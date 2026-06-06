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Bartha Zsófia

Bartha Zsófia

Bartha Zsófia
Bartha Zsófia
2026. március 13., péntek

Adócsökkentésekről döntöttek Kézdivásárhelyen is, plusztámogatás a fogyatékkal élőknek

A kézdivásárhelyi tanács pénteken rendkívüli tanácsülésen megszavazta a helyi adók és illetékek módosítását, amelynek értelmében több adótípus csökkenhet. Az önkormányzat a fogyatékkal élő személyek terheit is igyekszik enyhíteni.

Adócsökkentésekről döntöttek Kézdivásárhelyen is, plusztámogatás a fogyatékkal élőknek
Adócsökkentésekről döntöttek Kézdivásárhelyen is, plusztámogatás a fogyatékkal élőknek
2026. március 13., péntek

Adócsökkentésekről döntöttek Kézdivásárhelyen is, plusztámogatás a fogyatékkal élőknek

2026. február 10., kedd

Fogódzót és sikerélményt adnának a középiskolásoknak

A Kanta Szakképző Központban a Magyar Kormány támogatásával középiskolások számára életpálya-tervező, pályaorientációs foglalkozásokat, illetve mesterséges intelligencia használati képzést indítanak – jelentették be kedden Kézdivásárhelyen.

Fogódzót és sikerélményt adnának a középiskolásoknak
Fogódzót és sikerélményt adnának a középiskolásoknak
2026. február 10., kedd

Fogódzót és sikerélményt adnának a középiskolásoknak

2026. január 20., kedd

Segítség gombnyomásra: gondosóra Kézdivásárhelyen is

Kézdivásárhelyen is elérhető lesz a helyi önkormányzat és a Diakónia Alapítvány által közösen működtetett Gondosóra program, amelynek használói szükség esetén egyetlen gombnyomással segítséget kérhetnek az éjjel-nappal elérhető diszpécserszolgálaton.

Segítség gombnyomásra: gondosóra Kézdivásárhelyen is
Segítség gombnyomásra: gondosóra Kézdivásárhelyen is
2026. január 20., kedd

Segítség gombnyomásra: gondosóra Kézdivásárhelyen is

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2025. október 08., szerda

Szépkorúak találkoztak az idősek világnapján Kézdivásárhelyen

Tánccal, verssel, közös énekléssel ünnepelték az idősek világnapját Kézdivásárhelyen. A Gyulafehérvári Caritas Kézdivásárhelyi Közösségi Központja által első alkalommal szervezett Idősek találkozóján méltón tisztelték meg az előttünk járó nemzedéket.

Szépkorúak találkoztak az idősek világnapján Kézdivásárhelyen
Szépkorúak találkoztak az idősek világnapján Kézdivásárhelyen
2025. október 08., szerda

Szépkorúak találkoztak az idősek világnapján Kézdivásárhelyen

2025. október 06., hétfő

Diákok emlékeztek az aradi vértanúkra Kézdivásárhelyen

Az október 6-ai nemzeti gyásznaphoz illően az idő is szomorkásra fordult Kézdivásárhelyen, a kedvezőtlen időjárás miatt a Nagy Mózes Főgimnázium és az önkormányzat közös ünnepi műsorát a Vigadó Művelődési Központban hozták tető alá.

Diákok emlékeztek az aradi vértanúkra Kézdivásárhelyen
Diákok emlékeztek az aradi vértanúkra Kézdivásárhelyen
2025. október 06., hétfő

Diákok emlékeztek az aradi vértanúkra Kézdivásárhelyen

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2025. szeptember 02., kedd

Kézdivásárhelyen is indulnak Lábbusz-járatok

Az új tanévtől Kézdivásárhely is csatlakozik a már több városban is nagy sikernek örvendő Lábbusz/Pedibus kezdeményezéshez, amelynek lényege, hogy a kisiskolás gyerekek minden reggel felnőtt kíséretében, gyalog indulnak az iskolába.

Kézdivásárhelyen is indulnak Lábbusz-járatok
Kézdivásárhelyen is indulnak Lábbusz-járatok
2025. szeptember 02., kedd

Kézdivásárhelyen is indulnak Lábbusz-járatok

2025. szeptember 01., hétfő

Kézdivásárhelyen is elindul a lábbuszprogram

Az új tanévtől Kézdivásárhely is csatlakozik a már több városban is nagy sikernek örvendő Lábbusz/Pedibus kezdeményezéshez, amelynek lényege, hogy a kisiskolás gyerekek minden reggel felnőtt kíséretében, gyalog indulnak az iskolába.

Kézdivásárhelyen is elindul a lábbuszprogram
Kézdivásárhelyen is elindul a lábbuszprogram
2025. szeptember 01., hétfő

Kézdivásárhelyen is elindul a lábbuszprogram

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2025. augusztus 05., kedd

Szakmát a kézbe: pincéreket, szakácsokat, cukrászokat képeznének békéscsabai segédlettel

A Békéscsabai Szakképzési Centrummal együttműködve turizmus-vendéglátás ágazatban új felnőttképzési program indul szeptembertől a kézdivásárhelyi Kanta Szakképző Központban.

Szakmát a kézbe: pincéreket, szakácsokat, cukrászokat képeznének békéscsabai segédlettel
Szakmát a kézbe: pincéreket, szakácsokat, cukrászokat képeznének békéscsabai segédlettel
2025. augusztus 05., kedd

Szakmát a kézbe: pincéreket, szakácsokat, cukrászokat képeznének békéscsabai segédlettel

2025. július 25., péntek

Vakációs mondókázó a legkisebbeknek

A kézdivásárhelyi Csipkerózsika Óvodában egy új, kisgyermekes családokat megszólító kezdeményezés indult el, amely a 0–3 éves gyermekek és szüleik számára kínál tartalmas és élményteli kikapcsolódást a nyári hónapokban.

Vakációs mondókázó a legkisebbeknek
Vakációs mondókázó a legkisebbeknek
2025. július 25., péntek

Vakációs mondókázó a legkisebbeknek

2025. július 20., vasárnap

Gombák, gyógynövények és fermentált zöldségek Vadóka kosarából

Dakó Viola kertészmérnök, a Vadóka alapítójaként, kisvállalkozóként igyekszik átadni tudását, tapasztalatát a vadon tápláló és megtartó erejéről. Legutóbb Kézdivásárhelyen mesélt a gombák, gyógynövények, vadgyümölcsök, fermentált zöldségek világáró

Gombák, gyógynövények és fermentált zöldségek Vadóka kosarából
Gombák, gyógynövények és fermentált zöldségek Vadóka kosarából
2025. július 20., vasárnap

Gombák, gyógynövények és fermentált zöldségek Vadóka kosarából

2025. június 29., vasárnap

Szíves mézeskalács, gyerekeknek szóló űrmissziók – végéhez közeledik a Sokadalom

A Sokadalom vasárnapi zárónapján fordultak meg a legtöbben Kézdivásárhely főterén, a helyi vendéglátósok által működtetett gasztropontokon, a vásári forgatagban és a Gyermekvárosban.

Szíves mézeskalács, gyerekeknek szóló űrmissziók – végéhez közeledik a Sokadalom
Szíves mézeskalács, gyerekeknek szóló űrmissziók – végéhez közeledik a Sokadalom
2025. június 29., vasárnap

Szíves mézeskalács, gyerekeknek szóló űrmissziók – végéhez közeledik a Sokadalom

2025. június 28., szombat

Sokadalom kánikulában és esőben

Az időjárás nem kímélte a Sokadalom első két napját, de sem a kánikula, sem az eső nem szegte kedvét azoknak, akik kilátogattak Kézdivásárhely legnagyobb ünnepére, ahol kézműves- és termelői vásár, finom falatok és koncertek várták őket.

Sokadalom kánikulában és esőben
Sokadalom kánikulában és esőben
2025. június 28., szombat

Sokadalom kánikulában és esőben

2025. június 26., csütörtök

Szívünk rajta: elkezdődött a kézdivásárhelyi Sokadalom

Kézműves vásárral, tartalmas előadásokkal, ifjúsági térrel, gyermekprogramokkal, helyi ízekkel, emlékezetes koncertekkel várja a városlakókat és az idelátogatókat Kézdivásárhely legnagyobb közösségi eseménye, a Sokadalom. Óriáskerék viszont nem lesz.

Szívünk rajta: elkezdődött a kézdivásárhelyi Sokadalom
Szívünk rajta: elkezdődött a kézdivásárhelyi Sokadalom
2025. június 26., csütörtök

Szívünk rajta: elkezdődött a kézdivásárhelyi Sokadalom

2025. június 17., kedd

Az ovisok felébresztették álmából Csipkerózsikát

Mozgásos játékok és mesebeli kalandok segítségével ünnepelték meg a kézdivásárhelyi Csipkerózsika Napközi Otthon névadásának 30. évfordulóját.

Az ovisok felébresztették álmából Csipkerózsikát
Az ovisok felébresztették álmából Csipkerózsikát
2025. június 17., kedd

Az ovisok felébresztették álmából Csipkerózsikát

2025. június 16., hétfő

Kézdi Gasztrotér, saját sör és óriáskerék a Sokadalom alatt

Példaértékű összefogásról tesznek tanúbizonyságot a kézdivásárhelyi vendéglősök, a helyi önkormányzat kezdeményezésére létrejött Kézdi Gasztrotéren saját specialitásaikat kínálják a városnapok alatt. De lesz sokadalmi sör és óriáskerék is.

Kézdi Gasztrotér, saját sör és óriáskerék a Sokadalom alatt
Kézdi Gasztrotér, saját sör és óriáskerék a Sokadalom alatt
2025. június 16., hétfő

Kézdi Gasztrotér, saját sör és óriáskerék a Sokadalom alatt

2025. május 31., szombat

Agrármérnök Kézdivásárhely legújabb Pro Urbe díjasa

A mezőgazdaság terén végzett kimagasló tudományos és gyakorlati munkájáért, valamint közösségépítő tevékenységéért Mucsi Mihály kapja a 2025-ös Pro Urbe díjat, amelyet június 28-án adományoz oda Kézdivásárhely önkormányzata.

Agrármérnök Kézdivásárhely legújabb Pro Urbe díjasa
Agrármérnök Kézdivásárhely legújabb Pro Urbe díjasa
2025. május 31., szombat

Agrármérnök Kézdivásárhely legújabb Pro Urbe díjasa

2025. május 24., szombat

Fennállása 345. évét ünnepelte a Nagy Mózes Főgimnázium

Diákok és tanárok nagyszabású jubileumi gálaműsorral tisztelegtek a fennállásának 345 éves évfordulóját ünneplő kézdivásárhelyi Nagy Mózes Főgimnázium előtt. Az 1680-ban alapított iskola az építő embert állítja példaképül elénk.

Fennállása 345. évét ünnepelte a Nagy Mózes Főgimnázium
Fennállása 345. évét ünnepelte a Nagy Mózes Főgimnázium
2025. május 24., szombat

Fennállása 345. évét ünnepelte a Nagy Mózes Főgimnázium

2025. május 17., szombat

Schäffer Erzsébet író Kézdivásárhelyen: fiatal bárki lehet, de öreg csak a java!

Ne féljünk az öregedéstől, humorral, játékossággal és jó kedéllyel áthidalhatók az időskorban jelentkező nehézségek, hiszen, ahogy Schäffer Erzsébet író, újságíró, publicista vallja: fiatal bárki lehet, de öreg csak a java.

Schäffer Erzsébet író Kézdivásárhelyen: fiatal bárki lehet, de öreg csak a java!
Schäffer Erzsébet író Kézdivásárhelyen: fiatal bárki lehet, de öreg csak a java!
2025. május 17., szombat

Schäffer Erzsébet író Kézdivásárhelyen: fiatal bárki lehet, de öreg csak a java!

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