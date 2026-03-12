A tanintézetek március 31-től május 6-áig fogadják a beiskolázási kérelmeket, amelyeket online is kitölthetnek a szülők
Fotó: Haáz Vince
Csütörtöktől minden iskola köteles közölni, hogy hány előkészítő osztályt indít, melyik körzethez tartozik, és lesz-e az adott intézménynek délutáni programja. Összefoglaltuk az előkészítő osztályba való beiratkozás menetrendjét a szülők számára.
Az oktatási minisztérium által közzétett, 2026–2027-es tanévre szóló általános iskolai beiratkozás ütemezése szerint csütörtöktől, március 12-től az iskolák és tanfelügyelőségek kötelesek közzétenni, hogy hány előkészítő osztályt indítanak, melyik körzet melyik iskolához tartozik, és hogy lesz-e az adott intézménynek délutáni programja.
Azokat a gyerekeket lehet beíratni előkészítő osztályba, akik 2026. augusztus 31-ig betöltik hatodik életévüket – az ő beíratásuk kötelező.
amennyiben rendelkeznek ajánlással az óvoda részéről (ha jártak óvodába). Amennyiben nem jártak óvodába, vagy külföldről térnek haza, szükségük van a Megyei Oktatási Erőforrás- és Segítségnyújtó Központ (CJRAE) részéről kiállított értékelésre. Az ő felmérésük március 16–30. között zajlik.
A tanintézetek március 31-től május 6-áig fogadják a beiskolázási kérelmeket az iskolában vagy online formában az iratkozás első szakaszában.
Az első beiratkozási szakaszban, május 6–11. között a számítógépes rendszer automatikusan beoszt minden gyereket a körzetéhez tartozó iskolába. Május 13–20. között az iskolák elbírálják azoknak a kérelmét, akik nem a körzeti iskolájukba, hanem másik intézménybe szeretnének menni (a fennmaradó helyek erejéig). Május 21-én a vissza nem vont kérelmek esetén a gyerekeket visszasorolják a körzeti iskolájukba. Az iskolák közzéteszik a beiratkozottak listáját és a maradék szabad helyek számát.
Minden olyan gyereket kötelesek a szülők iskolába íratni, aki betölti a hatodik életévét augusztus 31-éig
Fotó: Haáz Vince
A második beiratkozási szakasz május 22-én kezdődik, amikor a tanfelügyelőségek közzéteszik a maradék helyekre való besorolás menetét, a szülők május 29-éig adhatják le újabb kérelmüket. Az iskolák június 16-án teszik közzé a végleges névsort.
Marosvásárhelyen a kövesdombi Liviu Rebreanu Általános Iskolában eddig minden évben három magyar előkészítő osztályt indítottak, de
Nem a mostani negyediket leadó pedagógusok egyikétől válnak meg, hiszen ők mind címzetesek, hanem attól a tanítótól, aki viabilitási besorolással tanít az intézményben, vagyis aki a címzetes vizsgajegye alapján nem kapott végleges állást a rendszerben, de kapott állást az iskolában, és törvény szerint ezt megtarthatja addig, amíg a helye fennmarad, ám mivel most megszűnik egy magyar osztály az apadó diáklétszám miatt, így tőle válik meg az iskola – magyarázta Antal Levente Mihály, Maros megye helyettes főtanfelügyelője.
A következő tanévben csak két előkészítő osztály indul a Liviu Rebreanu Általános Iskolában
Fotó: Haáz Vince
Hozzátette, elég reálisan tervezték be az osztályok számát, ezért remélik, minden osztályban lesz elegendő diák, ha nem is maximális létszámmal, de mindenhol elindulhat az osztály. Az eddigi évek tapasztalata alapján
Az előkészítősök nagy része már augusztus 31-e előtt betölti a hat évet.
A marosvásárhelyi iskolai körzeteket 2012-ben, az első előkészítő osztályok elindulásával módosították utoljára, azóta érdemben nem történt semmiféle változtatás a városban, pedig szükség lenne rá. Antal Levente Mihály kifejtette,
hiszen az elmúlt 14 évben sok minden változott a városban: egyik-másik utca közelebb lenne az adott iskolához, de vannak olyan körzetek is, amelyek már kiöregedtek, ilyen a városközpont is. Közben épültek új negyedek a perifériákon, és ezeket oda kellet ítélni valamely iskolának, de a meglévő körzetekben is épültek új tömbháznegyedek, ahová fiatal családok költöztek be.
Az idei beiratkozások előtt a tanfelügyelőségnek már nem áll módjában változtatni a körzeti besorolásokon, ezért túlzsúfoltság esetén sem tudnak diákokat átirányítani más intézményekbe. A helyzetet még jobban bonyolítják az iskolai beiratkozások előtt megszaporodó ideiglenes lakcímek, amelyek nagyon megbillentik az osztálylétszámok egyensúlyát.
