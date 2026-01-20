Segítség gombnyomásra: gondosóra Kézdivásárhelyen is

Bokor Tibor polgármester, Makkai Péter igazgató, valamint Balogh Zsolt programvezető ismertették a részleteket
Fotó: Dénes Botond/Kézdivásárhely Önkormányzata
Kézdivásárhelyen is elérhető lesz a helyi önkormányzat és a Diakónia Alapítvány által közösen működtetett Gondosóra program, amelynek használói szükség esetén egyetlen gombnyomással segítséget kérhetnek az éjjel-nappal elérhető diszpécserszolgálaton.
A Gondosóra program részleteit sajtótájékoztató keretében ismertette Bokor Tibor polgármester, Makkai Péter református lelkész, a sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztyén Alapítvány igazgatója, valamint Balogh Zsolt programvezető, akik a részletek mellett az eszköz használatát is bemutatták.
„Fontosnak tartjuk elindítani ezt a szociális programot, meg vagyok róla győződve, hogy
– fejtette ki Bokor Tibor.
A Gondosóra program jelenleg szervezés alatt áll, várják a 65 év feletti igénylők jelentkezését. „A tanácshatározat előkészítése folyamatban van, javaslatom szerint az önkormányzat a havi 100 lejes költség 70 százalékát átvállalja az igénylőtől" – részletezte a polgármester, ami azt jelenti, hogy
Makkai Péter közölte, hogy a sepsiszentgyörgyi önkormányzat volt az első, amely felkarolta a Diakónia Alapítvány ezen akkreditált szolgáltatását. Jelenleg nemcsak Sepsiszentgyörgyön, hanem a Sepsi metropoliszövezethez tartozó településeken is vannak felhasználóik, számuk Háromszéken eléri a 300-at.
Kovásznán is nyitottak rá, de már Csíkszeredában is megszületett az erre vonatkozó egyezség. „Nagyon sok az igénylés, de azt szeretnénk, hogy az önkormányzatokkal közösen működtessük a programot. A rendszer informatikai kapacitása bővíthető, akár több ezer felhasználót is ki tud szolgálni, nyilván, ahogy nő az ellátottak száma, növelni kell a diszpécserek számát. Jelenleg hét diszpécser dolgozik a szentgyörgyi központban, akik lefedik mind a 24 órát" – tájékoztatott az alapítvány igazgatója, hozzátéve, hogy magát a szolgáltatást külön is lehet igényelni az alapítványtól.
Ünnepélyes keretek között adták át a 100. gondosórát a sepsiszentgyörgyi városházán. Az egyetlen gombnyomással segítséget kérő készülék az egyedül élő idősek és sérültek biztonságát, valamint a hozzátartozók nyugalmát szavatolja.
Balogh Zsolt programvezető az eszköz konkrét használatát mutatta be. A 65 év feletti jelentkezők egy korszerű, karórához hasonló jelzőkészüléket kapnak, amelyet érdemes a csuklójukon hordani.
Ekkor jelentkezik a nap 24 órájában működő szakképzett diszpécserszolgálat, amely értesíti a felhasználó által megadott kontaktszemélyt (aki lehet hozzátartozó, szociális gondozó vagy akár szomszéd is) vagy szükség esetén a hatóságokat.
A készülék beépített mikrofonnal és hangszóróval ellátva egy kihangosított telefon mintájára működik, a kommunikáció csak a diszpécserközponttal lehetséges
Fotó: Dénes Botond/Kézdivásárhely Önkormányzata
A jelzőeszköz GPS- és elesésérzékelővel is rendelkezik, így azt is mutatja, hogy a személy hol tartózkodik, utóbbi funkciója pedig lehetővé teszi az automatikus jelzésleadást egy bizonyos mértékű ütést érzékelve, de
A kézdivásárhelyi Gondosóra programra való regisztráció feltétele:
65. életév betöltése
román állampolgárság
kézdivásárhelyi vagy hozzá tartozó településen levő bejelentett lakcím
Regisztrálni online, telefonon vagy a kézdivásárhelyi Szociális Igazgatóság székhelyén lehet, ezzel kapcsolatos tudnivalókat a kézdivásárhelyi városháza honlapján találnak.
