehetősége mindegyikük számára egyedi képzéseket szervezni. Ezért megpróbálják megtalálni a közös pontokat a képzési igényeket illetően a következő beszélgetésen – mondta az intézmény osztályvezetője.

Fotó: Pixabay

Újabb csoportos elbocsátás körvonalazódik Jánó Edit érdeklődésünkre elmondta, arról kaptak értesítést, hogy megtörténhet, hogy egy újabb csoportos leépítés válik elkerülhetetlenné a megyében. Egy

Csíkszéken működő borvíztöltő egység 14 alkalmazottját kénytelen elbocsátani, mert a gazdasági problémák miatt nem tudnak annyi munkavállalót foglalkoztatni, mint eddig.