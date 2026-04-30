A fiatalok körében továbbra is magas a munkanélküliség

Márciusban 6,1 százalék volt a munkanélküliségi ráta Romániában, 0,1 százalékponttal nagyobb, mint februárban – közölte csütörtökön az Országos Statisztikai Intézet (INS).

A 15 és 74 év közötti állástalanok száma 2026 márciusában 503.700 fő volt, nagyobb, mint az előző hónapban (494 700 fő), de kisebb, mint az előző év azonos hónapjában (506 600 fő).

A nők körében 0,3 százalékponttal magasabb volt a munkanélküliség, mint a férfiaknál (6,3 százalék a nőknél és 6 százalék a férfiaknál).