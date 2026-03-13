Felavatták az Erdélyi Hagyományok Házát Székelyudvarhelyen

A néptáncműhely, népzeneműhely, az intézmény adminisztrációs tevékenységei, számos kiscsoportos foglalkozás és kézműves tevékenységek is helyet kapnak az Erdélyi Hagyományok Házában

Ahol a hagyományainknak teret adnak, ott a nemzetünknek jövője van, hangsúlyozta Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár az Erdélyi Hagyományok Háza székelyudvarhelyi központjának avatóünnepségén.

Széchely István 2026. március 13., 18:022026. március 13., 18:02

Az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítványnak, az Udvarhely Néptáncműhelynek és a Kaszaj Kulturális Egyesületnek ad otthont Erdélyi Hagyományok Háza székelyudvarhelyi központja, amelyet ünnepélyesen felavattak pénteken. Ezt a házat azért hívták életre, hogy

a székelyek és minden idelátogató magyar mélyebben is kapcsolódhasson nemzetünk legjavához

– emelte ki az avatóünnepségen mondott beszédében Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. „Az Erdélyi Hagyományok Háza is azért jött létre, mert a székelyek azt üzenték, hogy ragaszkodnak hagyományaikhoz, és ezáltal ragaszkodunk, közösen, jövőnkhöz is. Ezt Magyarország kormánya felelősségteljesen támogatja, a 2010-ben végrehajtott nemzetpolitikai fordulat óta.

16 éve azt mondtuk ki, hogy minden magyar felelős minden magyarért. Ez a felelősség igazából cselekvést jelent”

– fogalmazott az államtitkár, rámutatva, hogy ebből fakadt a magyarság közjogi egyesítése, a szavazati jog biztosítása a külhoni magyarság számára, és a lépésről lépésre szorosabbra fűzött nemzeti összetartozás is.

Fotó: Olti Angyalka

„Az elmúlt 16 év közös eredményét, ennek a háznak a működését és megvételét, az összes Székelyudvarhelyen és Udvarhelyszéken elért közös eredményt meg is kell védenünk. A magyar érdekeket, a magyar eredményeket meg kell védenünk, nemzeti egységüket meg kell védenünk, hagyományaink és jövőnk védelme is a soron következő magyarországi választásoknak a tétje. Aki rosszul dönt, mindent kockára tesz, amit akár ez a ház is hivatott képviselni és megőrizni” – fogalmazott Nacsa Lőrinc. A helyi igényeknek eleget téve Antal Lóránt szenátor felelevenítette Gulyás Gergely legutóbbi székelyudvarhelyi látogatását, amikor a Miniszterelnökséget vezető miniszter források biztosítására tett ígéretet a helyi politikusok kérésére. Ezt a támogatást mindenképpen a helyi közösségi igényeknek eleget téve kívánták elkölteni – hangsúlyozta. „Székelyudvarhelyen, a Hagyományok Házában egy olyan helyre érkeztünk, ahol a legfontosabb feladatnak kell mindannyiunknak eleget tenni, és főként azoknak, akik majd belakják ezt a házat, hogy

soha ne felejtjük el azt, hogy együtt, egységben tudunk megmaradni egy nagy erős magyar nemzetként.

(…) Az elmúlt 16 esztendőnek egy dolgot biztosan köszönhetünk, hogy látnak minket, meghallgatnak minket, és minden körülmények között megtettek mindent annak érdekében, hogy támogassanak minket, hogy ne érezzük másodrangú magyarnak magunkat” – fogalmazott. Zárszóként a népi mondást idézte: „járt utat járatlanra soha ne cseréljünk”.

„Ez a projekt sikerre van ítélve” Több projektet is bemutattak Gulyás Gergelynek, a miniszter őszi látogatásán, de nem véletlen, hogy éppen ez kapott zöld utat – emlékezett vissza Szakács-Paál István, a város polgármestere, megköszönve a Magyar Kormánynak a támogatást. „Székelyudvarhelyen ugyanis az elmúlt 16-20 évben szerettük azt mondani, hogy a város folyamatosan vagyonosodik. Hogy lettek épületeink, hogy lettek területeink, hogy olyan városgazdáink voltak, akik a közösségnek csak a javukat akarták, és ezáltal bővült a városnak a vagyona. Ezzel szemben azt láttuk, hogy az összes többi projekt olyan, ami nem könnyen megvalósítható. Merthogy

ebben a városban nincsenek olyan tereink, amiket fel tudunk ajánlani azoknak, akik értéket teremtenek itt, nálunk. Éppen ezért is gondolom azt, hogy ez a projekt sikerre van ítélve”

– mondta beszédében a városvezető, az összefogás eredményét hangsúlyozva. Ennek a projektnek a haszonélvezője egy olyan közösség lesz, amelynek a vezetője és amelynek a néptáncműhelye folyamatosan hozza a dicsőséget, méltatta az Udvarhely Néptáncműhely, és vezetője, Orendi István tevékenységét a polgármester. Élővé tenni, átadni a hagyományainkat „Hagyományainkat nem őrizni kell, hanem élővé tenni, átadni. Ez nagyon sokunké lesz, én nagyon bízom benne, hogy tényleg nagyon sokan lesznek, akik úgy érzik, hogy ez a ház egy kicsit az övék. Egy háromosztatú épületről beszélünk, különböző terekkel, és a tevékenységeinknek nagyon is alkalmas terekkel van megáldva ez az épület. (…) Ennél jobb helyet próbáknak, néptáncoktatásnak elképzelni sem tudok” – mondta beszédében Orendi István, elmesélve, hogy

már évekkel ezelőtt kiszemelte a Villanytelep utcai épületet, de majdnem elveszett, mielőtt sikerült megszerezni.

Az épület többi szárnyában az adminisztrációs tevékenységek, népzeneműhely, számos kiscsoportos foglalkozás, és kézműves tevékenységek kapnak helyet, utóbbin népi mesterségeket oktatnak majd.

