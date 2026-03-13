Száz év után került köztérre Szentegyházán Ambrus Pál birkózóbajnok szobra

Ambrus Pál birkózóbajnok és aranydiplomás ügyvéd szobrát leplezték le szülőfalujában, Szentegyházán pénteken. A felszólalók a jeles személyiség eredményeit, tartását, küzdeni akarását és becsületét méltatták.

Fülöp-Székely Botond

2026. március 13., 19:332026. március 13., 19:33

• Fotó: Olti Angyalka

Ambrus Pál birkózóbajnok és aranydiplomás ügyvéd szobrát leplezték le szülőfalujában, Szentegyházán pénteken. A felszólalók a jeles személyiség eredményeit, tartását, küzdeni akarását és becsületét méltatták.

2026. március 13., 19:332026. március 13., 19:33

Sportolóként és ügyvédként is számos sikert ért el Ambrus Pál, aki sohasem felejtette el, hogy honnan jött, hiszen folyamatosan támogatta Szentegyházát,

adományával jelentősen hozzájárult a mostani Gábor Áron Művelődési ház megépítéséhez is
– hangzott el az eseményen. Mint emlékeztettek, korábban az újonnan épült szentegyházi sportcsarnokot is róla nevezték el.

Két pilléren

„Településünk történelmi pillanata ez, hiszen bár emlékműveket avathattunk,

Idézet
Szentegyházán korábban nem történt jeles személyiségeket ábrázoló köztéri szoborállítás, főleg nem egy itteni példaképről”

– közölte Lőrincz Csaba polgármester. Mint mondta, a szobor egy valódi összefogás eredménye, amelyből a helyi vezetők mellett, az anyagiakban és hozzáállásban is kivette a részét a magyar nemzeti kormány.

Az elöljáró rámutatott, hogy Ambrus Pál is egyszerű emberként született, de képes volt kiemelkedni és helytállni, ezért is igazi példakép a gyerekek és a közösség számára.
Az eseményen az is elhangzott, hogy

a birkózóbajnok gipszszobrát a székelykeresztúri Horváth Árpád készítette el 1926-ban, majd az száz éven át volt egy magyarországi múzeumban.

Ezt restauráltatták a magyar kormány támogatásával, majd idén bronzba öntötte Laczik Csaba szobrászművész. A mű talapzatát Karabencsó Ferenc helyi kőfaragó ajánlotta fel.

Fodor Tamás, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezető konzulja a szoboravatáson elmondta, hogy Ambrus Pál életútja törhetetlen magyar jellemről tanúskodik.

Idézet
Élete két pilléren nyugodt, a kitartó mindenkor tisztességes küzdelmen és az alkotáson”

– osztotta meg a konzul.

Igazi példakép

Fráter Olivér, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet vezető hivatali főtanácsosa hangsúlyozta, hogy

Ambrus Pál számára a sport nem csak a győzelemről, hanem az emberi tartásról, a küzdeni akarásról, a becsületről, a kitartásról és arról is szólt, hogy az ember akkor is talpon kell maradjon, amikor az nehéz.

„A székely öntudat, a gyökerekhez való ragaszkodás, a történelmi, kulturális és nyelvi hagyományok tisztelete mindig is erőt adtak számára” – nyomatékosított a főtanácsos, hozzátéve, hogy ha ezekhez hűek maradunk, akkor a nemzeti megmaradásnak is van jövője.

Németh Szilárd, a szoborállításhoz jelentősen hozzájáruló országgyűlési képviselő, a Magyar Birkózók Szövetségének (MBSZ) elnöke, emlékeztetett, hogy a magyar sportolók is mindig kiálltak hazájuk függetlensége, a magyar emberek személyes és nemzeti szabadsága, illetve a magyar nemzet hírének öregbítése mellett.

Idézet
Ambrus Pálra igazán büszke lehet minden szentegyházi ember, sőt a székelység és a magyarság is, hiszen példaadó élete során a birkózószőnyegen és azon kívül is becsülettel megállta a helyét és nagyot alkotott”

– fogalmazott. Ezt követően rámutatott arra, hogy az MBSZ és a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia

110, nagyjából egymillió forint értékű birkózószőnyeget adományozott a különböző sportegyesületeknek a Kárpát-medencében – ezek egyikét kapta meg most Szentegyháza.
Az eseményen felszólalók mindegyike emlékeztetett a közelgő magyarországi választásokra, és a nemzeti kormány megerősítését kérték.

Az ünnepi program Balázs Árpád Ambrus Pálról szóló könyvének bemutatásával, a jeles személyiség hagyatékáról szóló kiállítás Salamon Judit, a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum operatív vezetője által történő megnyitásával és birkózó-bemutatóval folytatódott.

Az ünnepségen mások mellett jelen volt Lőrincz Tamás olimpiai bajnok birkózó is.

Szentegyháza első, jeles személyiséget ábrázoló szobrát leplezték le

Udvarhelyszék Szentegyháza
