Száz év után került köztérre Szentegyházán Ambrus Pál birkózóbajnok szobra

Ambrus Pál birkózóbajnok és aranydiplomás ügyvéd szobrát leplezték le szülőfalujában, Szentegyházán pénteken. A felszólalók a jeles személyiség eredményeit, tartását, küzdeni akarását és becsületét méltatták.
Fotó: Olti Angyalka
Sportolóként és ügyvédként is számos sikert ért el Ambrus Pál, aki sohasem felejtette el, hogy honnan jött, hiszen folyamatosan támogatta Szentegyházát,
– hangzott el az eseményen. Mint emlékeztettek, korábban az újonnan épült szentegyházi sportcsarnokot is róla nevezték el.
„Településünk történelmi pillanata ez, hiszen bár emlékműveket avathattunk,
– közölte Lőrincz Csaba polgármester. Mint mondta, a szobor egy valódi összefogás eredménye, amelyből a helyi vezetők mellett, az anyagiakban és hozzáállásban is kivette a részét a magyar nemzeti kormány.
Az elöljáró rámutatott, hogy Ambrus Pál is egyszerű emberként született, de képes volt kiemelkedni és helytállni, ezért is igazi példakép a gyerekek és a közösség számára.
Az eseményen az is elhangzott, hogy
Ezt restauráltatták a magyar kormány támogatásával, majd idén bronzba öntötte Laczik Csaba szobrászművész. A mű talapzatát Karabencsó Ferenc helyi kőfaragó ajánlotta fel.
Fodor Tamás, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezető konzulja a szoboravatáson elmondta, hogy Ambrus Pál életútja törhetetlen magyar jellemről tanúskodik.
– osztotta meg a konzul.
Fráter Olivér, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet vezető hivatali főtanácsosa hangsúlyozta, hogy
„A székely öntudat, a gyökerekhez való ragaszkodás, a történelmi, kulturális és nyelvi hagyományok tisztelete mindig is erőt adtak számára” – nyomatékosított a főtanácsos, hozzátéve, hogy ha ezekhez hűek maradunk, akkor a nemzeti megmaradásnak is van jövője.
Németh Szilárd, a szoborállításhoz jelentősen hozzájáruló országgyűlési képviselő, a Magyar Birkózók Szövetségének (MBSZ) elnöke, emlékeztetett, hogy a magyar sportolók is mindig kiálltak hazájuk függetlensége, a magyar emberek személyes és nemzeti szabadsága, illetve a magyar nemzet hírének öregbítése mellett.
– fogalmazott. Ezt követően rámutatott arra, hogy az MBSZ és a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia
Az eseményen felszólalók mindegyike emlékeztetett a közelgő magyarországi választásokra, és a nemzeti kormány megerősítését kérték.
Az ünnepi program Balázs Árpád Ambrus Pálról szóló könyvének bemutatásával, a jeles személyiség hagyatékáról szóló kiállítás Salamon Judit, a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum operatív vezetője által történő megnyitásával és birkózó-bemutatóval folytatódott.
Az ünnepségen mások mellett jelen volt Lőrincz Tamás olimpiai bajnok birkózó is.
Szentegyháza első, jeles személyiséget ábrázoló szobrát leplezték le
Lezárult az Erdélyi Mentorprogram negyedik évada, pénteken díjazták azokat az erdélyi vállalkozókat, akik részt vettek benne. A cél az volt, hogy az elmúlt egy évben a tapasztalt erdélyi magyar nagyvállakozók átadják a tudást a kezdő vállalkozóknak.
A parlament csütörtökön szavaz a 2026-os büdzsétervezetről.
A kézdivásárhelyi tanács pénteken rendkívüli tanácsülésen megszavazta a helyi adók és illetékek módosítását, amelynek értelmében több adótípus csökkenhet. Az önkormányzat a fogyatékkal élő személyek terheit is igyekszik enyhíteni.
Ilie Bolojan miniszterelnök pénteken kijelentette, hogy a kormány figyelemmel kíséri az üzemanyagárak alakulását, hogy „bizonyos módon enyhítse azok hatását”, de hangsúlyozta, hogy az áremelkedést nem áll módjában szabályozni.
Állami kitüntetéseket és művészeti díjakat adott át pénteken a Pesti Vigadóban Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a március 15., a nemzeti ünnep alkalmából.
A március 15-i ünnepségsorozat zavartalan lebonyolítása okán útlezárásra és forgalomkorlátozásra számíthatunk Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön.
Hamis nyilatkozattétellel és bigámiával vádolnak egy nőt, miután másodszor is megházasodott, anélkül hogy elvált volna az első férjétől. A nő az anyakönyvvezető előtt azt állította, hogy semmilyen jogi akadálya nincs a második házasságnak.
Európában – így Romániában is – strukturális gázolajhiány tapasztalható, ezért a térség jobban függ az importtól, mint a benzin esetében.
Meghaladta a literenkénti 9 lejt a standard gázolaj ára, standard benzint pedig már csak 8,5 lej fölötti összegért tankolhatunk a Rompetrol és az OMV töltőállomásokon Székelyföldön, miután pénteken újabb 9 banival emelkedett az üzemanyagok ára Romániában.
A tavaly februári 9,62 százalékról idén februárban 9,31 százalékra csökkent az éves infláció Romániában – közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet (INS).
