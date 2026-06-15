Két diák tartózkodott a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium azon osztálytermében, amelyikben hétfőn reggel levált egy része a mennyezetnek. Szerencsére senki sem sérült meg, az oktatás helyszínét pedig átszervezték.

Székelyhon 2026. június 15., 18:322026. június 15., 18:32 2026. június 15., 18:322026. június 15., 18:32

A témában írt cikkünk megjelenését követően közleményben is reagált a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium vezetősége az intézményük egyik osztálytermében levált mennyezetrésszel kapcsolatban. korábban írtuk Leomlott a vakolat egy tanteremben a székelyudvarhelyi református kollégiumban Lezártak két tantermet a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégiumban, miután hétfőn reggel leszakadt egy mennyezeti vakolatrész. Az eset idején két diák tartózkodott a teremben, de senki sem sérült meg. Ebben megerősítik, hogy az érintett földszinti osztályteremben nem volt tanítás, hiszen ott az elmúlt héten elballagott egyik nyolcadikos osztályuk tanult. „Az eset az V–VII. osztályos tanulók reggeli áhítata alatt történt fél kilenc körül. Pontosításként megjegyezzük, hogy

a mennyezeti törmelék leesésének pillanatában két diák tartózkodott az osztályteremben, akik az osztályterem rendezésével foglalkoztak, és a kisérettségire való felkészítő okán tartózkodtak az iskolában. Személyi sérülés nem történt,

iskolánk vezetősége felvette a kapcsolatot a két tanulóval és szüleikkel, megbizonyosodva a két diák testi-lelki épségéről” – fogalmaznak. Hangsúlyozzák, a földszinten található osztályterem jó állapotban volt, az előző tanév elején tisztító meszelést végeztek benne, korábban pedig nagyobb karbantartó munkálatokat is végrehajtottak.

A plafonon semmilyen jel nem utalt arra, hogy gond lehet, apróbb hajszálrepedések voltak csak a felületen

– szögezik le a Sipos István igazgató által aláírt közleményben. Az omlást követően az osztálytermet, illetve a fölötte lévő, első emeleti termet lezárták. Hirdetés Az esetet követően azonnal felvették a kapcsolatot az Erdélyi Református Egyházkerület Vezetőségével, illetve jelezték a történteket Szakács-Paál István polgármesternek is. Időközben kihívtak egy helyi szakembert is, aki hétfőn megvizsgálja az érintett osztálytermet. Ezzel párhuzamosan

az épület tulajdonosa, az Erdélyi Református Egyházkerület is küld egy építész szakembert Kolozsvárról, aki várhatóan még ezen a héten a helyszínre érkezik.