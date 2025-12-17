Hargita megyei séfeket díjaztak Székelyudvarhelyen

Öt Hargita megyei séf munkáját ismerte el szerdán Székelyudvarhelyen a Visit Hargita a Kanthaka Népfőiskola és a Civitas Alapítvány által szervezett Gasztrorégió Hagyományos Gyümölcsészet és Gyógynövénykultúra ismeretterjesztő szakmai nap részeként.
Fotó: Olti Angyalka
Öt Hargita megyei séf munkáját ismerte el szerdán Székelyudvarhelyen a Visit Hargita a Kanthaka Népfőiskola és a Civitas Alapítvány által szervezett Gasztrorégió Hagyományos Gyümölcsészet és Gyógynövénykultúra ismeretterjesztő szakmai nap részeként.
„Azért gyűltünk össze, hogy közösen számba vegyük, mi teszi élővé és értékessé a régiónkat, régiónk ízeit, kertjeit, gyógynövényeit, közösségi tudását. Mindemellett ünnepeljük a jót, a tisztát és az igazán értékeset” – fogalmazott Orbán Árpád, a szakmai nap házigazdája, aki hálás volt a magyar Nemzeti Kulturális Alap, illetve a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásáért. Mint mondta, mindemellett fel kell készülniük arra is, hogy minél hatékonyabban kihasználhassák, hogy 2027-ben Hargita megye Európa Gasztronómiai Régiója címet fogja viselni.
Fotó: Olti Angyalka
Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere rámutatott, hogy a környék gyümölcsösei, illetve az erdők és mezők gyógynövényei nemcsak alapanyagot adtak és megalapozták egészségünk megőrzését, hanem hagyományt és értékteremtő közösséget hoztak létre az évszázadok során. Szerencsésnek nevezte, hogy
Hozzátette, az Európa Gasztronómiai Régiója cím elnyerése lehetőséget ad számunkra, hogy településeink egyre nagyobb figyelmet kaphassanak. „Az a cím azonban felelősséggel is jár, aminek lényege, hogy
– húzta alá a polgármester.
Fotó: Olti Angyalka
Percze László, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja kijelentette, megtisztelő, hogy egy olyan közösségben lehet, ahol a tudás nem elméletként, hanem megélt tapasztalatként van jelen. Hangsúlyozta, a hagyomány nem múlt idő, hanem folyamat – a magyarországi támogatás ennek elismerése, ugyanakkor a mindennapi elköteleződés jele is.
– szögezte le. Utóbbiban nagy szerepe van a termelőknek, hiszen ők azok, akik nemcsak őrzik a tudást, hanem naponta újraértelmezik és működtetik azt. Közölte, az esemény célja az, hogy számba vegyék a lehetőségeket és erősítsék az együttműködést.
Fotó: Olti Angyalka
A Hargita Megye Gasztronómiai Kiválóságáért Díjat olyan séfeknek ítélik oda, akik
példaértékű szakmai tevékenységükkel,
a kulináris hagyományok iránti elkötelezettségükkel
és a helyi alapanyagok kreatív értékteremtő felhasználásával hozzájárulnak a régió gasztronómiai örökségének megőrzéséhez
– magyarázta Szabó Károly, a Visit Hargita vezetője. Elsőként
A díjazottak mindegyike hozzájárult a régió gasztronómiai örökségének megerősítéséhez
Fotó: Olti Angyalka
Bándi Domokos udvarhelyszéki séf munkáját is méltatták – távollétében kollégája fogadta az elismerést.
Bíró Barna Botond, a megyei tanács elnöke egészségügyi okok miatt nem lehetett jelen, de a közösségi médián keresztül bekapcsolódva gratulált a díjazottaknak.
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Szerda délutáni tanácskozásukon a koalíció vezetői megállapodtak abban, hogy 2026. július 1-jétől 4325 lejre nő a minimálbér.
Rövidzárlat miatt gyúlt ki a Nyujtódon áthaladó nyergesvontató, amely karton-kötegeket szállított. A tűzoltók eloltották a lángokat, jelenleg az úttest takarításán dolgoznak. Az autók jelenleg egy forgalmi sávon haladhatnak.
A Versenytanács szerdán összesen 135,2 millió lej (mintegy 26,6 millió euró) bírságot szabott ki a romániai dohánypiacon működő három vállalatra versenykorlátozó megállapodások miatt.
Adományozó látogatásra érkezett Székelyföldre az FK Csíkszereda testvérklubja, a budapesti Kispest Honvéd küldöttsége. A program szakmai egyeztetéssel indult, majd a csíkszentmártoni plébánián átadták az anyaországból hozott adományokat.
Közúti balesethez riasztották a sepsiszentgyörgyi rendőröket szerda délután. A rendőrség tájékoztatása szerint két személyautó ütközött össze a sepsiszentgyörgyi Oltmező és Csíki utcák találkozásánál.
Az Eurostat szerdán közzétett adatai szerint az októberi 2,5 százalékról novemberben 2,4 százalékra csökkent az éves infláció az Európai Unióban. A tagállamok közül továbbra is Romániában volt a legmagasabb az infláció, 8,6 százalék.
Menet közben gyulladt ki egy teherautó Nyujtódon, a 11-es országúton. A tűzeset következtében teljesen lezárták az utat a forgalom előtt – hívta fel a figyelmet a Kovászna megyei rendőrség december 17-én, szerdán.
A képviselőház szerdán változatlan formában ismét megszavazta a fasiszta és legionárius propaganda büntetését szigorító törvénymódosítást, amelyet Nicușor Dan államfő megfontolásra visszaküldött a parlamentnek.
A Clearservice idén két rangos díjat is hazahozott, amelyek egyedülálló módon ismerik el a vállalat elkötelezettségét a munkatársak támogatásáért.
Az alkotmánybíróság határozatához igazította szerdán a szenátus a magánnyugdíjak kifizetését szabályozó törvénytervezetet.
szóljon hozzá!