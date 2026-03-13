Beruházások és takarékosság: jóváhagyta a kormány az idei költségvetés tervezetét

Jóváhagyta csütörtök esti rendkívüli ülésén a Bolojan-kabinet a 2026-os állami költségvetés tervezetét, amelyet a parlament elé terjesztenek.

A kormány közleménye szerint a jogszabályjavaslat a következő makrogazdasági előrejelzésekre épül:

a gazdasági növekedést 1 százalékra becsülik;

a bruttó hazai termék (GDP) folyó áron 2045,2 milliárd lej lehet;

a nettó átlagbér 5,5 százalékkal nőhet;

az infláció csökkenő pályán marad, éves átlagban 6,5 százalék körül alakulhat.

A költségvetés összes bevételét 736,5 milliárd lejre, a kiadásokat 864,3 milliárd lejre (a GDP 42,3 százalékára) becsülik. A tervezett költségvetési hiány 127,7 milliárd lej, ami a GDP 6,2 százalékának felel meg.

A kiadási oldalon a kormány több takarékossági intézkedést tervez. Ezek közül a legfontosabbak:

a közszférában dolgozók alapbérének befagyasztása a 2025 decemberi szinten;

a pótlékok és egyéb juttatások szintjének változatlanul hagyása;

800 lejes üdülési utalvány biztosítása a havi nettó 6000 lejnél kevesebbet kereső közalkalmazottaknak;

autók, bútorok és irodai berendezések beszerzésének tilalma a közintézményekben;

a nyugdíjak és a gyermeknevelési támogatás értékének befagyasztása a 2025 decemberi szinten.

A közlemény szerint a költségvetés kiadásai 2026-ban 864,3 milliárd lejre emelkednek a 2025-ös 808,7 milliárd lejhez képest, ugyanakkor a GDP-hez viszonyított arányuk kismértékben csökken a deficitcsökkentő intézkedések hatására.

A személyi jellegű kiadások 168,3 milliárd lejre (a GDP 8,2 százalékára) tehetők, ami arányában alacsonyabb a tavalyinál. Dologi kiadásokra 105,3 milliárd lejt, szociális kiadásokra 249,2 milliárd lejt irányoztak elő.

Az államadósság finanszírozásának költségei ugyanakkor tovább nőnek: a kamatkiadások 50,5 milliárd lejről 60,8 milliárd lejre emelkednek, ami a GDP mintegy 3 százalékát teszi ki.