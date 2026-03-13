Fotó: Pinti Attila
Forgalomlezárásra lehet számítani vasárnap délben a csíkszeredai Vár téren a március 15-i ünnepség alkalmával – rendkívüli ülést tartott a helyi önkormányzati képviselő-testület pénteken.
Mindössze két napirendi pont szerepelt a csíkszeredai önkormányzati képviselők pénteki rendkívüli ülésének napirendjén. Az egyik határozat a magyar nemzeti ünnep alkalmából bevezetett útlezárásra vonatkozott:
azaz a városháza épülete előtt található két körfogalom közötti szakaszt.
A másik napirendi pontnál a Kós Károly és Szentkirály utcák, valamint az övezethez tartozó Hunyadi János utcarész felújításának költségeit módosították.
Mint Bors Béla alpolgármester elmondta, a munkálatokra az Anghel Saligny programból nyertek támogatást, az utcák felújítását be is fejezték, már csak kisebb simítások vannak hátra, melyeket a nyár végéig elvégeznek. A mostani határozattal
Így ez az összeg fog szerepelni a finanszírozási szerződésben, amelyet várhatóan hamarosan megkötnek, így a város megkaphatja az elnyert támogatást.
