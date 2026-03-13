Ha autóval közlekedne a nemzeti ünnepen, figyeljen a forgalomkorlátozásokra

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

A március 15-i ünnepségsorozat zavartalan lebonyolítása okán útlezárásra és forgalomkorlátozásra számíthatunk Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön.

Székelyhon

2026. március 13., 17:432026. március 13., 17:43

Székelyudvarhelyen március 13-án, pénteken 17:00 órától részlegesen lezárják a Márton Áron teret, ami azt jelenti, hogy a Városháza térről, illetve a Baróti Szabó Dávid utcából nem lehet behajtani a Patkóba. A korlátozás március 16-án 12:00 óráig marad érvényben.

Március 15-én (vasárnap) 10:00 órától, az ünnepség ideje alatt teljes lezárásra kerül sor a Márton Áron téren és a Városháza téren, valamint az alábbi útszakaszokon:

  • Kossuth Lajos utca: a Malom utca kereszteződésétől,

  • Petőfi Sándor utca: a Tomcsa Sándor és Vár utcák közötti szakaszon,

  • Vár utca: a Petőfi Sándor utca és Városháza tér közötti szakaszon,

  • a szálloda melletti körforgalomból nem lehet majd a Városháza tér irányába haladni.

Sepsiszentgyörgyön 9:00 és 15:00 között útlezárásokra kerül sor a következő utcákban, illetve útvonalakon:

  • 11:00 – 12:30: a Román Hadsereg utca (az eprestetői csata emlékművétől) és a Szabadság tér közötti útvonalon;

  • 11:00 – 12:30: a Stadion utca (Váradi József Általános Iskola) és a Szabadság tér közötti útvonalon;

  • 10:25 – 10:45: a Gábor Áron utcában;

  • 11:00 – 11:15: a Kossuth Lajos utcában;

  • az 1918. a December 1. utcában lezárják a forgalmat a forgalmat a Csíki utca és a Kossuth Lajos utca közötti szakaszon a Szabadság térről induló lovasok áthaladásának idejére.

  • 12:00 – 15:00 a központban a forgalom teljesen le lesz zárva a Szabadság utcában és a Gróf Mikó Imre utcában.

A Szabadság utcában és a Gróf Mikó Imre utcában, illetve az 1918. December 1. utca Ferdinánd panzió és polgármesteri hivatal közötti szakaszán a közterületi parkolókat március 14-én szombaton 12:00 órától nem lehet használni.

Csíkszeredában 2026. március 15-én, vasárnap 12.00–13.30 között a Vár téren a két körforgalom közötti szakaszon zárják le a forgalmat.

Útlezárásra lehet számítani március 15-én Csíkszeredában
Útlezárásra lehet számítani március 15-én Csíkszeredában

Forgalomlezárásra lehet számítani vasárnap délben a csíkszeredai Vár téren a március 15-i ünnepség alkalmával – rendkívüli ülést tartott a helyi önkormányzati képviselő-testület pénteken.

Csíkszék Udvarhelyszék Háromszék
szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. március 13., péntek

Kétszer házasodott, és egyszer sem vált el – bigámiával vádolnak egy nőt a szomszéd megyében

Hamis nyilatkozattétellel és bigámiával vádolnak egy nőt, miután másodszor is megházasodott, anélkül hogy elvált volna az első férjétől. A nő az anyakönyvvezető előtt azt állította, hogy semmilyen jogi akadálya nincs a második házasságnak.

Kétszer házasodott, és egyszer sem vált el – bigámiával vádolnak egy nőt a szomszéd megyében
Kétszer házasodott, és egyszer sem vált el – bigámiával vádolnak egy nőt a szomszéd megyében
2026. március 13., péntek

Kétszer házasodott, és egyszer sem vált el – bigámiával vádolnak egy nőt a szomszéd megyében
2026. március 13., péntek

Elmagyarázta a szakértő, hogy miért nő a benzin és a gázolaj között az árkülönbség

Európában – így Romániában is – strukturális gázolajhiány tapasztalható, ezért a térség jobban függ az importtól, mint a benzin esetében.

Elmagyarázta a szakértő, hogy miért nő a benzin és a gázolaj között az árkülönbség
Elmagyarázta a szakértő, hogy miért nő a benzin és a gázolaj között az árkülönbség
2026. március 13., péntek

Elmagyarázta a szakértő, hogy miért nő a benzin és a gázolaj között az árkülönbség
2026. március 13., péntek

Újabb drágítás: 9 lej fölött a gázolaj ára Székelyföldön is

Meghaladta a literenkénti 9 lejt a standard gázolaj ára, standard benzint pedig már csak 8,5 lej fölötti összegért tankolhatunk a Rompetrol és az OMV töltőállomásokon Székelyföldön, miután pénteken újabb 9 banival emelkedett az üzemanyagok ára Romániában.

Újabb drágítás: 9 lej fölött a gázolaj ára Székelyföldön is
Újabb drágítás: 9 lej fölött a gázolaj ára Székelyföldön is
2026. március 13., péntek

Újabb drágítás: 9 lej fölött a gázolaj ára Székelyföldön is
2026. március 13., péntek

Enyhén csökkent, de továbbra is kilenc százalék fölötti az éves infláció

A tavaly februári 9,62 százalékról idén februárban 9,31 százalékra csökkent az éves infláció Romániában – közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet (INS).

Enyhén csökkent, de továbbra is kilenc százalék fölötti az éves infláció
Enyhén csökkent, de továbbra is kilenc százalék fölötti az éves infláció
2026. március 13., péntek

Enyhén csökkent, de továbbra is kilenc százalék fölötti az éves infláció
2026. március 13., péntek

Üzemanyag-drágulás: beavatkozhat a kormány, ha tovább nőnek az árak

Ilie Bolojan a csütörtöki kormányülés utáni sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy a kormány intézkedéseket fontolgat az üzemanyagárak emelkedésének mérséklésére, ha a közel-keleti konfliktus miatt a drágulás a következő időszakban is folytatódik.

Üzemanyag-drágulás: beavatkozhat a kormány, ha tovább nőnek az árak
Üzemanyag-drágulás: beavatkozhat a kormány, ha tovább nőnek az árak
2026. március 13., péntek

Üzemanyag-drágulás: beavatkozhat a kormány, ha tovább nőnek az árak
2026. március 13., péntek

Döntött a kormány: július 1-jétől nő a minimálbér

Elfogadta a kormány csütörtöki esti ülésén azt a határozatot, amely szerint július 1-től a jelenlegi 4050 lejről 4325 lejre nő a bruttó minimálbér.

Döntött a kormány: július 1-jétől nő a minimálbér
Döntött a kormány: július 1-jétől nő a minimálbér
2026. március 13., péntek

Döntött a kormány: július 1-jétől nő a minimálbér
2026. március 13., péntek

Beruházások és takarékosság: jóváhagyta a kormány az idei költségvetés tervezetét

Jóváhagyta csütörtök esti rendkívüli ülésén a Bolojan-kabinet a 2026-os állami költségvetés tervezetét, amelyet a parlament elé terjesztenek.

Beruházások és takarékosság: jóváhagyta a kormány az idei költségvetés tervezetét
Beruházások és takarékosság: jóváhagyta a kormány az idei költségvetés tervezetét
2026. március 13., péntek

Beruházások és takarékosság: jóváhagyta a kormány az idei költségvetés tervezetét
2026. március 12., csütörtök

A romániaiak többsége támogatja az egyensúlyt az EU és az Egyesült Államok között

A romániai polgárok valamivel több mint fele (50,4 százalék) úgy véli, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti feszültségek körülményei között Romániának egyensúlyt kellene fenntartania a két partner között – derül ki egy felmérésből.

A romániaiak többsége támogatja az egyensúlyt az EU és az Egyesült Államok között
A romániaiak többsége támogatja az egyensúlyt az EU és az Egyesült Államok között
2026. március 12., csütörtök

A romániaiak többsége támogatja az egyensúlyt az EU és az Egyesült Államok között
2026. március 12., csütörtök

Hazaszótár – Száz jegyzet Istenről, hazáról, családról

Öt székelyföldi helyszínen mutatják be Demeter Szilárd Hazaszótár című könyvét március 14-20. között.

Hazaszótár – Száz jegyzet Istenről, hazáról, családról
Hazaszótár – Száz jegyzet Istenről, hazáról, családról
2026. március 12., csütörtök

Hazaszótár – Száz jegyzet Istenről, hazáról, családról
2026. március 12., csütörtök

Román-ukrán stratégiai partnerségi megállapodást írt alá Nicușor Dan és Volodimir Zelenszkij

Nicușor Dan államfő és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön aláírták a két állam közötti stratégiai partnerségről szóló közös nyilatkozatot a Cotroceni-palotában.

Román-ukrán stratégiai partnerségi megállapodást írt alá Nicușor Dan és Volodimir Zelenszkij
Román-ukrán stratégiai partnerségi megállapodást írt alá Nicușor Dan és Volodimir Zelenszkij
2026. március 12., csütörtök

Román-ukrán stratégiai partnerségi megállapodást írt alá Nicușor Dan és Volodimir Zelenszkij
