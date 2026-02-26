Tizenegy utas sérült meg egy Maros megyei balesetben

Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Közúti baleset történt Maros megyében, Mezőpagocsa községben, a helyszínre több mentő- és tűzoltóegységet riasztottak.
A tájékoztatás szerint egy mikrobusz lesodródott az útról csütörtök koradélután. A járműben utazó 11 embernek sikerült kiszállni a járműből.
A helyszínre három rohammentő-kocsit (SMURD), két tűzoltóautót, valamint három mentőszolgálati egységet riasztottak. További erősítésként a tömeges személyszállításra és sérültek ellátására alkalmas járművet is a helyszínre irányították.
Valamennyi sérültet a marosvásárhelyi sürgősségi osztályra szállították könnyebb sérülésekkel – adja hírül a Maros megyei tűzoltóság.
Tíz kút megépítésével segítené a Magyar Református Szeretetszolgálat a Küküllő menti településeken élőket, miután az elmúlt évi súlyos árvíz következményei máig megnehezítik a helyiek mindennapjait.
Közúti baleset történt Szászkézden csütörtök délelőtt, az egyik sofőr megsérült – tájékoztatott a Maros megyei tűzoltóság sajtóosztálya.
Több mint két évtizednyi leépülés és stagnálás után a Bölöni László stadion ismét a város sportéletének középpontjába kerül. A felújítás szakaszosan halad előre, egy korszerű és teljes mértékben működő sportlétesítményt kap a közösség.
Karbantartási munkálatok miatt szünetelni fog az ivóvíz-szolgáltatás Marosvásárhely több utcájában február 26-án, 8 és 15 óra között.
Marosvásárhelyen, Ákosfalván és Maroskeresztúron végzett házkutatást a rendőrség február 24-én olyan személyeknél, akik a nyomozók szerint gyanúja szerint több marosvásárhelyi építkezési céget is megkárosítottak.
Medvetámadás áldozata lett egy 45 éves pásztor a Maros megyei Nyomát falu közelében. A férfi fején és vállán mély sebeket ejtett a vadállat.
A marosvásárhelyi sürgősségi klinikai kórház lesz az egyik új központ, amivel bővül a hirtelen szívhalál megelőzésére irányuló országos program – jelentette be szombaton az egészségügyi miniszter.
Már másodjára kell javítani a tavaly nyáron átadott parkolót a marosvásárhelyi nagykórház környékén. A hely népszerű az autósok körében, de jelenleg termetes kátyúk fogadják a sofőröket. Az odavezető út pedig sártengerhez hasonlít.
Bántalmazás és családon belüli erőszak gyanújával vettek őrizetbe egy férfit és egy nőt Mezőméhesen – adja hírül a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.
Jóváhagyták a marosvásárhelyi repülőtér kereskedelmi felületeinek bérleti díjait, egyben rögzítve azt is, hogy mely szolgáltatók számára kívánják ezeket bérbe adni.
