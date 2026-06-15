Tengerbe fulladt egy férfi a legnépszerűbb romániai üdülőhelyen

Egy 56 éves férfi fulladt vasárnap a Fekete-tengerbe, Mamaia üdülőhelyen. Kiemelték a vízből és megpróbálták újraéleszteni, de eredménytelenül.

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A mentőegységeket egy eszméletlen állapotban lévő férfihoz riasztották vasárnap Mamaiára. „A112-n riasztottak bennünket egy vízbe merüléses balesethez. A helyszínre két mentőegység vonult ki, ahol egy eszméletlen állapotban lévő embert találtak. Megpróbálták újraéleszteni, de sajnos nem jártak sikerrel. A protokoll végén a férfit halottnak nyilvánították” – írja a News.ro a Konstanca megyei mentőszolgálat szóvivőjének nyilatkozatára hivatkozva.

A Konstanca megyei rendőrség végül megerősítette, hogy az áldozat egy 56 éves férfi. A holttestet a kórbonctani intézetbe szállították boncolás céljából, hogy pontosan megállapítsák a halál okát. A rendőrség gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával büntetőeljárást indított.