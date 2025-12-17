Rovatok
Befektetés az emberi életbe – új mentőautókat kapott a Maros megyei rohammentő-szolgálat

Călușeri Alexandra, a tűzoltóság szóvivője, Ciungan Sorin főfelügyelő helyettes és Moldovan Alin a műszaki mentés és a sürgősségi orvosi ellátás felkészítéséért felelős országos intézmény vezetője számolt be az új mentőautókról • Fotó: Haáz Vince

Călușeri Alexandra, a tűzoltóság szóvivője, Ciungan Sorin főfelügyelő helyettes és Moldovan Alin a műszaki mentés és a sürgősségi orvosi ellátás felkészítéséért felelős országos intézmény vezetője számolt be az új mentőautókról

Fotó: Haáz Vince

Fontos előrelépés történt Maros megye sürgősségi ellátásában: új és teljesen felszerelt mentőautók érkeztek. Ezek nem csupán szállítóeszközök, hanem mozgó orvosi egységek, amelyek a különböző vészhelyzetekben gyors és szakszerű ellátást biztosítanak.

Hajnal Csilla

2025. december 17., 17:392025. december 17., 17:39

2025. december 17., 17:492025. december 17., 17:49

A 2021–2027-es Fenntartható Fejlesztési Program keretében, a Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség és a Sürgősségi Helyzetek Osztálya közreműködésével valósult meg az a beruházás, amelynek eredményeit szerdán mutatták be a sajtónak a Maros megyei tűzoltóság szakemberei.

Új járműpark és speciális egységek

A Maros megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség, amelyhez a SMURD rohammentő-szolgálat is tartozik, összesen nyolc új járművet kapott:

hét B2 típusú mentőt és egy C1-es, mobil intenzív terápiás egységet. Ugyanakkor egy újonnan kapott motorbiciklit is bemutattak,

amelyet a Rotary Club nemzetközi jótékonysági és szolgáltató szervezeten keresztül kaptak meg.

A bemutatott mentők nem csupán szállítóeszközök, hanem modern, mozgó orvosi egységek, amelyek a legkülönfélébb vészhelyzetekben is gyors és szakszerű ellátást biztosítanak – számolt be a sajtótájékoztatón az intézmény főfelügyelő-helyettese, Ciungan Sorin alezredes.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Moldovan Alin őrnagy, a műszaki mentés és a sürgősségi orvosi ellátás felkészítéséért felelős országos intézmény vezetője az új, fejlett orvosi technikával felszerelt mentőkről beszélt: a C1-es típusú mentő a rohammentő-szolgálat tulajdonában lévők közül a legfelszereltebb, és sürgősségi orvos is dolgozik rajta. A felszerelései közül kiemelkedik a Corpuls CPR automata mellkaskompressziós készülék, amely

a szívmegállásos betegek újraélesztését pontosan és megszakítás nélkül végzi – még szállítás közben is –,

jelentősen növelve a túlélési esélyeket. Eddig ugyanezt kézzel végezték az orvosok, akár több órán át is felváltva például egy kihűléses újraélesztés esetében – tette hozzá Moldovan Alin.

Továbbá a fertőzések megelőzését szolgálja az O3Z-TECH ózongenerátor, amely

vegyszerek nélkül, néhány perc alatt sterilizálja a mentő belső terét,

elpusztítja a baktériumok és vírusok csaknem teljes körét. Ez biztonságosabb környezetet teremt a betegek és a személyzet számára egyaránt – tette hozzá a képzők képzéséért felelős országos intézmény vezetője.

Corpuls CPR automata mellkaskompressziós készülék is van a C1 típusú mentőben, ez a szívmegállásos betegek újraélesztését pontosan és megszakítás nélkül végzi szállítás közben is • Fotó: Haáz Vince Galéria

Corpuls CPR automata mellkaskompressziós készülék is van a C1 típusú mentőben, ez a szívmegállásos betegek újraélesztését pontosan és megszakítás nélkül végzi szállítás közben is

Fotó: Haáz Vince

Adattovábbítás valós időben

A járművekben telemedicinás rendszer is működik, amely valós időben továbbítja az adatokat és képeket a diszpécserközpontba, így a szakorvosok távolról is segíthetik a beavatkozást. Emellett testkamerák növelik az átláthatóságot és a beavatkozások biztonságát.

Az új mentőautók üzembe állításával Maros megyében jelentősen nő a sürgősségi szolgálatok reagálóképessége. A technikai fejlesztésre már nagy szüksége is volt a rohammentő-szolgálatnak, hiszen

utoljára 2019-ben jutottak új mentőautókhoz.

A megyében 14 munkapontja van a SMURD-nak, ugyanennyi működő mentővel, de ezen kívül vannak tartalékba helyezett mentőautók is.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Maros megye Marosszék
