Kétezer-ötszázan maradhatnak munka nélkül a marosvásárhelyi vegyipari kombinátnál

Amikor teljes kapacitással működött a vegyipari kombinát
Fotó: Haáz Vince
Az állam gyors beavatkozását kéri a marosvásárhelyi vegyipari kombinát szakszervezete, miután Josh Zacharias vezérigazgató bejelentette, hogy elkezdték a csoportos létszámleépítésre vonatkozó eljárást. Kétezer-ötszázan maradhatnak megélhetés nélkül.
2026. március 12., 14:012026. március 12., 14:01
A marosvásárhelyi kombinát az Ameropa svájci cég tulajdonában van, és évek óta nem tudott kapacitásának megfelelően műtrágyát termelni, részben a magas gázárak miatt.
Szerdán Josh Zacharias vezérigazgató körlevélben tájékoztatta az alkalmazottakat, hogy megkezdték a ipari platform konzerválására és a csoportos létszámleépítésre vonatkozó eljárását, mely
A vegyipari kombinát vezetősége továbbra is egyeztet a Romgazzal a tulajdonoscsere érdekében, és azért, mert szeretné, ha a nagyüzem tovább működne.
Az Azomaros vállalat vezetősége azt állítja, hogy az elmúlt egy évben hetvenmillió eurót költött a ipari platform karbantartására és a berendezések működtetésére, hogy a gyár bármikor újra tudjon indulni és termelni tudjon teljes kapacitással.
A vegyipari kombinát közleménye, amelyben a késleltetett eladási folyamatra is hivatkozva jelenti be, hogy kényszerszabadságra küldi alkalmazottait, nem hatja meg a Romgazt – írja utóbbi válaszként. Maros megye prefektusa is megszólalt az ügyben.
A vegyipari kombinátban működő szakszervezet elnöke, Emil Almășan a sajtónak csütörtökön arról számolt be, nagy aggodalommal olvasták az értesítést a csoportos létszámleépítésről, és
Hiszen a kombinát esetleges bezárása nemcsak az alkalmazottakat érinti, hanem mindenkit, aki a platformon dolgozik, külsős cégek szakembereit is.
Fotó: Haáz Vince
„Azt várjuk, hogy az állam beavatkozzon és megoldásokat találjon, különösen azért, mert jelenleg is tárgyalások zajlanak a 70 százalékban állami tulajdonban levő Romgaz és az Azomaros között.
– fogalmazott Emil Almășan. A szakszervezeti vezető úgy értékeli, hogy az elkövetkező 45 napban lehet tenni még valamit, azután olyan visszafordíthatatlan döntések születhetnek, amelyek ellehetetlenítik a gyár újraindítását.
A marosvásárhelyi műtrágyagyár és vegyipari kombinát több egymással összefüggő ok miatt került az utóbbi években komoly veszélybe. A probléma elsősorban gazdasági és energetikai, de környezeti és tulajdonosi tényezők is szerepet játszanak. Mint ismert, a földgáz ára túl magas a műtrágyagyártáshoz, emiatt a termelés többször leállt.
