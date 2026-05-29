A turizmusból élő települést ellehetetlenítő vízbetörés évfordulójára emlékeznek Parajdon

Egy éve tört be a Korond-patak vize a parajdi sóbányába, egy éve élnek bizonytalanságban a helyiek, akiknek a bánya körül kialakult turizmusból volt a mindennapi bevételük. Pénteken erre a sorsfordító eseményre emlékeztek.

A pénteki megemlékezés résztvevői a parajdi sóbánya bejárata előtt gyülekeztek, majd koszorúkat helyeztek el a vízzel elöntött bánya bejáratához, a tavalyi vízbetörésre emlékezve.

Ezt követően levonultak a régi bányatelepre, és a korábbi bányabejáratnál a fúvószenekar kíséretében elénekelték a bányász-himnuszt, majd megkongatták a bányászharangot.