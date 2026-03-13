Üzemanyag-drágulás: beavatkozhat a kormány, ha tovább nőnek az árak

Ilie Bolojan a csütörtöki kormányülés utáni sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy a kormány intézkedéseket fontolgat az üzemanyagárak emelkedésének mérséklésére, ha a közel-keleti konfliktus miatt a drágulás a következő időszakban is folytatódik.

A kormányfő kérdésre válaszolva elmondta, hogy a térségben kirobbant háború jelentősen megzavarta a kőolaj és a finomított üzemanyagok szállítási láncait, ami világszerte áremelkedést okozott. Hozzátette, hogy a kőolaj világpiaci ára 40–50 százalékkal emelkedett, ami Romániában is az üzemanyagok drágulásához vezetett – írja az Agerpres.

Bolojan emlékeztetett, hogy Románia a kőolajat és az abból előállított üzemanyagok több mint kétharmadát importálja, ezért a hazai árak alakulását nagyrészt a világpiaci árak határozzák meg. „Vannak tényezők, amelyek rajtunk múlnak, és vannak olyanok, amelyekhez alkalmazkodnunk kell” – magyarázta.

A miniszterelnök szerint a romániai töltőállomásoknál is emelkedtek az árak, de mérsékeltebb ütemben, mint a nemzetközi piacokon. Hangsúlyozta, hogy a kormány folyamatosan figyelemmel kíséri a piaci folyamatokat.