Megnyitották a forgalom előtt a Szentkirály és a Kós Károly utcákat Csíksomlyón

Befejeződött a felújítás, megnyitották a forgalom előtt a csíkszeredai Szentkirály és a Koós Károly utcákat, valamint a Hunyadi János utca bejáratát, amelyek Csíksomlyót kötik össze a Kalász-negyeddel.
Fotó: Borbély Fanni
A munkálatok mintegy 95 százalékban készültek el, az utolsó simításokat pedig jövőre végzik el – jelentette be csütörtökön Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere.
Több hónapja van lezárva felújítás miatt Csíkszereda egyik nem túl hosszú, de jelentős forgalmat bonyolító utcája, a Szentkirály utca. A munkálatokat nemsokára befejezik, és a forgalom is újraindulhat.
Az útfelújítás 2,77 millió lejbe került, amelyet a város saját költségvetésből végeztetett.
A felújítást megelőzően az esővíz-elvezető rendszert is ki kellett építeni, a gázszolgáltató pedig egy gázvezetéket is kicserélt az érintett útszakaszon, emellett a víznyelők és aknatetők szintre emelése is megtörtént.
