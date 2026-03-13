Üzemanyag-drágulás: beavatkozhat a kormány, ha tovább nőnek az árak

Fotó: Olti Angyalka
Ilie Bolojan a csütörtöki kormányülés utáni sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy a kormány intézkedéseket fontolgat az üzemanyagárak emelkedésének mérséklésére, ha a közel-keleti konfliktus miatt a drágulás a következő időszakban is folytatódik.
2026. március 13., 09:582026. március 13., 09:58
2026. március 13., 10:202026. március 13., 10:20
A kormányfő kérdésre válaszolva elmondta, hogy a térségben kirobbant háború jelentősen megzavarta a kőolaj és a finomított üzemanyagok szállítási láncait, ami világszerte áremelkedést okozott. Hozzátette, hogy a kőolaj világpiaci ára 40–50 százalékkal emelkedett, ami Romániában is az üzemanyagok drágulásához vezetett – írja az Agerpres.
Bolojan emlékeztetett, hogy Románia a kőolajat és az abból előállított üzemanyagok több mint kétharmadát importálja, ezért a hazai árak alakulását nagyrészt a világpiaci árak határozzák meg. „Vannak tényezők, amelyek rajtunk múlnak, és vannak olyanok, amelyekhez alkalmazkodnunk kell” – magyarázta.
A miniszterelnök szerint a romániai töltőállomásoknál is emelkedtek az árak, de mérsékeltebb ütemben, mint a nemzetközi piacokon. Hangsúlyozta, hogy a kormány folyamatosan figyelemmel kíséri a piaci folyamatokat.
– jelentette ki Bolojan.
Meghosszabbították a fuvarozók gázolajár-támogatását
A kormány csütörtök esti ülésén meghosszabbította az év végéig a közúti fuvarozók gázolajár-támogatási programját – közölte a kabinet sajtóirodája.
A támogatási program keretösszege 652 millió lej, amelyből mintegy 6200 vállalat részesülhet. A támogatást a pénzügyminisztérium költségvetéséből finanszírozzák, és vissza nem térítendő támogatás formájában folyósítják, legkésőbb 2027. április 30-áig.
A támogatás mértéke időszakonként változik: a 2026. január-március között vásárolt gázolaj után 65 banit, az április és december közötti időszakban pedig 85 banit térítenek vissza literenként.
A kormány szerint az intézkedés célja a szállítmányozási ágazat támogatása az üzemanyagárak emelkedésének körülményei között, valamint a román fuvarozók versenyképességének megőrzése és a szállítási szolgáltatások folyamatosságának biztosítása a nemzetközi energiapiacok ingadozásai idején.
A tavaly februári 9,62 százalékról idén februárban 9,31 százalékra csökkent az éves infláció Romániában – közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet (INS).
Elfogadta a kormány csütörtöki esti ülésén azt a határozatot, amely szerint július 1-től a jelenlegi 4050 lejről 4325 lejre nő a bruttó minimálbér.
Jóváhagyta csütörtök esti rendkívüli ülésén a Bolojan-kabinet a 2026-os állami költségvetés tervezetét, amelyet a parlament elé terjesztenek.
A romániai polgárok valamivel több mint fele (50,4 százalék) úgy véli, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti feszültségek körülményei között Romániának egyensúlyt kellene fenntartania a két partner között – derül ki egy felmérésből.
Öt székelyföldi helyszínen mutatják be Demeter Szilárd Hazaszótár című könyvét március 14-20. között.
Nicușor Dan államfő és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön aláírták a két állam közötti stratégiai partnerségről szóló közös nyilatkozatot a Cotroceni-palotában.
Idén is elindul a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz a csíksomlyói pünkösdi búcsúba a Kárpáteurópa Utazási Iroda és a MÁV Személyszállítási Zrt. szervezésében – közölték a szervezők csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.
A pénzügyminisztérium azt javasolja, hogy a kormány 2026 végéig hosszabbítsa meg a gázolaj árának kompenzálását a közúti fuvarozók számára. A tervezet szerint 2026. április 1. és december 31. között literenként 85 banis támogatást kapnának a fuvarozók.
Stabilitási prémium a fiataloknak, támogatás a munkáltatóknak és több online szolgáltatás – több ponton is változott a munkanélküli-biztosítási rendszer.
Nicușor Dan államfő csütörtökön fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.
szóljon hozzá!