Alkoholszondás és drogtesztes ellenőrzések várhatók országszerte

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Fotó: Pinti Attila
Országos akcióhoz csatlakozva június 15. és 21. között fokozott közúti ellenőrzéseket végeznek a rendőrök, elsősorban az ittas vagy tudatmódosító szer alatt álló sofőrök kiszűrésére.
2026. június 15., 11:052026. június 15., 11:05
2026. június 15., 11:502026. június 15., 11:50
A közlekedésrendészek egy héten át fokozott jelenléttel ellenőrzik a forgalmat országszerte a Roadpol Alcohol & Drugs elnevezésű akciója során, így Hargita megyében is nagyobb rendőri jelenlétre lehet számítani a közutakon – adja hírül a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.
Az ellenőrzések célja a közlekedési balesetek megelőzése, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a járművezetők alkohol vagy pszichoaktív szerek hatása alatt vezetnek. A rendőrök
Az akció kiemelt napja június 19-e lesz, amikor 24 órás, úgynevezett Alcohol & Drugs Marathon ellenőrzéssorozatot tartanak. Ekkor a megszokottnál is több rendőr lesz jelen az utakon – írják.
A munkaképes korú, azaz a 15 és 64 év közötti lakosság foglalkoztatási aránya 62,6 százalékon stagnált az idei első negyedévben, míg a munkanélküliségi ráta 0,2 százalékponttal 6,5 százalékra nőtt 2025 utolsó három hónapjához képest.
Egy 56 éves férfi fulladt vasárnap a Fekete-tengerbe, Mamaia üdülőhelyen. Kiemelték a vízből és megpróbálták újraéleszteni, de eredménytelenül.
Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök mindenekelőtt párttársainak támogatására számít az új kormány megalakításakor, és nem abból indul ki, hogy két táborra szakad a Nemzeti Liberális Párt (PNL).
Fokozatosan növekszik a környezetvédelmi panaszok száma Hargita megyében, ami elsőre a lakosság környezettudatosságának erősödésére utal. A valóság azonban kissé árnyaltabb és lehangolóbb is: a háttérben sokszor szomszédok közti konfliktusok állnak.
Nem használhatóak hétfőn reggel Csíkszeredában a Temesvári sugárút egy részének parkolói szenzortelepítési munkálatok miatt – tájékoztat a parkolást felügyelő Csíki Trans. Kft.
Kelemen Hunor vasárnap este közölte, ha Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök tárgyalásra hívja az RMDSZ képviselőit, meghallgatják a javaslatait.
Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök szerint legkésőbb egy hét múlva tisztségbe iktatják az új kormányt.
Tizenegy jogosítványt és tizenegy forgalmi engedélyt is bevontak a rendőrök a a vasárnapi razzia során, összesen pedig 243 bírságot szabtak különböző okok miatt.
Egy 22 éves fiatalember életét vesztette vasárnap a Tordai-hasadékban, miután lezuhant a via ferrata útvonalról.
Megállapodott Orbán Viktorral az idei tusványosi részvételről Németh Zsolt – jelentette be a politikus egy közéleti podcastben. A szervezők emellett a jelenlegi magyar kormány több tagját is meghívnák Tusnádfürdőre.
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