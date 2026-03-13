Újabb drágítás: 9 lej fölött a gázolaj ára Székelyföldön is

Meghaladta a literenkénti 9 lejt a standard gázolaj ára, standard benzint pedig már csak 8,5 lej fölötti összegért tankolhatunk a Rompetrol és az OMV töltőállomásokon Székelyföldön, miután pénteken újabb 9 banival emelkedett az üzemanyagok ára Romániában.

Székelyhon 2026. március 13., 12:302026. március 13., 12:30

A piacvezető Petrom pénteken ismét 9 banival emelte az üzemanyagok literenként árát – derül ki a Profit.ro által elemezett adatokból. Az újabb áremeléssel az iráni háború kezdete óta bekövetkezett

drágulás mértéke elérte a literenkénti 68 banit a gázolaj és az 53 banit a benzin esetében.

A konfliktus jelentős nyomást gyakorol a kőolaj- és kőolajtermékek világpiaci áraira. Péntek reggel az európai piacon irányadó Brent kőolaj hordónkénti ára 100 dollár körül alakult, miután vasárnap a 117 dolláros szintet is elérte. Hirdetés A pénteki drágítást követően a Versenytanács online ár-összehasonlító platformjának adatai szerint a standard gázolaj ára 8,93–8,98 lej/literre nőtt a székelyföldi Petrom, Mol és Lukoil töltőállomásokon is,

a Rompetrol és az OMV állomásoknál azonban a 9,02–9,05 lejt is eléri.