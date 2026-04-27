Kötéltánc a számok között: 63 millió lej hiányzik Hargita Megye Tanácsa idei költségvetésében

A Hargita megyei önkormányzat összköltségvetése 880 millió lej

A Hargita megyei önkormányzat összköltségvetése 880 millió lej

Fotó: Borbély Fanni

Hiányzik 63 millió lej Hargita Megye Tanácsának 2026-os költségvetéséből, ezért a megyei önkormányzat több területen is visszafogta a kiadásokat, miközben a fejlesztésekről sem mond le. A képviselő-testület kedden dönt a 880 millió lejes büdzséről.

Barabás Hajnal

2026. április 27., 16:452026. április 27., 16:45

„Mindenhol egy picit szűkebbre húztuk a nadrágot” – fogalmazott Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke hétfőn Csíkszeredában a megyei önkormányzat 2026. évi költségvetés-tervezetének ismertetésekor.

Mint mondta, kihívásokkal terhelt év elé néznek, amelyben felelős döntéseket kell meghozni. A megye költségvetésének tervezését már tavaly decemberben elkezdték, felmérve az intézmények és a partnerek igényeit, de hamar kiderült, hogy a rendelkezésre álló keret 63 millió lejjel elmarad a valós szükségletektől.

Értékválasztó döntés

A megyei tanács elnöke szerint a helyzet orvoslására úgy állították össze a büdzsét, hogy ne kelljen teljesen leállítani egyes tevékenységeket, hanem minden területről elvonjanak valamennyi pénzt. Így például

  • csökkentették a megye tagsági díjait különböző szervezetekben,

  • ugyanakkor a civil szervezeteknek szánt pályázati keretet is szűkebbre szabták.

  • Kivételt jelentenek a kulturális programokra szánt összegek, amelyeket a tavalyi év szintjén tartanak.

„Nehéz időszakban a kulturális identitás megélése legalább annyira fontos, mint bármely infrastrukturális beruházás” – hangsúlyozta az elöljáró, értékválasztásnak nevezve ezt a döntést.

A sajtóval ismertette Hargita Megye Tanácsának költségvetés-tervezetét Bíró Barna Botond megyei tanácselnök

A sajtóval ismertette Hargita Megye Tanácsának költségvetés-tervezetét Bíró Barna Botond megyei tanácselnök

Fotó: Borbély Fanni

Bíró Barna Botond szerint a költségvetés nem „díszlet”, hanem szigorú egyensúlyra épül, ahol minden kiadásnak megvan az ára. Éppen ezért

már az elfogadása után megkezdik a bevételi oldal bővítését.

Erre négy fő lehetőséget vázolt fel. Az egyik, hogy

  1. a költségnövekedéseket elszámolhatják majd az Anghel Saligny-programban,

  2. a másik a hitelkeret növelése,

  3. a harmadik a hitelek újraszámítása és futamidejének tízről tizenöt évre történő meghosszabbítása,

  4. a negyedik lehetőség pedig a költségvetés-kiigazítás.

Fejlesztésekre is jut

A megyei önkormányzat idei büdzséje továbbra is fejlesztésközpontú, ugyanakkor ez jelenti a legnagyobb kockázatát is. „Ahol európai uniós vagy kormányzati forrásokat nyertünk, ott biztosítanunk kell az önrészt” – emelte ki a tanácselnök.

Több beruházás is folyamatban van, ezek közül négy európai uniós projekt esetében június végéig kell elszámolni. Az egyik az oktatási infrastruktúra fejlesztését célozta, amely során több mint ezerötszáz tantermet szereltek fel, a másik három pedig épületek energiahatékonyságának növeléséről szól.

A homoródfürdői Hatos villát és a régi MÁV-épületet Csíkszeredában, a régi fogászat épületét, határidőre be tudják fejezni, a megyeháza esetében azonban csúszásra lehet számítani.

Az egészségügyi beruházások sem maradnak el: elkezdik a csíkszentmártoni korai fejlesztő és rehabilitációs központ felújítását, valamint a szentegyházai palliatív ellátó központ létrehozását. Emellett folytatják a csíkszeredai kórház sürgősségi osztályának bővítését, és előkészítik a majdani tüdő- és fertőzőkórház épületének felépítését.

Kevesebb megy bérekre

Bíró Barna Botond néhány számadatot is ismertetett:

a megyei tanács összköltségvetése 880 millió lej, amelyből 456 millió lejt a megyeháza és a hozzá tartozó intézmények fenntartására különítenek el.

Ebből a fizetésekre fordított keret 91 millió lej, azaz négymillió lejjel kevesebb, mint 2025-ben.

456 millió lejt a megyeháza és a hozzá tartozó intézmények fenntartására különítenek el

456 millió lejt a megyeháza és a hozzá tartozó intézmények fenntartására különítenek el

Fotó: Borbély Fanni

A tanácselnök végül kiemelte, hogy a nehézségek ellenére világos fejlesztési elképzelésekkel rendelkeznek, és a cél továbbra is a megye működésének biztosítása, miközben a beruházásoknak is kézzelfogható eredményeket kell hozniuk.

A végső döntést a költségvetésről a képviselő-testület hozza meg a keddi tanácsülésen, de az már most látszik: 2026 nem lesz könnyű év Hargita megye számára.

Hargita megye Csíkszék
1 hozzászólás Hozzászólások
Soha nem voltak még ennyien a motoros szezonnyitón – videó
Kockakővel rakják ki az utat a brit uralkodó kedvenc székelyföldi falujában
Megnyerte az alapszakaszt a Csíkszentsimon, kiharcolta a felsőházat a Szentegyháza
Bolojan: kilenc törvényt kell elfogadni ahhoz, hogy Románia megkapjon 10 milliárd eurónyi uniós támogatást
A bukarestiek elnapolták a Marosvásárhelyi VSK feljutását
Ahová jó megérkezni: Bagaméri-Vass Noémi és Vass Csaba otthona
A rovat további cikkei

2026. április 27., hétfő

Ismert nevek hiányoznak a Fidesz parlamenti frakciójából

Megalakult az új Fidesz-frakció, amelynek névsorát hétfőn Gulyás Gergely frakcióvezető a képviselőcsoport zárt ülése után a Facebook-on tette közzé. Orbán Viktorhoz és Semjén Zsolthoz hasonlóan nem lesz képviselő Kövér László és Rogán Antal sem.

2026. április 27., hétfő

Grindeanu: az AUR-ral való együttműködés csak a kormány megbuktatására korlátozódik

Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnök hétfőn lemondásra szólította fel a párt javaslatára kinevezett államtitkárokat és prefektusokat.

2026. április 27., hétfő

Ismét elhalasztották Borbolyék fellebbezésének tárgyalását

Egyelőre nem történt érdemi előrelépés azoknak a fellebbezéseknek az ügyében, amelyeket a Borboly Csaba és tizenkét másik ember elleni büntetőper vádlottjai nyújtottak be az elsőfokú ítélet kihirdetése után.

2026. április 27., hétfő

Szakértő: magas maradhat a földgáz ára, nehéz télnek nézhetünk elébe

Továbbra is kiszámíthatatlan a helyzet a nemzetközi energiapiacon, és a közel-keleti válság, valamint a katari termelési kapacitások egy részének kiesése miatt a földgáz ára tartósan magas maradhat.

2026. április 27., hétfő

Változékony időjárásra kell számítani majális idején

Változékony marad az időjárás a következő két hétben: többfelé hűvös éjszakák várhatók, miközben egyes térségekben napközben a hőmérséklet eléri a 22–23 Celsius-fokot is. Április végén és május elején gyenge csapadékra is számítani lehet.

2026. április 27., hétfő

Hetvenkét településen okozott károkat a viharos szél

Tizennyolc megye 72 településén és a fővárosban okozott károkat az elmúlt 24 órában a viharos szél, a legsúlyosabb incidens Vaslui megyében, Huși városban történt, ahol egy épületről lesodort tetőszerkezet rázuhant egy férfira, aki életét vesztette.

2026. április 27., hétfő

Cseke Attila: Az RMDSZ nem szavazza meg a Bolojan-kormány elleni bizalmatlansági indítványt

Cseke Attila fejlesztési miniszter hétfőn azt nyilatkozta, hogy az RMDSZ nem szavazza meg a Bolojan-kormány elleni bizalmatlansági indítványt.

2026. április 27., hétfő

Laboreredményre várnak a kézdivásárhelyi szennyezett víz kapcsán

Egy héttel az első aggasztó jelek után sem javallott a vezetékes víz fogyasztása Kézdivásárhely több utcájában. Hétfőn délben még nem álltak rendelkezésre a legutóbbi (pénteki) mintavétel laboratóriumi vizsgálatának eredményei.

2026. április 27., hétfő

125 magyar film nézhető ingyen a Filmión a magyar film napja alkalmából

Április 30-án, a magyar film napján lesz 125 éve, hogy bemutatták az első magyar filmként számon tartott A táncz című alkotást, ebből az alkalomból 125 produkció látható ingyen a Filmión április 27-e és május 10-e között.

2026. április 27., hétfő

Eltűnt mezőbodoni férfit keresnek

Marosvásárhelyre indult szombaton a 39 éves, mezőbodoni férfi Pal Ionel Silviu, aki a mai napig nem tért vissza otthonába – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

