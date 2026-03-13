Újabb drágítás: 9 lej fölött a gázolaj ára Székelyföldön is

Fotó: Borbély Fanni
Meghaladta a literenkénti 9 lejt a standard gázolaj ára, standard benzint pedig már csak 8,5 lej fölötti összegért tankolhatunk a Rompetrol és az OMV töltőállomásokon Székelyföldön, miután pénteken újabb 9 banival emelkedett az üzemanyagok ára Romániában.
A piacvezető Petrom pénteken ismét 9 banival emelte az üzemanyagok literenként árát – derül ki a Profit.ro által elemezett adatokból. Az újabb áremeléssel az iráni háború kezdete óta bekövetkezett
A konfliktus jelentős nyomást gyakorol a kőolaj- és kőolajtermékek világpiaci áraira. Péntek reggel az európai piacon irányadó Brent kőolaj hordónkénti ára 100 dollár körül alakult, miután vasárnap a 117 dolláros szintet is elérte.
A pénteki drágítást követően a Versenytanács online ár-összehasonlító platformjának adatai szerint a standard gázolaj ára 8,93–8,98 lej/literre nőtt a székelyföldi Petrom, Mol és Lukoil töltőállomásokon is,
A standard benzin ára 8,48–8,51 lej/liter között változik a Petrom, Mol és Lukoil székelyföldi benzinkutainál, a Rompetrol és az OMV hálózatában pedig már csak literenkénti 8,57 lejes áron lehet tankolni.
Csütörtökön ugyancsak literenkénti 9 banival drágultak az üzemanyagok, miután szerdán a benzin ára egy, a gázolajé két banival emelkedett.
Egyes töltőállomásoknál 9 banival drágult csütörtökön a standard benzin, elérve a 8 lej 40 banis literenkénti árat. De ezúttal nem önmagában a drágulás a meglepő, azt ugyanis megszokhattuk már.
Ilie Bolojan kormányfő csütörtökön bejelentette, hogy a kormány intézkedéseket fontolgat az üzemanyagárak emelkedésének mérséklésére, ha a drágulás a következő időszakban is folytatódik.
Ilie Bolojan a csütörtöki kormányülés utáni sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy a kormány intézkedéseket fontolgat az üzemanyagárak emelkedésének mérséklésére, ha a közel-keleti konfliktus miatt a drágulás a következő időszakban is folytatódik.
A tavaly februári 9,62 százalékról idén februárban 9,31 százalékra csökkent az éves infláció Romániában – közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet (INS).
Ilie Bolojan a csütörtöki kormányülés utáni sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy a kormány intézkedéseket fontolgat az üzemanyagárak emelkedésének mérséklésére, ha a közel-keleti konfliktus miatt a drágulás a következő időszakban is folytatódik.
Elfogadta a kormány csütörtöki esti ülésén azt a határozatot, amely szerint július 1-től a jelenlegi 4050 lejről 4325 lejre nő a bruttó minimálbér.
Jóváhagyta csütörtök esti rendkívüli ülésén a Bolojan-kabinet a 2026-os állami költségvetés tervezetét, amelyet a parlament elé terjesztenek.
A romániai polgárok valamivel több mint fele (50,4 százalék) úgy véli, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti feszültségek körülményei között Romániának egyensúlyt kellene fenntartania a két partner között – derül ki egy felmérésből.
Öt székelyföldi helyszínen mutatják be Demeter Szilárd Hazaszótár című könyvét március 14-20. között.
Nicușor Dan államfő és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön aláírták a két állam közötti stratégiai partnerségről szóló közös nyilatkozatot a Cotroceni-palotában.
Idén is elindul a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz a csíksomlyói pünkösdi búcsúba a Kárpáteurópa Utazási Iroda és a MÁV Személyszállítási Zrt. szervezésében – közölték a szervezők csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.
A pénzügyminisztérium azt javasolja, hogy a kormány 2026 végéig hosszabbítsa meg a gázolaj árának kompenzálását a közúti fuvarozók számára. A tervezet szerint 2026. április 1. és december 31. között literenként 85 banis támogatást kapnának a fuvarozók.
Stabilitási prémium a fiataloknak, támogatás a munkáltatóknak és több online szolgáltatás – több ponton is változott a munkanélküli-biztosítási rendszer.
szóljon hozzá!