Tupír, hajlakk, laza hullámok – így alakult át a menyasszonyi frizuradivat az elmúlt évtizedekben

A természetesség az új divat
A hatalmas kontyoktól és lakkozott hullámoktól hosszú út vezetett a mai könnyed, természetes menyasszonyi frizurákig. Császár Edith mesterfodrász szerint a modern menyasszony már önmagát szeretné látni a tükörben az esküvő napján is.
Az esküvői trendek mindig pontos lenyomatai annak, hogyan gondolkodik egy korszak a nőiességről, az eleganciáról és az önkifejezésről. Ez különösen igaz a menyasszonyi frizurákra. Elég csak fellapozni néhány régi családi albumot: a nyolcvanas évek monumentális kontyai, a kilencvenes évek precízen fixált hullámai vagy a kétezres évek túlstilizált loknijai mind-mind egy adott kor szépségideálját tükrözik.
Ma egészen más irány uralja az esküvői hajdivatot. A merev formák helyett a könnyedség, a természetes textúra és az önazonosság került előtérbe.
Császár Edith csíkszeredai mesterfodrász szerint az elmúlt évek egyik legérdekesebb változása pontosan ebben rejlik. „A menyasszonyok ma már kevésbé szeretnének teljesen átalakulni az esküvőjük napjára. Inkább a saját stílusuk legszebb, legfinomabb verzióját keresik” – fogalmazott.
A nyolcvanas és kilencvenes évek menyasszonyi hajtrendjeit egyetlen szóval lehetne leírni: látványosak. A magasra épített kontyok, az erősen tupírozott tövek és a gondosan lakkozott hullámok akkoriban az elegancia szimbólumai voltak. Minél dúsabbnak, strukturáltabbnak tűnt egy frizura, annál ünnepibbnek számított.
Az esküvői frizura elkészítése sokszor órákig tartott.
A korszak fotóin gyakran feltűnnek a drámai fátylak, a csillogó hajdíszek és a szimmetrikusan kialakított formák is. A természetesség akkor még háttérbe szorult, a hangsúly inkább a tökéletesen kidolgozott összhatáson volt.
A kétezres évek elején fokozatosan „puhult” a menyasszonyi hajdivat. Megjelentek a lágyabb hullámok, a romantikusabb kontyok és az arcot keretező tincsek. A frizurák továbbra is erősen formázottak maradtak, mégis nőiesebb, finomabb hangulatot kezdtek árasztani. Ebben az időszakban váltak népszerűvé a nagyobb loknik, a fényes hajtextúrák és a hollywoodi inspirációjú hullámok is. Sok menyasszony ekkor kezdett el tudatosabban olyan frizurát választani, amely jobban illik az arcformájához és a ruhájához.
Az elmúlt évek egyik legerősebb trendje egyértelműen a természetesség. Császár Edith szerint ma már a legtöbb menyasszony könnyed, puha és élettel teli frizurát szeretne.
– mondta a csíkszeredai fodrász. A mai trendekben a haj mozgása, textúrája és természetes fénye kap hangsúlyt. Egy modern menyasszonyi frizura akkor működik igazán jól, ha légiesnek és természetesnek hat, miközben végig megtartja az eleganciáját.
A jelenlegi menyasszonyi trendek egyik legnépszerűbb szereplője a texturált, lazább konty. Ezek a frizurák romantikusak, modernek és rendkívül sokoldalúak. A finoman kiengedett tincsek lágyítják az összhatást, a puha formák pedig természetesebb megjelenést adnak.
A fodrászok ma már tudatosan kerülik a túl szigorú vonalakat. A kisebb szabálytalanságok, az enyhén fellazított textúrák és a természetes esés sokkal frissebb, időtállóbb hatást keltenek.
A hullámos haj szinte örök klasszikus az esküvői trendekben, most mégis új karaktert kapott. A mai hullámok sokkal lazábbak, természetesebbek és könnyedebbek, mint néhány évvel ezelőtt. A cél már nem a tökéletesen egyforma loknik kialakítása. A fodrászok inkább azt próbálják elérni, hogy a haj puha, fényes és életteli maradjon. Mintha a hullámok szinte maguktól alakultak volna ki. Ez a stílus különösen jól működik kültéri esküvőkön, bohém hangulatú szertartásokon vagy letisztult, modern ruhákkal kombinálva.
A természetes kontyok leváltották a kemény loknikat
Visszatértek a félig feltűzött frizurák is, főként romantikus esküvői stílusoknál. Fonatokkal, gyöngyös hajtűkkel, selyemmasnikkal vagy minimalista hajékszerekkel kiegészítve egyszerre hatnak játékosnak és elegánsnak. A kiegészítők világában is jól látható a változás.
Egy apró gyöngysor, egy elegáns hajtű, vagy egy selyemszalag sokkal kifinomultabb összhatást tud nyújtani, mint egy túlterhelt hajdísz.
A menyasszonyi hajdivat legfontosabb változása talán mégsem technikai kérdés. Sokkal inkább arról szól, hogyan szeretnék látni magukat a nők életük egyik legfontosabb napján. Császár Edith szerint ma már egyre több menyasszony érkezik konkrét elképzelésekkel, inspirációkkal és egy nagyon határozott igénnyel: önmagát szeretné viszontlátni a tükörben.
Ez a szemlélet pedig hosszú távon talán időtállóbb minden trendnél. Egy jól megválasztott menyasszonyi frizura ma már nem harsány akar lenni, hanem személyes. És talán éppen ettől marad igazán emlékezetes évekkel később is.
