Veszélyesnek ítélt, visszajáró medvét lőttek ki Székelyudvarhelyen

Négy év körüli nőstény medvét lőttek ki hétfő este a székelyudvarhelyi Tulipán utcánál, miután az állat az elmúlt hetekben rendszeresen megjelent lakott területen, és közvetlen veszélyt jelentett az emberekre.

2026. június 01., 22:332026. június 01., 22:33

A medve hétfő esti megjelenése miatt a riasztást 21.19 órakor adták ki, miután az állatot előbb a Csillagvizsgáló közelében, majd a Lombkorona sétány környékén észlelték.

Az állat végül a Tulipán utcánál bukkant fel, ahol a kilövés megtörtént.

A kilövésre a Ro-Alert figyelmeztetést követően mintegy negyedórával került sor – mondta el Dávid Endre alpolgármester a Székelyhon megkeresésére válaszolva.

Az alpolgármester elmondta, az intervenciós bizottság a kilövés mellett döntött, mert

egy olyan visszajáró egyedről van szó, az elmúlt hetekben többször megjelent a város különböző pontjain.

Csak az előző héten három alkalommal észlelték, viselkedése pedig arra utalt, hogy nem félt az embertől, hozzászokott az ember közelségéhez.

A medve mozgási területéhez tartozott a lombkoronasétány környéke is, ugyancsak többször feltűnt a Tulipán utcában is. Valószínűleg ugyanez az állat garázdálkodott a Rákóczi utcában is, ahol méhkaptárakat rongált meg.

Több alkalommal udvarokra hatolt be, illetve szemeteseket is feldúlt.

A helyszíni megfigyelések alapján az állat körülbelül négyéves nőstény medve lehetett. A pontos adatokat a kilövést követő vizsgálatok során állapítja meg a vadásztársulat, amely elvégzi a szükséges méréseket és adminisztratív teendőket.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely medve
szóljon hozzá! Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. június 01., hétfő

A tűzhelyen felejtette a készülő ételt, majd távozott otthonából

Nagy erőkkel vonultak a hatóságok hétfőn délelőtt a székelyudvarhelyi Győzelem utcába, ahonnan tűzesetet jelentettek. A lakás bérlője a tűzhelyen felejtette az ételt, majd távozott az apartmanból – a tűzoltók az ablakon át jutottak be.

2026. június 01., hétfő

2026. május 30., szombat

Gumicsizmás üzenet Parajdról – videóval

Furcsa üzenettel találkozhatunk tegnap óta a parajdi sóbánya bejáratánál: vödörbe helyezett gumicsizmák árválkodnak, vezetői funkciót betöltőknek szóló utalással.

2026. május 30., szombat

2026. május 30., szombat

Ösztön? A városban is a Fások utcát kereste a medve – videóval

Szombaton reggel a Fások utcában, a székelyudvarhelyi terelőút környékén, pénteken este a Rózsa utcában, korábban pedig a Csereháton és a Szejkefürdőn jártak különböző medvék. Komoly károkat is okozott az egyik nagyvad egy méhészetnél.

2026. május 30., szombat

2026. május 28., csütörtök

A művészeti líceum esetében kiküszöbölnék a tervezési hibákat Székelyudvarhelyen

Kisebb vita alakult ki a székelyudvarhelyi tanácsülésen, amikor az egyik tanácsos jelezte: remélhetőleg a Palló Imre iskola felújítása nem jut ugyanarra a sorsra, mint az Orbán Balázs iskola vagy a művelődési ház, ahol tervezési hibák okoznak gondokat.

2026. május 28., csütörtök

2026. május 27., szerda

A parajdi sóbánya vesztére emlékezünk a Medve-tó születésnapján

Pontosan 151 évvel ezelőtt, május 27-én keletkezett Szováta természeti kincse, a Medve-tó. Ma egy éve ugyanezen a napon árasztotta el a víz a parajdi sóbányát is.

2026. május 27., szerda

2026. május 27., szerda

Figyelemfelkeltő jelzéseket festenek fel az iskolák közelében lévő átjáróknál

Figyelemfelkeltő rajzokat festenek a székelyudvarhelyi iskolák közelében lévő átjáróknál, hogy a gyalogosokat óvatosságra intsék. A kezdeményezés célja a baleset-megelőzés. Ezt a módszert Csíkszeredában is alkalmazták.

2026. május 27., szerda

2026. május 27., szerda

Óriásmajálissal és gyermeknappal készülnek Szejkén

Pótolják az eredetileg április végére és május elejére tervezett, rossz idő miatt elhalasztott programokat: május 30–31-én, valamint gyermeknapon a Szejkei Óriásmajális három napon át várja a családokat.

2026. május 27., szerda

2026. május 26., kedd

Újabb forgalmas helyszínen kezdődik útfelújítás Székelyudvarhelyen

Kedd reggel elkezdik a Haáz Rezső Múzeum előtti körforgalom felújításának előkészítését, így forgalomkorlátozásokra kell számítani – közli Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere.

2026. május 26., kedd

2026. május 25., hétfő

Öt év alatt a város peremére szorítják ki a varjakat

Szakaszosan költöztetik el a vetési varjak fészkeit Székelyudvarhelyen, hogy öt év alatt a város peremére szorítsák ki a populáció nagy részét. A beavatkozás egyes helyszíneken már eredményesnek bizonyult.

2026. május 25., hétfő

2026. május 24., vasárnap

Petőfi körtefája mellett újult meg a történelmi Gyárfás-kúria

Több mint 8 millió lejes román kormánytámogatásból újították fel a székelykeresztúri Gyárfás-kúriát. A vasárnap délutáni avatóünnepségen arról beszéltek, hogy a magyar szellemi örökség egy darabját sikerült megmenteni.

2026. május 24., vasárnap

