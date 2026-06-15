Múlt szerdán már egyeztetett Adrian Veștea Nicușor Dan államfővel, az elnök azt kérte tőle, hogy kezelje ezt bizalmasan

Fotó: Presidency
Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök hétfőn kijelentette, hogy szerdán csak „elméleti”, informális megbeszélése volt Nicușor Dan államfővel az esetleges kormányalakítási megbízásáról.
A politikus a Nemzeti Liberális Párt (PNL) országos politikai bürójának ülése előtt tartott sajtónyilatkozatában elmondta, hogy
„Az elnök megkért, hogy kezeljem bizalmasan a találkozót” – magyarázta.
Az Agerpres által szemlézett beszámolója szerint Veștea
Közlése szerint azért döntött így, „mert nem volt és soha nem is lesz gyáva”, különösen akkor nem, amikor Románia sorsáról van szó. Emlékeztetett, hogy az országnak jelenleg ügyvivő kormánya van, amely nem tudja teljeskörűen gyakorolni hatásköreit.
Veștea szerint az államfő felelőssége kivezetni az országot a válságból, és Romániának legitim kormányra van szüksége.
– jelentette ki.
A PNL bővített vezetősége hétfőn 17 órakor ült össze dönteni az Adrian Veștea első alelnök kormányalakítási megbízása nyomán kialakult helyzetről. Az ülésre meghívták a párt képviselőházi és szenátusi frakciójának tagjait, valamint azokat a munícipiumi polgármestereket és megyei tanácselnököket is, akik nem tagjai a testületnek.
Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök hétfőn este televíziós szereplésre hivatkozva távozott a Nemzeti Liberális Párt (PNL) országos politikai bürójának üléséről.
Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök hétfőn kormányzati részvételt ajánlott az RMDSZ-nek – számolt be Csoma Botond, a szövetség képviselőházi frakcióvezetője.
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