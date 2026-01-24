Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Természetközeli és mozgásközpontú osztályt indítanak a hagyományos közoktatási rendszerben

Minden adott a természetközeli oktatás megvalósulásához: a kebelei iskolaépületet dombok, fák, természet veszi körül • Fotó: Haáz Vince

Minden adott a természetközeli oktatás megvalósulásához: a kebelei iskolaépületet dombok, fák, természet veszi körül

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Marosvásárhely melletti Jedden a sikeres óvodai modellre építve természetközeli szemléletű előkészítő osztályok indulnak ősztől. Céljuk, hogy helyben, modern körülmények között kínáljanak valódi alternatívát a szülőknek a közoktatás keretében.

Hajnal Csilla

2026. január 24., 13:542026. január 24., 13:54

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Jedd községben már van egy jól működő, korszerű óvoda, amely jelenleg 68 gyermeket fogad. Ezt nem csak a helyi családok választják szívesen, hanem Marosvásárhelyről és Koronkából is vannak szülők, akik ide hozzák gyermekeiket. Az intézmény európai uniós színvonalú környezetet biztosít: tágas, zöldövezeti udvar fákkal, játszótérrel, természetközeli térrel, valamint meleg étkezés és kiszámítható működés jellemzi.

Román és magyar tagozaton is indulna egy-egy osztály

Az óvoda sikerére és a szülői igényekre alapozva a község idén új lépésre szánta el magát. A beiskolázási terv elkészítésekor úgy döntöttek, hogy

Hirdetés

az induló előkészítő osztályt a hagyományos közoktatás keretein belül, de egy sajátos, természetközeli és mozgásközpontú szemlélettel indítják el.

Az osztályok mind magyar, mind román tagozaton elindulnak a jeddi tanintézményhez tartozó kebelei iskola keretében – ismertette Szakács Zoltán, a Benedek Elek Általános Iskola igazgatója.

A Jeddhez tartozó Kebelében indulnának el az új előkészítő osztályok • Fotó: Haáz Vince Galéria

A Jeddhez tartozó Kebelében indulnának el az új előkészítő osztályok

Fotó: Haáz Vince

A szükséges infrastruktúrát a község önkormányzatának támogatásával, valamint sikeresen lehívott európai uniós pályázatokból biztosították. A fejlesztéseknek köszönhetően az iskolában digitális táblák, valamint a szabadtéri foglalkozásokat szolgáló kerti filagóriák is helyet kapnak.

A program részeként kreatív műhelyek indulnak, például

ősztől minden gyermek saját magaságyásban tapasztalhatja meg a növénytermesztés folyamatát, az ültetéstől a gondozásig

– magyarázta az iskolaigazgató.

Szakács Zoltán, a jeddi Benedek Elek Általános Iskola igazgatója: nagyon sok szülőnek megfelelne a helyi program, hiszen lesz délutáni oktatás is • Fotó: Haáz Vince Galéria

Szakács Zoltán, a jeddi Benedek Elek Általános Iskola igazgatója: nagyon sok szülőnek megfelelne a helyi program, hiszen lesz délutáni oktatás is

Fotó: Haáz Vince

Szakács Zoltán arra is rámutatott, hogy évente több mint harminc gyermek hagyja el a helyi iskolát, mert a szülők a városi intézményeket választják, gyakran hosszas reggeli és esetenként délutáni várakozással a forgalomban. A jeddi iskola azonban valódi alternatívát kínál:

  • természetközeli szemlélettel,

  • délutáni oktatással,

  • meleg étkezéssel,

  • sporttevékenységekkel,

  • valamint elektromos iskolabusszal segíti a családokat.

A tanulók kosárlabdán, kézilabdán, labdarúgáson, jégkorongon és úszáson vehetnek részt profi edzők irányításával, utóbbi kettőt a városban tartanák, és iskolabusszal oldanák meg a szállítást. De lesz minden gyereknek személyre szóló chipes beléptetője is, amelyen keresztül a szülő nyomon követheti azt is, hogy épp hol tartózkodik helyileg a gyereke.

A kebelei összevont osztályt Jeddre vinnék át

„A jeddi óvodások közül is többen maradnának itt, de Marosszentgyörgyről is többen megkerestek, hogy az erdei óvodából hoznák hozzánk a gyerekeket, azzal a feltétellel, ha valamilyen formában tovább vinnénk azt a koncepciót, amit ott ők elkezdtek” – mutatott rá az iskolavezető.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Hozzátette, a pedagógusgárda felkészült, tapasztalt, a városból járnak ki, tudatos döntés eredményeként. Az előkészítő osztály tanítónője különösen kreatív és motivált. A tervek szerint

legalább 15 gyermekkel indulna az osztály, de ennél nagyobb létszámra is számítanak.

A pár évvel ezelőtt felújított kebelei iskolaépületben jelenleg összevont osztály működik, zömében kebelei gyerekekkel. Az iskola tervei szerint pedig ősztől ezt az osztályt behoznák a jeddi iskolába, és itt minden gyerek a saját életkorának megfelelő osztályba kerülne, őket iskolabusz szállítaná reggelente a jeddi iskolába.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Az iskola február elején nyílt napot szervez, ahol bemutatják a pedagógusokat és az élménypedagógiai, természetközeli szemlélet részleteit. Nemcsak helyi, de akár marosvásárhelyi és környékbeli gyerekek beíratását is várják. Érdeklődni Szakács Zoltán iskolaigazgatónál lehet a 0745 764 132-es telefonszámon.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Marosszék Oktatás
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Szánkózás közben esett a folyóba két kisgyerek, egyikük eltűnt a jeges vízben – frissítve
Lavina volt egy romániai út közelében – fotók
Gólerős támadót igazolt a magyar élvonalból az FK Csíkszereda
Soviniszta „poén”: magyar nemzeti színű tortát szeletelve pózol Vadim Tudor lánya
A felsőházért küzdő csapathoz szerződött a Sepsi OSK korábbi csatára
A hajmosáson múlhat minden (VIDEÓ)
Szánkózás közben esett a folyóba két kisgyerek, egyikük eltűnt a jeges vízben – frissítve
Székelyhon

Szánkózás közben esett a folyóba két kisgyerek, egyikük eltűnt a jeges vízben – frissítve
Lavina volt egy romániai út közelében – fotók
Székelyhon

Lavina volt egy romániai út közelében – fotók
Gólerős támadót igazolt a magyar élvonalból az FK Csíkszereda
Székely Sport

Gólerős támadót igazolt a magyar élvonalból az FK Csíkszereda
Soviniszta „poén”: magyar nemzeti színű tortát szeletelve pózol Vadim Tudor lánya
Krónika

Soviniszta „poén”: magyar nemzeti színű tortát szeletelve pózol Vadim Tudor lánya
A felsőházért küzdő csapathoz szerződött a Sepsi OSK korábbi csatára
Székely Sport

A felsőházért küzdő csapathoz szerződött a Sepsi OSK korábbi csatára
A hajmosáson múlhat minden (VIDEÓ)
Nőileg

A hajmosáson múlhat minden (VIDEÓ)
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 24., szombat

Akiknek a kommunizmus már csak történelem: új tantárgy a tizenkettedikeseknek

A 2025–2026-os tanévtől új kötelező tantárgyat tanulnak a romániai tizenkettedikesek: a kommunista rendszer történetét. Imre Zsolt történelemtanár vezeti be a diákokat a sokszor mitikusnak tűnő, de a jelenünket is meghatározó korszak részleteibe.

Akiknek a kommunizmus már csak történelem: új tantárgy a tizenkettedikeseknek
Akiknek a kommunizmus már csak történelem: új tantárgy a tizenkettedikeseknek
2026. január 24., szombat

Akiknek a kommunizmus már csak történelem: új tantárgy a tizenkettedikeseknek
Hirdetés
2026. január 23., péntek

Autópálya épül Gernyeszegen – legalábbis szimuláció szintjén a tűzoltók képzéséhez

Három nagy beruházás erősíti a vészhelyzeti beavatkozást Maros megyében: Balavásáron lesz tűzoltóállomás, Segesváron felújítják a régit, a legnagyobb beruházás pedig Marosvásárhelyen és Gernyeszegen valósul meg a képzési központ létrehozásával.

Autópálya épül Gernyeszegen – legalábbis szimuláció szintjén a tűzoltók képzéséhez
Autópálya épül Gernyeszegen – legalábbis szimuláció szintjén a tűzoltók képzéséhez
2026. január 23., péntek

Autópálya épül Gernyeszegen – legalábbis szimuláció szintjén a tűzoltók képzéséhez
2026. január 23., péntek

Címer után zászlaja is lett Nyárádszeredának

Az RMDSZ javaslatára a kormány csütörtökön hivatalosította Nyárádszereda közösségének új szimbólumát.

Címer után zászlaja is lett Nyárádszeredának
Címer után zászlaja is lett Nyárádszeredának
2026. január 23., péntek

Címer után zászlaja is lett Nyárádszeredának
2026. január 23., péntek

Marosszéki dalmaraton: huszonnégy órán át zeng a népdal Jobbágyfalván

Négyszáz dalos kedvű gyermek, fiatal és felnőtt énekel egy teljes napon át az első alkalommal megszervezett Marosszéki dalmaratonon. A jobbágyfalvi Tündér Ilona vendégházban csütörtökön reggel felcsendülő népdalok péntek reggelig szólnak.

Marosszéki dalmaraton: huszonnégy órán át zeng a népdal Jobbágyfalván
Marosszéki dalmaraton: huszonnégy órán át zeng a népdal Jobbágyfalván
2026. január 23., péntek

Marosszéki dalmaraton: huszonnégy órán át zeng a népdal Jobbágyfalván
Hirdetés
2026. január 22., csütörtök

Kutyaól, ivóvíz és élelem – ha ezek hiányoznak, akkor jöhet a bírság

Nyolcezer lejes pénzbírságot róttak ki csütörtökön a Maros megyei rendőrök azokra a gazdákra, akik nem biztosítottak megfelelő életkörülményeket állataiknak a rendkívüli hidegben.

Kutyaól, ivóvíz és élelem – ha ezek hiányoznak, akkor jöhet a bírság
Kutyaól, ivóvíz és élelem – ha ezek hiányoznak, akkor jöhet a bírság
2026. január 22., csütörtök

Kutyaól, ivóvíz és élelem – ha ezek hiányoznak, akkor jöhet a bírság
2026. január 22., csütörtök

Soós Zoltán: köztéri alkotásokkal tisztelgünk a városformáló személyiségek előtt

Hivatalosan is bejelentették a Sütő András író és Constantin Romanu Vivu tiszteletére állítandó szobrok ötletpályázatának eredményeit. A város identitását azok a személyiségek formálják, akiknek emléke előtt köztéri alkotásokkal róják le tiszteletüket.

Soós Zoltán: köztéri alkotásokkal tisztelgünk a városformáló személyiségek előtt
Soós Zoltán: köztéri alkotásokkal tisztelgünk a városformáló személyiségek előtt
2026. január 22., csütörtök

Soós Zoltán: köztéri alkotásokkal tisztelgünk a városformáló személyiségek előtt
2026. január 22., csütörtök

Pereskedés pereskedés hátán – két ajánlat maradt versenyben a szászrégeni elkerülőút megépítésére

A szászrégeni elkerülőút kivitelezésére 2022 óta próbálnak szakcéget találni, mindeddig sikertelenül. Az országos közbeszerzést óvások és perek sokasága teszi egyre átláthatatlanabbá. Jelenleg két ajánlat van az ötszáz millió lejes munkálatra.

Pereskedés pereskedés hátán – két ajánlat maradt versenyben a szászrégeni elkerülőút megépítésére
Pereskedés pereskedés hátán – két ajánlat maradt versenyben a szászrégeni elkerülőút megépítésére
2026. január 22., csütörtök

Pereskedés pereskedés hátán – két ajánlat maradt versenyben a szászrégeni elkerülőút megépítésére
Hirdetés
2026. január 21., szerda

Életveszélyesen megsérült egy nő a Segesvár közelében történt balesetben

Két személygépkocsi ütközött össze Segesvár és Dános között szerdán este, két ember a járműbe szorult, a forgalmat is leállították egy időre az országúton mindkét irányban. Az egyik sérültet életveszélyes állapotban szállították kórházba.

Életveszélyesen megsérült egy nő a Segesvár közelében történt balesetben
Életveszélyesen megsérült egy nő a Segesvár közelében történt balesetben
2026. január 21., szerda

Életveszélyesen megsérült egy nő a Segesvár közelében történt balesetben
2026. január 21., szerda

Ki készítette a nyertes Sütő András-szobrot?

Nyolc hónap alatt kell elkészülnie annak a Sütő András-szobornak, amelyet a beküldött alkotások közül nyertesként kiválasztottak a marosvásárhelyi városháza által megbízott szakemberek. Egész alakos lesz.

Ki készítette a nyertes Sütő András-szobrot?
Ki készítette a nyertes Sütő András-szobrot?
2026. január 21., szerda

Ki készítette a nyertes Sütő András-szobrot?
2026. január 21., szerda

Mechanikai szikra okozhatta a gázrobbanást, amely miatt több százan maradtak fűtés nélkül

Több mint háromszáz háztartás maradt gáz és fűtés nélkül szerdára virradóan Oláhkocsárdon, miután a helyi gáznyomás-szabályozó állomáson robbanás történt és tűz ütött ki. A hatóságok sürgősségi megelőző intézkedéseket tettek érdekükben.

Mechanikai szikra okozhatta a gázrobbanást, amely miatt több százan maradtak fűtés nélkül
Mechanikai szikra okozhatta a gázrobbanást, amely miatt több százan maradtak fűtés nélkül
2026. január 21., szerda

Mechanikai szikra okozhatta a gázrobbanást, amely miatt több százan maradtak fűtés nélkül
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!