Új támogatások a munkakeresőknek: havi 1250 lejes prémium is járhat egyes fiataloknak

Képünk illusztráció
Fotó: Borbély Fanni
Stabilitási prémium a fiataloknak, támogatás a munkáltatóknak és több online szolgáltatás – több ponton is változott a munkanélküli-biztosítási rendszer.
Több fontos módosítást vezetett be a kormány a munkanélküli-biztosítási rendszerről és a foglalkoztatás ösztönzéséről szóló 2002/76-os törvényben – számol be Facebook-oldalán a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező ügynökség. Az új szabályok célja, hogy
A változtatásokat a 2026. március 5-én elfogadott 11. számú sürgősségi rendelet tartalmazza, amely a március 9-i Hivatalos Közlönyben jelent meg.
Az egyik fontos változás a hosszú ideje munkanélküli személyek meghatározásának pontosítása. A jogszabály szerint hosszú ideje munkanélkülinek számít
az a 30 év feletti személy, aki legalább 12 hónapja állás nélkül van,
illetve az a 16 és 30 év közötti fiatal, aki legalább 6 hónapja nem talál munkát.
A törvény egy új kategóriát is bevezet: a „sérülékeny csoporthoz tartozó személy” fogalmát. Ide azok tartoznak, akik bizonyos szociális körülmények miatt nehezebben tudnak elhelyezkedni, és akik regisztrálnak a munkaerő-elhelyezési ügynökségeknél.
A családon belüli erőszak áldozatai a védelmi határozat időtartama alatt, valamint annak lejártát követő további 12 hónapban is jogosultak lehetnek munkaerőpiaci integrációt segítő intézkedésekre.
Újdonság a stabilitási prémium bevezetése a 16 és 30 év közötti, úgynevezett NEET fiatalok számára – vagyis azoknak, akik nem dolgoznak, nem tanulnak és képzésben sem vesznek részt. Azok a fiatalok, akik először helyezkednek el határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaszerződéssel, 24 hónapon át részesülhetnek támogatásban:
A munkáltatók is számíthatnak támogatásra, ha bizonyos hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó személyeket alkalmaznak. Ide tartoznak például az 50 év feletti munkanélküliek, a hosszú ideje állás nélkül lévők, a NEET fiatalok, az egyszülős családok eltartói vagy más sérülékeny csoportok tagjai.
azzal a feltétellel, hogy a munkaviszony legalább 18 hónapig fennmarad. A jövőben az álláskeresők számára a munkaerő-elhelyezési ügynökségek szolgáltatásai online is elérhetők lesznek az Országos Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség által fejlesztett digitális platformokon keresztül. Az informatikai rendszereknek legkésőbb 2026. december 31-ig kell működőképessé válniuk.
A módosítások pontosítják a jogosulatlanul felvett munkanélküli-ellátások visszafizetésének szabályait is. Ha az érintettek 180 napon belül visszafizetik az összeget, nem kell kamatot vagy büntetést fizetniük. A határidő után azonban a hatályos jogszabályok szerinti járulékos költségeket számítják fel.
ezek a támogatások nem járnak azoknak a személyeknek, akik lakással rendelkeznek azon a településen vagy a környező településeken, ahol munkát vállalnak.
