Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Üzemanyag-drágulás: beavatkozhat a kormány, ha tovább nőnek az árak

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Ilie Bolojan a csütörtöki kormányülés utáni sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy a kormány intézkedéseket fontolgat az üzemanyagárak emelkedésének mérséklésére, ha a közel-keleti konfliktus miatt a drágulás a következő időszakban is folytatódik.

Székelyhon

2026. március 13., 09:582026. március 13., 09:58

2026. március 13., 10:202026. március 13., 10:20

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A kormányfő kérdésre válaszolva elmondta, hogy a térségben kirobbant háború jelentősen megzavarta a kőolaj és a finomított üzemanyagok szállítási láncait, ami világszerte áremelkedést okozott. Hozzátette, hogy a kőolaj világpiaci ára 40–50 százalékkal emelkedett, ami Romániában is az üzemanyagok drágulásához vezetett – írja az Agerpres.

Hirdetés

Bolojan emlékeztetett, hogy Románia a kőolajat és az abból előállított üzemanyagok több mint kétharmadát importálja, ezért a hazai árak alakulását nagyrészt a világpiaci árak határozzák meg. „Vannak tényezők, amelyek rajtunk múlnak, és vannak olyanok, amelyekhez alkalmazkodnunk kell” – magyarázta.

A miniszterelnök szerint a romániai töltőállomásoknál is emelkedtek az árak, de mérsékeltebb ütemben, mint a nemzetközi piacokon. Hangsúlyozta, hogy a kormány folyamatosan figyelemmel kíséri a piaci folyamatokat.

Idézet
Ha a következő napokban további áremelkedést tapasztalunk, megvizsgáljuk, milyen intézkedésekkel lehet korlátozni (...) ezt a drágulást, hogy az elviselhető maradjon a lakosság és a gazdaság számára”

– jelentette ki Bolojan.

Meghosszabbították a fuvarozók gázolajár-támogatását

A kormány csütörtök esti ülésén meghosszabbította az év végéig a közúti fuvarozók gázolajár-támogatási programját – közölte a kabinet sajtóirodája.

A támogatási program keretösszege 652 millió lej, amelyből mintegy 6200 vállalat részesülhet. A támogatást a pénzügyminisztérium költségvetéséből finanszírozzák, és vissza nem térítendő támogatás formájában folyósítják, legkésőbb 2027. április 30-áig.

A támogatás mértéke időszakonként változik: a 2026. január-március között vásárolt gázolaj után 65 banit, az április és december közötti időszakban pedig 85 banit térítenek vissza literenként.

A kormány szerint az intézkedés célja a szállítmányozási ágazat támogatása az üzemanyagárak emelkedésének körülményei között, valamint a román fuvarozók versenyképességének megőrzése és a szállítási szolgáltatások folyamatosságának biztosítása a nemzetközi energiapiacok ingadozásai idején.

Belföld Gazdaság
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 13., péntek

Enyhén csökkent, de továbbra is kilenc százalék fölötti az éves infláció

A tavaly februári 9,62 százalékról idén februárban 9,31 százalékra csökkent az éves infláció Romániában – közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet (INS).

Enyhén csökkent, de továbbra is kilenc százalék fölötti az éves infláció
Enyhén csökkent, de továbbra is kilenc százalék fölötti az éves infláció
2026. március 13., péntek

Enyhén csökkent, de továbbra is kilenc százalék fölötti az éves infláció
Hirdetés
2026. március 13., péntek

Döntött a kormány: július 1-jétől nő a minimálbér

Elfogadta a kormány csütörtöki esti ülésén azt a határozatot, amely szerint július 1-től a jelenlegi 4050 lejről 4325 lejre nő a bruttó minimálbér.

Döntött a kormány: július 1-jétől nő a minimálbér
Döntött a kormány: július 1-jétől nő a minimálbér
2026. március 13., péntek

Döntött a kormány: július 1-jétől nő a minimálbér
2026. március 13., péntek

Beruházások és takarékosság: jóváhagyta a kormány az idei költségvetés tervezetét

Jóváhagyta csütörtök esti rendkívüli ülésén a Bolojan-kabinet a 2026-os állami költségvetés tervezetét, amelyet a parlament elé terjesztenek.

Beruházások és takarékosság: jóváhagyta a kormány az idei költségvetés tervezetét
Beruházások és takarékosság: jóváhagyta a kormány az idei költségvetés tervezetét
2026. március 13., péntek

Beruházások és takarékosság: jóváhagyta a kormány az idei költségvetés tervezetét
2026. március 12., csütörtök

A romániaiak többsége támogatja az egyensúlyt az EU és az Egyesült Államok között

A romániai polgárok valamivel több mint fele (50,4 százalék) úgy véli, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti feszültségek körülményei között Romániának egyensúlyt kellene fenntartania a két partner között – derül ki egy felmérésből.

A romániaiak többsége támogatja az egyensúlyt az EU és az Egyesült Államok között
A romániaiak többsége támogatja az egyensúlyt az EU és az Egyesült Államok között
2026. március 12., csütörtök

A romániaiak többsége támogatja az egyensúlyt az EU és az Egyesült Államok között
Hirdetés
2026. március 12., csütörtök

Hazaszótár – Száz jegyzet Istenről, hazáról, családról

Öt székelyföldi helyszínen mutatják be Demeter Szilárd Hazaszótár című könyvét március 14-20. között.

Hazaszótár – Száz jegyzet Istenről, hazáról, családról
Hazaszótár – Száz jegyzet Istenről, hazáról, családról
2026. március 12., csütörtök

Hazaszótár – Száz jegyzet Istenről, hazáról, családról
2026. március 12., csütörtök

Román-ukrán stratégiai partnerségi megállapodást írt alá Nicușor Dan és Volodimir Zelenszkij

Nicușor Dan államfő és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön aláírták a két állam közötti stratégiai partnerségről szóló közös nyilatkozatot a Cotroceni-palotában.

Román-ukrán stratégiai partnerségi megállapodást írt alá Nicușor Dan és Volodimir Zelenszkij
Román-ukrán stratégiai partnerségi megállapodást írt alá Nicușor Dan és Volodimir Zelenszkij
2026. március 12., csütörtök

Román-ukrán stratégiai partnerségi megállapodást írt alá Nicușor Dan és Volodimir Zelenszkij
2026. március 12., csütörtök

Idén is érkezik a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz a csíksomlyói pünkösdi búcsúba

Idén is elindul a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz a csíksomlyói pünkösdi búcsúba a Kárpáteurópa Utazási Iroda és a MÁV Személyszállítási Zrt. szervezésében – közölték a szervezők csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.

Idén is érkezik a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz a csíksomlyói pünkösdi búcsúba
Idén is érkezik a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz a csíksomlyói pünkösdi búcsúba
2026. március 12., csütörtök

Idén is érkezik a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz a csíksomlyói pünkösdi búcsúba
Hirdetés
2026. március 12., csütörtök

Meghosszabbítanák a fuvarozók gázolajár-támogatását

A pénzügyminisztérium azt javasolja, hogy a kormány 2026 végéig hosszabbítsa meg a gázolaj árának kompenzálását a közúti fuvarozók számára. A tervezet szerint 2026. április 1. és december 31. között literenként 85 banis támogatást kapnának a fuvarozók.

Meghosszabbítanák a fuvarozók gázolajár-támogatását
Meghosszabbítanák a fuvarozók gázolajár-támogatását
2026. március 12., csütörtök

Meghosszabbítanák a fuvarozók gázolajár-támogatását
2026. március 12., csütörtök

Új támogatások a munkakeresőknek: havi 1250 lejes prémium is járhat egyes fiataloknak

Stabilitási prémium a fiataloknak, támogatás a munkáltatóknak és több online szolgáltatás – több ponton is változott a munkanélküli-biztosítási rendszer.

Új támogatások a munkakeresőknek: havi 1250 lejes prémium is járhat egyes fiataloknak
Új támogatások a munkakeresőknek: havi 1250 lejes prémium is járhat egyes fiataloknak
2026. március 12., csütörtök

Új támogatások a munkakeresőknek: havi 1250 lejes prémium is járhat egyes fiataloknak
2026. március 12., csütörtök

Bukarestbe érkezett Volodimir Zelenszkij, elsőként az államfő fogadta – videóval

Nicușor Dan államfő csütörtökön fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.

Bukarestbe érkezett Volodimir Zelenszkij, elsőként az államfő fogadta – videóval
Bukarestbe érkezett Volodimir Zelenszkij, elsőként az államfő fogadta – videóval
2026. március 12., csütörtök

Bukarestbe érkezett Volodimir Zelenszkij, elsőként az államfő fogadta – videóval
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!