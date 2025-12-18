Megnyitották a forgalom előtt a Szentkirály és a Kós Károly utcákat Csíksomlyón

Befejeződött a felújítás, megnyitották a forgalom előtt a csíkszeredai Szentkirály és a Koós Károly utcákat, valamint a Hunyadi János utca bejáratát, amelyek Csíksomlyót kötik össze a Kalász-negyeddel.

A munkálatok mintegy 95 százalékban készültek el, az utolsó simításokat pedig jövőre végzik el – jelentette be csütörtökön Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere.

Az útfelújítás 2,77 millió lejbe került, amelyet a város saját költségvetésből végeztetett.