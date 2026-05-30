Tolvajokat vettek őrizetbe Ákosfalván

Fotó: Olti Angyalka
Két, összesen hatezer lej értékű áramgenerátort tulajdonított el Kibéden az a két Ákosfalva községbeli férfi, akiket pénteken 24 órás őrizetbe vettek a hatóságok – közölte a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.
Csütörtökön értesítette a hatóságokat egy kibédi férfi, hogy ismeretlen személyek eltulajdonítottak tőle két külterületen használt generátort, amelyek becsült értéke 6000 lej – olvasható a közleményben.
A rendőrség a nyomozás során két Ákosfalva községbeli férfit azonosított be, akik a gyanú szerint részt vettek a lopásban. Egyikük 27, másikuk 42 éves. Pénteken mindkettőjüket 24 órás őrizetbe vették a hatóságok. A nyomozás az ügyészség koordinálásával folytatódik.
Több portára is betört, ahol kerítéseket rongált meg egy medve szombaton reggel a Marosvásárhelyhez közeli Mezőbergenyében – közölte Mezőpanit község polgármestere.
Fedett padokat és információs táblákat helyeztek ki a Marosvásárhely melletti Kincses-dombok kerékpáros útvonal mentén. A hegyimentők figyelmeztetnek: a kirándulók és a biciklizők legyenek óvatosak és legyen náluk medveriasztó spray.
Harminc napra előzetes letartóztatásba helyeztek egy mezőméhesi férfit, miután alkoholfogyasztást követően szóváltásba keveredett egy falustársával, akit a gyanú szerint többször megütött.
Aláírta a Romgaz azt a szerződést, amely alapján átvenné a marosvásárhelyi Azomureș kombinát termelési tevékenységét. Az ügylet célja a műtrágyagyártás újraindítása, de a lezáráshoz még több jóváhagyásra is szükség van.
Hazai és magyarországi diabetológusokat tömörítő konferenciát szerveznek Nyárádszentlászlón, idén a cukorbetegség neuropszichológiai vonatkozásaira és a korszerű terápiás lehetőségekre koncentrálnak.
A rendezvényszervezés, a kommunikáció és a kulturális menedzsment iránt érdeklődő fiatalokat toboroz az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány marosvásárhelyi fiókja.
Bekiabálásokkal tarkított tanácsülésen fogadta el a marosvásárhelyi képviselő-testület a Kárpátok sétányára tervezett Maros-híd megépítéséhez szükséges határozatot. A projekt így célegyenesbe ért, következhet a támogatási szerződés aláírása.
Patakba esett egy 68 éves ember a Gyulakuta községhez tartozó Havadtőn. A férfi testét kiemelték a vízből, de az életét nem tudták megmenteni.
Elrajtolt szerdán a 27. alkalommal megszervezett marosvásárhelyi diáknapok és diákfesztivál 1800 résztvevővel. Ez nem csupán egy jó buli, hanem egy élő egyetemi város egyik fokmérője, amely bizonyítja, hogy képes megszólítani a fiatal generációt.
Hatvanegy millió lejes különbség van a marosvásárhelyi Állomás térre tervezett aluljáró és felüljáró költségei között. A tanácsosok fogják eldönteni, hogy melyiket érdemes megépíteni. Mindkettő esetében a cél a forgalom gördülékenyebbé tétele.
