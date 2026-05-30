Gumicsizmás üzenet Parajdról – videóval

• Fotó: Székelyhon

Fotó: Székelyhon

Furcsa üzenettel találkozhatunk tegnap óta a parajdi sóbánya bejáratánál: vödörbe helyezett gumicsizmák árválkodnak, vezetői funkciót betöltőknek szóló utalással.

Székelyhon

2026. május 30., 20:062026. május 30., 20:06

2026. május 30., 21:382026. május 30., 21:38

Két megemlékezést is tartottak tegnap Parajdon a tavaly májusi bányakatasztrófára emlékezve. Délelőtt a bányászok gyűltek össze, később pedig egy másik eseményen is felelevenítették a helyiek az egy évvel ezelőtt történteket. Búcsúzóul egy üzenetet is hagytak „forgatókönyvön kívül a fiatalok”.

korábban írtuk

Egy évvel a tragédia után szólalt meg a bányászharang Parajdon
Egy évvel a tragédia után szólalt meg a bányászharang Parajdon

Felcsendült a bányászhimnusz és megszólalt a bányászharang egy évvel a sóbánya beomlását követően Parajdon. A katasztrófa előtti utolsó percekről mesélt nekünk az esemény szervezője, hangsúlyozva, hogy egy új bánya megnyitásában bíznak.

Udvarhelyszék Parajd
A rovat további cikkei

2026. május 30., szombat

Ösztön? A városban is a Fások utcát kereste a medve – videóval

Szombaton reggel a Fások utcában, a székelyudvarhelyi terelőút környékén, pénteken este a Rózsa utcában, korábban pedig a Csereháton és a Szejkefürdőn jártak különböző medvék. Komoly károkat is okozott az egyik nagyvad egy méhészetnél.

2026. május 30., szombat

2026. május 28., csütörtök

A művészeti líceum esetében kiküszöbölnék a tervezési hibákat Székelyudvarhelyen

Kisebb vita alakult ki a székelyudvarhelyi tanácsülésen, amikor az egyik tanácsos jelezte: remélhetőleg a Palló Imre iskola felújítása nem jut ugyanarra a sorsra, mint az Orbán Balázs iskola vagy a művelődési ház, ahol tervezési hibák okoznak gondokat.

2026. május 28., csütörtök

2026. május 27., szerda

A parajdi sóbánya vesztére emlékezünk a Medve-tó születésnapján

Pontosan 151 évvel ezelőtt, május 27-én keletkezett Szováta természeti kincse, a Medve-tó. Ma egy éve ugyanezen a napon árasztotta el a víz a parajdi sóbányát is.

2026. május 27., szerda

2026. május 27., szerda

Figyelemfelkeltő jelzéseket festenek fel az iskolák közelében lévő átjáróknál

Figyelemfelkeltő rajzokat festenek a székelyudvarhelyi iskolák közelében lévő átjáróknál, hogy a gyalogosokat óvatosságra intsék. A kezdeményezés célja a baleset-megelőzés. Ezt a módszert Csíkszeredában is alkalmazták.

2026. május 27., szerda

2026. május 27., szerda

Óriásmajálissal és gyermeknappal készülnek Szejkén

Pótolják az eredetileg április végére és május elejére tervezett, rossz idő miatt elhalasztott programokat: május 30–31-én, valamint gyermeknapon a Szejkei Óriásmajális három napon át várja a családokat.

2026. május 27., szerda

2026. május 26., kedd

Újabb forgalmas helyszínen kezdődik útfelújítás Székelyudvarhelyen

Kedd reggel elkezdik a Haáz Rezső Múzeum előtti körforgalom felújításának előkészítését, így forgalomkorlátozásokra kell számítani – közli Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere.

2026. május 26., kedd

2026. május 25., hétfő

Öt év alatt a város peremére szorítják ki a varjakat

Szakaszosan költöztetik el a vetési varjak fészkeit Székelyudvarhelyen, hogy öt év alatt a város peremére szorítsák ki a populáció nagy részét. A beavatkozás egyes helyszíneken már eredményesnek bizonyult.

2026. május 25., hétfő

2026. május 24., vasárnap

Petőfi körtefája mellett újult meg a történelmi Gyárfás-kúria

Több mint 8 millió lejes román kormánytámogatásból újították fel a székelykeresztúri Gyárfás-kúriát. A vasárnap délutáni avatóünnepségen arról beszéltek, hogy a magyar szellemi örökség egy darabját sikerült megmenteni.

2026. május 24., vasárnap

2026. május 24., vasárnap

„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó

Felemelő és feltöltő az az összetartozás és szeretet, ami csak itt tapasztalható meg – vélik a zarándokok, akiket arról kérdeztünk, miért látogatnak évről évre a Nagy- és Kissomlyó-hegy közötti nyeregbe, a Hármashalom-oltárhoz pünkösdkor.

2026. május 24., vasárnap

2026. május 22., péntek

„A zarándokút a szív útja” – útnak indultak a zarándokok Székelyudvarhelyről Csíksomlyóra

Útnak indult a közel hétszáz zarándok Székelyudvarhelyről péntek reggel, akik a következő napokban gyalogosan mennek Csíksomlyóig, hogy együtt vegyenek részt a pünkösdszombati búcsús szentmisén.

2026. május 22., péntek

