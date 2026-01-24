Természetközeli és mozgásközpontú osztályt indítanak a hagyományos közoktatási rendszerben

Minden adott a természetközeli oktatás megvalósulásához: a kebelei iskolaépületet dombok, fák, természet veszi körül
Fotó: Haáz Vince
A Marosvásárhely melletti Jedden a sikeres óvodai modellre építve természetközeli szemléletű előkészítő osztályok indulnak ősztől. Céljuk, hogy helyben, modern körülmények között kínáljanak valódi alternatívát a szülőknek a közoktatás keretében.
Jedd községben már van egy jól működő, korszerű óvoda, amely jelenleg 68 gyermeket fogad. Ezt nem csak a helyi családok választják szívesen, hanem Marosvásárhelyről és Koronkából is vannak szülők, akik ide hozzák gyermekeiket. Az intézmény európai uniós színvonalú környezetet biztosít: tágas, zöldövezeti udvar fákkal, játszótérrel, természetközeli térrel, valamint meleg étkezés és kiszámítható működés jellemzi.
Az osztályok mind magyar, mind román tagozaton elindulnak a jeddi tanintézményhez tartozó kebelei iskola keretében
Az osztályok mind magyar, mind román tagozaton elindulnak a jeddi tanintézményhez tartozó kebelei iskola keretében – ismertette Szakács Zoltán, a Benedek Elek Általános Iskola igazgatója.
A Jeddhez tartozó Kebelében indulnának el az új előkészítő osztályok
A szükséges infrastruktúrát a község önkormányzatának támogatásával, valamint sikeresen lehívott európai uniós pályázatokból biztosították. A fejlesztéseknek köszönhetően az iskolában digitális táblák, valamint a szabadtéri foglalkozásokat szolgáló kerti filagóriák is helyet kapnak.
A program részeként kreatív műhelyek indulnak
– magyarázta az iskolaigazgató.
Szakács Zoltán, a jeddi Benedek Elek Általános Iskola igazgatója: nagyon sok szülőnek megfelelne a helyi program, hiszen lesz délutáni oktatás is
Szakács Zoltán arra is rámutatott, hogy évente több mint harminc gyermek hagyja el a helyi iskolát, mert a szülők a városi intézményeket választják, gyakran hosszas reggeli és esetenként délutáni várakozással a forgalomban. A jeddi iskola azonban valódi alternatívát kínál:
természetközeli szemlélettel,
délutáni oktatással,
meleg étkezéssel,
sporttevékenységekkel,
valamint elektromos iskolabusszal segíti a családokat.
A tanulók kosárlabdán, kézilabdán, labdarúgáson, jégkorongon és úszáson vehetnek részt profi edzők irányításával, utóbbi kettőt a városban tartanák, és iskolabusszal oldanák meg a szállítást. De lesz minden gyereknek személyre szóló chipes beléptetője is, amelyen keresztül a szülő nyomon követheti azt is, hogy épp hol tartózkodik helyileg a gyereke.
„A jeddi óvodások közül is többen maradnának itt, de Marosszentgyörgyről is többen megkerestek, hogy az erdei óvodából hoznák hozzánk a gyerekeket, azzal a feltétellel, ha valamilyen formában tovább vinnénk azt a koncepciót, amit ott ők elkezdtek” – mutatott rá az iskolavezető.
Hozzátette, a pedagógusgárda felkészült, tapasztalt, a városból járnak ki, tudatos döntés eredményeként. Az előkészítő osztály tanítónője különösen kreatív és motivált.
A pár évvel ezelőtt felújított kebelei iskolaépületben jelenleg összevont osztály működik, zömében kebelei gyerekekkel. Az iskola tervei szerint pedig ősztől ezt az osztályt behoznák a jeddi iskolába, és itt minden gyerek a saját életkorának megfelelő osztályba kerülne, őket iskolabusz szállítaná reggelente a jeddi iskolába.
Az iskola február elején nyílt napot szervez, ahol bemutatják a pedagógusokat és az élménypedagógiai, természetközeli szemlélet részleteit. Nemcsak helyi, de akár marosvásárhelyi és környékbeli gyerekek beíratását is várják. Érdeklődni Szakács Zoltán iskolaigazgatónál lehet a 0745 764 132-es telefonszámon.
