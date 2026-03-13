Ha autóval közlekedne a nemzeti ünnepen, figyeljen a forgalomkorlátozásokra

A március 15-i ünnepségsorozat zavartalan lebonyolítása okán útlezárásra és forgalomkorlátozásra számíthatunk Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön.
Székelyudvarhelyen március 13-án, pénteken 17:00 órától részlegesen lezárják a Márton Áron teret, ami azt jelenti, hogy a Városháza térről, illetve a Baróti Szabó Dávid utcából nem lehet behajtani a Patkóba. A korlátozás március 16-án 12:00 óráig marad érvényben.
Március 15-én (vasárnap) 10:00 órától, az ünnepség ideje alatt teljes lezárásra kerül sor a Márton Áron téren és a Városháza téren, valamint az alábbi útszakaszokon:
Kossuth Lajos utca: a Malom utca kereszteződésétől,
Petőfi Sándor utca: a Tomcsa Sándor és Vár utcák közötti szakaszon,
Vár utca: a Petőfi Sándor utca és Városháza tér közötti szakaszon,
a szálloda melletti körforgalomból nem lehet majd a Városháza tér irányába haladni.
Sepsiszentgyörgyön 9:00 és 15:00 között útlezárásokra kerül sor a következő utcákban, illetve útvonalakon:
11:00 – 12:30: a Román Hadsereg utca (az eprestetői csata emlékművétől) és a Szabadság tér közötti útvonalon;
11:00 – 12:30: a Stadion utca (Váradi József Általános Iskola) és a Szabadság tér közötti útvonalon;
10:25 – 10:45: a Gábor Áron utcában;
11:00 – 11:15: a Kossuth Lajos utcában;
az 1918. a December 1. utcában lezárják a forgalmat a forgalmat a Csíki utca és a Kossuth Lajos utca közötti szakaszon a Szabadság térről induló lovasok áthaladásának idejére.
12:00 – 15:00 a központban a forgalom teljesen le lesz zárva a Szabadság utcában és a Gróf Mikó Imre utcában.
A Szabadság utcában és a Gróf Mikó Imre utcában, illetve az 1918. December 1. utca Ferdinánd panzió és polgármesteri hivatal közötti szakaszán a közterületi parkolókat március 14-én szombaton 12:00 órától nem lehet használni.
Csíkszeredában 2026. március 15-én, vasárnap 12.00–13.30 között a Vár téren a két körforgalom közötti szakaszon zárják le a forgalmat.
Forgalomlezárásra lehet számítani vasárnap délben a csíkszeredai Vár téren a március 15-i ünnepség alkalmával – rendkívüli ülést tartott a helyi önkormányzati képviselő-testület pénteken.
