Önkénteseket toboroz az Erdélyi Hagyományok Háza

A rendezvényszervezés, a kommunikáció és a kulturális menedzsment iránt érdeklődő fiatalokat toboroz az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány marosvásárhelyi fiókja.

Az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány marosvásárhelyi fiókja meghirdeti 2026-os önkéntes programját, amelynek fókuszában a fiatalok szakmai képzése és egy új, értékteremtő közösség felépítése áll.

Mint a szerkesztőségünkhöz eljutatott közleményben írják, az intézmény küldetése a professzionális kulturális tudásátadás, így a program célja túlmutat a hagyományos segítségnyújtáson: a 16 és 22 év közötti fiatalok valós tapasztalatot szerezhetnek a rendezvényszervezés, a kommunikáció és a kulturális menedzsment területén.

Hirdetés

A résztvevők a szakmai tréningek mellett közvetlen betekintést nyernek a régió kiemelt kulturális eseményeinek kulisszái mögé, a legaktívabb önkénteseket pedig az alapítvány nyári fesztiválbelépőkkel és exkluzív programokkal jutalmazza. A programra korlátozott számban (20–30 fő) tudnak jelentkezőket fogadni, hogy a minőségi, személyes mentorálást biztosítani tudjuk.

Jelentkezési határidő: 2026. június 5. Személyes interjúk időpontja: 2026. június 8-12. Eredményhirdetés: 2026. június 12. Jelentkezési űrlap itt.