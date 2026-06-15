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Közzétették a gazdaságilag aktív népesség számát Romániában

Képünk illusztráció • Fotó: 123RF

Képünk illusztráció

Fotó: 123RF

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A munkaképes korú, azaz a 15 és 64 év közötti lakosság foglalkoztatási aránya 62,6 százalékon stagnált az idei első negyedévben, míg a munkanélküliségi ráta 0,2 százalékponttal 6,5 százalékra nőtt 2025 utolsó három hónapjához képest – közölte hétfőn az Országos Statisztikai Intézet (INS).

Székelyhon

2026. június 15., 11:152026. június 15., 11:15

A vidéki lakosság körében 10,3, városon 3,5 százalékos munkanélküliséget jegyeztek.

Korcsoportonként a 15–24 év közötti fiatalok körében volt a legmagasabb, 27,4 százalékos az állástalanok aránya.

A gazdaságilag aktív népesség száma 2026 első negyedévében 8 197 800 fő volt, ebből 7 661 600 foglalkoztatott (miközben a teljes népesség meghaladja a 19 milliót), 536 200 pedig munkanélküli volt – írja az Agerpres hírügynökség a statisztikai intézet hétfőn közölt adataira hivatkozva.

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A foglalkoztatási szint a férfiak körében 71 százalék, a nők körében 53,9 százalék volt, és magasabb volt a városokban (69,5 százalék), mint vidéken (55,3 százalék).

A 15 és 24 év közötti fiatalok foglalkoztatottsága 16,5 százalékos volt.

Belföld Társadalom Gazdaság
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