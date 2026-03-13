Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Parkolóhelyhiány: garázsok lebontásával orvosolnák a helyzetet Marosvásárhelyen

Két garázs helyén három autó állomásozhatna. Ehhez azonban előbb bontani kell • Fotó: Haáz Vince

Két garázs helyén három autó állomásozhatna. Ehhez azonban előbb bontani kell

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A jelenleginél kétszer több parkolóhelyre lenne szükség Marosvásárhelyen, ezért a városvezetés parkolóházak építése mellett a meglévő garázsok lebontásával hozna létre állomásozóhelyeket a járművek számára. Végleges döntés egyelőre nem született.

Simon Virág

2026. március 13., 10:592026. március 13., 10:59

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Bár még csak az országos versenytárgyalást hirdette meg a marosvásárhelyi városháza, hogy kiválassza az 1918. december 1. utca felújításának kivitelezőjét, a városlakók már most aggodalommal gondolnak a munkálatok megkezdésére. Különösen a Tudor lakótelepen élők, hiszen ott nemcsak jelentős és több mint egy évig tartó munkatelep lesz, hanem több száz parkolóhelyet is felszámolnak.

Kétszer ennyi parkoló kellene

Gombos Csaba városmenedzser nemrég azt nyilatkozta, hogy Marosvásárhelyen

Hirdetés

a szakértők szerint legalább 35–40 ezer parkolóra lenne szükség, és most összesen 23 ezer van,

az épített garázsokkal, fedett parkolókkal és az utak mentén kijelölt állomásozó-helyekkel együtt. Állítása szerint az idei költségvetésben lesz pénz jóváhagyva a Hátszeg és a Csalhó utcákba tervezett emeletes, könnyűszerkezetű parkolóházak létrehozására, ugyanakkor keresik a megoldást, hogy még több parkolóhelyet alakítsanak ki.

Az egyik lehetőség, hogy a Tudor lakótelepen, két használaton kívüli kazánházat parkolóházzá alakítanak, emellett a meglevő garázsok közül is jó párat le fognak bontani.

Még nincs döntés

Cristina Prutean, a marosvásárhelyi városháza sajtószóvivője a Székelyhon megkeresésére elmondta, a városvezetés jelenleg elemzi a garázsok helyzetét jogi és urbanisztikai szempontok mentén. Keresik a megoldásokat, hogy növelni tudják a parkolóhelyek számát. Mint ismert,

két garázs lebontása esetén három autó tud parkolni a helyükre.

„Még nem született végleges döntés, hogy pontosan hol lesznek bontások, senkinek nem küldtünk még erre vonatkozó felszólítást. Minden érintetett időben fogunk értesíteni” – nyilatkozta a szóvivő.

A legoptimistább számítások szerint az 1918. december 1. utca a Fortuna útkereszteződéstől a főtérig tartó szakasza felújításának, átalakításának idén ősszel fognak neki.

Marosszék Marosvásárhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 12., csütörtök

Az országos vizsgákra tervezett bojkott előszele: a szakszervezetis tanárok fele nem vesz részt a jövő heti próbavizsgákon

A hazai pedagógus-szakszervezetek a megoldatlan bérek, illetve a bürokratikus túlterheltség miatt bojkottra készülnek. Országos szinten a szakszervezetek tagjainak fele nem hajlandó részt venni a nyolcadikosoknak szervezett, jövő heti próbavizsgákon.

Az országos vizsgákra tervezett bojkott előszele: a szakszervezetis tanárok fele nem vesz részt a jövő heti próbavizsgákon
Az országos vizsgákra tervezett bojkott előszele: a szakszervezetis tanárok fele nem vesz részt a jövő heti próbavizsgákon
2026. március 12., csütörtök

Az országos vizsgákra tervezett bojkott előszele: a szakszervezetis tanárok fele nem vesz részt a jövő heti próbavizsgákon
Hirdetés
2026. március 12., csütörtök

Március utolsó napján kezdődik az iskolai beiratkozás – egy magyar előkészítővel kevesebb indul idén Marosvásárhelyen

Csütörtöktől minden iskola köteles közölni, hogy hány előkészítő osztályt indít, melyik körzethez tartozik, és lesz-e az adott intézménynek délutáni programja. Összefoglaltuk az előkészítő osztályba való beiratkozás menetrendjét a szülők számára.

Március utolsó napján kezdődik az iskolai beiratkozás – egy magyar előkészítővel kevesebb indul idén Marosvásárhelyen
Március utolsó napján kezdődik az iskolai beiratkozás – egy magyar előkészítővel kevesebb indul idén Marosvásárhelyen
2026. március 12., csütörtök

Március utolsó napján kezdődik az iskolai beiratkozás – egy magyar előkészítővel kevesebb indul idén Marosvásárhelyen
2026. március 12., csütörtök

Kétezer-ötszázan maradhatnak munka nélkül a marosvásárhelyi vegyipari kombinátnál

Az állam gyors beavatkozását kéri a marosvásárhelyi vegyipari kombinát szakszervezete, miután Josh Zacharias vezérigazgató bejelentette, hogy elkezdték a csoportos létszámleépítésre vonatkozó eljárást. Kétezer-ötszázan maradhatnak megélhetés nélkül.

Kétezer-ötszázan maradhatnak munka nélkül a marosvásárhelyi vegyipari kombinátnál
Kétezer-ötszázan maradhatnak munka nélkül a marosvásárhelyi vegyipari kombinátnál
2026. március 12., csütörtök

Kétezer-ötszázan maradhatnak munka nélkül a marosvásárhelyi vegyipari kombinátnál
2026. március 12., csütörtök

Ittasan autózott egy gyerekkel, őrizetbe vették a sofőrt

Ittasan szállított egy kilencéves gyereket autóval egy sofőr Gernyeszegen, a hatóságok őrizetbe vették.

Ittasan autózott egy gyerekkel, őrizetbe vették a sofőrt
Ittasan autózott egy gyerekkel, őrizetbe vették a sofőrt
2026. március 12., csütörtök

Ittasan autózott egy gyerekkel, őrizetbe vették a sofőrt
Hirdetés
2026. március 11., szerda

A közvita előtt párbeszédre hívják a marosvásárhelyi városvezetőt a játéktermek működtetői

Kovács Mihály Levente alpolgármester „ki a játékgépekkel a városból!” felkiáltással hirdetett harcot a szerencsejáték-szektor ellen. A válasz nem váratott magára: az üzemeltetők egyeztetést kérnek, alkotmányos jogokra és megszűnő munkahelyekre hivatkozva.

A közvita előtt párbeszédre hívják a marosvásárhelyi városvezetőt a játéktermek működtetői
A közvita előtt párbeszédre hívják a marosvásárhelyi városvezetőt a játéktermek működtetői
2026. március 11., szerda

A közvita előtt párbeszédre hívják a marosvásárhelyi városvezetőt a játéktermek működtetői
2026. március 11., szerda

Házkutatások zajlottak lopás és csalás ügyében Maroskeresztúr községben – két férfit őrizetbe vettek

Öt házkutatást tartottak végre Maroskeresztúr községben a rendőrök lopás és csalás megalapozott gyanúja miatt, két személyt őrizetbe is vettek az akció alkalmával szerdán.

Házkutatások zajlottak lopás és csalás ügyében Maroskeresztúr községben – két férfit őrizetbe vettek
Házkutatások zajlottak lopás és csalás ügyében Maroskeresztúr községben – két férfit őrizetbe vettek
2026. március 11., szerda

Házkutatások zajlottak lopás és csalás ügyében Maroskeresztúr községben – két férfit őrizetbe vettek
2026. március 11., szerda

Tarlótűz miatt kellett leállítani a vasúti közlekedést Maros megyében

Leállították a vonatközlekedést a Segesvár melletti Erked és Szederjes települések között kialakult tarlótűz miatt szerdán kora délután.

Tarlótűz miatt kellett leállítani a vasúti közlekedést Maros megyében
Tarlótűz miatt kellett leállítani a vasúti közlekedést Maros megyében
2026. március 11., szerda

Tarlótűz miatt kellett leállítani a vasúti közlekedést Maros megyében
Hirdetés
2026. március 11., szerda

Ajtók kilátással – könyvbemutató a Gemmában

Csinta Samu Ajtók kilátással című könyvét mutatják be Marosvásárhelyen a Gemma kávézóban.

Ajtók kilátással – könyvbemutató a Gemmában
Ajtók kilátással – könyvbemutató a Gemmában
2026. március 11., szerda

Ajtók kilátással – könyvbemutató a Gemmában
2026. március 10., kedd

Hosszú és fáradságos küzdelem: idén is átadták a kormány helyi megbízottjának a Székelyföld autonómiáját követelő kiáltványt

Marosvásárhelyen a Székely vértanúk emlékművénél gyűltek össze idén is mintegy háromszázan, hogy megemlékezzenek a székely szabadság napjáról. Most is átadták a prefektus képviselőjének a kiáltványt, amelyben Székelyföld területi autonómiáját kérik.

Hosszú és fáradságos küzdelem: idén is átadták a kormány helyi megbízottjának a Székelyföld autonómiáját követelő kiáltványt
Hosszú és fáradságos küzdelem: idén is átadták a kormány helyi megbízottjának a Székelyföld autonómiáját követelő kiáltványt
2026. március 10., kedd

Hosszú és fáradságos küzdelem: idén is átadták a kormány helyi megbízottjának a Székelyföld autonómiáját követelő kiáltványt
2026. március 10., kedd

Nemcsak emlékeznek a székelyek, hanem kiállnak a székely szabadságért

A marosvásárhelyi Postaréten, a székely vértanúk emlékművénél a Fehérvári induló felcsendülésével vette kezdetét az idei székely szabadság napi nagygyűlés. Idén is több százan gyűltek össze, hogy kifejezzék a székelység autonómiaigényét.

Nemcsak emlékeznek a székelyek, hanem kiállnak a székely szabadságért
Nemcsak emlékeznek a székelyek, hanem kiállnak a székely szabadságért
2026. március 10., kedd

Nemcsak emlékeznek a székelyek, hanem kiállnak a székely szabadságért
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!