Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Útlezárásra lehet számítani március 15-én Csíkszeredában

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Forgalomlezárásra lehet számítani vasárnap délben a csíkszeredai Vár téren a március 15-i ünnepség alkalmával – rendkívüli ülést tartott a helyi önkormányzati képviselő-testület pénteken.

Barabás Hajnal

2026. március 13., 10:162026. március 13., 10:16

2026. március 13., 10:592026. március 13., 10:59

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Mindössze két napirendi pont szerepelt a csíkszeredai önkormányzati képviselők pénteki rendkívüli ülésének napirendjén. Az egyik határozat a magyar nemzeti ünnep alkalmából bevezetett útlezárásra vonatkozott:

március 15-én, vasárnap 12 óra és 13.30 között lezárják az autós forgalom elől a Vár teret,

azaz a városháza épülete előtt található két körfogalom közötti szakaszt.

Útfelújítás értékét aktualizálták

A másik napirendi pontnál a Kós Károly és Szentkirály utcák, valamint az övezethez tartozó Hunyadi János utcarész felújításának költségeit módosították.

Hirdetés

Mint Bors Béla alpolgármester elmondta, a munkálatokra az Anghel Saligny programból nyertek támogatást, az utcák felújítását be is fejezték, már csak kisebb simítások vannak hátra, melyeket a nyár végéig elvégeznek. A mostani határozattal

a munkálatok értékét igazították ki arra az árra (1,8 millió lejre), amivel a kivitelező megnyerte a közbeszerzést.

Így ez az összeg fog szerepelni a finanszírozási szerződésben, amelyet várhatóan hamarosan megkötnek, így a város megkaphatja az elnyert támogatást.

Csíkszék Csíkszereda Közlekedés
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 12., csütörtök

Kezdődhet a víz- és csatornahálózat építése Szécsenyben és Csibában

Aláírták a kivitelezési szerződést a Csíkszeredához tartozó Szécseny víz- és csatornahálózatának építésére, a csibai városrészben pedig vízhálózat készül a beruházás részeként. A Harvíz Rt. óriásprojektjének első munkálatai kezdődnek.

Kezdődhet a víz- és csatornahálózat építése Szécsenyben és Csibában
Kezdődhet a víz- és csatornahálózat építése Szécsenyben és Csibában
2026. március 12., csütörtök

Kezdődhet a víz- és csatornahálózat építése Szécsenyben és Csibában
Hirdetés
2026. március 12., csütörtök

Az esővíz- és szennyvízelvezetés az egyik legnagyobb gond Taplocán

Nyugodt, de kritikus hangvételű lakossági fórumot tartottak Taplocán. A helyiek szerint a fejlődés lassú, és az alapvető infrastruktúra – mint a csatornázás és az aszfaltozott utak – hiánya továbbra is mindennapi nehézséget okoz.

Az esővíz- és szennyvízelvezetés az egyik legnagyobb gond Taplocán
Az esővíz- és szennyvízelvezetés az egyik legnagyobb gond Taplocán
2026. március 12., csütörtök

Az esővíz- és szennyvízelvezetés az egyik legnagyobb gond Taplocán
2026. március 11., szerda

Egyre több gólya veszi birtokba fészkét Alcsíkon

Az első gólya március 6-ai érkezését követően egyre több fészket vesznek birtokba a hazatérő vándormadarak Csíkszentsimonban. Fotókon és rövid videón mutatjuk.

Egyre több gólya veszi birtokba fészkét Alcsíkon
Egyre több gólya veszi birtokba fészkét Alcsíkon
2026. március 11., szerda

Egyre több gólya veszi birtokba fészkét Alcsíkon
2026. március 11., szerda

Két autó ütközött össze Kirulyfürdő közelében

Két személyautó ütközött össze szerdán délben a 13A országúton, Kirulyfürdő közelében. Két ember megsérült, kórházba vitték őket.

Két autó ütközött össze Kirulyfürdő közelében
Két autó ütközött össze Kirulyfürdő közelében
2026. március 11., szerda

Két autó ütközött össze Kirulyfürdő közelében
Hirdetés
2026. március 10., kedd

Emlékezés és megújulás - több mint 90 táncossal

Rendhagyó gálaműsorral készül a gödöllői Urban Verbunk Junior, a Hargita Székely Néptáncszínház és a Hargita Együttes Ifik szombaton Csíkszeredában.

Emlékezés és megújulás - több mint 90 táncossal
Emlékezés és megújulás - több mint 90 táncossal
2026. március 10., kedd

Emlékezés és megújulás - több mint 90 táncossal
2026. március 10., kedd

Még lehet nevezni kergemobilokkal a hargitafürdői Kerge Olimpiára

Vidámságra és újdonságokra számíthat az, aki március 14-én kilátogat Hargitafürdőre a Kerge Olimpiára. Az eseményre még nevezhetnek a kergemobilos csapatok, és megtehetik akár szombaton reggel a helyszínen is.

Még lehet nevezni kergemobilokkal a hargitafürdői Kerge Olimpiára
Még lehet nevezni kergemobilokkal a hargitafürdői Kerge Olimpiára
2026. március 10., kedd

Még lehet nevezni kergemobilokkal a hargitafürdői Kerge Olimpiára
2026. március 10., kedd

Kiégett egy autó az országúton Csíkszereda Udvarhely felőli bejáratánál – frissítve

A 13A jelzésű országút mindkét sávját lezárták az autós forgalom elől Csíkszereda bejáratánál, mivel kigyulladt egy autó kedden délelőtt.

Kiégett egy autó az országúton Csíkszereda Udvarhely felőli bejáratánál – frissítve
Kiégett egy autó az országúton Csíkszereda Udvarhely felőli bejáratánál – frissítve
2026. március 10., kedd

Kiégett egy autó az országúton Csíkszereda Udvarhely felőli bejáratánál – frissítve
Hirdetés
2026. március 10., kedd

Öt bani híján 9 lej egy liter gázolaj az egyik csíkszeredai kútnál

Nem hiába kérdeztük tegnap esti összeállításunkban, hogy vajon mit hoz a holnap. Hát ezt.

Öt bani híján 9 lej egy liter gázolaj az egyik csíkszeredai kútnál
Öt bani híján 9 lej egy liter gázolaj az egyik csíkszeredai kútnál
2026. március 10., kedd

Öt bani híján 9 lej egy liter gázolaj az egyik csíkszeredai kútnál
2026. március 09., hétfő

Két autó ütközött Csíkszereda kijáratánál

Egy embert kórházba kell szállítani, miután két autó összeütközött hétfőn délután Csíkszereda Gyergyószentmiklós felőli kijáratánál – tudtuk meg a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságtól.

Két autó ütközött Csíkszereda kijáratánál
Két autó ütközött Csíkszereda kijáratánál
2026. március 09., hétfő

Két autó ütközött Csíkszereda kijáratánál
2026. március 09., hétfő

Egy korszak, amelyben 279 római katolikus papot zártak börtönbe

Az 1944–1989 között történt borzalmak áldozataira emlékezett március 9-én, Csíkszeredában a Volt Politikai Foglyok Hargita Megyei Szövetsége. A kommunizmus ideje alatt 279 római katolikus papot zártak be, közülük 28-an haltak meg a börtönben.

Egy korszak, amelyben 279 római katolikus papot zártak börtönbe
Egy korszak, amelyben 279 római katolikus papot zártak börtönbe
2026. március 09., hétfő

Egy korszak, amelyben 279 római katolikus papot zártak börtönbe
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!