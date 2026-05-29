A cukorbetegségről és korszerű terápiás lehetőségeiről beszélgetnek

Tavaly Sztánán gyűltek össze a diabetológusok szakmai konferenciára
Fotó: Magyar Erdélyi Diabetológiai Találkozó közösségi oldala
Hazai és magyarországi diabetológusokat tömörítő konferenciát szerveznek Nyárádszentlászlón, idén a cukorbetegség neuropszichológiai vonatkozásaira és a korszerű terápiás lehetőségekre koncentrálnak.
2026. május 29., 11:512026. május 29., 11:51
2026. május 29., 11:522026. május 29., 11:52
A Magyar Erdélyi Diabetológiai Találkozó (MEDiT) hatodik kiadását június 19–21. között rendezik meg Nyárádszentlászlón, a Pásztortűz Panzióban. Szó lesz többek között a diabéteszes distresszről, a folyamatos glükózmonitorozásról (CGMS), az inzulinpumpa-kezelésről, az onkológiai összefüggésekről és a diabéteszes neuropátiáról.
A szakmai program mellett a szervezők – a Szent Balázs Alapítvány és a Hargita Megyei Orvosi Kamara – ezúttal is lehetőséget biztosítanak az informális találkozásokra és kapcsolatépítésre.
A diabetológia iránt érdeklődő orvosok itt jelentkezhetnek be a konferenciára, a Romániai orvosok számára pedig EMC-pontok igényelhetők.
A rendezvényszervezés, a kommunikáció és a kulturális menedzsment iránt érdeklődő fiatalokat toboroz az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány marosvásárhelyi fiókja.
Bekiabálásokkal tarkított tanácsülésen fogadta el a marosvásárhelyi képviselő-testület a Kárpátok sétányára tervezett Maros-híd megépítéséhez szükséges határozatot. A projekt így célegyenesbe ért, következhet a támogatási szerződés aláírása.
Patakba esett egy 68 éves ember a Gyulakuta községhez tartozó Havadtőn. A férfi testét kiemelték a vízből, de az életét nem tudták megmenteni.
Elrajtolt szerdán a 27. alkalommal megszervezett marosvásárhelyi diáknapok és diákfesztivál 1800 résztvevővel. Ez nem csupán egy jó buli, hanem egy élő egyetemi város egyik fokmérője, amely bizonyítja, hogy képes megszólítani a fiatal generációt.
Hatvanegy millió lejes különbség van a marosvásárhelyi Állomás térre tervezett aluljáró és felüljáró költségei között. A tanácsosok fogják eldönteni, hogy melyiket érdemes megépíteni. Mindkettő esetében a cél a forgalom gördülékenyebbé tétele.
A 27. Marosvásárhelyi Diáknapok és Diákfesztivál első napján, szerdán 19.30 és 20 óra között átmeneti forgalomkorlátozás lesz Marosvásárhelyen a diákfelvonulás miatt. A lezárt útszakasz a McDonald's és az Ortodox katedrális közötti rész lesz.
Csordultig megteltek a szemeteskukák az elmúlt napokban Marosvásárhelyen, hiszen míg eddig naponta háromszor ürítették ezeket, jelenleg napi egyre van kapacitás. A városnak nincs szerződése egyetlen szolgáltatóval sem, és a héten nem is lesz.
Egy humanoid robot és egy négylábú robot – közismert nevén robotkutya – kezdte el róni Marosvásárhely utcáit, miközben hangüzenetekkel hívják fel a járókelők figyelmét a köztisztaság és a szelektív hulladékgyűjtés jelentőségére.
Felemelő és feltöltő az az összetartozás és szeretet, ami csak itt tapasztalható meg – vélik a zarándokok, akiket arról kérdeztünk, miért látogatnak évről évre a Nagy- és Kissomlyó-hegy közötti nyeregbe, a Hármashalom-oltárhoz pünkösdkor.
A 2025-ös irodalmi Nobel-díj kitüntetettjével találkozhat a közönség a marosvásárhelyi Kultúrpalotában június 2-án. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
szóljon hozzá!