Bartha Zsófia

2025. június 28., szombat

Sokadalom kánikulában és esőben

Az időjárás nem kímélte a Sokadalom első két napját, de sem a kánikula, sem az eső nem szegte kedvét azoknak, akik kilátogattak Kézdivásárhely legnagyobb ünnepére, ahol kézműves- és termelői vásár, finom falatok és koncertek várták őket.