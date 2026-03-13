Adócsökkentésekről döntöttek Kézdivásárhelyen is, plusztámogatás a fogyatékkal élőknek

A kézdivásárhelyi tanács pénteken rendkívüli tanácsülésen megszavazta a helyi adók és illetékek módosítását, amelynek értelmében több adótípus csökkenhet. Az önkormányzat a fogyatékkal élő személyek terheit is igyekszik enyhíteni.

A 2026. évi 9-es számú sürgősségi kormányrendelet értelmében a céhes városi önkormányzat a törvény által megengedett minimális szintre csökkentett több adónemet. A képviselő-testület tagjai egyöntetűen elfogadták a Bokor Tibor polgármester által előterjesztett javaslatokat, amelyekkel

a városvezetés igyekszik mérsékelni a lakók és vállalkozások közterhét a kormány döntésének következtében.

A városlakók számára jelentős emelkedést hozó ingatlan- és területadót eddig is a kormány által meghatározott minimális értéken tartották Kézdivásárhelyen, emiatt ezt nem tudták lényegében módosítani, azonban

a rendelet értelmében a száz évnél idősebb ingatlanok tulajdonosai 25 százalékos kedvezményben részesülnek,

míg az ötven és száz év közötti épületek esetében ez a kedvezmény 15 százalékot tesz ki.

A gépjárműadók esetében is történt mérsékeltebb módosítás, amely leginkább a nagyobb motorral felszerelt gépkocsikat érinti.

Jogi személyek esetében a tanács eredetileg csak a kötelező inflációs rátával módosította az adókat, azonban a nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel most megszüntették a kiegészítő együtthatókat, amelynek eredményeként a rezidenciális épületekre 16 százalékkal, a nem rezidenciális épületek esetében 26,5 százakékkal csökkennek az adók.

Fontos döntés született a fogyatékkal élő személyek támogatásáról is. Az új kormányrendelet értelmében

a súlyos fogyatékkal élők 50 százalékos kedvezményt kapnak az ingatlan- és gépjárműadóra (csak a 2000 köbcenti alatti járművek esetében),

míg a fokozott fogyatékkal élők 25 százalékos kedvezményben részesülnek.

Bokor Tibor túl kevésnek tekinti a sürgősségi rendelet által biztosított kedvezményt, ezért kiegészítő határozatot terjesztett elő az érintettek támogatására. Ennek értelmében a súlyos fogyatékkal élők, illetve törvényes képviselőik esetében