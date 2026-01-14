Nem mindegy a vegyipari kombinát tulajdonosainak, hogy mennyiért adják el a létesítményt a Romgaznak

Archív
Fotó: Haáz Vince
A vegyipari kombinát közleménye, amelyben a késleltetett eladási folyamatra is hivatkozva jelenti be, hogy kényszerszabadságra küldi alkalmazottait, nem hatja meg a Romgazt – írja utóbbi válaszként. Maros megye prefektusa is megszólalt az ügyben.
Miután a marosvásárhelyi vegyipari kombinát bejelentette, hogy a bizonytalan gazdasági helyzet és az eladási folyamat elhúzódása miatt kényszerszabadságra küldi az alkalamzottai egyharmadát és felbontja a karbantartási szerződéseit – így megközelítőleg 2500 alkalmazott sorsa válik bizonytalanná –, a Romgaz állami vállalat is közleményt adott ki.
A Romgaz vezetősége ugyanis többször arról nyilatkozott, hogy
amely a legnagyobb ilyen jellegű ipari létesítmény az országban.
A Romgaz vezetője, Răzvan Popescu által aláírt közleményben az áll, hogy
Azt is leírják, hogy küldtek tavaly egy árajánlatot irányárral, amennyiért hajlandók megvásárolni a kombinátot, és továbbra is nyitottak a tárgyalásra a pontos összeg leszögezése érdekében. Kihangsúlyozzák: az üzleti racionalitást követve fognak ezután is eljárni és nemcsak az Azomaros megvásárlását, hanem más, műtrágyagyártásban érdekelt beruházási lehetőséget is fontolgatnak.
A Ziarul Finanaciar, meg nem nevezett szakértőkre hivatkozva azt írta, hogy a Romgaz százmillió eurós vételárat ajánlott, míg a svájciak kétszázmillió euróért szeretnék eladni a marosvásárhelyi vegyipari kombinátot.
Maros megye prefektusa, Barabási Antal Szabolcs úgy értékeli, hogy a vegyipari kombinátnál kialakult helyzet
„Haladéktalanul munkamegbeszélést hívunk össze az Azomaros vezetőségével, a munkavállalók/szakszervezetek képviselőivel, a helyi hatóságokkal és az illetékes intézményekkel, hogy pontos képet kapjunk a helyzetről, az intézkedések ütemezéséről és a várható társadalmi hatásokról.
– nyilatkozta a prefektus, elismerve, hogy nem avatkozhat be az üzleti ügyekbe, de figyelemmel követi az alkalmazottak jogainak betartását és közvetítő szerepet vállal fel.
Megszorításokra készül a marosvásárhelyi Azomureș vegyipari kombinát az évek óta elhúzódó gazdasági bizonytalanság miatt. Első körben hatszáz alkalmazottat küldenek technikai munkanélküliségre, illetve felbontanak több karbantartói szerződést is.
Megszorításokra készül a marosvásárhelyi Azomureș vegyipari kombinát az évek óta elhúzódó gazdasági bizonytalanság miatt. Első körben hatszáz alkalmazottat küldenek technikai munkanélküliségre, illetve felbontanak több karbantartói szerződést is.
Hat pályamunka érkezett be a marosvásárhelyi városházára a Sütő András-szobor elkészítésére kiírt ötletbörzére. A szobor román párjának, a Constantin Romanu Vivut ábrázoló alkotás elkészítése iránt kisebb érdeklődés mutatkozott.
A mezőrücsi, 17 éves Moldovan Larisa-Rodica január 4-én önként távozott otthonról, 5-e óta pedig nem tudnak kapcsolatba lépni vele.
Lakóház gyulladt ki Marosvásárhelyen kedd délelőtt, a helyszínre nagy erőkkel szálltak ki a tűzoltók.
Különleges, nagy felelősséggel járó bevetést hajtott végre a Maros Megyei Hegyimentő-szolgálat az elmúlt éjszaka egy nehezen megközelíthető tanyán, Sóváradon.
Kétszáz kijelölt parkolóhely vált fizetőssé hétfőtől Nyárádszereda főterén. A kisváros vezetője, Tóth Sándor szerint az intézkedésre azért volt szükség, mert rendet akarnak a főtéren és pénzre is szükségük van.
Összesen 793 tűzesetet regisztráltak országszerte az év első tíz napján, amelyből 500 lakásban keletkezett – közlik a katasztrófavédelem munkatársai.
A Maros és Hargita megyéket is átszelő 15-ös országúton átfogó, megelőző jelegű rendőrségi akció zajlott vasárnap. Az ellenőrzések során Maros megyében összesen 292 szabálysértési bírságot szabtak ki, ezek közül 161-et gyorshajtás miatt.
Hétfőtől lehet befizetni a helyi adókat és illetékeket Marosvásárhelyen. Már az esztendő első nyitvatartási napján többen éltek a lehetőséggel, és törlesztették pénzügyi kötelezettségeiket, de hosszú sorok sehol nem alakultak ki hétfő reggel.
Hidegaszfalttal töltik fel az elmúlt napok télies időjárása miatt megszaporodott kátyúkat Marosvásárhelyen. A beavatkozás ideiglenes jellegű, az időtálóbb javításra tavaszig várni kell.
szóljon hozzá!