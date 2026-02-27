A gábor cigányok a holokausztra emlékeztek és emlékeztettek

Nézzétek, értsétek meg és soha ne feledjétek el mottóval mutatták be a roma holokausztra emlékeztető kiállítást pénteken Marosvásárhelyen. A New Yorkban összeállított tárlatanyagot kibővítik helyi adatokkal, fényképekkel, és nyáron is látható lesz.

Simon Virág 2026. február 27., 17:022026. február 27., 17:02

Marosvásárhelyen az Aven Amentza Romale Egyesület és a marosvásárhelyi kalapos cigányok közössége rendhagyó tárlatot és beszélgetést szervezett pénteken a Marosvásárhelyen, a Kultúrpalota kistermében, aminek témája a roma holokauszt volt. Nyáron újra látható lesz a tárlat Mint az egyesület elnöke, Venczi Vidor János a Székelyhonnak elmondta,

Amerikában a nemzetközi roma szervezet állított össze egy kiállítást a roma holokausztról, ennek egy része jutott el Marosvásárhelyre.

Főleg nemzetközi és magyarországi adatokat és fényképeket tartalmaz, ezért ők nyárig kibővítik helyi adatokkal és fotókkal és augusztusban, a roma holokauszt emléknapján újra kiállítják.

Azt szeretnék, hogy minél többen megismerjék a roma közösségek akkori nehézségeit,

amiről igen kevesen tudnak. Mint elmondta, a roma közösség két fontos emléknapot tart számon, február 20-án emlékeznek a romák felszabadulására, hiszen 1856-ban ezen a napon lett végre a rabszolgaságuknak. A roma holokauszt emléknapja pedig augusztus 2-án van. Ma sem könnyű Venczi Vidor János elmondta, hogy ma sincs könnyű élete a roma közösség tagjainak, ki vannak közösítve, egyre nehezebben tudnak megélni, rendezetlenek a lakhatási körülményeik. Hirdetés A roma közösség képviselője elismerte, hogy Marosvásárhelyen történtek előrelépések, például a romák lakta Hidegvölgyben levő telkek és házak rendezése terén, de arról is beszélt, hogy

nagyobb nyitottságra van szükség a román és magyar közösség részéről,

ugyanakkor munkalehetőségeket kell biztosítani a roma közösség tagjainak is. Elfogyasztás és tömeggyilkosság A kiállítás többek között a magyarországi romák elhurcolásáról közöl fényképeket és adatokat, de azt is megtudhattuk, hogy

1942 és 1944 között Romániában az Antonescu-rezsim több mint 25 000 romát deportált Transznisztriába,