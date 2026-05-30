Tupír, hajlakk, laza hullámok – így alakult át a menyasszonyi frizuradivat az elmúlt évtizedekben

A hatalmas kontyoktól és lakkozott hullámoktól hosszú út vezetett a mai könnyed, természetes menyasszonyi frizurákig. Császár Edith mesterfodrász szerint a modern menyasszony már önmagát szeretné látni a tükörben az esküvő napján is.

Nagy Lilla 2026. május 30., 10:202026. május 30., 10:20

Az esküvői trendek mindig pontos lenyomatai annak, hogyan gondolkodik egy korszak a nőiességről, az eleganciáról és az önkifejezésről. Ez különösen igaz a menyasszonyi frizurákra. Elég csak fellapozni néhány régi családi albumot: a nyolcvanas évek monumentális kontyai, a kilencvenes évek precízen fixált hullámai vagy a kétezres évek túlstilizált loknijai mind-mind egy adott kor szépségideálját tükrözik.

Fotó: Pixabay

Ma egészen más irány uralja az esküvői hajdivatot. A merev formák helyett a könnyedség, a természetes textúra és az önazonosság került előtérbe. Hirdetés

A mai menyasszonyok egy olyan frizurát keresnek, amely elegáns, fotókon is gyönyörűen mutat, közben pedig kényelmes marad, és valóban illik a személyiségükhöz.

Császár Edith csíkszeredai mesterfodrász szerint az elmúlt évek egyik legérdekesebb változása pontosan ebben rejlik. „A menyasszonyok ma már kevésbé szeretnének teljesen átalakulni az esküvőjük napjára. Inkább a saját stílusuk legszebb, legfinomabb verzióját keresik” – fogalmazott.

Fotó: Pixabay

Ahol a volumen számított luxusnak A nyolcvanas és kilencvenes évek menyasszonyi hajtrendjeit egyetlen szóval lehetne leírni: látványosak. A magasra épített kontyok, az erősen tupírozott tövek és a gondosan lakkozott hullámok akkoriban az elegancia szimbólumai voltak. Minél dúsabbnak, strukturáltabbnak tűnt egy frizura, annál ünnepibbnek számított. Az esküvői frizura elkészítése sokszor órákig tartott.

A fodrászok szinte építkeztek a hajból: hajhálók, erős fixálók, rengeteg hajlakk és precíz technikák biztosították, hogy egyetlen tincs se mozduljon el a nagy nap során.

A korszak fotóin gyakran feltűnnek a drámai fátylak, a csillogó hajdíszek és a szimmetrikusan kialakított formák is. A természetesség akkor még háttérbe szorult, a hangsúly inkább a tökéletesen kidolgozott összhatáson volt.

Fotó: Pixabay

A kétezres évek romantikus fordulata A kétezres évek elején fokozatosan „puhult” a menyasszonyi hajdivat. Megjelentek a lágyabb hullámok, a romantikusabb kontyok és az arcot keretező tincsek. A frizurák továbbra is erősen formázottak maradtak, mégis nőiesebb, finomabb hangulatot kezdtek árasztani. Ebben az időszakban váltak népszerűvé a nagyobb loknik, a fényes hajtextúrák és a hollywoodi inspirációjú hullámok is. Sok menyasszony ekkor kezdett el tudatosabban olyan frizurát választani, amely jobban illik az arcformájához és a ruhájához.

Fotó: Pixabay

A természetes elegancia korszaka Az elmúlt évek egyik legerősebb trendje egyértelműen a természetesség. Császár Edith szerint ma már a legtöbb menyasszony könnyed, puha és élettel teli frizurát szeretne.

„A túl merev, túldíszített hajak háttérbe kerültek. Sokkal fontosabb lett, hogy a menyasszony jól érezze magát a frizurájában egész nap”

– mondta a csíkszeredai fodrász. A mai trendekben a haj mozgása, textúrája és természetes fénye kap hangsúlyt. Egy modern menyasszonyi frizura akkor működik igazán jól, ha légiesnek és természetesnek hat, miközben végig megtartja az eleganciáját. A laza konty lett az új kedvenc A jelenlegi menyasszonyi trendek egyik legnépszerűbb szereplője a texturált, lazább konty. Ezek a frizurák romantikusak, modernek és rendkívül sokoldalúak. A finoman kiengedett tincsek lágyítják az összhatást, a puha formák pedig természetesebb megjelenést adnak.

Egy ilyen konty egyszerre tud elegáns lenni a templomi szertartáson és könnyed a hajnalig tartó buliban.

A fodrászok ma már tudatosan kerülik a túl szigorú vonalakat. A kisebb szabálytalanságok, az enyhén fellazított textúrák és a természetes esés sokkal frissebb, időtállóbb hatást keltenek.

Fotó: Pixabay

Hullámok, amelyek tényleg élnek A hullámos haj szinte örök klasszikus az esküvői trendekben, most mégis új karaktert kapott. A mai hullámok sokkal lazábbak, természetesebbek és könnyedebbek, mint néhány évvel ezelőtt. A cél már nem a tökéletesen egyforma loknik kialakítása. A fodrászok inkább azt próbálják elérni, hogy a haj puha, fényes és életteli maradjon. Mintha a hullámok szinte maguktól alakultak volna ki. Ez a stílus különösen jól működik kültéri esküvőkön, bohém hangulatú szertartásokon vagy letisztult, modern ruhákkal kombinálva.

A természetes kontyok leváltották a kemény loknikat Fotó: Pixabay

Fonatok és apró részletek Visszatértek a félig feltűzött frizurák is, főként romantikus esküvői stílusoknál. Fonatokkal, gyöngyös hajtűkkel, selyemmasnikkal vagy minimalista hajékszerekkel kiegészítve egyszerre hatnak játékosnak és elegánsnak. A kiegészítők világában is jól látható a változás.

A korábbi, feltűnő díszek helyett ma a finom részletek dominálnak.