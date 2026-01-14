Nem mindegy a vegyipari kombinát tulajdonosainak, hogy mennyiért adják el a létesítményt a Romgaznak

A vegyipari kombinát közleménye, amelyben a késleltetett eladási folyamatra is hivatkozva jelenti be, hogy kényszerszabadságra küldi alkalmazottait, nem hatja meg a Romgazt – írja utóbbi válaszként. Maros megye prefektusa is megszólalt az ügyben.

Simon Virág 2026. január 14., 21:012026. január 14., 21:01

Miután a marosvásárhelyi vegyipari kombinát bejelentette, hogy a bizonytalan gazdasági helyzet és az eladási folyamat elhúzódása miatt kényszerszabadságra küldi az alkalamzottai egyharmadát és felbontja a karbantartási szerződéseit – így megközelítőleg 2500 alkalmazott sorsa válik bizonytalanná –, a Romgaz állami vállalat is közleményt adott ki. A Romgaz vezetősége ugyanis többször arról nyilatkozott, hogy

meg akarja vásárolni a svájci Ameropa Holding tulajdonában levő műtrágyagyártót,

amely a legnagyobb ilyen jellegű ipari létesítmény az országban. Üzleti racionalitás alapján A Romgaz vezetője, Răzvan Popescu által aláírt közleményben az áll, hogy

a vegyipari kombinát a társadalmi érzékenységre próbál hatni, de ők nem fognak ettől elérzékenyülni,

és bármekkora árat megadni a létesítményért.

Azt is leírják, hogy küldtek tavaly egy árajánlatot irányárral, amennyiért hajlandók megvásárolni a kombinátot, és továbbra is nyitottak a tárgyalásra a pontos összeg leszögezése érdekében. Kihangsúlyozzák: az üzleti racionalitást követve fognak ezután is eljárni és nemcsak az Azomaros megvásárlását, hanem más, műtrágyagyártásban érdekelt beruházási lehetőséget is fontolgatnak. Hirdetés A Ziarul Finanaciar, meg nem nevezett szakértőkre hivatkozva azt írta, hogy a Romgaz százmillió eurós vételárat ajánlott, míg a svájciak kétszázmillió euróért szeretnék eladni a marosvásárhelyi vegyipari kombinátot. Az alkalmazottakért aggódnak Maros megye prefektusa, Barabási Antal Szabolcs úgy értékeli, hogy a vegyipari kombinátnál kialakult helyzet

Marosvásárhely és Maros megye számára kiemelten fontos ügy, komoly gazdasági és társadalmi hatásokkal.

„Haladéktalanul munkamegbeszélést hívunk össze az Azomaros vezetőségével, a munkavállalók/szakszervezetek képviselőivel, a helyi hatóságokkal és az illetékes intézményekkel, hogy pontos képet kapjunk a helyzetről, az intézkedések ütemezéséről és a várható társadalmi hatásokról.

Tájékoztatjuk a kormányt és az illetékes minisztériumokat a kényszerszabadságok és a szerződések felbontása nyomán kialakult helyzetről, ezen intézkedések regionális hatásairól, és segítséget kérünk”