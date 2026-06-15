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Múlt szerdán már egyeztetett Adrian Veștea Nicușor Dan államfővel, az elnök azt kérte tőle, hogy kezelje ezt bizalmasan

• Fotó: Presidency

Fotó: Presidency

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Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök hétfőn kijelentette, hogy szerdán csak „elméleti”, informális megbeszélése volt Nicușor Dan államfővel az esetleges kormányalakítási megbízásáról.

Székelyhon

2026. június 15., 19:382026. június 15., 19:38

A politikus a Nemzeti Liberális Párt (PNL) országos politikai bürójának ülése előtt tartott sajtónyilatkozatában elmondta, hogy

azon a tárgyaláson még semmi sem dőlt el, ezért nem is volt miről tájékoztatnia a pártot.

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„Az elnök megkért, hogy kezeljem bizalmasan a találkozót” – magyarázta.

Az Agerpres által szemlézett beszámolója szerint Veștea

szombaton késő este döntötte el, hogy elfogadja a kormányalakítási megbízást.

Közlése szerint azért döntött így, „mert nem volt és soha nem is lesz gyáva”, különösen akkor nem, amikor Románia sorsáról van szó. Emlékeztetett, hogy az országnak jelenleg ügyvivő kormánya van, amely nem tudja teljeskörűen gyakorolni hatásköreit.

Veștea szerint az államfő felelőssége kivezetni az országot a válságból, és Romániának legitim kormányra van szüksége.

Idézet
Mivel a PNL nem javasolt más megoldást, Nicușor Dan a korábbi kormányzati tapasztalatom és közéleti tevékenységem alapján döntött mellettem, tudva, hogy nem vagyok konfliktuskereső személyiség”

– jelentette ki.

A PNL bővített vezetősége hétfőn 17 órakor ült össze dönteni az Adrian Veștea első alelnök kormányalakítási megbízása nyomán kialakult helyzetről. Az ülésre meghívták a párt képviselőházi és szenátusi frakciójának tagjait, valamint azokat a munícipiumi polgármestereket és megyei tanácselnököket is, akik nem tagjai a testületnek.

Belföld
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