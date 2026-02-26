Tizenegy utas sérült meg egy Maros megyei balesetben

Közúti baleset történt Maros megyében, Mezőpagocsa községben, a helyszínre több mentő- és tűzoltóegységet riasztottak.

A tájékoztatás szerint egy mikrobusz lesodródott az útról csütörtök koradélután. A járműben utazó 11 embernek sikerült kiszállni a járműből.

A helyszínre három rohammentő-kocsit (SMURD), két tűzoltóautót, valamint három mentőszolgálati egységet riasztottak. További erősítésként a tömeges személyszállításra és sérültek ellátására alkalmas járművet is a helyszínre irányították.

Valamennyi sérültet a marosvásárhelyi sürgősségi osztályra szállították könnyebb sérülésekkel – adja hírül a Maros megyei tűzoltóság.