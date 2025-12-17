188 millió lejt kapnak az önkormányzati fenntartású kulturális intézmények

A kormány szerdai ülésén úgy döntött, hogy a személyi jövedelemadó két százalékából begyűlt összegeket a helyi önkormányzatok alárendeltségében működő előadóművészeti intézmények támogatására fordítja.

Színházak, bábszínházak, néptáncegyüttesek, operák és filharmóniák részesülnek összesen 188 millió lej támogatásban – jelentette be Cseke Attila, RMDSZ-es fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős miniszter a kabinet ülése után.

A Bihar, Hargita, Kolozs, Kovászna, Maros, Szatmár és Temes megyében működő művelődési intézmények több pénzt kaptak, mint amennyi az adott megyében a helyi adók két százalékából befolyt,

hiszen vannak olyan megyék – például Călărași vagy Ialomița –, ahol nem működik önkormányzati alárendeltségben előadóművészeti intézmény, így az onnan begyűlt összegeket visszaosztottuk. A támogatás mértékét az intézmények tavaly végrehajtott költségvetése alapján határoztuk meg” – idézi Csekét az RMDSZ közleménye.

Összesen 74 intézmény részesül a támogatásban a következő megyékből: Fehér, Arad, Argeș, Bákó, Bihar, Beszterce-Naszód, Botoșani, Brassó, Brăila, Buzău, Krassó-Szörény, Kolozs, Konstanca, Kovászna, Dâmbovița, Dolj, Galac, Giurgiu, Gorj, Hargita, Hunyad, Iași, Máramaros, Maros, Neamț, Prahova, Szatmár, Szeben, Suceava, Temes, Tulcea, Vaslui, Vâlcea és Vrancea.

A miniszter szerint a támogatott intézmények között szerepel többek között a Szatmárnémeti Északi Színház és annak Harag György Társulata, a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház, a nagyváradi Szigligeti Színház, a Nagybányai Városi Színház, valamint a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház.

Hargita megyében támogatásban részesül a Csíki Játékszín, a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház és a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház. A kolozsvári Puck Bábszínház és a temesvári Merlin Gyermek- és Ifjúsági Színház szintén támogatásban részesül.

Támogatást kap továbbá a nyárádszeredai Bekecs Néptáncegyüttes, a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház, a Háromszék Táncszínház, az Udvarhely Néptáncműhely, valamint a Hargita Székely Néptáncszínház.