Parkolóhelyhiány: garázsok lebontásával orvosolnák a helyzetet Marosvásárhelyen

Fotó: Haáz Vince
A jelenleginél kétszer több parkolóhelyre lenne szükség Marosvásárhelyen, ezért a városvezetés parkolóházak építése mellett a meglévő garázsok lebontásával hozna létre állomásozóhelyeket a járművek számára. Végleges döntés egyelőre nem született.
Bár még csak az országos versenytárgyalást hirdette meg a marosvásárhelyi városháza, hogy kiválassza az 1918. december 1. utca felújításának kivitelezőjét, a városlakók már most aggodalommal gondolnak a munkálatok megkezdésére. Különösen a Tudor lakótelepen élők, hiszen ott nemcsak jelentős és több mint egy évig tartó munkatelep lesz, hanem több száz parkolóhelyet is felszámolnak.
Gombos Csaba városmenedzser nemrég azt nyilatkozta, hogy Marosvásárhelyen
az épített garázsokkal, fedett parkolókkal és az utak mentén kijelölt állomásozó-helyekkel együtt. Állítása szerint az idei költségvetésben lesz pénz jóváhagyva a Hátszeg és a Csalhó utcákba tervezett emeletes, könnyűszerkezetű parkolóházak létrehozására, ugyanakkor keresik a megoldást, hogy még több parkolóhelyet alakítsanak ki.
Az egyik lehetőség, hogy a Tudor lakótelepen, két használaton kívüli kazánházat parkolóházzá alakítanak, emellett a meglevő garázsok közül is jó párat le fognak bontani.
Cristina Prutean, a marosvásárhelyi városháza sajtószóvivője a Székelyhon megkeresésére elmondta, a városvezetés jelenleg elemzi a garázsok helyzetét jogi és urbanisztikai szempontok mentén. Keresik a megoldásokat, hogy növelni tudják a parkolóhelyek számát. Mint ismert,
„Még nem született végleges döntés, hogy pontosan hol lesznek bontások, senkinek nem küldtünk még erre vonatkozó felszólítást. Minden érintetett időben fogunk értesíteni” – nyilatkozta a szóvivő.
A legoptimistább számítások szerint az 1918. december 1. utca a Fortuna útkereszteződéstől a főtérig tartó szakasza felújításának, átalakításának idén ősszel fognak neki.
