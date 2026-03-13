Enyhén csökkent, de továbbra is kilenc százalék fölötti az éves infláció

A tavaly februári 9,62 százalékról idén februárban 9,31 százalékra csökkent az éves infláció Romániában – közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet (INS).

Székelyhon 2026. március 13., 10:402026. március 13., 10:40

Az intézmény adatai szerint a szolgáltatások 11,37 százalékkal, a nem élelmiszer jellegű termékek 9,41 százalékkal, az élelmiszerek pedig 7,89 százalékkal drágultak egy év alatt.

Az előző hónaphoz képest az infláció 0,59 százalékos volt.

Az év elejétől (2026 februárjában 2025 decemberéhez képest) átlagban 1,5 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak. Az infláció éves rátája 2026 februárjában 2025 februárjához képest 9,3 százalék volt. Hirdetés Az elmúlt 12 hónapban (2025 márciusa és 2026 februárja között) a fogyasztói árak átlagos változási rátája 8,1 százalék volt az előző 12 hónaphoz (2024 márciusa és 2025 februárja közötti időszakhoz) viszonyítva – ismerteti az Agerpres.