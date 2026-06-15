Dobos Melinda lett Hargita Megye Tanácsának megyemenedzsere 

Fotó: Dobos Melinda/Facebook
Dobos Melindát nevezték ki Hargita Megye Tanácsának megyemenedzseri tisztségére a hétfői tanácsülésen.
2026. június 15., 17:372026. június 15., 17:37
2026. június 15., 17:392026. június 15., 17:39
Bíró Barna-Botond elnök Dobos Melindát, a megyei önkormányzati képviselő-testület korábbi, felcsíki tanácsosát nevezte ki a megyemenedzseri tisztségre – számol be a megyei önkormányzat sajtóosztálya.
A megyei tanács elnöke azt kívánta, hogy a Hargita megyei emberek érezzék annak az együttműködésnek és munkának az eredményét, amelyet az elkövetkező években közösen fognak végezni.
A gazdasági tanulmányokat, menedzsment szakon végzett szakember jelentős közigazgatási tapasztalattal rendelkezik, jelenleg az RMDSZ színeiben megyei tanácsosi mandátumot tölt be. Új feladatkörében hozzájárul a megyei önkormányzat adminisztratív tevékenységének összehangolásához és hatékonyabb működéséhez, valamint a megye fejlesztési projektjeinek megvalósításához.
Az RMDSZ egyelőre nem döntött arról, hogy támogatja-e Adrian Veștea kormányát, előbb megvárja, hogy milyen álláspontra jut a Nemzeti Liberális Párt (PNL).
Sepsiszentgyörgy egykori dohánygyárában aláírták hétfőn a helyi Csodák palotájának finanszírozását célzó szerződést. Az önkormányzat a Közép Fejlesztési Régió legnagyobb uniós támogatásával vághat bele az élményközpont kivitelezésébe.
Mezőgazdasági munkát végző emberekre támadt rá a medve hétfőn a Kászonaltíz községhez tartozó Kászonújfaluban, mindkét személyt kórházba kellett szállítani. Az áldozatok állapota stabil.
Megtiltja a brit kormány a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabb gyerekek számára.
Hetek óta üzenget Hargita Megye Tanácsának korábbi elnöke utódjának, hétfőn azonban látványosan egymásnak esett Hargita Megye Tanácsának ülésén Bíró Barna Botond és Borboly Csaba a homoródfürdői ifjúsági tábor ügyében.
Közzétette az Országos Meteorológiai Szolgálat a következő két hétre, a június 15–28. közötti időszakra vonatkozó időjárás-előrejelzését. Jöhet a nyár.
A bukaresti katonai törvényszék a csendőrségi vezetőket a vádak alól felmentő ítéletet hozott hétfőn a 2018. augusztus 10-i fővárosi tüntetés ügyében.
A munkaképes korú, azaz a 15 és 64 év közötti lakosság foglalkoztatási aránya 62,6 százalékon stagnált az idei első negyedévben, míg a munkanélküliségi ráta 0,2 százalékponttal 6,5 százalékra nőtt 2025 utolsó három hónapjához képest.
Országos akcióhoz csatlakozva június 15. és 21. között fokozott közúti ellenőrzéseket végeznek a rendőrök, elsősorban az ittas vagy tudatmódosító szer alatt álló sofőrök kiszűrésére.
szóljon hozzá!