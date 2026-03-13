Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Beruházások és takarékosság: jóváhagyta a kormány az idei költségvetés tervezetét

• Fotó: gov.ro

Fotó: gov.ro

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Jóváhagyta csütörtök esti rendkívüli ülésén a Bolojan-kabinet a 2026-os állami költségvetés tervezetét, amelyet a parlament elé terjesztenek.

Székelyhon

2026. március 13., 08:482026. március 13., 08:48

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A kormány közleménye szerint a jogszabályjavaslat a következő makrogazdasági előrejelzésekre épül:

  • a gazdasági növekedést 1 százalékra becsülik;

  • a bruttó hazai termék (GDP) folyó áron 2045,2 milliárd lej lehet;

  • a nettó átlagbér 5,5 százalékkal nőhet;

  • az infláció csökkenő pályán marad, éves átlagban 6,5 százalék körül alakulhat.

A költségvetés összes bevételét 736,5 milliárd lejre, a kiadásokat 864,3 milliárd lejre (a GDP 42,3 százalékára) becsülik. A tervezett költségvetési hiány 127,7 milliárd lej, ami a GDP 6,2 százalékának felel meg.

Hirdetés

A kiadási oldalon a kormány több takarékossági intézkedést tervez. Ezek közül a legfontosabbak:

  • a közszférában dolgozók alapbérének befagyasztása a 2025 decemberi szinten;

  • a pótlékok és egyéb juttatások szintjének változatlanul hagyása;

  • 800 lejes üdülési utalvány biztosítása a havi nettó 6000 lejnél kevesebbet kereső közalkalmazottaknak;

  • autók, bútorok és irodai berendezések beszerzésének tilalma a közintézményekben;

  • a nyugdíjak és a gyermeknevelési támogatás értékének befagyasztása a 2025 decemberi szinten.

A közlemény szerint a költségvetés kiadásai 2026-ban 864,3 milliárd lejre emelkednek a 2025-ös 808,7 milliárd lejhez képest, ugyanakkor a GDP-hez viszonyított arányuk kismértékben csökken a deficitcsökkentő intézkedések hatására.

A személyi jellegű kiadások 168,3 milliárd lejre (a GDP 8,2 százalékára) tehetők, ami arányában alacsonyabb a tavalyinál. Dologi kiadásokra 105,3 milliárd lejt, szociális kiadásokra 249,2 milliárd lejt irányoztak elő.

Az államadósság finanszírozásának költségei ugyanakkor tovább nőnek: a kamatkiadások 50,5 milliárd lejről 60,8 milliárd lejre emelkednek, ami a GDP mintegy 3 százalékát teszi ki.

A 2026-os költségvetés a beruházásokat állítja a gazdaságpolitika középpontjába.

Az összes beruházás értéke mintegy 164 milliárd lej, ami közel 26 milliárd lejjel több, mint 2025-ben, és a GDP több mint 8 százalékát teszi ki.

A beruházások kétharmadát európai uniós forrásokból finanszírozzák, amelyek értéke meghaladja a 110 milliárd lejt. A finanszírozásban szerepet kapnak a kohéziós politikai források, az országos helyreállítási terv (PNRR) és a SAFE védelmi eszköz is.

A kormány szerint a PNRR továbbra is kulcsfontosságú elem: Romániának még több mint 10 milliárd euró támogatást kell lehívnia az Európai Bizottságtól. A program keretében 2026 augusztusáig több nagy beruházást kell befejezni, köztük az A7-es autópálya (Moldva autópálya) egyes szakaszait, kórházépítési projekteket és energetikai beruházásokat – ismerteti az Agerpres.

Belföld Gazdaság
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 13., péntek

Döntött a kormány: július 1-jétől nő a minimálbér

Elfogadta a kormány csütörtöki esti ülésén azt a határozatot, amely szerint július 1-től a jelenlegi 4050 lejről 4325 lejre nő a bruttó minimálbér.

Döntött a kormány: július 1-jétől nő a minimálbér
Döntött a kormány: július 1-jétől nő a minimálbér
2026. március 13., péntek

Döntött a kormány: július 1-jétől nő a minimálbér
Hirdetés
2026. március 12., csütörtök

A romániaiak többsége támogatja az egyensúlyt az EU és az Egyesült Államok között

A romániai polgárok valamivel több mint fele (50,4 százalék) úgy véli, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti feszültségek körülményei között Romániának egyensúlyt kellene fenntartania a két partner között – derül ki egy felmérésből.

A romániaiak többsége támogatja az egyensúlyt az EU és az Egyesült Államok között
A romániaiak többsége támogatja az egyensúlyt az EU és az Egyesült Államok között
2026. március 12., csütörtök

A romániaiak többsége támogatja az egyensúlyt az EU és az Egyesült Államok között
2026. március 12., csütörtök

Hazaszótár – Száz jegyzet Istenről, hazáról, családról

Öt székelyföldi helyszínen mutatják be Demeter Szilárd Hazaszótár című könyvét március 14-20. között.

Hazaszótár – Száz jegyzet Istenről, hazáról, családról
Hazaszótár – Száz jegyzet Istenről, hazáról, családról
2026. március 12., csütörtök

Hazaszótár – Száz jegyzet Istenről, hazáról, családról
2026. március 12., csütörtök

Román-ukrán stratégiai partnerségi megállapodást írt alá Nicușor Dan és Volodimir Zelenszkij

Nicușor Dan államfő és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön aláírták a két állam közötti stratégiai partnerségről szóló közös nyilatkozatot a Cotroceni-palotában.

Román-ukrán stratégiai partnerségi megállapodást írt alá Nicușor Dan és Volodimir Zelenszkij
Román-ukrán stratégiai partnerségi megállapodást írt alá Nicușor Dan és Volodimir Zelenszkij
2026. március 12., csütörtök

Román-ukrán stratégiai partnerségi megállapodást írt alá Nicușor Dan és Volodimir Zelenszkij
Hirdetés
2026. március 12., csütörtök

Idén is érkezik a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz a csíksomlyói pünkösdi búcsúba

Idén is elindul a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz a csíksomlyói pünkösdi búcsúba a Kárpáteurópa Utazási Iroda és a MÁV Személyszállítási Zrt. szervezésében – közölték a szervezők csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.

Idén is érkezik a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz a csíksomlyói pünkösdi búcsúba
Idén is érkezik a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz a csíksomlyói pünkösdi búcsúba
2026. március 12., csütörtök

Idén is érkezik a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz a csíksomlyói pünkösdi búcsúba
2026. március 12., csütörtök

Meghosszabbítanák a fuvarozók gázolajár-támogatását

A pénzügyminisztérium azt javasolja, hogy a kormány 2026 végéig hosszabbítsa meg a gázolaj árának kompenzálását a közúti fuvarozók számára. A tervezet szerint 2026. április 1. és december 31. között literenként 85 banis támogatást kapnának a fuvarozók.

Meghosszabbítanák a fuvarozók gázolajár-támogatását
Meghosszabbítanák a fuvarozók gázolajár-támogatását
2026. március 12., csütörtök

Meghosszabbítanák a fuvarozók gázolajár-támogatását
2026. március 12., csütörtök

Új támogatások a munkakeresőknek: havi 1250 lejes prémium is járhat egyes fiataloknak

Stabilitási prémium a fiataloknak, támogatás a munkáltatóknak és több online szolgáltatás – több ponton is változott a munkanélküli-biztosítási rendszer.

Új támogatások a munkakeresőknek: havi 1250 lejes prémium is járhat egyes fiataloknak
Új támogatások a munkakeresőknek: havi 1250 lejes prémium is járhat egyes fiataloknak
2026. március 12., csütörtök

Új támogatások a munkakeresőknek: havi 1250 lejes prémium is járhat egyes fiataloknak
Hirdetés
2026. március 12., csütörtök

Bukarestbe érkezett Volodimir Zelenszkij, elsőként az államfő fogadta – videóval

Nicușor Dan államfő csütörtökön fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.

Bukarestbe érkezett Volodimir Zelenszkij, elsőként az államfő fogadta – videóval
Bukarestbe érkezett Volodimir Zelenszkij, elsőként az államfő fogadta – videóval
2026. március 12., csütörtök

Bukarestbe érkezett Volodimir Zelenszkij, elsőként az államfő fogadta – videóval
2026. március 12., csütörtök

Éles fordulat várható az időjárásban március második felében

Lehűlés és csapadék érkezik március második felére, felváltva az eddigi igazán száraz és szokatlanul meleg időszakot – jelzik előre a meteorológusok.

Éles fordulat várható az időjárásban március második felében
Éles fordulat várható az időjárásban március második felében
2026. március 12., csütörtök

Éles fordulat várható az időjárásban március második felében
2026. március 12., csütörtök

Szokatlan helyzet állt elő a székelyföldi benzinkutaknál csütörtök reggel

Egyes töltőállomásoknál 9 banival drágult csütörtökön a standard benzin, elérve a 8 lej 40 banis literenkénti árat. De ezúttal nem önmagában a drágulás a meglepő, azt ugyanis megszokhattuk már.

Szokatlan helyzet állt elő a székelyföldi benzinkutaknál csütörtök reggel
Szokatlan helyzet állt elő a székelyföldi benzinkutaknál csütörtök reggel
2026. március 12., csütörtök

Szokatlan helyzet állt elő a székelyföldi benzinkutaknál csütörtök reggel
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!