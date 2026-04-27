Változékony időjárásra kell számítani majális idején

Változékony marad az időjárás a következő két hétben: többfelé hűvös éjszakák várhatók, miközben egyes térségekben napközben a hőmérséklet eléri a 22–23 Celsius-fokot is. Április végén és május elején gyenge csapadékra is számítani lehet.

Az éjszakai minimumok ezen a héten mínusz 2 és 3 fok között alakulnak, később pedig 6–8 fokig emelkednek. Csütörtöktől jövő hét végéig

Erdélyben kedden 17–18 fokig melegszik a levegő, majd csütörtöktől szombatig a nappali csúcsértékek 10–12 fokra mérséklődnek. Vasárnaptól fokozatos felmelegedés várható, május 7. és 10. között 20–22 fokos maximumokkal.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hétfőn közzétett előrejelzése szerint a hegyekben szerdán 10 fok körüli nappali értékek valószínűek, majd csütörtök és szombat között 2–3 fokig hűl az idő. Vasárnaptól fokozatos felmelegedés következik, május 8–10. között 11–12 fokos maximumokkal.

Jövő hétfőig még hidegek maradnak az éjszakák, mínusz 4 és mínusz 2 fok közötti hőmérséklettel, később a minimumok 4–6 fokig enyhülnek.

Április 30. és május 3. között helyenként gyenge havas esőre és havazásra is számítani lehet, főként 1700 méter fölött, az alacsonyabban fekvő térségekben főként eső várható. A hegyekben május 4–10. között is magas marad a csapadék valószínűsége.