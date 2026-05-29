Majdnem három évnyi front után vitte véghez az ukrán dezertőr a jól kitervelt szökést Romániába

Fotó: Facebook/Salvamont Maramures
A Máramaros megyei hegyimentők egy hazája hadseregéből dezertált ukrán férfinak nyújtottak segítséget, aki a Máramarosi-havasokon keresztül szökött át Ukrajnából Romániába – tájékoztatott a Salvamont területi igazgatóságának vezetője.
Dan Benga szerint a 41 éves férfi nagyon jó állapotban volt, amikor rátaláltak, és nagyon jól fel volt szerelve, hátizsákjában étel és váltásruha is volt. Egyedül sikerült átkelnie a havas nagyon veszélyes részein is.
– írja az Agerpres hírügynökség Dan Benga beszámolójára hivatkozva.
A hegyimentő szerint az ukrán férfi három napot töltött a hegyen, de a kimerültségen kívül nincsenek egészségügyi problémái. A hegyimentők mentési akciójában a határrendőrök is részt vettek.
