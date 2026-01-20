Rovatok
Segítség gombnyomásra: gondosóra Kézdivásárhelyen is

Bokor Tibor polgármester, Makkai Péter igazgató, valamint Balogh Zsolt programvezető ismertették a részleteket • Fotó: Dénes Botond/Kézdivásárhely Önkormányzata

Bokor Tibor polgármester, Makkai Péter igazgató, valamint Balogh Zsolt programvezető ismertették a részleteket

Fotó: Dénes Botond/Kézdivásárhely Önkormányzata

Kézdivásárhelyen is elérhető lesz a helyi önkormányzat és a Diakónia Alapítvány által közösen működtetett Gondosóra program, amelynek használói szükség esetén egyetlen gombnyomással segítséget kérhetnek az éjjel-nappal elérhető diszpécserszolgálaton.

Bartha Zsófia

2026. január 20., 16:252026. január 20., 16:25

A Gondosóra program részleteit sajtótájékoztató keretében ismertette Bokor Tibor polgármester, Makkai Péter református lelkész, a sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztyén Alapítvány igazgatója, valamint Balogh Zsolt programvezető, akik a részletek mellett az eszköz használatát is bemutatták.

„Fontosnak tartjuk elindítani ezt a szociális programot, meg vagyok róla győződve, hogy

általa több egyedülálló vagy gondozás alatt levő idős személyen tudunk segíteni, hogy biztonságban érezhessék magukat

– fejtette ki Bokor Tibor.

A Gondosóra program jelenleg szervezés alatt áll, várják a 65 év feletti igénylők jelentkezését. „A tanácshatározat előkészítése folyamatban van, javaslatom szerint az önkormányzat a havi 100 lejes költség 70 százalékát átvállalja az igénylőtől” – részletezte a polgármester, ami azt jelenti, hogy

a szolgáltatásért a kedvezményezetteknek mindössze havi 30 lejt kell fizetniük.

Makkai Péter közölte, hogy a sepsiszentgyörgyi önkormányzat volt az első, amely felkarolta a Diakónia Alapítvány ezen akkreditált szolgáltatását. Jelenleg nemcsak Sepsiszentgyörgyön, hanem a Sepsi metropoliszövezethez tartozó településeken is vannak felhasználóik, számuk Háromszéken eléri a 300-at.

A programot kiterjesztenék a többi székely városra is,

elmondása szerint Kovásznán is nyitottak rá, de már Csíkszeredában is megszületett az erre vonatkozó egyezség. „Nagyon sok az igénylés, de azt szeretnénk, hogy az önkormányzatokkal közösen működtessük a programot. A rendszer informatikai kapacitása bővíthető, akár több ezer felhasználót is ki tud szolgálni, nyilván, ahogy nő az ellátottak száma, növelni kell a diszpécserek számát. Jelenleg hét diszpécser dolgozik a szentgyörgyi központban, akik lefedik mind a 24 órát” – tájékoztatott az alapítvány igazgatója, hozzátéve, hogy magát a szolgáltatást külön is lehet igényelni az alapítványtól.

A gondosóra biztonságot ad: Székelyföldön is terjed a segélyhívó szolgáltatás
A gondosóra biztonságot ad: Székelyföldön is terjed a segélyhívó szolgáltatás

Ünnepélyes keretek között adták át a 100. gondosórát a sepsiszentgyörgyi városházán. Az egyetlen gombnyomással segítséget kérő készülék az egyedül élő idősek és sérültek biztonságát, valamint a hozzátartozók nyugalmát szavatolja.

Balogh Zsolt programvezető az eszköz konkrét használatát mutatta be. A 65 év feletti jelentkezők egy korszerű, karórához hasonló jelzőkészüléket kapnak, amelyet érdemes a csuklójukon hordani.

A felhasználó vészhelyzet esetén a főgomb hosszú megnyomásával tudja jelezni, ha segítségre szorul.

Ekkor jelentkezik a nap 24 órájában működő szakképzett diszpécserszolgálat, amely értesíti a felhasználó által megadott kontaktszemélyt (aki lehet hozzátartozó, szociális gondozó vagy akár szomszéd is) vagy szükség esetén a hatóságokat.

A készülék beépített mikrofonnal és hangszóróval ellátva egy kihangosított telefon mintájára működik, a kommunikáció csak a diszpécserközponttal lehetséges • Fotó: Dénes Botond/Kézdivásárhely Önkormányzata

A készülék beépített mikrofonnal és hangszóróval ellátva egy kihangosított telefon mintájára működik, a kommunikáció csak a diszpécserközponttal lehetséges

Fotó: Dénes Botond/Kézdivásárhely Önkormányzata

A jelzőeszköz GPS- és elesésérzékelővel is rendelkezik, így azt is mutatja, hogy a személy hol tartózkodik, utóbbi funkciója pedig lehetővé teszi az automatikus jelzésleadást egy bizonyos mértékű ütést érzékelve, de

akkor is riaszt, ha a felhasználó huzamosabb ideig nem mozdul.

A kézdivásárhelyi Gondosóra programra való regisztráció feltétele:

  • 65. életév betöltése

  • román állampolgárság

  • kézdivásárhelyi vagy hozzá tartozó településen levő bejelentett lakcím

Regisztrálni online, telefonon vagy a kézdivásárhelyi Szociális Igazgatóság székhelyén lehet, ezzel kapcsolatos tudnivalókat a kézdivásárhelyi városháza honlapján találnak.

Háromszék Kézdivásárhely
