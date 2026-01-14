Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Nem mindegy a vegyipari kombinát tulajdonosainak, hogy mennyiért adják el a létesítményt a Romgaznak

Archív • Fotó: Haáz Vince

Archív

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A vegyipari kombinát közleménye, amelyben a késleltetett eladási folyamatra is hivatkozva jelenti be, hogy kényszerszabadságra küldi alkalmazottait, nem hatja meg a Romgazt – írja utóbbi válaszként. Maros megye prefektusa is megszólalt az ügyben.

Simon Virág

2026. január 14., 21:012026. január 14., 21:01

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Miután a marosvásárhelyi vegyipari kombinát bejelentette, hogy a bizonytalan gazdasági helyzet és az eladási folyamat elhúzódása miatt kényszerszabadságra küldi az alkalamzottai egyharmadát és felbontja a karbantartási szerződéseit – így megközelítőleg 2500 alkalmazott sorsa válik bizonytalanná –, a Romgaz állami vállalat is közleményt adott ki.

A Romgaz vezetősége ugyanis többször arról nyilatkozott, hogy

meg akarja vásárolni a svájci Ameropa Holding tulajdonában levő műtrágyagyártót,

amely a legnagyobb ilyen jellegű ipari létesítmény az országban.

Üzleti racionalitás alapján

A Romgaz vezetője, Răzvan Popescu által aláírt közleményben az áll, hogy

a vegyipari kombinát a társadalmi érzékenységre próbál hatni, de ők nem fognak ettől elérzékenyülni,
és bármekkora árat megadni a létesítményért.

Azt is leírják, hogy küldtek tavaly egy árajánlatot irányárral, amennyiért hajlandók megvásárolni a kombinátot, és továbbra is nyitottak a tárgyalásra a pontos összeg leszögezése érdekében. Kihangsúlyozzák: az üzleti racionalitást követve fognak ezután is eljárni és nemcsak az Azomaros megvásárlását, hanem más, műtrágyagyártásban érdekelt beruházási lehetőséget is fontolgatnak.

Hirdetés

A Ziarul Finanaciar, meg nem nevezett szakértőkre hivatkozva azt írta, hogy a Romgaz százmillió eurós vételárat ajánlott, míg a svájciak kétszázmillió euróért szeretnék eladni a marosvásárhelyi vegyipari kombinátot.

Az alkalmazottakért aggódnak

Maros megye prefektusa, Barabási Antal Szabolcs úgy értékeli, hogy a vegyipari kombinátnál kialakult helyzet

Marosvásárhely és Maros megye számára kiemelten fontos ügy, komoly gazdasági és társadalmi hatásokkal.

„Haladéktalanul munkamegbeszélést hívunk össze az Azomaros vezetőségével, a munkavállalók/szakszervezetek képviselőivel, a helyi hatóságokkal és az illetékes intézményekkel, hogy pontos képet kapjunk a helyzetről, az intézkedések ütemezéséről és a várható társadalmi hatásokról.

Idézet
Tájékoztatjuk a kormányt és az illetékes minisztériumokat a kényszerszabadságok és a szerződések felbontása nyomán kialakult helyzetről, ezen intézkedések regionális hatásairól, és segítséget kérünk”

– nyilatkozta a prefektus, elismerve, hogy nem avatkozhat be az üzleti ügyekbe, de figyelemmel követi az alkalmazottak jogainak betartását és közvetítő szerepet vállal fel.

korábban írtuk

Kétezer-ötszáz munkahelyet érint a kombinát megszorító intézkedése
Kétezer-ötszáz munkahelyet érint a kombinát megszorító intézkedése

Megszorításokra készül a marosvásárhelyi Azomureș vegyipari kombinát az évek óta elhúzódó gazdasági bizonytalanság miatt. Első körben hatszáz alkalmazottat küldenek technikai munkanélküliségre, illetve felbontanak több karbantartói szerződést is.

Marosszék Marosvásárhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Gyilkosságot jelentett be egy fiú, de a rendőrség hiába mozgósított nagy erőket
Hatalmas robbanás történt a lugosi rendőrségen – videóval
Az idei első bajnoki ellenfél előtt a havazással kell megbirkóznia az FK Csíkszeredának
Lemondott egy erdélyi polgármester, mert nem akar népszerűtlen döntéseket hozni, magyar helyettese veheti át a feladatát
Botlott a Brassói Corona a Bukaresti Red Hawks ellen
Legjobb Gardróbjaink: számba vettük a fotótermést
Gyilkosságot jelentett be egy fiú, de a rendőrség hiába mozgósított nagy erőket
Székelyhon

Gyilkosságot jelentett be egy fiú, de a rendőrség hiába mozgósított nagy erőket
Hatalmas robbanás történt a lugosi rendőrségen – videóval
Székelyhon

Hatalmas robbanás történt a lugosi rendőrségen – videóval
Az idei első bajnoki ellenfél előtt a havazással kell megbirkóznia az FK Csíkszeredának
Székely Sport

Az idei első bajnoki ellenfél előtt a havazással kell megbirkóznia az FK Csíkszeredának
Lemondott egy erdélyi polgármester, mert nem akar népszerűtlen döntéseket hozni, magyar helyettese veheti át a feladatát
Krónika

Lemondott egy erdélyi polgármester, mert nem akar népszerűtlen döntéseket hozni, magyar helyettese veheti át a feladatát
Botlott a Brassói Corona a Bukaresti Red Hawks ellen
Székely Sport

Botlott a Brassói Corona a Bukaresti Red Hawks ellen
Legjobb Gardróbjaink: számba vettük a fotótermést
Nőileg

Legjobb Gardróbjaink: számba vettük a fotótermést
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 13., kedd

Kétezer-ötszáz munkahelyet érint a kombinát megszorító intézkedése

Megszorításokra készül a marosvásárhelyi Azomureș vegyipari kombinát az évek óta elhúzódó gazdasági bizonytalanság miatt. Első körben hatszáz alkalmazottat küldenek technikai munkanélküliségre, illetve felbontanak több karbantartói szerződést is.

Kétezer-ötszáz munkahelyet érint a kombinát megszorító intézkedése
Kétezer-ötszáz munkahelyet érint a kombinát megszorító intézkedése
2026. január 13., kedd

Kétezer-ötszáz munkahelyet érint a kombinát megszorító intézkedése
Hirdetés
2026. január 13., kedd

Van érdeklődés Sütő András szobrának elkészítése iránt

Hat pályamunka érkezett be a marosvásárhelyi városházára a Sütő András-szobor elkészítésére kiírt ötletbörzére. A szobor román párjának, a Constantin Romanu Vivut ábrázoló alkotás elkészítése iránt kisebb érdeklődés mutatkozott.

Van érdeklődés Sütő András szobrának elkészítése iránt
Van érdeklődés Sütő András szobrának elkészítése iránt
2026. január 13., kedd

Van érdeklődés Sütő András szobrának elkészítése iránt
2026. január 13., kedd

Eltűnt kiskorút keres a Maros megyei rendőrség

A mezőrücsi, 17 éves Moldovan Larisa-Rodica január 4-én önként távozott otthonról, 5-e óta pedig nem tudnak kapcsolatba lépni vele.

Eltűnt kiskorút keres a Maros megyei rendőrség
Eltűnt kiskorút keres a Maros megyei rendőrség
2026. január 13., kedd

Eltűnt kiskorút keres a Maros megyei rendőrség
2026. január 13., kedd

Nagy kiterjedésű tűzzel küzdenek a tűzoltók Marosvásárhelyen

Lakóház gyulladt ki Marosvásárhelyen kedd délelőtt, a helyszínre nagy erőkkel szálltak ki a tűzoltók.

Nagy kiterjedésű tűzzel küzdenek a tűzoltók Marosvásárhelyen
Nagy kiterjedésű tűzzel küzdenek a tűzoltók Marosvásárhelyen
2026. január 13., kedd

Nagy kiterjedésű tűzzel küzdenek a tűzoltók Marosvásárhelyen
Hirdetés
2026. január 13., kedd

Otthoni szüléshez nyújtottak segítséget a hegyimentők

Különleges, nagy felelősséggel járó bevetést hajtott végre a Maros Megyei Hegyimentő-szolgálat az elmúlt éjszaka egy nehezen megközelíthető tanyán, Sóváradon.

Otthoni szüléshez nyújtottak segítséget a hegyimentők
Otthoni szüléshez nyújtottak segítséget a hegyimentők
2026. január 13., kedd

Otthoni szüléshez nyújtottak segítséget a hegyimentők
2026. január 12., hétfő

Fizetős parkolás Nyárádszeredában is

Kétszáz kijelölt parkolóhely vált fizetőssé hétfőtől Nyárádszereda főterén. A kisváros vezetője, Tóth Sándor szerint az intézkedésre azért volt szükség, mert rendet akarnak a főtéren és pénzre is szükségük van.

Fizetős parkolás Nyárádszeredában is
Fizetős parkolás Nyárádszeredában is
2026. január 12., hétfő

Fizetős parkolás Nyárádszeredában is
2026. január 12., hétfő

Tíz nap alatt több mint 500 lakástűz országszerte

Összesen 793 tűzesetet regisztráltak országszerte az év első tíz napján, amelyből 500 lakásban keletkezett – közlik a katasztrófavédelem munkatársai.

Tíz nap alatt több mint 500 lakástűz országszerte
Tíz nap alatt több mint 500 lakástűz országszerte
2026. január 12., hétfő

Tíz nap alatt több mint 500 lakástűz országszerte
Hirdetés
2026. január 12., hétfő

Közel 300 bírságot szabtak ki a közlekedésrendészek néhány óra alatt Maros megyében

A Maros és Hargita megyéket is átszelő 15-ös országúton átfogó, megelőző jelegű rendőrségi akció zajlott vasárnap. Az ellenőrzések során Maros megyében összesen 292 szabálysértési bírságot szabtak ki, ezek közül 161-et gyorshajtás miatt.

Közel 300 bírságot szabtak ki a közlekedésrendészek néhány óra alatt Maros megyében
Közel 300 bírságot szabtak ki a közlekedésrendészek néhány óra alatt Maros megyében
2026. január 12., hétfő

Közel 300 bírságot szabtak ki a közlekedésrendészek néhány óra alatt Maros megyében
2026. január 12., hétfő

Akik már az első órákban befizették a megemelt helyi adókat

Hétfőtől lehet befizetni a helyi adókat és illetékeket Marosvásárhelyen. Már az esztendő első nyitvatartási napján többen éltek a lehetőséggel, és törlesztették pénzügyi kötelezettségeiket, de hosszú sorok sehol nem alakultak ki hétfő reggel.

Akik már az első órákban befizették a megemelt helyi adókat
Akik már az első órákban befizették a megemelt helyi adókat
2026. január 12., hétfő

Akik már az első órákban befizették a megemelt helyi adókat
2026. január 12., hétfő

Ideiglenes megoldás: hidegaszfalttal tömik be a kátyúkat Marosvásárhelyen

Hidegaszfalttal töltik fel az elmúlt napok télies időjárása miatt megszaporodott kátyúkat Marosvásárhelyen. A beavatkozás ideiglenes jellegű, az időtálóbb javításra tavaszig várni kell.

Ideiglenes megoldás: hidegaszfalttal tömik be a kátyúkat Marosvásárhelyen
Ideiglenes megoldás: hidegaszfalttal tömik be a kátyúkat Marosvásárhelyen
2026. január 12., hétfő

Ideiglenes megoldás: hidegaszfalttal tömik be a kátyúkat Marosvásárhelyen
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!