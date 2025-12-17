Hargita megyei séfeket díjaztak Székelyudvarhelyen

Hirdetés

Fotó: Olti Angyalka

Öt Hargita megyei séf munkáját ismerte el szerdán Székelyudvarhelyen a Visit Hargita a Kanthaka Népfőiskola és a Civitas Alapítvány által szervezett Gasztrorégió Hagyományos Gyümölcsészet és Gyógynövénykultúra ismeretterjesztő szakmai nap részeként.

„Azért gyűltünk össze, hogy közösen számba vegyük, mi teszi élővé és értékessé a régiónkat, régiónk ízeit, kertjeit, gyógynövényeit, közösségi tudását. Mindemellett ünnepeljük a jót, a tisztát és az igazán értékeset" – fogalmazott Orbán Árpád, a szakmai nap házigazdája, aki hálás volt a magyar Nemzeti Kulturális Alap, illetve a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásáért. Mint mondta, mindemellett fel kell készülniük arra is, hogy minél hatékonyabban kihasználhassák, hogy 2027-ben Hargita megye Európa Gasztronómiai Régiója címet fogja viselni.

Nem emlék, hanem folyamat Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere rámutatott, hogy a környék gyümölcsösei, illetve az erdők és mezők gyógynövényei nemcsak alapanyagot adtak és megalapozták egészségünk megőrzését, hanem hagyományt és értékteremtő közösséget hoztak létre az évszázadok során. Szerencsésnek nevezte, hogy

nem kell a múltat idézni, hiszen nem vesztek el a témával kapcsolatos ismereteink, sőt, azokat tudatosan átörökítjük a mai gazdasági és kulturális környezetbe.

Hozzátette, az Európa Gasztronómiai Régiója cím elnyerése lehetőséget ad számunkra, hogy településeink egyre nagyobb figyelmet kaphassanak. „Az a cím azonban felelősséggel is jár, aminek lényege, hogy

összefogjanak a termelők, feldolgozók, vendéglátók, szakemberek és döntéshozók”

– húzta alá a polgármester.

Ahol a tudás nem elméletként van jelen Percze László, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja kijelentette, megtisztelő, hogy egy olyan közösségben lehet, ahol a tudás nem elméletként, hanem megélt tapasztalatként van jelen. Hangsúlyozta, a hagyomány nem múlt idő, hanem folyamat – a magyarországi támogatás ennek elismerése, ugyanakkor a mindennapi elköteleződés jele is.

A hagyományos gyümölcsészet és gyógynövénykultúra nem lehet pusztán emlék, mementó. Kulturális közösségünk abból él, ha használjuk, átadjuk és méltó helyet adunk neki a jelen gazdasági és társadalmi viszonyok közepette is”

– szögezte le. Utóbbiban nagy szerepe van a termelőknek, hiszen ők azok, akik nemcsak őrzik a tudást, hanem naponta újraértelmezik és működtetik azt. Közölte, az esemény célja az, hogy számba vegyék a lehetőségeket és erősítsék az együttműködést.

És akkor íme az öt díjazott A Hargita Megye Gasztronómiai Kiválóságáért Díjat olyan séfeknek ítélik oda, akik példaértékű szakmai tevékenységükkel,

a kulináris hagyományok iránti elkötelezettségükkel

és a helyi alapanyagok kreatív értékteremtő felhasználásával hozzájárulnak a régió gasztronómiai örökségének megőrzéséhez – magyarázta Szabó Károly, a Visit Hargita vezetője. Elsőként

Balázs Hunor és Laczkó Szilárd Botond udvarhelyszéki, majd Szász Kincső csíkszéki és Zsigmond András gyergyószéki séfek vehették át a jutalmat.

A díjazottak mindegyike hozzájárult a régió gasztronómiai örökségének megerősítéséhez Fotó: Olti Angyalka

Bándi Domokos udvarhelyszéki séf munkáját is méltatták – távollétében kollégája fogadta az elismerést. Bíró Barna Botond, a megyei tanács elnöke egészségügyi okok miatt nem lehetett jelen, de a közösségi médián keresztül bekapcsolódva gratulált a díjazottaknak.

