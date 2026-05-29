A cukorbetegségről és korszerű terápiás lehetőségeiről beszélgetnek

Hazai és magyarországi diabetológusokat tömörítő konferenciát szerveznek Nyárádszentlászlón, idén a cukorbetegség neuropszichológiai vonatkozásaira és a korszerű terápiás lehetőségekre koncentrálnak.

A Magyar Erdélyi Diabetológiai Találkozó (MEDiT) hatodik kiadását június 19–21. között rendezik meg Nyárádszentlászlón, a Pásztortűz Panzióban. Szó lesz többek között a diabéteszes distresszről, a folyamatos glükózmonitorozásról (CGMS), az inzulinpumpa-kezelésről, az onkológiai összefüggésekről és a diabéteszes neuropátiáról.

A szakmai program mellett a szervezők – a Szent Balázs Alapítvány és a Hargita Megyei Orvosi Kamara – ezúttal is lehetőséget biztosítanak az informális találkozásokra és kapcsolatépítésre.

A diabetológia iránt érdeklődő orvosok itt jelentkezhetnek be a konferenciára, a Romániai orvosok számára pedig EMC-pontok igényelhetők.