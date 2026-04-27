Változékony időjárásra kell számítani majális idején

Fotó: Tuchiluș Alex

Változékony marad az időjárás a következő két hétben: többfelé hűvös éjszakák várhatók, miközben egyes térségekben napközben a hőmérséklet eléri a 22–23 Celsius-fokot is. Április végén és május elején gyenge csapadékra is számítani lehet.

Székelyhon

2026. április 27., 15:392026. április 27., 15:39

Erdélyben kedden 17–18 fokig melegszik a levegő, majd csütörtöktől szombatig a nappali csúcsértékek 10–12 fokra mérséklődnek. Vasárnaptól fokozatos felmelegedés várható, május 7. és 10. között 20–22 fokos maximumokkal.

Az éjszakai minimumok ezen a héten mínusz 2 és 3 fok között alakulnak, később pedig 6–8 fokig emelkednek. Csütörtöktől jövő hét végéig

elszórtan és átmenetileg gyenge eső várható.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hétfőn közzétett előrejelzése szerint a hegyekben szerdán 10 fok körüli nappali értékek valószínűek, majd csütörtök és szombat között 2–3 fokig hűl az idő. Vasárnaptól fokozatos felmelegedés következik, május 8–10. között 11–12 fokos maximumokkal.

Jövő hétfőig még hidegek maradnak az éjszakák, mínusz 4 és mínusz 2 fok közötti hőmérséklettel, később a minimumok 4–6 fokig enyhülnek.

Hirdetés

Április 30. és május 3. között helyenként gyenge havas esőre és havazásra is számítani lehet, főként 1700 méter fölött, az alacsonyabban fekvő térségekben főként eső várható. A hegyekben május 4–10. között is magas marad a csapadék valószínűsége.

Hirdetés
Hirdetés

Hirdetés

2026. április 27., hétfő

Szakértő: magas maradhat a földgáz ára, nehéz télnek nézhetünk elébe

Továbbra is kiszámíthatatlan a helyzet a nemzetközi energiapiacon, és a közel-keleti válság, valamint a katari termelési kapacitások egy részének kiesése miatt a földgáz ára tartósan magas maradhat.

2026. április 27., hétfő

Hirdetés
2026. április 27., hétfő

Hetvenkét településen okozott károkat a viharos szél

Tizennyolc megye 72 településén és a fővárosban okozott károkat az elmúlt 24 órában a viharos szél, a legsúlyosabb incidens Vaslui megyében, Huși városban történt, ahol egy épületről lesodort tetőszerkezet rázuhant egy férfira, aki életét vesztette.

2026. április 27., hétfő

2026. április 27., hétfő

Cseke Attila: Az RMDSZ nem szavazza meg a Bolojan-kormány elleni bizalmatlansági indítványt

Cseke Attila fejlesztési miniszter hétfőn azt nyilatkozta, hogy az RMDSZ nem szavazza meg a Bolojan-kormány elleni bizalmatlansági indítványt.

2026. április 27., hétfő

2026. április 27., hétfő

Laboreredményre várnak a kézdivásárhelyi szennyezett víz kapcsán

Egy héttel az első aggasztó jelek után sem javallott a vezetékes víz fogyasztása Kézdivásárhely több utcájában. Hétfőn délben még nem álltak rendelkezésre a legutóbbi (pénteki) mintavétel laboratóriumi vizsgálatának eredményei.

2026. április 27., hétfő

Hirdetés
2026. április 27., hétfő

125 magyar film nézhető ingyen a Filmión a magyar film napja alkalmából

Április 30-án, a magyar film napján lesz 125 éve, hogy bemutatták az első magyar filmként számon tartott A táncz című alkotást, ebből az alkalomból 125 produkció látható ingyen a Filmión április 27-e és május 10-e között.

2026. április 27., hétfő

2026. április 27., hétfő

Eltűnt mezőbodoni férfit keresnek

Marosvásárhelyre indult szombaton a 39 éves, mezőbodoni férfi Pal Ionel Silviu, aki a mai napig nem tért vissza otthonába – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

2026. április 27., hétfő

2026. április 27., hétfő

Elhunyt Sebő Ferenc, a Nemzet Művésze

79 éves korában meghalt Sebő Ferenc Kossuth-díjas énekes, gitáros, tekerőlantos, dalszerző, népzenekutató és építészmérnök, a Nemzet Művésze, a hazai hangszeres népzenei mozgalom és a táncházmozgalom egyik alapítója.

2026. április 27., hétfő

Hirdetés
2026. április 27., hétfő

Hangosak, és élettel töltik meg a várost: kezdődnek a diáknapok Marosvásárhelyen

A marosvásárhelyi diáknapokat idén május 27–30. között rendezik meg a Vibe-fesztivál helyszínén, de a város számos tere otthont ad a rendezvénynek, amely nemcsak az egyetemistákat szólítja meg.

2026. április 27., hétfő

2026. április 27., hétfő

Közel 34 ezren jutottak álláshoz a munkaerő-elhelyező ügynökség közvetítésével

Az év első negyedévében 33.966 személy jutott álláshoz az Országos Munkaerő-elhelyezési Ügynökség (ANOFM) közvetítésével – tájékoztatott hétfőn az intézmény.

2026. április 27., hétfő

2026. április 27., hétfő

Benyújtják a bizalmatlansági indítványt, ha meglesz a legalább 233 aláírás

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) és a Szociáldemokrata Párt (PSD) közös bizalmatlansági indítványát akkor fogják benyújtani, amikor meglesz a 233 támogató aláírás – nyilatkozta hétfőn George Simion.

2026. április 27., hétfő

Hirdetés
