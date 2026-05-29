Majdnem három évnyi front után vitte véghez az ukrán dezertőr a jól kitervelt szökést Romániába

Nagyon jól fel volt szerelve, hátizsákjában étel és váltásruha is volt

Nagyon jól fel volt szerelve, hátizsákjában étel és váltásruha is volt

Fotó: Facebook/Salvamont Maramures

A Máramaros megyei hegyimentők egy hazája hadseregéből dezertált ukrán férfinak nyújtottak segítséget, aki a Máramarosi-havasokon keresztül szökött át Ukrajnából Romániába – tájékoztatott a Salvamont területi igazgatóságának vezetője.

2026. május 29., 08:302026. május 29., 08:30

Dan Benga szerint a 41 éves férfi nagyon jó állapotban volt, amikor rátaláltak, és nagyon jól fel volt szerelve, hátizsákjában étel és váltásruha is volt. Egyedül sikerült átkelnie a havas nagyon veszélyes részein is.

A hegy lábánál az ukrán férfi

bevallotta a hegyimentőknek, hogy dezertált az ukrán hadseregből, miután 2 évet és 8 hónapot töltött a fronton

– írja az Agerpres hírügynökség Dan Benga beszámolójára hivatkozva.

A hegyimentő szerint az ukrán férfi három napot töltött a hegyen, de a kimerültségen kívül nincsenek egészségügyi problémái. A hegyimentők mentési akciójában a határrendőrök is részt vettek.

Külföld Háború
2026. május 29., péntek

Három fő korlátozás a nyári szezonra a ma megnyíló Transzalpinán

Megnyitják pénteken reggel a forgalom előtt a tél idejére lezárt Transzalpina, azaz a 67C jelzésű országút Rânca és Curpăt közötti szakaszát – tájékoztatott a közúti infrastruktúrát kezelő országos vállalat (CNAIR).

Drón csapódott be egy galaci tömbházba, sérültek is vannak – videóval

Orosz eredetű drón zuhant egy galaci tömbházra péntek éjjel, az esetet robbanás és tűz követte az épület tizedik emeletén lévő egyik lakásban. Két személy megsérült, őket kórházba szállították.

Évtizedes probléma Csíkszéken: az éves engedélyért cserébe alig kapnak valamit a horgászok

Leépült a csíkszéki horgászat: a horgászok hosszú évek óta arra panaszkodnak, hogy nincs megfelelő mennyiségű haltelepítés a természetes vizekben. Szerintük horgászhely is kevés van a környéken, az éves engedélyért cserébe pedig alig kapnak valamit.

Újabb bűncselekménnyel gyanúsítják Andrew Tate-et Romániában

A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) ügyészei csütörtökön elrendelték a nyomozás kiterjesztését gyűlöletkeltés vagy diszkrimináció bűncselekménye miatt Andrew Tate esetében.

Ismét elérhetővé vált több vizsgálat a csíkszeredai poliklinikán

Újraindul a röntgen-, a mammográfiás vizsgálat és a csontsűrűségmérés a csíkszeredai járóbetegrendelőben, miután a megyei kórház beszerezte a szükséges sugárvédelmi engedélyeket.

Június 1-jén a marosvásárhelyi vár a gyerekek világává változik!

Szeretettel várunk mindenkit 2026. június 1-jén, hétfőn 9:00 és 12:00 óra között az Utazás a gyermekkor világában eseményre.

Fiatalok, akik nem csinálnak semmit

Az Európai Unióban a 15 és 29 év közötti nem dolgozó és oktatási vagy képzési programban sem részt vevő fiatalok aránya a 2015-ös 15,2 százalékról 2025-re 11 százalékra csökkent, de Romániában továbbra is a legmagasabb ez az arány.

Szemetes kukában vitték be ajánlatukat a városházára Marosvásárhelyen

Szemeteskukában hozták a marosvásárhelyi városházára az ajánlatukat a Sylevy cég képviselői, mert szeretnék tovább is biztosítani az utcai takarítást. Soós Zoltán polgármester szerint olyan cégeket hívtak meg, akikkel nem volt jogi vitájuk.

Gyalogátkelőn gázoltak el egy rolleres kislányt, mentőhelikopter vitte kórházba

Gyalogátjárón ütöttek el egy 13 éves gyermeket szerda délután Szentkatolnán. A rendőrség vizsgálatai szerint a kislány rollerrel kelt át a zebrán, amikor a baleset bekövetkezett.

Bukarestben tiltakoznak a Sanitas tagjai az új közalkalmazotti bértörvény ellen

A Sanitas szakszervezeti tagjai csütörtökön sztrájkőrséget tartanak a munkaügyi minisztérium székhelye előtt.

