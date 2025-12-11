Verekedés az egyik udvarhelyi fenyőfaárus helyszínnél: két férfit szúrt sebekkel vittek kórházba

Fotó: László Ildikó
Két férfi kórházi ellátásra szorult, miután csütörtök délután egy verekedésben szúrt sebeket kaptak Székelyudvarhelyen, a vonatállomás környékén.
A székelyudvarhelyi helyi rendőrség ideiglenesen kinevezett vezetője, Katona Lóránt a Székelyhonnak elmondta, hogy csütörtök délután hat óra körül érkezett a bejelentés, miszerint
A helyszínre riasztott rendőrségi egység szerint több ember összeverekedett, kettőt pedig meg is szúrtak. A mentősök ellátták a sérülteket és kórházba vitték. Az állami rendőrség nyomozást indított, hogy kiderítse, pontosan hogyan történt az incidens.
A helyi rendőrség vezetője nem kívánta megerősíteni lapunknak, hogy fenyőfaárusok között történt-e az incidens, arra hivatkozva, hogy ezt majd a nyomozó hatóságnak kell kiderítenie.
Tény viszont, hogy a verekedés a vasútállomásnál kihelyezett fenyőfáknál történt, helyszíni információink szerint a mentés és helyszínelés idején többen közvetlenül a fenyőfáknál tartózkodtak.
A Hargita megyei rendőrség sajtóirodája a Székelyhonnak csütörtök este megerősítette, hogy a székelyudvarhelyi vonatállomás szomszédságában verekedés történt. Három férfi volt benne, kettő közülük szúrt sebeket kapott. A rendőrség a helyszínen vizsgálódott, hogy kiderítse, pontosan hogyan történt az incidens. Mindhárom férfit kórházba vitték a mentőegységek.
