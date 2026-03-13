Forgalomlezárásra lehet számítani vasárnap délben a csíkszeredai Vár téren a március 15-i ünnepség alkalmával – rendkívüli ülést tartott a helyi önkormányzati képviselő-testület pénteken.

Mindössze két napirendi pont szerepelt a csíkszeredai önkormányzati képviselők pénteki rendkívüli ülésének napirendjén. Az egyik határozat a magyar nemzeti ünnep alkalmából bevezetett útlezárásra vonatkozott:

március 15-én, vasárnap 12 óra és 13.30 között lezárják az autós forgalom elől a Vár teret,

azaz a városháza épülete előtt található két körfogalom közötti szakaszt.

Útfelújítás értékét aktualizálták

A másik napirendi pontnál a Kós Károly és Szentkirály utcák, valamint az övezethez tartozó Hunyadi János utcarész felújításának költségeit módosították.

Mint Bors Béla alpolgármester elmondta, a munkálatokra az Anghel Saligny programból nyertek támogatást, az utcák felújítását be is fejezték, már csak kisebb simítások vannak hátra, melyeket a nyár végéig elvégeznek. A mostani határozattal