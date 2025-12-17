Călușeri Alexandra, a tűzoltóság szóvivője, Ciungan Sorin főfelügyelő helyettes és Moldovan Alin a műszaki mentés és a sürgősségi orvosi ellátás felkészítéséért felelős országos intézmény vezetője számolt be az új mentőautókról
Fotó: Haáz Vince
Fontos előrelépés történt Maros megye sürgősségi ellátásában: új és teljesen felszerelt mentőautók érkeztek. Ezek nem csupán szállítóeszközök, hanem mozgó orvosi egységek, amelyek a különböző vészhelyzetekben gyors és szakszerű ellátást biztosítanak.
2025. december 17., 17:392025. december 17., 17:39
A 2021–2027-es Fenntartható Fejlesztési Program keretében, a Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség és a Sürgősségi Helyzetek Osztálya közreműködésével valósult meg az a beruházás, amelynek eredményeit szerdán mutatták be a sajtónak a Maros megyei tűzoltóság szakemberei.
A Maros megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség, amelyhez a SMURD rohammentő-szolgálat is tartozik, összesen nyolc új járművet kapott:
amelyet a Rotary Club nemzetközi jótékonysági és szolgáltató szervezeten keresztül kaptak meg.
A bemutatott mentők nem csupán szállítóeszközök, hanem modern, mozgó orvosi egységek, amelyek a legkülönfélébb vészhelyzetekben is gyors és szakszerű ellátást biztosítanak – számolt be a sajtótájékoztatón az intézmény főfelügyelő-helyettese, Ciungan Sorin alezredes.
Fotó: Haáz Vince
Moldovan Alin őrnagy, a műszaki mentés és a sürgősségi orvosi ellátás felkészítéséért felelős országos intézmény vezetője az új, fejlett orvosi technikával felszerelt mentőkről beszélt: a C1-es típusú mentő a rohammentő-szolgálat tulajdonában lévők közül a legfelszereltebb, és sürgősségi orvos is dolgozik rajta. A felszerelései közül kiemelkedik a Corpuls CPR automata mellkaskompressziós készülék, amely
jelentősen növelve a túlélési esélyeket. Eddig ugyanezt kézzel végezték az orvosok, akár több órán át is felváltva például egy kihűléses újraélesztés esetében – tette hozzá Moldovan Alin.
Továbbá a fertőzések megelőzését szolgálja az O3Z-TECH ózongenerátor, amely
elpusztítja a baktériumok és vírusok csaknem teljes körét. Ez biztonságosabb környezetet teremt a betegek és a személyzet számára egyaránt – tette hozzá a képzők képzéséért felelős országos intézmény vezetője.
Corpuls CPR automata mellkaskompressziós készülék is van a C1 típusú mentőben, ez a szívmegállásos betegek újraélesztését pontosan és megszakítás nélkül végzi szállítás közben is
Fotó: Haáz Vince
A járművekben telemedicinás rendszer is működik, amely valós időben továbbítja az adatokat és képeket a diszpécserközpontba, így a szakorvosok távolról is segíthetik a beavatkozást. Emellett testkamerák növelik az átláthatóságot és a beavatkozások biztonságát.
Az új mentőautók üzembe állításával Maros megyében jelentősen nő a sürgősségi szolgálatok reagálóképessége. A technikai fejlesztésre már nagy szüksége is volt a rohammentő-szolgálatnak, hiszen
A megyében 14 munkapontja van a SMURD-nak, ugyanennyi működő mentővel, de ezen kívül vannak tartalékba helyezett mentőautók is.
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
