Felavatták az Erdélyi Hagyományok Házát Székelyudvarhelyen

A néptáncműhely, népzeneműhely, az intézmény adminisztrációs tevékenységei, számos kiscsoportos foglalkozás és kézműves tevékenységek is helyet kapnak az Erdélyi Hagyományok Házában

Fotó: Olti Angyalka

Ahol a hagyományainknak teret adnak, ott a nemzetünknek jövője van, hangsúlyozta Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár az Erdélyi Hagyományok Háza székelyudvarhelyi központjának avatóünnepségén.

Széchely István

2026. március 13., 18:022026. március 13., 18:02

Az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítványnak, az Udvarhely Néptáncműhelynek és a Kaszaj Kulturális Egyesületnek ad otthont Erdélyi Hagyományok Háza székelyudvarhelyi központja, amelyet ünnepélyesen felavattak pénteken. Ezt a házat azért hívták életre, hogy

a székelyek és minden idelátogató magyar mélyebben is kapcsolódhasson nemzetünk legjavához

– emelte ki az avatóünnepségen mondott beszédében Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára.

„Az Erdélyi Hagyományok Háza is azért jött létre, mert a székelyek azt üzenték, hogy ragaszkodnak hagyományaikhoz, és ezáltal ragaszkodunk, közösen, jövőnkhöz is. Ezt Magyarország kormánya felelősségteljesen támogatja, a 2010-ben végrehajtott nemzetpolitikai fordulat óta.

16 éve azt mondtuk ki, hogy minden magyar felelős minden magyarért. Ez a felelősség igazából cselekvést jelent”

– fogalmazott az államtitkár, rámutatva, hogy ebből fakadt a magyarság közjogi egyesítése, a szavazati jog biztosítása a külhoni magyarság számára, és a lépésről lépésre szorosabbra fűzött nemzeti összetartozás is.

„Az elmúlt 16 év közös eredményét, ennek a háznak a működését és megvételét, az összes Székelyudvarhelyen és Udvarhelyszéken elért közös eredményt meg is kell védenünk. A magyar érdekeket, a magyar eredményeket meg kell védenünk, nemzeti egységüket meg kell védenünk, hagyományaink és jövőnk védelme is a soron következő magyarországi választásoknak a tétje. Aki rosszul dönt, mindent kockára tesz, amit akár ez a ház is hivatott képviselni és megőrizni” – fogalmazott Nacsa Lőrinc.

A helyi igényeknek eleget téve

Antal Lóránt szenátor felelevenítette Gulyás Gergely legutóbbi székelyudvarhelyi látogatását, amikor a Miniszterelnökséget vezető miniszter források biztosítására tett ígéretet a helyi politikusok kérésére. Ezt a támogatást mindenképpen a helyi közösségi igényeknek eleget téve kívánták elkölteni – hangsúlyozta.

„Székelyudvarhelyen, a Hagyományok Házában egy olyan helyre érkeztünk, ahol a legfontosabb feladatnak kell mindannyiunknak eleget tenni, és főként azoknak, akik majd belakják ezt a házat, hogy

soha ne felejtjük el azt, hogy együtt, egységben tudunk megmaradni egy nagy erős magyar nemzetként.

(…) Az elmúlt 16 esztendőnek egy dolgot biztosan köszönhetünk, hogy látnak minket, meghallgatnak minket, és minden körülmények között megtettek mindent annak érdekében, hogy támogassanak minket, hogy ne érezzük másodrangú magyarnak magunkat” – fogalmazott. Zárszóként a népi mondást idézte: „járt utat járatlanra soha ne cseréljünk”.

„Ez a projekt sikerre van ítélve”

Több projektet is bemutattak Gulyás Gergelynek, a miniszter őszi látogatásán, de nem véletlen, hogy éppen ez kapott zöld utat – emlékezett vissza Szakács-Paál István, a város polgármestere, megköszönve a Magyar Kormánynak a támogatást.

„Székelyudvarhelyen ugyanis az elmúlt 16-20 évben szerettük azt mondani, hogy a város folyamatosan vagyonosodik. Hogy lettek épületeink, hogy lettek területeink, hogy olyan városgazdáink voltak, akik a közösségnek csak a javukat akarták, és ezáltal bővült a városnak a vagyona. Ezzel szemben azt láttuk, hogy az összes többi projekt olyan, ami nem könnyen megvalósítható. Merthogy

ebben a városban nincsenek olyan tereink, amiket fel tudunk ajánlani azoknak, akik értéket teremtenek itt, nálunk. Éppen ezért is gondolom azt, hogy ez a projekt sikerre van ítélve”

– mondta beszédében a városvezető, az összefogás eredményét hangsúlyozva. Ennek a projektnek a haszonélvezője egy olyan közösség lesz, amelynek a vezetője és amelynek a néptáncműhelye folyamatosan hozza a dicsőséget, méltatta az Udvarhely Néptáncműhely, és vezetője, Orendi István tevékenységét a polgármester.

Élővé tenni, átadni a hagyományainkat

„Hagyományainkat nem őrizni kell, hanem élővé tenni, átadni. Ez nagyon sokunké lesz, én nagyon bízom benne, hogy tényleg nagyon sokan lesznek, akik úgy érzik, hogy ez a ház egy kicsit az övék. Egy háromosztatú épületről beszélünk, különböző terekkel, és a tevékenységeinknek nagyon is alkalmas terekkel van megáldva ez az épület. (…) Ennél jobb helyet próbáknak, néptáncoktatásnak elképzelni sem tudok” – mondta beszédében Orendi István, elmesélve, hogy

már évekkel ezelőtt kiszemelte a Villanytelep utcai épületet, de majdnem elveszett, mielőtt sikerült megszerezni.

Az épület többi szárnyában az adminisztrációs tevékenységek, népzeneműhely, számos kiscsoportos foglalkozás, és kézműves tevékenységek kapnak helyet, utóbbin népi mesterségeket oktatnak majd.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
szóljon hozzá! Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. március 13., péntek

Kerékpárt lopott Székelyudvarhelyen, percekkel később elfogták a helyi rendőrök

Nem sokáig örülhetett zsákmányának pénteken a szomszédos megyéből érkező biciklitolvaj, hiszen a tettét követően mindössze néhány perc múlva elfogták őt a székelyudvarhelyi helyi rendőrök.

2026. március 13., péntek

2026. március 13., péntek

Az áldozatsegítés és jogi segítségnyújtás határok nélkül működhet

Konferenciát szerveztek Székelyudvarhelyen a határon átnyúló jogi segítségnyújtás és áldozatsegítés témájában pénteken. Magyarországi és erdélyi szakemberek osztották meg tapasztalataikat a jogi támogatás és az áldozatok segítésének lehetőségeiről.

2026. március 13., péntek

Fának hajtott egy autó Árvátfalván, majd egy másik is belerohant

Elvesztette az uralmát a jármű fölött és egy útszéli fának csapódott egy autós péntek reggel Árvátfalván. A szerencsétlenül járt sofőr járművébe egy másik, arra közlekedő személygépkocsi is nekiütközött.

2026. március 13., péntek

2026. március 11., szerda

Felborult és a kerekeire fordult vissza a frontális ütközés után az autó – térfigyelő kamera rögzítette a szejkei balesetet

A balesetet rögzítő térfigyelő kamerás felvételt látva Székelyudvarhely polgármestere azt írta, hogy kérni fogják a Szejkefürdőn a szigorúbb ellenőrzést, az országos útügynek is jelezve igényüket.

2026. március 11., szerda

2026. március 11., szerda

Szejkefürdőn is karamboloztak

Két személyautó ütközött és sodródott le az úttestről szerdán kora délután a Székelyudvarhely melletti Szejkefürdőn.

2026. március 11., szerda

2026. március 11., szerda

Újra munkatelep van a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor utcában

Székelyudvarhelyen szerdán újrakezdték a munkálatokat a Bethlen Gábor utcában, és az elkövetkező időszakban többfelé útjavításra, illetve forgalomkorlátozásra kell számítani.

2026. március 11., szerda

2026. március 11., szerda

Szentegyházi fűrésztelepen pusztítottak a lángok

Szinte teljesen megsemmisült egy fűrésztelep csarnoka a szerdára virradó éjszaka keletkezett tűzben Szentegyházán.

2026. március 11., szerda

2026. március 09., hétfő

Busz indul Székelyudvarhelyről a székely szabadság napjára

Buszt indít kedden Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyre a Székely szabadság napjára a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) helyi szervezete.

2026. március 09., hétfő

2026. március 09., hétfő

Lenullázták az autók pótadóját Székelyudvarhelyen

Elfogadták a régi épületekre vonatkozó adókedvezményeket Székelyudvarhelyen, és nullára csökkentették a gépjárművek esetében alkalmazott helyi pótadót.

2026. március 09., hétfő

2026. március 07., szombat

Hogyan reagál az ingatlanpiac az adóemelésre? – videó

Noha például egy átlagos, kétszobás tömbházlakás értéke az elmúlt tíz évben többszörösére nőtt, mára az ingatlanok árai, valamint a bérleti díjak elértek egy olyan „plafont”, ami fölé már a vásárlók és a bérlők nem hajlandók menni.

2026. március 07., szombat

