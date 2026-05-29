Majdnem három évnyi front után vitte véghez az ukrán dezertőr a jól kitervelt szökést Romániába

Nagyon jól fel volt szerelve, hátizsákjában étel és váltásruha is volt

A Máramaros megyei hegyimentők egy hazája hadseregéből dezertált ukrán férfinak nyújtottak segítséget, aki a Máramarosi-havasokon keresztül szökött át Ukrajnából Romániába – tájékoztatott a Salvamont területi igazgatóságának vezetője.

Dan Benga szerint a 41 éves férfi nagyon jó állapotban volt, amikor rátaláltak, és nagyon jól fel volt szerelve, hátizsákjában étel és váltásruha is volt. Egyedül sikerült átkelnie a havas nagyon veszélyes részein is. A hegy lábánál az ukrán férfi

bevallotta a hegyimentőknek, hogy dezertált az ukrán hadseregből, miután 2 évet és 8 hónapot töltött a fronton