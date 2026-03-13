Enyhén csökkent, de továbbra is kilenc százalék fölötti az éves infláció

Fotó: Orbán Orsolya
A tavaly februári 9,62 százalékról idén februárban 9,31 százalékra csökkent az éves infláció Romániában – közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet (INS).
Az intézmény adatai szerint a szolgáltatások 11,37 százalékkal, a nem élelmiszer jellegű termékek 9,41 százalékkal, az élelmiszerek pedig 7,89 százalékkal drágultak egy év alatt.
Az év elejétől (2026 februárjában 2025 decemberéhez képest) átlagban 1,5 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak. Az infláció éves rátája 2026 februárjában 2025 februárjához képest 9,3 százalék volt.
Az elmúlt 12 hónapban (2025 márciusa és 2026 februárja között) a fogyasztói árak átlagos változási rátája 8,1 százalék volt az előző 12 hónaphoz (2024 márciusa és 2025 februárja közötti időszakhoz) viszonyítva – ismerteti az Agerpres.
A Román Nemzeti Bank (BNR) legutóbbi jelentésében a korábbi 3,7 százalékról 3,9 százalékra módosította a 2026 végére vonatkozó inflációs előrejelzését.
Ilie Bolojan a csütörtöki kormányülés utáni sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy a kormány intézkedéseket fontolgat az üzemanyagárak emelkedésének mérséklésére, ha a közel-keleti konfliktus miatt a drágulás a következő időszakban is folytatódik.
Elfogadta a kormány csütörtöki esti ülésén azt a határozatot, amely szerint július 1-től a jelenlegi 4050 lejről 4325 lejre nő a bruttó minimálbér.
Jóváhagyta csütörtök esti rendkívüli ülésén a Bolojan-kabinet a 2026-os állami költségvetés tervezetét, amelyet a parlament elé terjesztenek.
A romániai polgárok valamivel több mint fele (50,4 százalék) úgy véli, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti feszültségek körülményei között Romániának egyensúlyt kellene fenntartania a két partner között – derül ki egy felmérésből.
Öt székelyföldi helyszínen mutatják be Demeter Szilárd Hazaszótár című könyvét március 14-20. között.
Nicușor Dan államfő és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön aláírták a két állam közötti stratégiai partnerségről szóló közös nyilatkozatot a Cotroceni-palotában.
Idén is elindul a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz a csíksomlyói pünkösdi búcsúba a Kárpáteurópa Utazási Iroda és a MÁV Személyszállítási Zrt. szervezésében – közölték a szervezők csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.
A pénzügyminisztérium azt javasolja, hogy a kormány 2026 végéig hosszabbítsa meg a gázolaj árának kompenzálását a közúti fuvarozók számára. A tervezet szerint 2026. április 1. és december 31. között literenként 85 banis támogatást kapnának a fuvarozók.
Stabilitási prémium a fiataloknak, támogatás a munkáltatóknak és több online szolgáltatás – több ponton is változott a munkanélküli-biztosítási rendszer.
Nicușor Dan államfő csütörtökön fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.
