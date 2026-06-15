Dobos Melinda lett Hargita Megye Tanácsának megyemenedzsere 

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Bíró Barna-Botond elnök Dobos Melindát, a megyei önkormányzati képviselő-testület korábbi, felcsíki tanácsosát nevezte ki a megyemenedzseri tisztségre – számol be a megyei önkormányzat sajtóosztálya.

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A megyei tanács elnöke azt kívánta, hogy a Hargita megyei emberek érezzék annak az együttműködésnek és munkának az eredményét, amelyet az elkövetkező években közösen fognak végezni.