Veszélyesnek ítélt, visszajáró medvét lőttek ki Székelyudvarhelyen

Képünk illusztráció
Fotó: Beliczay László
Négy év körüli nőstény medvét lőttek ki hétfő este a székelyudvarhelyi Tulipán utcánál, miután az állat az elmúlt hetekben rendszeresen megjelent lakott területen, és közvetlen veszélyt jelentett az emberekre.
A medve hétfő esti megjelenése miatt a riasztást 21.19 órakor adták ki, miután az állatot előbb a Csillagvizsgáló közelében, majd a Lombkorona sétány környékén észlelték.
A kilövésre a Ro-Alert figyelmeztetést követően mintegy negyedórával került sor – mondta el Dávid Endre alpolgármester a Székelyhon megkeresésére válaszolva.
Az alpolgármester elmondta, az intervenciós bizottság a kilövés mellett döntött, mert
Csak az előző héten három alkalommal észlelték, viselkedése pedig arra utalt, hogy nem félt az embertől, hozzászokott az ember közelségéhez.
A medve mozgási területéhez tartozott a lombkoronasétány környéke is, ugyancsak többször feltűnt a Tulipán utcában is. Valószínűleg ugyanez az állat garázdálkodott a Rákóczi utcában is, ahol méhkaptárakat rongált meg.
A helyszíni megfigyelések alapján az állat körülbelül négyéves nőstény medve lehetett. A pontos adatokat a kilövést követő vizsgálatok során állapítja meg a vadásztársulat, amely elvégzi a szükséges méréseket és adminisztratív teendőket.
Nagy erőkkel vonultak a hatóságok hétfőn délelőtt a székelyudvarhelyi Győzelem utcába, ahonnan tűzesetet jelentettek. A lakás bérlője a tűzhelyen felejtette az ételt, majd távozott az apartmanból – a tűzoltók az ablakon át jutottak be.
Furcsa üzenettel találkozhatunk tegnap óta a parajdi sóbánya bejáratánál: vödörbe helyezett gumicsizmák árválkodnak, vezetői funkciót betöltőknek szóló utalással.
Szombaton reggel a Fások utcában, a székelyudvarhelyi terelőút környékén, pénteken este a Rózsa utcában, korábban pedig a Csereháton és a Szejkefürdőn jártak különböző medvék. Komoly károkat is okozott az egyik nagyvad egy méhészetnél.
Kisebb vita alakult ki a székelyudvarhelyi tanácsülésen, amikor az egyik tanácsos jelezte: remélhetőleg a Palló Imre iskola felújítása nem jut ugyanarra a sorsra, mint az Orbán Balázs iskola vagy a művelődési ház, ahol tervezési hibák okoznak gondokat.
Pontosan 151 évvel ezelőtt, május 27-én keletkezett Szováta természeti kincse, a Medve-tó. Ma egy éve ugyanezen a napon árasztotta el a víz a parajdi sóbányát is.
Figyelemfelkeltő rajzokat festenek a székelyudvarhelyi iskolák közelében lévő átjáróknál, hogy a gyalogosokat óvatosságra intsék. A kezdeményezés célja a baleset-megelőzés. Ezt a módszert Csíkszeredában is alkalmazták.
Pótolják az eredetileg április végére és május elejére tervezett, rossz idő miatt elhalasztott programokat: május 30–31-én, valamint gyermeknapon a Szejkei Óriásmajális három napon át várja a családokat.
Kedd reggel elkezdik a Haáz Rezső Múzeum előtti körforgalom felújításának előkészítését, így forgalomkorlátozásokra kell számítani – közli Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere.
Szakaszosan költöztetik el a vetési varjak fészkeit Székelyudvarhelyen, hogy öt év alatt a város peremére szorítsák ki a populáció nagy részét. A beavatkozás egyes helyszíneken már eredményesnek bizonyult.
Több mint 8 millió lejes román kormánytámogatásból újították fel a székelykeresztúri Gyárfás-kúriát. A vasárnap délutáni avatóünnepségen arról beszéltek, hogy a magyar szellemi örökség egy darabját sikerült megmenteni.
szóljon hozzá!