Kétezer-ötszáz munkahelyet érint a kombinát megszorító intézkedése

Megszorításokra készül a marosvásárhelyi Azomureș vegyipari kombinát az évek óta elhúzódó gazdasági bizonytalanság miatt. Első körben hatszáz alkalmazottat küldenek technikai munkanélküliségre, illetve felbontanak több karbantartói szerződést is.

A marosvásárhelyi vegyipari kombinát, amely elsősorban műtrágyát állít elő, évek óta nem tud teljes kapacitással termelni. Az időszakos leállások fő oka, hogy

nem tudott kedvező áron földgázt vásárolni, így nem tudta felvenni az árversenyt a külföldön előállított műtrágyával.

Tavaly több alkalommal szó volt arról, hogy a svájci kézben lévő kombinátot megvásárolja a Romgaz vállalat. Konkrét előrelépés azonban nem történt e téren.

Az Azomureș közleményben számol be arról, hogy megszorító intézkedéseket fog alkalmazni az elkövetkező időszakban.