Parkolóhelyhiány: garázsok lebontásával orvosolnák a helyzetet Marosvásárhelyen

A jelenleginél kétszer több parkolóhelyre lenne szükség Marosvásárhelyen, ezért a városvezetés parkolóházak építése mellett a meglévő garázsok lebontásával hozna létre állomásozóhelyeket a járművek számára. Végleges döntés egyelőre nem született.

Bár még csak az országos versenytárgyalást hirdette meg a marosvásárhelyi városháza, hogy kiválassza az 1918. december 1. utca felújításának kivitelezőjét, a városlakók már most aggodalommal gondolnak a munkálatok megkezdésére. Különösen a Tudor lakótelepen élők, hiszen ott nemcsak jelentős és több mint egy évig tartó munkatelep lesz, hanem több száz parkolóhelyet is felszámolnak.

a szakértők szerint legalább 35–40 ezer parkolóra lenne szükség, és most összesen 23 ezer van,

az épített garázsokkal, fedett parkolókkal és az utak mentén kijelölt állomásozó-helyekkel együtt. Állítása szerint az idei költségvetésben lesz pénz jóváhagyva a Hátszeg és a Csalhó utcákba tervezett emeletes, könnyűszerkezetű parkolóházak létrehozására, ugyanakkor keresik a megoldást, hogy még több parkolóhelyet alakítsanak ki.

Az egyik lehetőség, hogy a Tudor lakótelepen, két használaton kívüli kazánházat parkolóházzá alakítanak, emellett a meglevő garázsok közül is jó párat le fognak bontani.

Még nincs döntés

Cristina Prutean, a marosvásárhelyi városháza sajtószóvivője a Székelyhon megkeresésére elmondta, a városvezetés jelenleg elemzi a garázsok helyzetét jogi és urbanisztikai szempontok mentén. Keresik a megoldásokat, hogy növelni tudják a parkolóhelyek számát. Mint ismert,