Tengerbe fulladt egy férfi a legnépszerűbb romániai üdülőhelyen

Képünk illusztráció
Fotó: Pinti Attila
Egy 56 éves férfi fulladt vasárnap a Fekete-tengerbe, Mamaia üdülőhelyen. Kiemelték a vízből és megpróbálták újraéleszteni, de eredménytelenül.
2026. június 15., 10:232026. június 15., 10:23
2026. június 15., 10:232026. június 15., 10:23
A mentőegységeket egy eszméletlen állapotban lévő férfihoz riasztották vasárnap Mamaiára. „A112-n riasztottak bennünket egy vízbe merüléses balesethez. A helyszínre két mentőegység vonult ki, ahol egy eszméletlen állapotban lévő embert találtak. Megpróbálták újraéleszteni, de sajnos nem jártak sikerrel. A protokoll végén a férfit halottnak nyilvánították” – írja a News.ro a Konstanca megyei mentőszolgálat szóvivőjének nyilatkozatára hivatkozva.
A Konstanca megyei rendőrség végül megerősítette, hogy az áldozat egy 56 éves férfi. A holttestet a kórbonctani intézetbe szállították boncolás céljából, hogy pontosan megállapítsák a halál okát. A rendőrség gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával büntetőeljárást indított.
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