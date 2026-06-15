Múlt szerdán már egyeztetett Adrian Veștea Nicușor Dan államfővel, az elnök azt kérte tőle, hogy kezelje ezt bizalmasan

Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök hétfőn kijelentette, hogy szerdán csak „elméleti”, informális megbeszélése volt Nicușor Dan államfővel az esetleges kormányalakítási megbízásáról.

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A politikus a Nemzeti Liberális Párt (PNL) országos politikai bürójának ülése előtt tartott sajtónyilatkozatában elmondta, hogy

azon a tárgyaláson még semmi sem dőlt el, ezért nem is volt miről tájékoztatnia a pártot.

Közlése szerint azért döntött így, „mert nem volt és soha nem is lesz gyáva”, különösen akkor nem, amikor Románia sorsáról van szó. Emlékeztetett, hogy az országnak jelenleg ügyvivő kormánya van, amely nem tudja teljeskörűen gyakorolni hatásköreit.

Veștea szerint az államfő felelőssége kivezetni az országot a válságból, és Romániának legitim kormányra van szüksége.