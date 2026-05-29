Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Három fő korlátozás a nyári szezonra a ma megnyíló Transzalpinán

• Fotó: Facebook/DRDP Craiova

Fotó: Facebook/DRDP Craiova

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Megnyitják pénteken reggel a forgalom előtt a tél idejére lezárt Transzalpina, azaz a 67C jelzésű országút Rânca és Curpăt közötti szakaszát – tájékoztatott a közúti infrastruktúrát kezelő országos vállalat (CNAIR).

Székelyhon

2026. május 29., 08:502026. május 29., 08:50

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Közleményében a vállalat leszögezte, hogy

  • a magashegyi úton május 29. és június 30. között csak reggel 9 és este 8 óra között lehet közlekedni, július elsejétől pedig reggel 7 és este 9 óra között,

  • és kizárólag a 3,5 tonnánál kisebb járművek forgalma engedélyezett.

  • A Transzalpinán legfeljebb 30 kilométer/óra a megengedett sebesség.

Arra is emlékeztettek, hogy a vállalat bármikor az út lezárásáról dönthet a nyár folyamán a 34+800 km és 59+800 km közötti szakaszon, ha az időjárási körülmények (köd, viharok, felhőszakadások stb.) vagy más, veszélyt jelentő természeti jelenségek (lavinák, kőomlás, földcsuszamlás) miatt ezt indokoltnak tartja.

Hirdetés

Leszögezték továbbá, hogy a Transzalpina megnyitása előtt szakemberekből álló csapat vizsgálta meg az út állapotát – írja az Agerpres hírügynökség.

Belföld Közlekedés Turizmus
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Gyalogátkelőn gázoltak el egy rolleres kislányt, mentőhelikopter vitte kórházba
Indulnak a kisajátítások, hogy elérjék az autópályát
Ha nincs feljutási jog, akkor nincs felsőházi szereplés
Büntetőeljárás indult az erdélyi pásztor ellen, aki juhai védelmében ölte meg a medvét
Magyar válogatott hálóőrt igazolt a Háromszéki Ágyúsok
Pálffy Tibor: Kezdek klasszikussá válni
Gyalogátkelőn gázoltak el egy rolleres kislányt, mentőhelikopter vitte kórházba
Székelyhon

Gyalogátkelőn gázoltak el egy rolleres kislányt, mentőhelikopter vitte kórházba
Indulnak a kisajátítások, hogy elérjék az autópályát
Székelyhon

Indulnak a kisajátítások, hogy elérjék az autópályát
Ha nincs feljutási jog, akkor nincs felsőházi szereplés
Székely Sport

Ha nincs feljutási jog, akkor nincs felsőházi szereplés
Büntetőeljárás indult az erdélyi pásztor ellen, aki juhai védelmében ölte meg a medvét
Krónika

Büntetőeljárás indult az erdélyi pásztor ellen, aki juhai védelmében ölte meg a medvét
Magyar válogatott hálóőrt igazolt a Háromszéki Ágyúsok
Székely Sport

Magyar válogatott hálóőrt igazolt a Háromszéki Ágyúsok
Pálffy Tibor: Kezdek klasszikussá válni
Nőileg

Pálffy Tibor: Kezdek klasszikussá válni
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 29., péntek

Majdnem három évnyi front után vitte véghez az ukrán dezertőr a jól kitervelt szökést Romániába

A Máramaros megyei hegyimentők egy hazája hadseregéből dezertált ukrán férfinak nyújtottak segítséget, aki a Máramarosi-havasokon keresztül szökött át Ukrajnából Romániába – tájékoztatott a Salvamont területi igazgatóságának vezetője.

Majdnem három évnyi front után vitte véghez az ukrán dezertőr a jól kitervelt szökést Romániába
Majdnem három évnyi front után vitte véghez az ukrán dezertőr a jól kitervelt szökést Romániába
2026. május 29., péntek

Majdnem három évnyi front után vitte véghez az ukrán dezertőr a jól kitervelt szökést Romániába
Hirdetés
2026. május 29., péntek

Drón csapódott be egy galaci tömbházba, sérültek is vannak – videóval

Orosz eredetű drón zuhant egy galaci tömbházra péntek éjjel, az esetet robbanás és tűz követte az épület tizedik emeletén lévő egyik lakásban. Két személy megsérült, őket kórházba szállították.

Drón csapódott be egy galaci tömbházba, sérültek is vannak – videóval
Drón csapódott be egy galaci tömbházba, sérültek is vannak – videóval
2026. május 29., péntek

Drón csapódott be egy galaci tömbházba, sérültek is vannak – videóval
2026. május 29., péntek

Évtizedes probléma Csíkszéken: az éves engedélyért cserébe alig kapnak valamit a horgászok

Leépült a csíkszéki horgászat: a horgászok hosszú évek óta arra panaszkodnak, hogy nincs megfelelő mennyiségű haltelepítés a természetes vizekben. Szerintük horgászhely is kevés van a környéken, az éves engedélyért cserébe pedig alig kapnak valamit.

Évtizedes probléma Csíkszéken: az éves engedélyért cserébe alig kapnak valamit a horgászok
Évtizedes probléma Csíkszéken: az éves engedélyért cserébe alig kapnak valamit a horgászok
2026. május 29., péntek

Évtizedes probléma Csíkszéken: az éves engedélyért cserébe alig kapnak valamit a horgászok
2026. május 28., csütörtök

Újabb bűncselekménnyel gyanúsítják Andrew Tate-et Romániában

A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) ügyészei csütörtökön elrendelték a nyomozás kiterjesztését gyűlöletkeltés vagy diszkrimináció bűncselekménye miatt Andrew Tate esetében.

Újabb bűncselekménnyel gyanúsítják Andrew Tate-et Romániában
Újabb bűncselekménnyel gyanúsítják Andrew Tate-et Romániában
2026. május 28., csütörtök

Újabb bűncselekménnyel gyanúsítják Andrew Tate-et Romániában
Hirdetés
2026. május 28., csütörtök

Ismét elérhetővé vált több vizsgálat a csíkszeredai poliklinikán

Újraindul a röntgen-, a mammográfiás vizsgálat és a csontsűrűségmérés a csíkszeredai járóbetegrendelőben, miután a megyei kórház beszerezte a szükséges sugárvédelmi engedélyeket.

Ismét elérhetővé vált több vizsgálat a csíkszeredai poliklinikán
Ismét elérhetővé vált több vizsgálat a csíkszeredai poliklinikán
2026. május 28., csütörtök

Ismét elérhetővé vált több vizsgálat a csíkszeredai poliklinikán
2026. május 28., csütörtök

Június 1-jén a marosvásárhelyi vár a gyerekek világává változik!

Szeretettel várunk mindenkit 2026. június 1-jén, hétfőn 9:00 és 12:00 óra között az Utazás a gyermekkor világában eseményre.

Június 1-jén a marosvásárhelyi vár a gyerekek világává változik!
Június 1-jén a marosvásárhelyi vár a gyerekek világává változik!
2026. május 28., csütörtök

Június 1-jén a marosvásárhelyi vár a gyerekek világává változik!
2026. május 28., csütörtök

Fiatalok, akik nem csinálnak semmit

Az Európai Unióban a 15 és 29 év közötti nem dolgozó és oktatási vagy képzési programban sem részt vevő fiatalok aránya a 2015-ös 15,2 százalékról 2025-re 11 százalékra csökkent, de Romániában továbbra is a legmagasabb ez az arány.

Fiatalok, akik nem csinálnak semmit
Fiatalok, akik nem csinálnak semmit
2026. május 28., csütörtök

Fiatalok, akik nem csinálnak semmit
Hirdetés
2026. május 28., csütörtök

Szemetes kukában vitték be ajánlatukat a városházára Marosvásárhelyen

Szemeteskukában hozták a marosvásárhelyi városházára az ajánlatukat a Sylevy cég képviselői, mert szeretnék tovább is biztosítani az utcai takarítást. Soós Zoltán polgármester szerint olyan cégeket hívtak meg, akikkel nem volt jogi vitájuk.

Szemetes kukában vitték be ajánlatukat a városházára Marosvásárhelyen
Szemetes kukában vitték be ajánlatukat a városházára Marosvásárhelyen
2026. május 28., csütörtök

Szemetes kukában vitték be ajánlatukat a városházára Marosvásárhelyen
2026. május 28., csütörtök

Gyalogátkelőn gázoltak el egy rolleres kislányt, mentőhelikopter vitte kórházba

Gyalogátjárón ütöttek el egy 13 éves gyermeket szerda délután Szentkatolnán. A rendőrség vizsgálatai szerint a kislány rollerrel kelt át a zebrán, amikor a baleset bekövetkezett.

Gyalogátkelőn gázoltak el egy rolleres kislányt, mentőhelikopter vitte kórházba
Gyalogátkelőn gázoltak el egy rolleres kislányt, mentőhelikopter vitte kórházba
2026. május 28., csütörtök

Gyalogátkelőn gázoltak el egy rolleres kislányt, mentőhelikopter vitte kórházba
2026. május 28., csütörtök

Bukarestben tiltakoznak a Sanitas tagjai az új közalkalmazotti bértörvény ellen

A Sanitas szakszervezeti tagjai csütörtökön sztrájkőrséget tartanak a munkaügyi minisztérium székhelye előtt.

Bukarestben tiltakoznak a Sanitas tagjai az új közalkalmazotti bértörvény ellen
Bukarestben tiltakoznak a Sanitas tagjai az új közalkalmazotti bértörvény ellen
2026. május 28., csütörtök

Bukarestben tiltakoznak a Sanitas tagjai az új közalkalmazotti bértörvény ellen
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!