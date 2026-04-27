Kötéltánc a számok között: 63 millió lej hiányzik Hargita Megye Tanácsa idei költségvetésében

A Hargita megyei önkormányzat összköltségvetése 880 millió lej
Fotó: Borbély Fanni
Hiányzik 63 millió lej Hargita Megye Tanácsának 2026-os költségvetéséből, ezért a megyei önkormányzat több területen is visszafogta a kiadásokat, miközben a fejlesztésekről sem mond le. A képviselő-testület kedden dönt a 880 millió lejes büdzséről.
„Mindenhol egy picit szűkebbre húztuk a nadrágot” – fogalmazott Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke hétfőn Csíkszeredában a megyei önkormányzat 2026. évi költségvetés-tervezetének ismertetésekor.
Mint mondta, kihívásokkal terhelt év elé néznek, amelyben felelős döntéseket kell meghozni. A megye költségvetésének tervezését már tavaly decemberben elkezdték, felmérve az intézmények és a partnerek igényeit, de hamar kiderült, hogy a rendelkezésre álló keret 63 millió lejjel elmarad a valós szükségletektől.
A megyei tanács elnöke szerint a helyzet orvoslására úgy állították össze a büdzsét, hogy ne kelljen teljesen leállítani egyes tevékenységeket, hanem minden területről elvonjanak valamennyi pénzt. Így például
csökkentették a megye tagsági díjait különböző szervezetekben,
ugyanakkor a civil szervezeteknek szánt pályázati keretet is szűkebbre szabták.
Kivételt jelentenek a kulturális programokra szánt összegek, amelyeket a tavalyi év szintjén tartanak.
„Nehéz időszakban a kulturális identitás megélése legalább annyira fontos, mint bármely infrastrukturális beruházás” – hangsúlyozta az elöljáró, értékválasztásnak nevezve ezt a döntést.
A sajtóval ismertette Hargita Megye Tanácsának költségvetés-tervezetét Bíró Barna Botond megyei tanácselnök
Fotó: Borbély Fanni
Bíró Barna Botond szerint a költségvetés nem „díszlet”, hanem szigorú egyensúlyra épül, ahol minden kiadásnak megvan az ára. Éppen ezért
Erre négy fő lehetőséget vázolt fel. Az egyik, hogy
a költségnövekedéseket elszámolhatják majd az Anghel Saligny-programban,
a másik a hitelkeret növelése,
a harmadik a hitelek újraszámítása és futamidejének tízről tizenöt évre történő meghosszabbítása,
a negyedik lehetőség pedig a költségvetés-kiigazítás.
A megyei önkormányzat idei büdzséje továbbra is fejlesztésközpontú, ugyanakkor ez jelenti a legnagyobb kockázatát is. „Ahol európai uniós vagy kormányzati forrásokat nyertünk, ott biztosítanunk kell az önrészt” – emelte ki a tanácselnök.
Több beruházás is folyamatban van, ezek közül négy európai uniós projekt esetében június végéig kell elszámolni. Az egyik az oktatási infrastruktúra fejlesztését célozta, amely során több mint ezerötszáz tantermet szereltek fel, a másik három pedig épületek energiahatékonyságának növeléséről szól.
Az egészségügyi beruházások sem maradnak el: elkezdik a csíkszentmártoni korai fejlesztő és rehabilitációs központ felújítását, valamint a szentegyházai palliatív ellátó központ létrehozását. Emellett folytatják a csíkszeredai kórház sürgősségi osztályának bővítését, és előkészítik a majdani tüdő- és fertőzőkórház épületének felépítését.
Bíró Barna Botond néhány számadatot is ismertetett:
Ebből a fizetésekre fordított keret 91 millió lej, azaz négymillió lejjel kevesebb, mint 2025-ben.
456 millió lejt a megyeháza és a hozzá tartozó intézmények fenntartására különítenek el
Fotó: Borbély Fanni
A tanácselnök végül kiemelte, hogy a nehézségek ellenére világos fejlesztési elképzelésekkel rendelkeznek, és a cél továbbra is a megye működésének biztosítása, miközben a beruházásoknak is kézzelfogható eredményeket kell hozniuk.
A végső döntést a költségvetésről a képviselő-testület hozza meg a keddi tanácsülésen, de az már most látszik: 2026 nem lesz könnyű év Hargita megye számára.
