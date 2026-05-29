Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

A turizmusból élő települést ellehetetlenítő vízbetörés évfordulójára emlékeznek Parajdon

• Fotó: Székelyhon

Fotó: Székelyhon

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Egy éve tört be a Korond-patak vize a parajdi sóbányába, egy éve élnek bizonytalanságban a helyiek, akiknek a bánya körül kialakult turizmusból volt a mindennapi bevételük. Pénteken erre a sorsfordító eseményre emlékeztek.

Székelyhon

2026. május 29., 11:572026. május 29., 11:57

2026. május 29., 13:002026. május 29., 13:00

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A pénteki megemlékezés résztvevői a parajdi sóbánya bejárata előtt gyülekeztek, majd koszorúkat helyeztek el a vízzel elöntött bánya bejáratához, a tavalyi vízbetörésre emlékezve.

korábban írtuk

Megállíthatatlanul telik fel vízzel a parajdi sóbánya
Megállíthatatlanul telik fel vízzel a parajdi sóbánya

A normálisnak a százszorosára nőtt vízhozammal tört be a parajdi sóbányába a Korond-patak, ami a nagy esőzések következtében utat tört magának a mélybe. Már a látogatói szintről is kimentették, amit lehetett.

Ezt követően levonultak a régi bányatelepre, és a korábbi bányabejáratnál a fúvószenekar kíséretében elénekelték a bányász-himnuszt, majd megkongatták a bányászharangot.

• Fotó: Székelyhon Galéria

Fotó: Székelyhon

• Fotó: Székelyhon Galéria

Fotó: Székelyhon

Hirdetés

Udvarhelyszék Parajd
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
2 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Drón csapódott be egy galaci tömbházba, sérültek is vannak – videóval
Majdnem három évnyi front után vitte véghez az ukrán dezertőr a jól kitervelt szökést Romániába
Marosvásárhelyi ASA: megválasztották a szezon játékosát, távozott az egyik alapember
Romániai panelházba csapódott egy orosz drón, egy lakásban tűz keletkezett
Románia megszerezte első győzelmét a minifutball Eb-n
Pálffy Tibor: Kezdek klasszikussá válni
Drón csapódott be egy galaci tömbházba, sérültek is vannak – videóval
Székelyhon

Drón csapódott be egy galaci tömbházba, sérültek is vannak – videóval
Majdnem három évnyi front után vitte véghez az ukrán dezertőr a jól kitervelt szökést Romániába
Székelyhon

Majdnem három évnyi front után vitte véghez az ukrán dezertőr a jól kitervelt szökést Romániába
Marosvásárhelyi ASA: megválasztották a szezon játékosát, távozott az egyik alapember
Székely Sport

Marosvásárhelyi ASA: megválasztották a szezon játékosát, távozott az egyik alapember
Romániai panelházba csapódott egy orosz drón, egy lakásban tűz keletkezett
Krónika

Romániai panelházba csapódott egy orosz drón, egy lakásban tűz keletkezett
Románia megszerezte első győzelmét a minifutball Eb-n
Székely Sport

Románia megszerezte első győzelmét a minifutball Eb-n
Pálffy Tibor: Kezdek klasszikussá válni
Nőileg

Pálffy Tibor: Kezdek klasszikussá válni
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 29., péntek

Nem csak a kötelező, hanem teljes átszervezés történik Gyergyószentmiklóson

Gyergyószentmiklós önkormányzata átfogó közigazgatási és városüzemeltetési átszervezést visz véghez. Amellett, hogy a kötelező létszámcsökkentést végrehajtják, a hatékonyabb működést, lakosságot jobban kiszolgáló hivatalt ígérnek.

Nem csak a kötelező, hanem teljes átszervezés történik Gyergyószentmiklóson
Nem csak a kötelező, hanem teljes átszervezés történik Gyergyószentmiklóson
2026. május 29., péntek

Nem csak a kötelező, hanem teljes átszervezés történik Gyergyószentmiklóson
Hirdetés
2026. május 29., péntek

Székelyföldön elsőként nyitott szalont az OMODA | JAECOO Csíkszeredában
Székelyföldön elsőként nyitott szalont az OMODA | JAECOO Csíkszeredában
Székelyföldön elsőként nyitott szalont az OMODA | JAECOO Csíkszeredában
2026. május 29., péntek

Székelyföldön elsőként nyitott szalont az OMODA | JAECOO Csíkszeredában
2026. május 29., péntek

Nem csak a Fodor Sándor-parkot hanem a környékét is rendezné a csíkszeredai városvezetés

Elfogadták a csíkszeredai Fodor Sándor park körüli út-és járdahálózat felújítására a megvalósíthatósági tanulmányt az önkormányzati képviselők májusi ülésén pénteken egyéb határozatok mellett. A beruházás értékét közel 7 millió lejre becsülték.

Nem csak a Fodor Sándor-parkot hanem a környékét is rendezné a csíkszeredai városvezetés
Nem csak a Fodor Sándor-parkot hanem a környékét is rendezné a csíkszeredai városvezetés
2026. május 29., péntek

Nem csak a Fodor Sándor-parkot hanem a környékét is rendezné a csíkszeredai városvezetés
2026. május 29., péntek

Tovább tart a szeles idő és az ezzel járó lehűlés

Az ország nagy részét érintő viharos szélre adott ki pénteken elsőfokú (sárga) riasztásokat az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

Tovább tart a szeles idő és az ezzel járó lehűlés
Tovább tart a szeles idő és az ezzel járó lehűlés
2026. május 29., péntek

Tovább tart a szeles idő és az ezzel járó lehűlés
Hirdetés
2026. május 29., péntek

Továbbra is hatósági felügyelet alatt Barti Tihamér

Ismét meghosszabbította a Brassó Megyei Törvényszék Barti Tihamér, a Hargita megyei tanács tisztségéből felfüggesztett alelnöke, valamint Kurkó András, a Hargita Megyei Közpénzügyi Adminisztráció volt igazgatóhelyettese hatósági felügyeletét.

Továbbra is hatósági felügyelet alatt Barti Tihamér
Továbbra is hatósági felügyelet alatt Barti Tihamér
2026. május 29., péntek

Továbbra is hatósági felügyelet alatt Barti Tihamér
2026. május 29., péntek

Egy évvel a tragédia után szólalt meg a bányászharang Parajdon

Felcsendült a bányászhimnusz és megszólalt a bányászharang egy évvel a sóbánya beomlását követően Parajdon. A katasztrófa előtti utolsó percekről mesélt nekünk az esemény szervezője, hangsúlyozva, hogy egy új bánya megnyitásában bíznak.

Egy évvel a tragédia után szólalt meg a bányászharang Parajdon
Egy évvel a tragédia után szólalt meg a bányászharang Parajdon
2026. május 29., péntek

Egy évvel a tragédia után szólalt meg a bányászharang Parajdon
2026. május 29., péntek

Négyszáz liter gázolajat lophattak a 18 és 20 év közötti fiatalok

Négy férfit őrizetbe vettek a Hargita megyei rendőrök a Maroshévízen és Salamáson történt házkutatások után. Az ellenük felhozott vádak: minősített lopás és minősített lopási kísérlet.

Négyszáz liter gázolajat lophattak a 18 és 20 év közötti fiatalok
Négyszáz liter gázolajat lophattak a 18 és 20 év közötti fiatalok
2026. május 29., péntek

Négyszáz liter gázolajat lophattak a 18 és 20 év közötti fiatalok
Hirdetés
2026. május 29., péntek

Három fő korlátozás a nyári szezonra a ma megnyíló Transzalpinán

Megnyitják pénteken reggel a forgalom előtt a tél idejére lezárt Transzalpina, azaz a 67C jelzésű országút Rânca és Curpăt közötti szakaszát – tájékoztatott a közúti infrastruktúrát kezelő országos vállalat (CNAIR).

Három fő korlátozás a nyári szezonra a ma megnyíló Transzalpinán
Három fő korlátozás a nyári szezonra a ma megnyíló Transzalpinán
2026. május 29., péntek

Három fő korlátozás a nyári szezonra a ma megnyíló Transzalpinán
2026. május 29., péntek

Majdnem három évnyi front után vitte véghez az ukrán dezertőr a jól kitervelt szökést Romániába

A Máramaros megyei hegyimentők egy hazája hadseregéből dezertált ukrán férfinak nyújtottak segítséget, aki a Máramarosi-havasokon keresztül szökött át Ukrajnából Romániába – tájékoztatott a Salvamont területi igazgatóságának vezetője.

Majdnem három évnyi front után vitte véghez az ukrán dezertőr a jól kitervelt szökést Romániába
Majdnem három évnyi front után vitte véghez az ukrán dezertőr a jól kitervelt szökést Romániába
2026. május 29., péntek

Majdnem három évnyi front után vitte véghez az ukrán dezertőr a jól kitervelt szökést Romániába
2026. május 29., péntek

Drón csapódott be egy galaci tömbházba, sérültek is vannak – videóval

Orosz eredetű drón zuhant egy galaci tömbházra péntek éjjel, az esetet robbanás és tűz követte az épület tizedik emeletén lévő egyik lakásban. Két személy megsérült, őket kórházba szállították.

Drón csapódott be egy galaci tömbházba, sérültek is vannak – videóval
Drón csapódott be egy galaci tömbházba, sérültek is vannak – videóval
2026. május 29., péntek

Drón csapódott be egy galaci tömbházba, sérültek is vannak – videóval
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!