Bartha Zsófia

A kézdivásárhelyi tanács pénteken rendkívüli tanácsülésen megszavazta a helyi adók és illetékek módosítását, amelynek értelmében több adótípus csökkenhet. Az önkormányzat a fogyatékkal élő személyek terheit is igyekszik enyhíteni.
A Kanta Szakképző Központban a Magyar Kormány támogatásával középiskolások számára életpálya-tervező, pályaorientációs foglalkozásokat, illetve mesterséges intelligencia használati képzést indítanak – jelentették be kedden Kézdivásárhelyen.
Kézdivásárhelyen is elérhető lesz a helyi önkormányzat és a Diakónia Alapítvány által közösen működtetett Gondosóra program, amelynek használói szükség esetén egyetlen gombnyomással segítséget kérhetnek az éjjel-nappal elérhető diszpécserszolgálaton.
Tánccal, verssel, közös énekléssel ünnepelték az idősek világnapját Kézdivásárhelyen. A Gyulafehérvári Caritas Kézdivásárhelyi Közösségi Központja által első alkalommal szervezett Idősek találkozóján méltón tisztelték meg az előttünk járó nemzedéket.
Az október 6-ai nemzeti gyásznaphoz illően az idő is szomorkásra fordult Kézdivásárhelyen, a kedvezőtlen időjárás miatt a Nagy Mózes Főgimnázium és az önkormányzat közös ünnepi műsorát a Vigadó Művelődési Központban hozták tető alá.
Az új tanévtől Kézdivásárhely is csatlakozik a már több városban is nagy sikernek örvendő Lábbusz/Pedibus kezdeményezéshez, amelynek lényege, hogy a kisiskolás gyerekek minden reggel felnőtt kíséretében, gyalog indulnak az iskolába.
Az új tanévtől Kézdivásárhely is csatlakozik a már több városban is nagy sikernek örvendő Lábbusz/Pedibus kezdeményezéshez, amelynek lényege, hogy a kisiskolás gyerekek minden reggel felnőtt kíséretében, gyalog indulnak az iskolába.
A Békéscsabai Szakképzési Centrummal együttműködve turizmus-vendéglátás ágazatban új felnőttképzési program indul szeptembertől a kézdivásárhelyi Kanta Szakképző Központban.
A kézdivásárhelyi Csipkerózsika Óvodában egy új, kisgyermekes családokat megszólító kezdeményezés indult el, amely a 0–3 éves gyermekek és szüleik számára kínál tartalmas és élményteli kikapcsolódást a nyári hónapokban.
Dakó Viola kertészmérnök, a Vadóka alapítójaként, kisvállalkozóként igyekszik átadni tudását, tapasztalatát a vadon tápláló és megtartó erejéről. Legutóbb Kézdivásárhelyen mesélt a gombák, gyógynövények, vadgyümölcsök, fermentált zöldségek világáró
A Sokadalom vasárnapi zárónapján fordultak meg a legtöbben Kézdivásárhely főterén, a helyi vendéglátósok által működtetett gasztropontokon, a vásári forgatagban és a Gyermekvárosban.
Az időjárás nem kímélte a Sokadalom első két napját, de sem a kánikula, sem az eső nem szegte kedvét azoknak, akik kilátogattak Kézdivásárhely legnagyobb ünnepére, ahol kézműves- és termelői vásár, finom falatok és koncertek várták őket.
Kézműves vásárral, tartalmas előadásokkal, ifjúsági térrel, gyermekprogramokkal, helyi ízekkel, emlékezetes koncertekkel várja a városlakókat és az idelátogatókat Kézdivásárhely legnagyobb közösségi eseménye, a Sokadalom. Óriáskerék viszont nem lesz.
Mozgásos játékok és mesebeli kalandok segítségével ünnepelték meg a kézdivásárhelyi Csipkerózsika Napközi Otthon névadásának 30. évfordulóját.
Példaértékű összefogásról tesznek tanúbizonyságot a kézdivásárhelyi vendéglősök, a helyi önkormányzat kezdeményezésére létrejött Kézdi Gasztrotéren saját specialitásaikat kínálják a városnapok alatt. De lesz sokadalmi sör és óriáskerék is.
A mezőgazdaság terén végzett kimagasló tudományos és gyakorlati munkájáért, valamint közösségépítő tevékenységéért Mucsi Mihály kapja a 2025-ös Pro Urbe díjat, amelyet június 28-án adományoz oda Kézdivásárhely önkormányzata.
Diákok és tanárok nagyszabású jubileumi gálaműsorral tisztelegtek a fennállásának 345 éves évfordulóját ünneplő kézdivásárhelyi Nagy Mózes Főgimnázium előtt. Az 1680-ban alapított iskola az építő embert állítja példaképül elénk.
Ne féljünk az öregedéstől, humorral, játékossággal és jó kedéllyel áthidalhatók az időskorban jelentkező nehézségek, hiszen, ahogy Schäffer Erzsébet író, újságíró, publicista vallja: fiatal bárki lehet, de öreg csak a java.