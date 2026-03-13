Adócsökkentésekről döntöttek Kézdivásárhelyen is, plusztámogatás a fogyatékkal élőknek

A kézdivásárhelyi önkormányzat a fogyatékkal élő személyek terheit is igyekszik enyhíteni • Fotó: Bartos Lóránt

A kézdivásárhelyi önkormányzat a fogyatékkal élő személyek terheit is igyekszik enyhíteni

Fotó: Bartos Lóránt

A kézdivásárhelyi tanács pénteken rendkívüli tanácsülésen megszavazta a helyi adók és illetékek módosítását, amelynek értelmében több adótípus csökkenhet. Az önkormányzat a fogyatékkal élő személyek terheit is igyekszik enyhíteni.

Bartha Zsófia

2026. március 13., 20:07

2026. március 13., 20:082026. március 13., 20:08

A 2026. évi 9-es számú sürgősségi kormányrendelet értelmében a céhes városi önkormányzat a törvény által megengedett minimális szintre csökkentett több adónemet. A képviselő-testület tagjai egyöntetűen elfogadták a Bokor Tibor polgármester által előterjesztett javaslatokat, amelyekkel

a városvezetés igyekszik mérsékelni a lakók és vállalkozások közterhét a kormány döntésének következtében.

A városlakók számára jelentős emelkedést hozó ingatlan- és területadót eddig is a kormány által meghatározott minimális értéken tartották Kézdivásárhelyen, emiatt ezt nem tudták lényegében módosítani, azonban

  • a rendelet értelmében a száz évnél idősebb ingatlanok tulajdonosai 25 százalékos kedvezményben részesülnek,

  • míg az ötven és száz év közötti épületek esetében ez a kedvezmény 15 százalékot tesz ki.

A gépjárműadók esetében is történt mérsékeltebb módosítás, amely leginkább a nagyobb motorral felszerelt gépkocsikat érinti.

Jogi személyek esetében a tanács eredetileg csak a kötelező inflációs rátával módosította az adókat, azonban a nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel most megszüntették a kiegészítő együtthatókat, amelynek eredményeként a rezidenciális épületekre 16 százalékkal, a nem rezidenciális épületek esetében 26,5 százakékkal csökkennek az adók.

Fontos döntés született a fogyatékkal élő személyek támogatásáról is. Az új kormányrendelet értelmében

  • a súlyos fogyatékkal élők 50 százalékos kedvezményt kapnak az ingatlan- és gépjárműadóra (csak a 2000 köbcenti alatti járművek esetében),

  • míg a fokozott fogyatékkal élők 25 százalékos kedvezményben részesülnek.

Bokor Tibor túl kevésnek tekinti a sürgősségi rendelet által biztosított kedvezményt, ezért kiegészítő határozatot terjesztett elő az érintettek támogatására. Ennek értelmében a súlyos fogyatékkal élők, illetve törvényes képviselőik esetében

az önkormányzat 500 lej értékig átvállalja az adóterhet, a fokozott fogyatékkal élők esetében pedig 250 lejig.

Fontos megjegyezni, hogy a kormányrendelettől eltérően ez a kedvezmény nem csak a 2000 köbcenti alatti járművekre vonatkozik.

„Nem tartom jogosnak, hogy az eddig teljes adómentességet élvező fogyatékkal élő személyek idéntől elveszítették ezt a jogot, ráadásul elég vékonynak tartom a kormány által biztosított kedvezményt. Ezen a rétegen úgy próbálunk segíteni, hogy

az ingatlan és járműadójuk kifizetése után visszautaljuk számukra a különbséget 500, illetve 250 lej értékig”

– részletezte az elöljáró, miután javaslatára a város szociális jellegű kompenzációval segíti a fogyatékkal élő adófizetőket.

Az érintettek március 31-ig igényelhetik a kormány által biztosított adókedvezményt a városháza helyi adó és illeték irodájában.

A változtatásokat követően a lakosok a módosított összegeket március 16-tól törleszthetik, várhatóan ekkortól jelennek meg az új értékek az online fizetési rendszerben, a ghiseul.ro oldalon. Érdemes kihasználni a törvény által előírt, március 31-ig érvényben lévő 10 százalékos kedvezményt is.

Azok a személyek, akik már befizették az adót, kérhetnek visszatérítést, vagy annyival kevesebbet kell majd befizetniük a jövő évben.

Háromszék Kézdivásárhely
A rovat további cikkei

2026. március 13., péntek

A könyvvásárra is kiterjedő együttműködést kötött a Sapientia és a csíkszeredai városháza

Együttműködési megállapodást írt alá pénteken Csíkszeredai Városháza és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem. A dokumentumot Sógor Enikő alpolgármester és Pap Levente dékán látta el kézjegyével.

A könyvvásárra is kiterjedő együttműködést kötött a Sapientia és a csíkszeredai városháza
A könyvvásárra is kiterjedő együttműködést kötött a Sapientia és a csíkszeredai városháza
2026. március 13., péntek

A könyvvásárra is kiterjedő együttműködést kötött a Sapientia és a csíkszeredai városháza
2026. március 13., péntek

Nacsa Lőrinc: az erdélyi vállalkozók a legoptimistábbak, ezt érdemes mindenkinek eltanulnia

Lezárult az Erdélyi Mentorprogram negyedik évada, pénteken díjazták azokat az erdélyi vállalkozókat, akik részt vettek benne. A cél az volt, hogy az elmúlt egy évben a tapasztalt erdélyi magyar nagyvállakozók átadják a tudást a kezdő vállalkozóknak.

Nacsa Lőrinc: az erdélyi vállalkozók a legoptimistábbak, ezt érdemes mindenkinek eltanulnia
Nacsa Lőrinc: az erdélyi vállalkozók a legoptimistábbak, ezt érdemes mindenkinek eltanulnia
2026. március 13., péntek

Nacsa Lőrinc: az erdélyi vállalkozók a legoptimistábbak, ezt érdemes mindenkinek eltanulnia
2026. március 13., péntek

Csütörtökön szavaz a parlament az országos költségvetésről

A parlament csütörtökön szavaz a 2026-os büdzsétervezetről.

Csütörtökön szavaz a parlament az országos költségvetésről
Csütörtökön szavaz a parlament az országos költségvetésről
2026. március 13., péntek

Csütörtökön szavaz a parlament az országos költségvetésről
2026. március 13., péntek

Bolojan: nem tudjuk megállítani az üzemanyagok árának növekedését, de enyhíthetjük a drágulás hatását

Ilie Bolojan miniszterelnök pénteken kijelentette, hogy a kormány figyelemmel kíséri az üzemanyagárak alakulását, hogy „bizonyos módon enyhítse azok hatását”, de hangsúlyozta, hogy az áremelkedést nem áll módjában szabályozni.

Bolojan: nem tudjuk megállítani az üzemanyagok árának növekedését, de enyhíthetjük a drágulás hatását
Bolojan: nem tudjuk megállítani az üzemanyagok árának növekedését, de enyhíthetjük a drágulás hatását
2026. március 13., péntek

Bolojan: nem tudjuk megállítani az üzemanyagok árának növekedését, de enyhíthetjük a drágulás hatását
2026. március 13., péntek

Száz év után került köztérre Szentegyházán Ambrus Pál birkózóbajnok szobra

Ambrus Pál birkózóbajnok és aranydiplomás ügyvéd szobrát leplezték le szülőfalujában, Szentegyházán pénteken. A felszólalók a jeles személyiség eredményeit, tartását, küzdeni akarását és becsületét méltatták.

Száz év után került köztérre Szentegyházán Ambrus Pál birkózóbajnok szobra
Száz év után került köztérre Szentegyházán Ambrus Pál birkózóbajnok szobra
2026. március 13., péntek

Száz év után került köztérre Szentegyházán Ambrus Pál birkózóbajnok szobra
2026. március 13., péntek

Jászai Mari-díjas színész lett Tőröcsik Franciska, erdélyi alkotók is állami kitüntetésben részesültek

Állami kitüntetéseket és művészeti díjakat adott át pénteken a Pesti Vigadóban Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a március 15., a nemzeti ünnep alkalmából.

Jászai Mari-díjas színész lett Tőröcsik Franciska, erdélyi alkotók is állami kitüntetésben részesültek
Jászai Mari-díjas színész lett Tőröcsik Franciska, erdélyi alkotók is állami kitüntetésben részesültek
2026. március 13., péntek

Jászai Mari-díjas színész lett Tőröcsik Franciska, erdélyi alkotók is állami kitüntetésben részesültek
2026. március 13., péntek

Ha autóval közlekedne a nemzeti ünnepen, figyeljen a forgalomkorlátozásokra

A március 15-i ünnepségsorozat zavartalan lebonyolítása okán útlezárásra és forgalomkorlátozásra számíthatunk Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön.

Ha autóval közlekedne a nemzeti ünnepen, figyeljen a forgalomkorlátozásokra
Ha autóval közlekedne a nemzeti ünnepen, figyeljen a forgalomkorlátozásokra
2026. március 13., péntek

Ha autóval közlekedne a nemzeti ünnepen, figyeljen a forgalomkorlátozásokra
2026. március 13., péntek

Kétszer házasodott, és egyszer sem vált el – bigámiával vádolnak egy nőt a szomszéd megyében

Hamis nyilatkozattétellel és bigámiával vádolnak egy nőt, miután másodszor is megházasodott, anélkül hogy elvált volna az első férjétől. A nő az anyakönyvvezető előtt azt állította, hogy semmilyen jogi akadálya nincs a második házasságnak.

Kétszer házasodott, és egyszer sem vált el – bigámiával vádolnak egy nőt a szomszéd megyében
Kétszer házasodott, és egyszer sem vált el – bigámiával vádolnak egy nőt a szomszéd megyében
2026. március 13., péntek

Kétszer házasodott, és egyszer sem vált el – bigámiával vádolnak egy nőt a szomszéd megyében
2026. március 13., péntek

Elmagyarázta a szakértő, hogy miért nő a benzin és a gázolaj között az árkülönbség

Európában – így Romániában is – strukturális gázolajhiány tapasztalható, ezért a térség jobban függ az importtól, mint a benzin esetében.

Elmagyarázta a szakértő, hogy miért nő a benzin és a gázolaj között az árkülönbség
Elmagyarázta a szakértő, hogy miért nő a benzin és a gázolaj között az árkülönbség
2026. március 13., péntek

Elmagyarázta a szakértő, hogy miért nő a benzin és a gázolaj között az árkülönbség
2026. március 13., péntek

Újabb drágítás: 9 lej fölött a gázolaj ára Székelyföldön is

Meghaladta a literenkénti 9 lejt a standard gázolaj ára, standard benzint pedig már csak 8,5 lej fölötti összegért tankolhatunk a Rompetrol és az OMV töltőállomásokon Székelyföldön, miután pénteken újabb 9 banival emelkedett az üzemanyagok ára Romániában.

Újabb drágítás: 9 lej fölött a gázolaj ára Székelyföldön is
Újabb drágítás: 9 lej fölött a gázolaj ára Székelyföldön is
2026. március 13., péntek

Újabb drágítás: 9 lej fölött a gázolaj ára Székelyföldön is
