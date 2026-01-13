Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Kétezer-ötszáz munkahelyet érint a kombinát megszorító intézkedése

Leépítés a marosvásárhelyi vegyipari kombinátnál. Archív • Fotó: Haáz Vince

Leépítés a marosvásárhelyi vegyipari kombinátnál. Archív

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Megszorításokra készül a marosvásárhelyi Azomureș vegyipari kombinát az évek óta elhúzódó gazdasági bizonytalanság miatt. Első körben hatszáz alkalmazottat küldenek technikai munkanélküliségre, illetve felbontanak több karbantartói szerződést is.

Simon Virág

2026. január 13., 13:592026. január 13., 13:59

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A marosvásárhelyi vegyipari kombinát, amely elsősorban műtrágyát állít elő, évek óta nem tud teljes kapacitással termelni. Az időszakos leállások fő oka, hogy

nem tudott kedvező áron földgázt vásárolni, így nem tudta felvenni az árversenyt a külföldön előállított műtrágyával.

Tavaly több alkalommal szó volt arról, hogy a svájci kézben lévő kombinátot megvásárolja a Romgaz vállalat. Konkrét előrelépés azonban nem történt e téren.

Az Azomureș közleményben számol be arról, hogy megszorító intézkedéseket fog alkalmazni az elkövetkező időszakban.

Most választják ki azt a hatszáz alkalmazottat, akiket technikai munkanélküliségre küldenek.

A vegyipari kombinátban jelenleg ezer alkalmazott dolgozik. Ugyanakkor szerződést bontanak azokkal a kisebb cégekkel, akik karbantartást, felügyeletet végeztek a ipari létesítményben. Ez további ezerötszáz alkalmazottat érint.

Hirdetés

A közleményben kitérnek arra is, hogy a kombinát állandó készenlétben marad, és bármikor újra tudja indítani a termelését, ha kedvezők lesznek a gazdasági feltételek.

Hiányolják egy átfogó kormányzati stratégia meglétét,

amely lehetővé tenné, hogy rendszeresen és megfelelő áron vásárolhassanak földgázt és állíthassanak elő a mezőgazdaság számára létfontosságú jó minőségű műtrágyát.

Marosszék Marosvásárhely Gazdaság
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

48 év helyett 55 vagy 60 éves nyugdíjkorhatárban gondolkodnak a belügyi és védelmi alkalmazottak esetében
Napra pontosan megvan a fordulat a kéthetes időjárás-előrejelzésben
Az összeomlás szélén álló csapattól hozott csatárt a Sepsi OSK
Elkerekedett a polgárok szeme, amikor az első adófizetési napon a pénztárhoz járultak
Korondi játékos nyerte a csíkszeredai sakkversenyt
Legjobb Gardróbjaink: számba vettük a fotótermést
48 év helyett 55 vagy 60 éves nyugdíjkorhatárban gondolkodnak a belügyi és védelmi alkalmazottak esetében
Székelyhon

48 év helyett 55 vagy 60 éves nyugdíjkorhatárban gondolkodnak a belügyi és védelmi alkalmazottak esetében
Napra pontosan megvan a fordulat a kéthetes időjárás-előrejelzésben
Székelyhon

Napra pontosan megvan a fordulat a kéthetes időjárás-előrejelzésben
Az összeomlás szélén álló csapattól hozott csatárt a Sepsi OSK
Székely Sport

Az összeomlás szélén álló csapattól hozott csatárt a Sepsi OSK
Elkerekedett a polgárok szeme, amikor az első adófizetési napon a pénztárhoz járultak
Krónika

Elkerekedett a polgárok szeme, amikor az első adófizetési napon a pénztárhoz járultak
Korondi játékos nyerte a csíkszeredai sakkversenyt
Székely Sport

Korondi játékos nyerte a csíkszeredai sakkversenyt
Legjobb Gardróbjaink: számba vettük a fotótermést
Nőileg

Legjobb Gardróbjaink: számba vettük a fotótermést
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 13., kedd

Van érdeklődés Sütő András szobrának elkészítése iránt

Hat pályamunka érkezett be a marosvásárhelyi városházára a Sütő András-szobor elkészítésére kiírt ötletbörzére. A szobor román párjának, a Constantin Romanu Vivut ábrázoló alkotás elkészítése iránt kisebb érdeklődés mutatkozott.

Van érdeklődés Sütő András szobrának elkészítése iránt
Van érdeklődés Sütő András szobrának elkészítése iránt
2026. január 13., kedd

Van érdeklődés Sütő András szobrának elkészítése iránt
Hirdetés
2026. január 13., kedd

Eltűnt kiskorút keres a Maros megyei rendőrség

A mezőrücsi, 17 éves Moldovan Larisa-Rodica január 4-én önként távozott otthonról, 5-e óta pedig nem tudnak kapcsolatba lépni vele.

Eltűnt kiskorút keres a Maros megyei rendőrség
Eltűnt kiskorút keres a Maros megyei rendőrség
2026. január 13., kedd

Eltűnt kiskorút keres a Maros megyei rendőrség
2026. január 13., kedd

Nagy kiterjedésű tűzzel küzdenek a tűzoltók Marosvásárhelyen

Lakóház gyulladt ki Marosvásárhelyen kedd délelőtt, a helyszínre nagy erőkkel szálltak ki a tűzoltók.

Nagy kiterjedésű tűzzel küzdenek a tűzoltók Marosvásárhelyen
Nagy kiterjedésű tűzzel küzdenek a tűzoltók Marosvásárhelyen
2026. január 13., kedd

Nagy kiterjedésű tűzzel küzdenek a tűzoltók Marosvásárhelyen
2026. január 13., kedd

Otthoni szüléshez nyújtottak segítséget a hegyimentők

Különleges, nagy felelősséggel járó bevetést hajtott végre a Maros Megyei Hegyimentő-szolgálat az elmúlt éjszaka egy nehezen megközelíthető tanyán, Sóváradon.

Otthoni szüléshez nyújtottak segítséget a hegyimentők
Otthoni szüléshez nyújtottak segítséget a hegyimentők
2026. január 13., kedd

Otthoni szüléshez nyújtottak segítséget a hegyimentők
Hirdetés
2026. január 12., hétfő

Fizetős parkolás Nyárádszeredában is

Kétszáz kijelölt parkolóhely vált fizetőssé hétfőtől Nyárádszereda főterén. A kisváros vezetője, Tóth Sándor szerint az intézkedésre azért volt szükség, mert rendet akarnak a főtéren és pénzre is szükségük van.

Fizetős parkolás Nyárádszeredában is
Fizetős parkolás Nyárádszeredában is
2026. január 12., hétfő

Fizetős parkolás Nyárádszeredában is
2026. január 12., hétfő

Tíz nap alatt több mint 500 lakástűz országszerte

Összesen 793 tűzesetet regisztráltak országszerte az év első tíz napján, amelyből 500 lakásban keletkezett – közlik a katasztrófavédelem munkatársai.

Tíz nap alatt több mint 500 lakástűz országszerte
Tíz nap alatt több mint 500 lakástűz országszerte
2026. január 12., hétfő

Tíz nap alatt több mint 500 lakástűz országszerte
2026. január 12., hétfő

Közel 300 bírságot szabtak ki a közlekedésrendészek néhány óra alatt Maros megyében

A Maros és Hargita megyéket is átszelő 15-ös országúton átfogó, megelőző jelegű rendőrségi akció zajlott vasárnap. Az ellenőrzések során Maros megyében összesen 292 szabálysértési bírságot szabtak ki, ezek közül 161-et gyorshajtás miatt.

Közel 300 bírságot szabtak ki a közlekedésrendészek néhány óra alatt Maros megyében
Közel 300 bírságot szabtak ki a közlekedésrendészek néhány óra alatt Maros megyében
2026. január 12., hétfő

Közel 300 bírságot szabtak ki a közlekedésrendészek néhány óra alatt Maros megyében
Hirdetés
2026. január 12., hétfő

Akik már az első órákban befizették a megemelt helyi adókat

Hétfőtől lehet befizetni a helyi adókat és illetékeket Marosvásárhelyen. Már az esztendő első nyitvatartási napján többen éltek a lehetőséggel, és törlesztették pénzügyi kötelezettségeiket, de hosszú sorok sehol nem alakultak ki hétfő reggel.

Akik már az első órákban befizették a megemelt helyi adókat
Akik már az első órákban befizették a megemelt helyi adókat
2026. január 12., hétfő

Akik már az első órákban befizették a megemelt helyi adókat
2026. január 12., hétfő

Ideiglenes megoldás: hidegaszfalttal tömik be a kátyúkat Marosvásárhelyen

Hidegaszfalttal töltik fel az elmúlt napok télies időjárása miatt megszaporodott kátyúkat Marosvásárhelyen. A beavatkozás ideiglenes jellegű, az időtálóbb javításra tavaszig várni kell.

Ideiglenes megoldás: hidegaszfalttal tömik be a kátyúkat Marosvásárhelyen
Ideiglenes megoldás: hidegaszfalttal tömik be a kátyúkat Marosvásárhelyen
2026. január 12., hétfő

Ideiglenes megoldás: hidegaszfalttal tömik be a kátyúkat Marosvásárhelyen
2026. január 12., hétfő

Megszűnt a fogyatékkal élők adómentessége, az önkormányzat még keresi a megoldást

Marosvásárhelyen több ezer fogyatékkal élő is adófizető lett idéntől. Az önkormányzat helyi támogatási megoldásokat ígér, de egyelőre még dolgoznak a konkrét segítségnyújtás formáján, amellyel a fogyatékkal élők adóterheit enyhítenék.

Megszűnt a fogyatékkal élők adómentessége, az önkormányzat még keresi a megoldást
Megszűnt a fogyatékkal élők adómentessége, az önkormányzat még keresi a megoldást
2026. január 12., hétfő

Megszűnt a fogyatékkal élők adómentessége, az önkormányzat még keresi a megoldást
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!