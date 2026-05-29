Három fő korlátozás a nyári szezonra a ma megnyíló Transzalpinán

Fotó: Facebook/DRDP Craiova
Megnyitják pénteken reggel a forgalom előtt a tél idejére lezárt Transzalpina, azaz a 67C jelzésű országút Rânca és Curpăt közötti szakaszát – tájékoztatott a közúti infrastruktúrát kezelő országos vállalat (CNAIR).
Közleményében a vállalat leszögezte, hogy
a magashegyi úton május 29. és június 30. között csak reggel 9 és este 8 óra között lehet közlekedni, július elsejétől pedig reggel 7 és este 9 óra között,
és kizárólag a 3,5 tonnánál kisebb járművek forgalma engedélyezett.
A Transzalpinán legfeljebb 30 kilométer/óra a megengedett sebesség.
Arra is emlékeztettek, hogy a vállalat bármikor az út lezárásáról dönthet a nyár folyamán a 34+800 km és 59+800 km közötti szakaszon, ha az időjárási körülmények (köd, viharok, felhőszakadások stb.) vagy más, veszélyt jelentő természeti jelenségek (lavinák, kőomlás, földcsuszamlás) miatt ezt indokoltnak tartja.
Leszögezték továbbá, hogy a Transzalpina megnyitása előtt szakemberekből álló csapat vizsgálta meg az út állapotát – írja az Agerpres hírügynökség.
