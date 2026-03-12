Rovatok
Kétezer-ötszázan maradhatnak munka nélkül a marosvásárhelyi vegyipari kombinátnál

Amikor teljes kapacitással működött a vegyipari kombinát • Fotó: Haáz Vince

Amikor teljes kapacitással működött a vegyipari kombinát

Fotó: Haáz Vince

Az állam gyors beavatkozását kéri a marosvásárhelyi vegyipari kombinát szakszervezete, miután Josh Zacharias vezérigazgató bejelentette, hogy elkezdték a csoportos létszámleépítésre vonatkozó eljárást. Kétezer-ötszázan maradhatnak megélhetés nélkül.

Simon Virág

2026. március 12., 14:012026. március 12., 14:01

2026. március 12., 14:392026. március 12., 14:39

A marosvásárhelyi kombinát az Ameropa svájci cég tulajdonában van, és évek óta nem tudott kapacitásának megfelelően műtrágyát termelni, részben a magas gázárak miatt.

Elindult egy folyamat. Visszafordítható?

Szerdán Josh Zacharias vezérigazgató körlevélben tájékoztatta az alkalmazottakat, hogy megkezdték a ipari platform konzerválására és a csoportos létszámleépítésre vonatkozó eljárását, mely

a törvény szerint 45 napig tart, és ha addig nem születik megoldás a gyár helyzetére, akkor tömeges leépítés lesz.

A vegyipari kombinát vezetősége továbbra is egyeztet a Romgazzal a tulajdonoscsere érdekében, és azért, mert szeretné, ha a nagyüzem tovább működne.

Az Azomaros vállalat vezetősége azt állítja, hogy az elmúlt egy évben hetvenmillió eurót költött a ipari platform karbantartására és a berendezések működtetésére, hogy a gyár bármikor újra tudjon indulni és termelni tudjon teljes kapacitással.

korábban írtuk

Nem mindegy a vegyipari kombinát tulajdonosainak, hogy mennyiért adják el a létesítményt a Romgaznak
Nem mindegy a vegyipari kombinát tulajdonosainak, hogy mennyiért adják el a létesítményt a Romgaznak

A vegyipari kombinát közleménye, amelyben a késleltetett eladási folyamatra is hivatkozva jelenti be, hogy kényszerszabadságra küldi alkalmazottait, nem hatja meg a Romgazt – írja utóbbi válaszként. Maros megye prefektusa is megszólalt az ügyben.

Mit mond a szakszervezet?

A vegyipari kombinátban működő szakszervezet elnöke, Emil Almășan a sajtónak csütörtökön arról számolt be, nagy aggodalommal olvasták az értesítést a csoportos létszámleépítésről, és

próbálnak megoldásokat találni a körülbelül 2500 munkavállaló számára.

Hiszen a kombinát esetleges bezárása nemcsak az alkalmazottakat érinti, hanem mindenkit, aki a platformon dolgozik, külsős cégek szakembereit is.

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

„Azt várjuk, hogy az állam beavatkozzon és megoldásokat találjon, különösen azért, mert jelenleg is tárgyalások zajlanak a 70 százalékban állami tulajdonban levő Romgaz és az Azomaros között.

Idézet
Azt szeretnénk, hogy a gyár újrainduljon, hiszen stratégiai jelentőségű a román mezőgazdaság számára is. Nem szeretnénk, ha úgy járnánk, mint más városok, ahol már nincsenek munkahelyek”

– fogalmazott Emil Almășan. A szakszervezeti vezető úgy értékeli, hogy az elkövetkező 45 napban lehet tenni még valamit, azután olyan visszafordíthatatlan döntések születhetnek, amelyek ellehetetlenítik a gyár újraindítását.

A marosvásárhelyi műtrágyagyár és vegyipari kombinát több egymással összefüggő ok miatt került az utóbbi években komoly veszélybe. A probléma elsősorban gazdasági és energetikai, de környezeti és tulajdonosi tényezők is szerepet játszanak. Mint ismert, a földgáz ára túl magas a műtrágyagyártáshoz, emiatt a termelés többször leállt.

Marosszék Marosvásárhely Gazdaság
Hirdetés
