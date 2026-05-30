Tolvajokat vettek őrizetbe Ákosfalván

Két, összesen hatezer lej értékű áramgenerátort tulajdonított el Kibéden az a két Ákosfalva községbeli férfi, akiket pénteken 24 órás őrizetbe vettek a hatóságok – közölte a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

Csütörtökön értesítette a hatóságokat egy kibédi férfi, hogy ismeretlen személyek eltulajdonítottak tőle két külterületen használt generátort, amelyek becsült értéke 6000 lej – olvasható a közleményben.

A rendőrség a nyomozás során két Ákosfalva községbeli férfit azonosított be, akik a gyanú szerint részt vettek a lopásban. Egyikük 27, másikuk 42 éves. Pénteken mindkettőjüket 24 órás őrizetbe vették a hatóságok. A nyomozás az ügyészség koordinálásával folytatódik.