Nacsa Lőrinc: az erdélyi vállalkozók a legoptimistábbak, ezt érdemes mindenkinek eltanulnia

Lezárult az Erdélyi Mentorprogram negyedik évada, pénteken díjazták azokat az erdélyi vállalkozókat, akik részt vettek benne. A cél az volt, hogy az elmúlt egy évben a tapasztalt erdélyi magyar nagyvállakozók átadják a tudást a kezdő vállalkozóknak.

Hajnal Csilla

2026. március 13., 20:312026. március 13., 20:31

A negyedik mentorprogramban havonta szerveztek alkalmakat, amikor nem csak üzleti és gazdasági képzéseket tartottak, hanem az emberi kapcsolatok építésére is hangsúlyt fektettek

A negyedik mentorprogramban havonta szerveztek alkalmakat, amikor nem csak üzleti és gazdasági képzéseket tartottak, hanem az emberi kapcsolatok építésére is hangsúlyt fektettek

Fotó: Haáz Vince

A magyarországi Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Pro Economica Alapítvány közös szervezésében zajló mentorprogram negyedik kiadása zárult le pénteken Marosvásárhelyen a Boema Ballrom rendezvényteremben. Erdélyi vállalkozók, politikusok és a sajtó jelenlétében díjazták a résztvevőket, a sikeres, fejlődő mentoráltakat és mentoraikat.

A tudás átadásán túl – a kapcsolati háló építése

Kozma Mónika, a Pro Economica Alapítvány ügyvezető igazgatója kifejtette, ez a mentorprogram annyiban tért el az eddigi évektől, hogy

Hirdetés
havonta szerveztek alkalmakat, amikor nem csak üzleti és gazdasági képzéseket tartottak, hanem nagy hangsúlyt fektettek arra is, hogy pszichológiai, viselkedésmintákat bemutató képzéseket tartsanak a mentoráltaknak.

„Hiszünk abban, hogy nem elegenendő csak gazdasági tudással rendelkezni ahhoz, hogy a piacon életképes legyen egy vállalkozás és a vezetője, kell egyéb készség is, ami segíti a piaci jelenlétet, idén erre fektettük a hangsúlyt, az emberi kapcsolatok építésére is” – avatott be a program részleteibe Kozma Mónika. Idén szinte egyenlő számú volt a mentorok és mentoráltak száma:

mintegy 55 mentor és 55 mentorált vett részt a programban.
Csibi Attila Zoltán, az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke nyitotta meg a díjátadó gálát, beszédében pedig azt hangsúlyozta, vállalkozni nemcsak gazdasági tevékenységet jelent, hanem hitet is. Hozzátette:

egy jó tanács sokszor éveket rövidíthet le a vállalkozói sikerhez vezető úton.

A mentorprogram pedig szerinte hitet ad a fiatal generációnak abban, hogy érdemes itthon maradni, és itt jövőt építeni.

Nacsa Lőrinc: az erdélyi magyar vállalkozók sikere, közös nemzeti siker

A hazai magyar vállalkozóknak felelőssége van a szülőföldön való boldogulásban

Nacsa Lőrinc, a magyar miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára még a díjátadó előtt a sajtó érdeklődésére kifejtette, hogy

a vállalkozó közösség építése közös nemzeti érdek, ezért is tartják ennyire fontosnak a mentorprogramot.

Mint kifejtette, a Kárpát-medencében ezer vállalkozó tagja már annak a vállalkozói hálózatnak, amely képes felelősséget vállalni a közösségért, és ez a felelősség a legfontosabb, ha vállalkozókról beszélünk. Hozzátette, hogy

a külhoni magyar vállalkozóknak felelőssége van a szülőföldön való boldogulásban, a magyar emberek foglalkoztatásában, az innovációban, a gazdasági erőben.
A Székelyhon kérdésére, miszerint lát-e különbséget erdélyi és magyarországi vállalkozó között, a politikus kifejtette: „a vállalkozói barométer szerint az erdélyi vállalkozók a legoptimistábbak, ez helyes, ezt érdemes mindenkinek eltanulnia”.

Nacsa Lőrinc a díjátadón tartott beszédében a vállalkozói döntés fontosságát emelte ki, amely sokszor magányos, hiszen

a döntés felelőssége a vállalkozóé marad, akárcsak a kudarc, amellyel mindig szembe kell nézni.

„Az is egy döntés, hogy itt vagyunk ma este egy közösségben, a mi erőnk mindig is a közösségben volt.

Mi úgy döntöttünk, hogy minden külső törekvés ellenére meg akarunk maradni magyarnak, mi erősek akarunk lenni gazdaságilag. A Kárpát-medence legerősebb közössége vagyunk most is”

– fejtette ki a nemzetpolitikáért felelős államtitkár, aki úgy véli, az erdélyi magyar vállalkozók sikere, közös nemzeti siker.

