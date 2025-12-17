188 millió lejt kapnak az önkormányzati fenntartású kulturális intézmények

A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron színház is kap a támogatásból
Fotó: Tuchiluș Alex
A kormány szerdai ülésén úgy döntött, hogy a személyi jövedelemadó két százalékából begyűlt összegeket a helyi önkormányzatok alárendeltségében működő előadóművészeti intézmények támogatására fordítja.
2025. december 17., 20:502025. december 17., 20:50
Színházak, bábszínházak, néptáncegyüttesek, operák és filharmóniák részesülnek összesen 188 millió lej támogatásban – jelentette be Cseke Attila, RMDSZ-es fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős miniszter a kabinet ülése után.
hiszen vannak olyan megyék – például Călărași vagy Ialomița –, ahol nem működik önkormányzati alárendeltségben előadóművészeti intézmény, így az onnan begyűlt összegeket visszaosztottuk. A támogatás mértékét az intézmények tavaly végrehajtott költségvetése alapján határoztuk meg” – idézi Csekét az RMDSZ közleménye.
Összesen 74 intézmény részesül a támogatásban a következő megyékből: Fehér, Arad, Argeș, Bákó, Bihar, Beszterce-Naszód, Botoșani, Brassó, Brăila, Buzău, Krassó-Szörény, Kolozs, Konstanca, Kovászna, Dâmbovița, Dolj, Galac, Giurgiu, Gorj, Hargita, Hunyad, Iași, Máramaros, Maros, Neamț, Prahova, Szatmár, Szeben, Suceava, Temes, Tulcea, Vaslui, Vâlcea és Vrancea.
A miniszter szerint a támogatott intézmények között szerepel többek között a Szatmárnémeti Északi Színház és annak Harag György Társulata, a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház, a nagyváradi Szigligeti Színház, a Nagybányai Városi Színház, valamint a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház.
Hargita megyében támogatásban részesül a Csíki Játékszín, a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház és a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház. A kolozsvári Puck Bábszínház és a temesvári Merlin Gyermek- és Ifjúsági Színház szintén támogatásban részesül.
Támogatást kap továbbá a nyárádszeredai Bekecs Néptáncegyüttes, a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház, a Háromszék Táncszínház, az Udvarhely Néptáncműhely, valamint a Hargita Székely Néptáncszínház.
