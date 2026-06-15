Fotó: Facebook/Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium
Két diák tartózkodott a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium azon osztálytermében, amelyikben hétfőn reggel levált egy része a mennyezetnek. Szerencsére senki sem sérült meg, az oktatás helyszínét pedig átszervezték.
2026. június 15., 18:322026. június 15., 18:32
2026. június 15., 18:322026. június 15., 18:32
A témában írt cikkünk megjelenését követően közleményben is reagált a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium vezetősége az intézményük egyik osztálytermében levált mennyezetrésszel kapcsolatban.
Lezártak két tantermet a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégiumban, miután hétfőn reggel leszakadt egy mennyezeti vakolatrész. Az eset idején két diák tartózkodott a teremben, de senki sem sérült meg.
Ebben megerősítik, hogy az érintett földszinti osztályteremben nem volt tanítás, hiszen ott az elmúlt héten elballagott egyik nyolcadikos osztályuk tanult. „Az eset az V–VII. osztályos tanulók reggeli áhítata alatt történt fél kilenc körül. Pontosításként megjegyezzük, hogy
iskolánk vezetősége felvette a kapcsolatot a két tanulóval és szüleikkel, megbizonyosodva a két diák testi-lelki épségéről” – fogalmaznak. Hangsúlyozzák, a földszinten található osztályterem jó állapotban volt, az előző tanév elején tisztító meszelést végeztek benne, korábban pedig nagyobb karbantartó munkálatokat is végrehajtottak.
– szögezik le a Sipos István igazgató által aláírt közleményben. Az omlást követően az osztálytermet, illetve a fölötte lévő, első emeleti termet lezárták.
Az esetet követően azonnal felvették a kapcsolatot az Erdélyi Református Egyházkerület Vezetőségével, illetve jelezték a történteket Szakács-Paál István polgármesternek is. Időközben kihívtak egy helyi szakembert is, aki hétfőn megvizsgálja az érintett osztálytermet. Ezzel párhuzamosan
„Az oktatási tevékenységeink helyszíneit a történtek miatt azonnal átszerveztük. Diákjaink biztonságban vannak, az oktatás órarend szerint zajlott és fog zajlani a továbbiakban” – nyomatékosítanak.
Lezártak két tantermet a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégiumban, miután hétfőn reggel leszakadt egy mennyezeti vakolatrész. Az eset idején két diák tartózkodott a teremben, de senki sem sérült meg.
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