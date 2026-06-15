Alkoholszondás és drogtesztes ellenőrzések várhatók országszerte

Országos akcióhoz csatlakozva június 15. és 21. között fokozott közúti ellenőrzéseket végeznek a rendőrök, elsősorban az ittas vagy tudatmódosító szer alatt álló sofőrök kiszűrésére.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A közlekedésrendészek egy héten át fokozott jelenléttel ellenőrzik a forgalmat országszerte a Roadpol Alcohol & Drugs elnevezésű akciója során, így Hargita megyében is nagyobb rendőri jelenlétre lehet számítani a közutakon – adja hírül a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

Hirdetés

Az ellenőrzések célja a közlekedési balesetek megelőzése, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a járművezetők alkohol vagy pszichoaktív szerek hatása alatt vezetnek. A rendőrök