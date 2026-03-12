A tanintézetek március 31-től május 6-áig fogadják a beiskolázási kérelmeket, amelyeket online is kitölthetnek a szülők

Csütörtöktől minden iskola köteles közölni, hogy hány előkészítő osztályt indít, melyik körzethez tartozik, és lesz-e az adott intézménynek délutáni programja. Összefoglaltuk az előkészítő osztályba való beiratkozás menetrendjét a szülők számára.

Az oktatási minisztérium által közzétett, 2026–2027-es tanévre szóló általános iskolai beiratkozás ütemezése szerint csütörtöktől, március 12-től az iskolák és tanfelügyelőségek kötelesek közzétenni, hogy hány előkészítő osztályt indítanak, melyik körzet melyik iskolához tartozik, és hogy lesz-e az adott intézménynek délutáni programja. A hat évet betöltött gyerekeket kötelező iskolába íratni Azokat a gyerekeket lehet beíratni előkészítő osztályba, akik 2026. augusztus 31-ig betöltik hatodik életévüket – az ő beíratásuk kötelező.

A szülők igénylésére a hatodik életévüket 2026. szeptember 1. és december 31. között betöltő gyerekeket is be lehet íratni az iskolába,

amennyiben rendelkeznek ajánlással az óvoda részéről (ha jártak óvodába). Amennyiben nem jártak óvodába, vagy külföldről térnek haza, szükségük van a Megyei Oktatási Erőforrás- és Segítségnyújtó Központ (CJRAE) részéről kiállított értékelésre. Az ő felmérésük március 16–30. között zajlik. Hirdetés A tanintézetek március 31-től május 6-áig fogadják a beiskolázási kérelmeket az iskolában vagy online formában az iratkozás első szakaszában. Az első beiratkozási szakaszban, május 6–11. között a számítógépes rendszer automatikusan beoszt minden gyereket a körzetéhez tartozó iskolába. Május 13–20. között az iskolák elbírálják azoknak a kérelmét, akik nem a körzeti iskolájukba, hanem másik intézménybe szeretnének menni (a fennmaradó helyek erejéig). Május 21-én a vissza nem vont kérelmek esetén a gyerekeket visszasorolják a körzeti iskolájukba. Az iskolák közzéteszik a beiratkozottak listáját és a maradék szabad helyek számát.

Minden olyan gyereket kötelesek a szülők iskolába íratni, aki betölti a hatodik életévét augusztus 31-éig Fotó: Haáz Vince

A második beiratkozási szakasz május 22-én kezdődik, amikor a tanfelügyelőségek közzéteszik a maradék helyekre való besorolás menetét, a szülők május 29-éig adhatják le újabb kérelmüket. Az iskolák június 16-án teszik közzé a végleges névsort. Marosvásárhelyen egy magyar osztállyal kevesebb indul Marosvásárhelyen a kövesdombi Liviu Rebreanu Általános Iskolában eddig minden évben három magyar előkészítő osztályt indítottak, de

a következő tanévtől csak kettő fog itt kezdeni.

Nem a mostani negyediket leadó pedagógusok egyikétől válnak meg, hiszen ők mind címzetesek, hanem attól a tanítótól, aki viabilitási besorolással tanít az intézményben, vagyis aki a címzetes vizsgajegye alapján nem kapott végleges állást a rendszerben, de kapott állást az iskolában, és törvény szerint ezt megtarthatja addig, amíg a helye fennmarad, ám mivel most megszűnik egy magyar osztály az apadó diáklétszám miatt, így tőle válik meg az iskola – magyarázta Antal Levente Mihály, Maros megye helyettes főtanfelügyelője.

A következő tanévben csak két előkészítő osztály indul a Liviu Rebreanu Általános Iskolában Fotó: Haáz Vince

Hozzátette, elég reálisan tervezték be az osztályok számát, ezért remélik, minden osztályban lesz elegendő diák, ha nem is maximális létszámmal, de mindenhol elindulhat az osztály. Az eddigi évek tapasztalata alapján

a kisdiákoknak mindössze mintegy tíz százaléka tölti be a hatodik életévét szeptember és december között.

Az előkészítősök nagy része már augusztus 31-e előtt betölti a hat évet. A körzeti besorolások frissítésére is szükség van A marosvásárhelyi iskolai körzeteket 2012-ben, az első előkészítő osztályok elindulásával módosították utoljára, azóta érdemben nem történt semmiféle változtatás a városban, pedig szükség lenne rá. Antal Levente Mihály kifejtette,

idén szeptemberre várható egy szélesebb körű konzultáció, amikor az iskolák kifejtik javaslataikat az átszervezésre,