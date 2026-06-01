Veszélyesnek ítélt, visszajáró medvét lőttek ki Székelyudvarhelyen

Négy év körüli nőstény medvét lőttek ki hétfő este a székelyudvarhelyi Tulipán utcánál, miután az állat az elmúlt hetekben rendszeresen megjelent lakott területen, és közvetlen veszélyt jelentett az emberekre.

A medve hétfő esti megjelenése miatt a riasztást 21.19 órakor adták ki, miután az állatot előbb a Csillagvizsgáló közelében, majd a Lombkorona sétány környékén észlelték.

Az állat végül a Tulipán utcánál bukkant fel, ahol a kilövés megtörtént.

Az alpolgármester elmondta, az intervenciós bizottság a kilövés mellett döntött, mert

A kilövésre a Ro-Alert figyelmeztetést követően mintegy negyedórával került sor – mondta el Dávid Endre alpolgármester a Székelyhon megkeresésére válaszolva.

egy olyan visszajáró egyedről van szó, az elmúlt hetekben többször megjelent a város különböző pontjain.

Csak az előző héten három alkalommal észlelték, viselkedése pedig arra utalt, hogy nem félt az embertől, hozzászokott az ember közelségéhez.

A medve mozgási területéhez tartozott a lombkoronasétány környéke is, ugyancsak többször feltűnt a Tulipán utcában is. Valószínűleg ugyanez az állat garázdálkodott a Rákóczi utcában is, ahol méhkaptárakat rongált meg.