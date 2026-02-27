A gábor cigányok a holokausztra emlékeztek és emlékeztettek

Fotó: Székelyhon
Nézzétek, értsétek meg és soha ne feledjétek el mottóval mutatták be a roma holokausztra emlékeztető kiállítást pénteken Marosvásárhelyen. A New Yorkban összeállított tárlatanyagot kibővítik helyi adatokkal, fényképekkel, és nyáron is látható lesz.
Marosvásárhelyen az Aven Amentza Romale Egyesület és a marosvásárhelyi kalapos cigányok közössége rendhagyó tárlatot és beszélgetést szervezett pénteken a Marosvásárhelyen, a Kultúrpalota kistermében, aminek témája a roma holokauszt volt.
Mint az egyesület elnöke, Venczi Vidor János a Székelyhonnak elmondta,
Főleg nemzetközi és magyarországi adatokat és fényképeket tartalmaz, ezért ők nyárig kibővítik helyi adatokkal és fotókkal és augusztusban, a roma holokauszt emléknapján újra kiállítják.
amiről igen kevesen tudnak. Mint elmondta, a roma közösség két fontos emléknapot tart számon, február 20-án emlékeznek a romák felszabadulására, hiszen 1856-ban ezen a napon lett végre a rabszolgaságuknak. A roma holokauszt emléknapja pedig augusztus 2-án van.
Venczi Vidor János elmondta, hogy ma sincs könnyű élete a roma közösség tagjainak, ki vannak közösítve, egyre nehezebben tudnak megélni, rendezetlenek a lakhatási körülményeik.
A roma közösség képviselője elismerte, hogy Marosvásárhelyen történtek előrelépések, például a romák lakta Hidegvölgyben levő telkek és házak rendezése terén, de arról is beszélt, hogy
ugyanakkor munkalehetőségeket kell biztosítani a roma közösség tagjainak is.
A kiállítás többek között a magyarországi romák elhurcolásáról közöl fényképeket és adatokat, de azt is megtudhattuk, hogy
akik közül becslések szerint több mint 11 000-en haltak meg éhezés, hideg és betegségek miatt. A roma holokausztot porajmosként és samudaripenként is emlegetik, az első elfogyasztást, a második tömeggyilkosságot jelent.
A pénteki találkozón, amelyen egy dokumentumfilmet is levetítettek, részt vettek a marosvásárhelyi kalapos gáborok, de bekapcsolódott a megemlékezésbe Smaranda Enache emberjogi aktivista és a zsidó hitközség képviselője, Dub László is.
Egy átfogó állagfelmérés során kiderült, hogy kilenc marosvásárhelyi tömbház szerkezeti megerősítésre szorul. Bár az épületeken látható repedések nincsenek, a szakértői besorolás szerint egy erősebb földrengés komoly károkat okozhatna bennük.
Tíz kút megépítésével segítené a Magyar Református Szeretetszolgálat a Küküllő menti településeken élőket, miután az elmúlt évi súlyos árvíz következményei máig megnehezítik a helyiek mindennapjait.
Közúti baleset történt Maros megyében, Mezőpagocsa községben, a helyszínre több mentő- és tűzoltóegységet riasztottak.
Közúti baleset történt Szászkézden csütörtök délelőtt, az egyik sofőr megsérült – tájékoztatott a Maros megyei tűzoltóság sajtóosztálya.
Több mint két évtizednyi leépülés és stagnálás után a Bölöni László stadion ismét a város sportéletének középpontjába kerül. A felújítás szakaszosan halad előre, egy korszerű és teljes mértékben működő sportlétesítményt kap a közösség.
Karbantartási munkálatok miatt szünetelni fog az ivóvíz-szolgáltatás Marosvásárhely több utcájában február 26-án, 8 és 15 óra között.
Marosvásárhelyen, Ákosfalván és Maroskeresztúron végzett házkutatást a rendőrség február 24-én olyan személyeknél, akik a nyomozók szerint gyanúja szerint több marosvásárhelyi építkezési céget is megkárosítottak.
Medvetámadás áldozata lett egy 45 éves pásztor a Maros megyei Nyomát falu közelében. A férfi fején és vállán mély sebeket ejtett a vadállat.
A marosvásárhelyi sürgősségi klinikai kórház lesz az egyik új központ, amivel bővül a hirtelen szívhalál megelőzésére irányuló országos program – jelentette be szombaton az egészségügyi miniszter.
Már másodjára kell javítani a tavaly nyáron átadott parkolót a marosvásárhelyi nagykórház környékén. A hely népszerű az autósok körében, de jelenleg termetes kátyúk fogadják a sofőröket. Az odavezető út pedig sártengerhez hasonlít.
szóljon hozzá!