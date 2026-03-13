Fának hajtott egy autó Árvátfalván, majd egy másik is belerohant

Elvesztette az uralmát a jármű fölött és egy útszéli fának csapódott egy autós péntek reggel Árvátfalván. A szerencsétlenül járt sofőr járművébe egy másik, arra közlekedő személygépkocsi is nekiütközött.

Hétfőn reggel 7 órakor érkezett bejelentés a 112-es segélyhívószámra egy Árvátfalván történt balesetről. Mint kiderült, egy Homoródszentmárton felől Felsőboldogfalva irányába tartó női sofőr

egy kanyarban elvesztette uralmát a jármű fölött és nekiment egy útszéli fának,

egy másik, arra haladó autós pedig már nem tudta időben kikerülni és nekiütközött a karambolozó járműnek. Az autót vezető nőt és utasát kórházba szállították, állapotukról egyelőre nincsenek információk.

Az érintett sofőrök – mindketten Hargita megyeiek – az alkoholtesztek tanúsága szerint nem fogyasztottak szeszes italt a balesetet megelőzően.