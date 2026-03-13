Adócsökkentésekről döntöttek Kézdivásárhelyen is, plusztámogatás a fogyatékkal élőknek

A kézdivásárhelyi önkormányzat a fogyatékkal élő személyek terheit is igyekszik enyhíteni
Fotó: Bartos Lóránt
A kézdivásárhelyi tanács pénteken rendkívüli tanácsülésen megszavazta a helyi adók és illetékek módosítását, amelynek értelmében több adótípus csökkenhet. Az önkormányzat a fogyatékkal élő személyek terheit is igyekszik enyhíteni.
2026. március 13., 20:07
A 2026. évi 9-es számú sürgősségi kormányrendelet értelmében a céhes városi önkormányzat a törvény által megengedett minimális szintre csökkentett több adónemet. A képviselő-testület tagjai egyöntetűen elfogadták a Bokor Tibor polgármester által előterjesztett javaslatokat, amelyekkel
A városlakók számára jelentős emelkedést hozó ingatlan- és területadót eddig is a kormány által meghatározott minimális értéken tartották Kézdivásárhelyen, emiatt ezt nem tudták lényegében módosítani, azonban
a rendelet értelmében a száz évnél idősebb ingatlanok tulajdonosai 25 százalékos kedvezményben részesülnek,
míg az ötven és száz év közötti épületek esetében ez a kedvezmény 15 százalékot tesz ki.
A gépjárműadók esetében is történt mérsékeltebb módosítás, amely leginkább a nagyobb motorral felszerelt gépkocsikat érinti.
Jogi személyek esetében a tanács eredetileg csak a kötelező inflációs rátával módosította az adókat, azonban a nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel most megszüntették a kiegészítő együtthatókat, amelynek eredményeként a rezidenciális épületekre 16 százalékkal, a nem rezidenciális épületek esetében 26,5 százakékkal csökkennek az adók.
Fontos döntés született a fogyatékkal élő személyek támogatásáról is. Az új kormányrendelet értelmében
a súlyos fogyatékkal élők 50 százalékos kedvezményt kapnak az ingatlan- és gépjárműadóra (csak a 2000 köbcenti alatti járművek esetében),
míg a fokozott fogyatékkal élők 25 százalékos kedvezményben részesülnek.
Bokor Tibor túl kevésnek tekinti a sürgősségi rendelet által biztosított kedvezményt, ezért kiegészítő határozatot terjesztett elő az érintettek támogatására. Ennek értelmében a súlyos fogyatékkal élők, illetve törvényes képviselőik esetében
Fontos megjegyezni, hogy a kormányrendelettől eltérően ez a kedvezmény nem csak a 2000 köbcenti alatti járművekre vonatkozik.
„Nem tartom jogosnak, hogy az eddig teljes adómentességet élvező fogyatékkal élő személyek idéntől elveszítették ezt a jogot, ráadásul elég vékonynak tartom a kormány által biztosított kedvezményt. Ezen a rétegen úgy próbálunk segíteni, hogy
– részletezte az elöljáró, miután javaslatára a város szociális jellegű kompenzációval segíti a fogyatékkal élő adófizetőket.
Az érintettek március 31-ig igényelhetik a kormány által biztosított adókedvezményt a városháza helyi adó és illeték irodájában.
A változtatásokat követően a lakosok a módosított összegeket március 16-tól törleszthetik, várhatóan ekkortól jelennek meg az új értékek az online fizetési rendszerben, a ghiseul.ro oldalon. Érdemes kihasználni a törvény által előírt, március 31-ig érvényben lévő 10 százalékos kedvezményt is.
Azok a személyek, akik már befizették az adót, kérhetnek visszatérítést, vagy annyival kevesebbet kell majd befizetniük a jövő évben.
Együttműködési megállapodást írt alá pénteken Csíkszeredai Városháza és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem. A dokumentumot Sógor Enikő alpolgármester és Pap Levente dékán látta el kézjegyével.
Lezárult az Erdélyi Mentorprogram negyedik évada, pénteken díjazták azokat az erdélyi vállalkozókat, akik részt vettek benne. A cél az volt, hogy az elmúlt egy évben a tapasztalt erdélyi magyar nagyvállakozók átadják a tudást a kezdő vállalkozóknak.
A parlament csütörtökön szavaz a 2026-os büdzsétervezetről.
Ilie Bolojan miniszterelnök pénteken kijelentette, hogy a kormány figyelemmel kíséri az üzemanyagárak alakulását, hogy „bizonyos módon enyhítse azok hatását”, de hangsúlyozta, hogy az áremelkedést nem áll módjában szabályozni.
Ambrus Pál birkózóbajnok és aranydiplomás ügyvéd szobrát leplezték le szülőfalujában, Szentegyházán pénteken. A felszólalók a jeles személyiség eredményeit, tartását, küzdeni akarását és becsületét méltatták.
Állami kitüntetéseket és művészeti díjakat adott át pénteken a Pesti Vigadóban Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a március 15., a nemzeti ünnep alkalmából.
A március 15-i ünnepségsorozat zavartalan lebonyolítása okán útlezárásra és forgalomkorlátozásra számíthatunk Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön.
Hamis nyilatkozattétellel és bigámiával vádolnak egy nőt, miután másodszor is megházasodott, anélkül hogy elvált volna az első férjétől. A nő az anyakönyvvezető előtt azt állította, hogy semmilyen jogi akadálya nincs a második házasságnak.
Európában – így Romániában is – strukturális gázolajhiány tapasztalható, ezért a térség jobban függ az importtól, mint a benzin esetében.
Meghaladta a literenkénti 9 lejt a standard gázolaj ára, standard benzint pedig már csak 8,5 lej fölötti összegért tankolhatunk a Rompetrol és az OMV töltőállomásokon Székelyföldön, miután pénteken újabb 9 banival emelkedett az üzemanyagok ára Romániában.
